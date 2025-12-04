Premium|Study Room : २००७ च्या कोएल्हो प्रकरण विरुद्ध तमिळनाडू राज्य खटल्याने बदलला इतिहास

अभिजित मोदेकोएल्हो प्रकरण २००७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आले होते. या प्रकरणामध्ये मुख्यत्वे नवव्या अनुसूचीतील कायद्यांची संविधानाशी सुसंगतता आणि त्यांच्यावर न्यायालयीन परीक्षण शक्य आहे का, हा प्रश्न होता. संविधानातील अनुच्छेद 31-B आणि ९ वी अनुसूची यांच्याशी संबंधित हा निकाल होता. पूर्वीसुद्धा काही कायदे ९ व्या अनुसूचीतील असल्यामुळे त्यांच्यावर न्यायालयीन परीक्षण शक्य नसल्याचा समज होता. मात्र, कोएल्हो निर्णयानंतर सत्ता विभागणी आणि मूलभूत अधिकारांची सुरक्षा यासाठी न्यायालयाची भूमिका अधिक स्पष्ट झाली..सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नवव्या अनुसूचीतील अशा कायद्यांवर न्यायालयीन परीक्षण होऊ शकते असा निर्णय दिला. मुख्य न्यायमूर्ती सभरवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की, १९७३ नंतर नवव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट केलेले कायदे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला विरोध करत असल्यास त्यांना न्यायालयीन परीक्षणाखाली आणता येईल. याने केसावर केशवनंद भारती प्रकरणातील मूलभूत संरचना सिद्धांताची जोड दिली आहे. या निर्णयामुळे संसदेला मर्यादा घालण्यात आल्या की, ते संविधानातील मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे कायदे नवव्या अनुसूचीमध्ये ठेवून वाचवू शकत नाही..Premium|India-Bangladesh Relations : बांगलादेश धोकादायक वळणावर.महत्त्व -हा निर्णय भारतीय संविधानाच्या रक्षणाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या निर्णयाने न्यायिक आढाव्याची (Judicial Review) भूमिका स्पष्ट केली, जी संविधानाचा एक मूलभूत भाग आहे. न्यायिक आढाव्यामुळे सरकारने किंवा संसदेमुळे बनवलेले असे कायदे जे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना किंवा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला धोक्यात आणतात, त्यांना न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते. यामुळे नवव्या अनुसूचीचा चुकीचा वापर होण्यापासून संरक्षण मिळाले आहे. अर्थात, संसदेला संविधान सुधारणेची जबाबदारी असली तरी, ती अनंत शक्ती नाही आणि तिचा वापर मूलभूत अधिकारांवर परिणाम करणाऱ्या कायद्यांना संरक्षण देण्यासाठी करता येणार नाही. त्यामुळे संविधानाच्या तीन मुख्य शाखांमधील संतुलन राखण्यास हा निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे.इतकेच नाही तर हा निर्णय संविधानातील मूलभूत संरचना सिद्धांताला अधिक बळकटी देतो. याद्वारे, न्यायालयाला हे स्पष्ट अधिकार प्राप्त झाले की, ते कोणत्याही कायद्याची समीक्षा करू शकते, जर तो कायदा या मूलभूत संरचनेचा भंग करीत असेल. यामुळे लोकशाही संस्थांचे संरक्षण होते आणि सरकार किंवा संसद अकथितपणे त्यांची शक्ती कधीही विस्तारू शकत नाहीत. न्यायालयीन आढाव्यामुळे संविधान सर्वोच्च आहे असा संदेश सर्वांना जातो, ज्यामुळे नागरिकांचे हक्क सुरक्षित राहतात आणि अधिकारांचे रक्षण निश्चित होते. म्हणून हे प्रकरण भारतीय न्यायव्यवस्थेतील आणि शासनातील समतोल राखण्यासाठी एक मोलाचा टप्पा ठरले आहे..वर्तमान संदर्भआजच्या काळातही हा निर्णय अत्यंत सानुकूल आणि उपयुक्त आहे. मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आणि त्याविरुद्ध न्यायालयीन लढाई यामध्ये कोएल्हो प्रकरण एक मार्गदर्शक आहे. विविध कायदे आणि धोरणे ज्यामुळे नागरिकांचे मूलभूत हक्क धोक्यात येतात, त्यांच्यावर आजही या निर्णयाचा परिणाम होतो. तसेच, या निर्णयामुळे संविधानाच्या मूलभूत तत्वांची अखंडता राखण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे..निष्कर्षकोएल्हो प्रकरण हा निर्णय भारतीय न्यायव्यवस्थेतील आणि संविधान संरचनेतील एक मैलाचा दगड आहे. यामुळे न्यायालयाच्या शक्तीवर, संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांवर आणि न्यायिक समीक्षा या तत्त्वावर विश्वास दृढ झाला आहे. हा निर्णय फक्त त्या काळापुरता मर्यादित नसून भारतीय लोकशाही आणि सांविधानिक सुव्यवस्थेचं रक्षण करण्यासाठी आजही अत्यंत महत्त्वाचा आहे.या सगळ्या पैलूंमुळे कोएल्हो प्रकरण चालू घडामोडींमध्येही चर्चेचा विषय राहील आणि भारतीय संविधानाच्या मूलभूत तत्वांच्या सुरक्षेसाठी एक मजबूत आधार म्हणून काम करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.