Premium|Study Room: गारपीट कशी व का होते? ढगांतील वैज्ञानिक प्रक्रिया आणि त्याचे भारतावरचे परिणाम

गारपीट (Hailstorm) ही एक महत्त्वाची हवामानशास्त्रीय प्रक्रिया असून ती प्रामुख्याने शक्तिशाली मेघगर्जनासह (Thunderstorm) संबंधित असते. या प्रक्रियेमध्ये ढगांच्या आत बर्फाचे कण तयार होतात. गारपीट होण्यासाठी काही विशिष्ट वातावरणीय अटी आवश्यक असतात, जसे की जोरदार उर्ध्वगामी वारे, पुरेशी आर्द्रता आणि गोठणारे तापमान. ही वादळे सहसा अल्पकालीन असतात, परंतु अत्यंत विध्वंसक ठरतात आणि काही मिनिटांतच पिके, वाहने व पायाभूत सुविधा यांचे मोठे नुकसान करतात.गार (Hail) म्हणजे बर्फाच्या गोळ्यांच्या किंवा अनियमित तुकड्यांच्या स्वरूपातील ठोस वर्षाव होय, ज्यांना गारगोटे (Hailstones) असे म्हणतात. हे गारगोटे मेघगर्जनात्मक ढगांमध्ये उंच भागात पाण्याचे थेंब गोठल्यामुळे तयार होतात. त्यांचा आकार खूप लहान (१/४ इंचपेक्षा कमी) ते मोठा (१५ सेंटीमीटरपर्यंत) असू शकतो. गारपीट म्हणजे अशा गारांच्या स्वरूपात होणारा वर्षाव होय. ही सहसा १५ मिनिटांपेक्षा कमी काळ टिकते, परंतु मोठ्या प्रमाणावर नुकसान करू शकते. गारपीट प्रामुख्याने मध्यम अक्षांश प्रदेशात आढळते आणि ती टोर्नेडो, जोरदार वारे व मुसळधार पावसासारख्या अत्यंत हवामान घटनांशी संबंधित असते..गारपीट निर्माण प्रक्रिया प्रामुख्याने क्युम्युलोनिंबस (Cumulonimbus) ढगांमध्ये घडते, जे सुमारे ६५,००० फूट उंचीपर्यंत जाऊ शकतात. या ढगांमध्ये विविध तापमान व आर्द्रतेचे स्तर असतात. जोरदार उर्ध्वगामी वारे (Updrafts) पाण्याचे थेंब ढगांच्या वरच्या थंड भागात नेतात, जिथे तापमान शून्याखाली असते. या उंचीवर पाण्याचे थेंब -0°C पेक्षा कमी तापमानातही द्रवरूपात राहतात (Supercooled droplets) आणि कणांशी टक्कर झाल्यावर ते अचानक गोठून बर्फकण तयार करतात. हे बर्फकण ढगांमध्ये वर-खाली फिरत राहतात आणि त्यांच्यावर बर्फाचे थर जमा होत जातात. अशा प्रकारे गारांचे आकार वाढत जातात. जेव्हा गार खूप जड होतात आणि उर्ध्वगामी वारे त्यांना धरू शकत नाहीत, तेव्हा ते जमिनीवर पडतात. साधारणतः 5 मिमीपेक्षा मोठ्या गार जमिनीवर पोहोचतात आणि त्यांच्या वेगामुळे मोठे नुकसान घडवतात. .गारपीट निर्माणावर अनेक घटक प्रभाव टाकतात. वायुमंडलीय अस्थिरता जास्त असल्यास उर्ध्वगामी हालचाल वेगवान होते आणि गारपीट तयार होण्यास मदत होते. आर्द्रता जास्त असल्यास पाण्याचे थेंब अधिक प्रमाणात उपलब्ध होतात. गोठण पातळी कमी असल्यास गार तयार होण्याची आणि टिकण्याची शक्यता वाढते. उर्ध्व वाऱ्यांची तीव्रता जास्त असल्यास गार जास्त वेळ हवेत राहून मोठ्या होतात. तसेच वाऱ्यांमधील बदल (Wind Shear) आणि तापमानातील फरक यामुळे गारांमध्ये विविध बर्फाचे थर तयार होतात. खंडीय प्रदेशांमध्ये (Continental interiors) गारपीट अधिक प्रमाणात आढळते. .भारतात गारपीट मुख्यतः हिमालयीन प्रदेशात आणि ऋतू बदलाच्या काळात आढळते. विशेषतः मार्च आणि एप्रिल महिन्यांत, म्हणजेच पूर्व-मान्सून काळात गारपीट जास्त प्रमाणात होते. यामुळे रब्बी पिकांचे, विशेषतः गव्हाचे, कापणीच्या काळात मोठे नुकसान होते आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या १८८८ साली मुरादाबाद येथे झालेल्या गारपीटीत २५० पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला आणि सुमारे १६०० पशुधन नष्ट झाले. २०१५ मध्ये गारपीट व अवेळी पावसामुळे भारतातील अनेक राज्यांत सुमारे २०,४५३ कोटींचे नुकसान झाले. अलीकडे काश्मीरमधील कुलगाम आणि शोपियन जिल्ह्यांमध्येही गारपीटीमुळे पिके व फळबागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. .भारतीय हवामान विभाग (IMD) नियमितपणे गारपीटसंबंधी अंदाज देतो, ज्यामुळे शेतकरी आणि प्रशासनाला पूर्वसूचना मिळून नुकसान कमी करण्यासाठी उपाययोजना करता येतात. त्यामुळे गारपीट ही अल्पकालीन असली तरी तिचे परिणाम गंभीर असल्याने तिचे वैज्ञानिक आकलन आणि पूर्वानुमान अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.