Premium|Study Room : १९९२ सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; सामाजिक न्याय आणि समानतेची नव्या वाट

लेखक : अभिजित मोडेइंद्रा साहनी वि. भारत संघ हा १९९२ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या पीठाने दिलेला ऐतिहासिक निर्णय आहे, ज्याने मंडल आयोगाच्या शिफारशींना संविधानिक मान्यता दिली. या प्रकरणाने आरक्षण धोरणाला कायदेशीर चौकट, ५०% मर्यादा आणि क्रीमीलेयर तत्त्व यांसारखी मूलभूत तत्त्वे दिली..मंडल आयोगाची पार्श्वभूमी१९७९ मध्ये जनता पार्टी सरकारने बी.पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा मागासवर्ग आयोग नेमला. १९८० च्या अहवालात OBC साठी केंद्र सरकारच्या नोकरींमध्ये २७% आरक्षण, एकूण आरक्षण ५०% पर्यंत मर्यादित ठेवणे, सामाजिक-शैक्षणिक-आर्थिक निकषांवर मागासपणा निश्चित करणे अशा शिफारशी केल्या. १९९० मध्ये पंतप्रधान व्ही.पी. सिंह यांनी हे आरक्षण जाहीर केले, ज्यामुळे देशभर तीव्र आंदोलने, आत्महत्या आणि सामाजिक तणाव निर्माण झाला..Premium|Insurance 2.0 India : सर्वांसाठी विमा, सर्वांसाठी संरक्षण: 'इन्शुरन्स २.०' सुधारणा विधेयकाने विमा क्षेत्रात नवा अध्याय.प्रकरणाची उत्पत्ती आणि न्यायालयीन आव्हानकेंद्र सरकारने १३ ऑगस्ट १९९० रोजी काढलेल्या ऑफिस मेमोरँडमद्वारे केंद्र सरकारच्या सेवांमध्ये OBC साठी २७ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा आदेश दिला. नंतर पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारने २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी दुसरे मेमोरँडम काढून उच्च जातीतल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी अतिरिक्त १० टक्के आरक्षण जाहीर केले.इंद्रा साहनी आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी या आदेशांना कलम ३२ अंतर्गत आव्हान देत ते कलम १४ व १६ (१) मधील समान संधीच्या हक्काचे उल्लंघन करणारे असल्याचे म्हटले. या प्रकरणातील महत्त्व लक्षात घेऊंन ते नऊ न्यायाधीशांच्या संविधानपीठाकडे सुपूर्द करण्यात आले..मुख्य प्रश्नयाचिकाकर्त्यांनी कलम १६ (४) हे कलम १६ (१) मधील समान संधीच्या नियमाचा अपवाद असून त्याची व्याप्ती अरुंद ठेवली पाहिजे, असा युक्तिवाद केला. त्यांच्यानुसार केवळ जात हा निकष मानल्यास उलट भेदभाव होईल आणि गुणवत्तेचा व प्रशासनिक कार्यक्षमतेचा ऱ्हास होईल. त्यांनी पुढे आर्थिक मागासपणा हा प्रमुख निकष असावा, पदोन्नतीमधील आरक्षण असंवैधानिक आहे आणि एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, अशी मांडणी केली.याउलट, केंद्र सरकारने कलम १६ (४) हे अपवाद नसून समानतेच्या तत्त्वाला अर्थपूर्ण बनवणारी सक्षम (enabling) तरतूद आहे, असे सांगितले. भारतीय समाजरचनेत जात ही सामाजिक व शैक्षणिक मागासपणाची महत्त्वाची ओळख आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. सरकारने २७ टक्के OBC आरक्षणाला सामाजिक न्यायाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असे पाऊल म्हणून योग्य ठरवले आणि काही प्रमाणात आर्थिक निकष वापरण्याचाही बचाव केला..सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय१६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी ६:३ बहुमताने न्यायालयाने २७% OBC आरक्षण वैध ठरवले पण १०% आर्थिक आरक्षण रद्द केले. कलम १६ (४) हे समानतेचा भाग असून प्रत्यक्ष समानता साध्य करण्यासाठी आहे, असे स्पष्ट केले. जात ही मागासपणाची महत्त्वाची पण एकमेव कसोटी नाही, असेही सांगितले.क्रीमीलेयर सिद्धांतOBC मधील आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या प्रगत घटकांना (क्रीमीलेयर) आरक्षणातून वगळणे बंधनकारक, जेणेकरून खऱ्या मागासांना लाभ मिळेल. सरकारला ठराविक निकष तयार करून अंमलबजावणीचे निर्देश दिले.५०% मर्यादा आणि पदोन्नतीएकूण आरक्षण ५०% च्या आत राहील; अपवादात्मक परिस्थितीतच वाढ होईल. कलम १६ (४) अंतर्गत पदोन्नती आरक्षण देता येत नाही, केवळ प्राथमिक नियुक्त्यांसाठी..निर्णयाचे तत्त्व आणि महत्त्वया प्रकरणाने काही दीर्घकालीन तत्त्वे प्रस्थापित केली. आरक्षण हे समानतेचा अपवाद नसून सार्थ समानता साध्य करण्याचे साधन आहे. मागासपणाच्या ओळखीत जात महत्त्वाची परंतु एकमेव कसोटी नाही. OBC साठी क्रीमीलायर वगळणे बंधनकारक आहे. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा घटनात्मक बंधन आहे. आणि पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी स्वतंत्र घटनादुरुस्तीची गरज आहे.या निर्णयामुळेच नंतर ७७ वी घटनादुरुस्ती करून कलम १६ (४A) जोडले गेले आणि SC/ST साठी पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मार्ग खुला झाला. क्रीमीलायर सिद्धांत पुढे अशोक कुमार ठाकूर आणि जर्नल सिंग यांसारख्या प्रकरणांत पुन्हा अधोरेखित झाला..निष्कर्षइंद्रा साहनी निर्णयाने आरक्षण, सामाजिक न्याय, गुणवत्ता आणि प्रशासनिक कार्यक्षमता यांच्यात नाजूक समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला. आजही भारतातील आरक्षण धोरण, न्यायालयीन निर्णय आणि सार्वजनिक धोरणनिर्मिती यांचे हे मूलभूत संदर्भबिंदू म्हणून मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.