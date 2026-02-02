Study Room

Premium|Study Room : १९९२ सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; सामाजिक न्याय आणि समानतेची नव्या वाट

OBC reservation 1992 Supreme Court : इंद्रा साहनी वि. भारत संघ (१९९२) सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, OBC आरक्षण वैध ठरवून ५०% मर्यादा, क्रीमीलेयर तत्त्व आणि सामाजिक न्यायाचा मार्ग स्पष्ट करतो, ज्याने भारतातील आरक्षण धोरणाचे तत्त्व ठरवले आणि न्यायालयीन precedence निर्माण केला.
लेखक : अभिजित मोडे

इंद्रा साहनी वि. भारत संघ हा १९९२ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या पीठाने दिलेला ऐतिहासिक निर्णय आहे, ज्याने मंडल आयोगाच्या शिफारशींना संविधानिक मान्यता दिली. या प्रकरणाने आरक्षण धोरणाला कायदेशीर चौकट, ५०% मर्यादा आणि क्रीमीलेयर तत्त्व यांसारखी मूलभूत तत्त्वे दिली.

