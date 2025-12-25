Premium|Study Room : संचार साथी ऍप आणि त्याच्या गैरवापराविषयी नैतिक चर्चा

अभिजित मोदे भारतीय सरकारने सुरु केलेल्या संचार साथी ऍपचा मुख्य हेतू नागरिकांना त्यांच्या मोबाइल फोनच्या सुरक्षेत मदत करणे आणि सायबर फसवणूक, बनावट फोन ओळखून प्रतिबंध घालणे हा आहे. मात्र या ऍपच्या वापरावर वेगवेगळ्या वादामुळे गोपनीयतेच्या आणि व्यक्तीच्या हक्कांच्या संदर्भातील नैतिक प्रश्न आणि चिंताही निर्माण झाल्या आहेत. या लेखात आपण संचार साठी ऍपसंबंधी नैतिक विचार, त्याच्या वापराचा वाद, तसेच नागरिकांच्या गोपनीयतेचा हक्क देखील समजावून घेऊया..Premium|Mig-21 Supersonic Drone Conversion : निवृत्त विमानांचे करायचे काय?.अ) ऍपचे उद्दिष्ट आणि लोकांचा विरोध१) सुरक्षेचा उद्देशसंचार साथीऍप मोबाइलचा गैरवापर करणारे, बनावट IMEI नंबर वापर आणि फोन चोरी यांच्यासारख्या सायबर गुन्ह्यांविरोधात तयार करण्यात आले आहे. नागरिकांना त्यांच्या फोनची माहिती एकाच ठिकाणी पाहता यावी आणि त्यांचे संरक्षण कसे करता येईल यासाठी हे ऍप अतिशय महत्वाचे आहे.२) सक्ती आणि विरोधसुरुवातीला सरकारने सर्व नव्या स्मार्टफोनमध्ये या ऍपला सक्तीने इन्स्टॉल करणे अनिवार्य केले होते. मात्र, अनेकांनी हे त्यांच्या गोपनीयतेवर आक्रमण मानून याचा निषेध केला. लोकांना त्यांच्या परवानगीशिवाय अॅप इंस्टॉल करणं, त्यांची वैयक्तिक माहिती गोळा करणं यावर प्रश्न उभे राहिले. या विरोधामुळे सरकारने या सक्तीचा आदेश मागे घेतला, परंतु त्या आधीच नैतिक चर्चा आणि चिंता उभी राहिल्या होत्या..ब) नैतिक मूल्ये आणि विचार१) उपयोगितावादाचे तत्त्वजॉन स्टुअर्ट मिल यांच्या उपयोगितावाद तत्त्वानुसार जर हे ऍप वापरून समाजाशी निगडित सायबर गुन्ह्यांना प्रतिबंध घातला गेला आणि मोठ्या लोकसंख्येचा फायदा झाला, तर काही प्रमाणात वैयक्तिक गोपनीयतेचा ताबा न्याय्य ठरू शकतो. परंतु हा फायदा मर्यादित, पारदर्शक आणि आवश्यक असायला हवा, अन्यथा हा गैरवापर होण्याची शक्यता वाढते.२) व्यक्तिमत्त्वाचा आदरइमॅन्युएल कांत यांच्या नैतिक तत्त्वानुसार प्रत्येक माणसाला स्वायत्त आणि मर्जीने निर्णय घेण्याचा अधिकार असावा. सक्तीने एखाद्या ऍपचा वापर लादणे म्हणजे लोकांचे मानवी हक्क आणि स्वातंत्र्याला तडा जाणे होय, जे नैतिकदृष्ट्या योग्य नाही.३) मध्यममार्गाची गरजअरस्तूंच्या सद्गुणशास्त्रानुसार सुरक्षा आणि गोपनीयतेमध्ये समतोल बाळगणे अत्यंत आवश्यक आहे. सुरक्षा वाढवण्यासाठी ताण देण्याऐवजी व्यक्तीच्या अधिकारांना मान देऊन त्यांचा सन्मान राखावा..क) गोपनीयता हा मूलभूत हक्क१) न्यायालयीन निर्णयसर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये पुट्टस्वामी प्रकरणात भारतीय नागरिकांचा गोपनीयतेचा हक्क हा मूलभूत मानला. त्यामुळे सरकारने प्रत्येक डिजिटल तंत्रज्ञान वापरात या हक्काचा आदर करणे आवश्यक आहे.२) कायदेशीर प्रभावहे ऍप किंवा तत्सम उपक्रम योग्य कायदे, आवश्यकता आणि नैतिक प्रमाणिकतेच्या चौकटीतच वापरले पाहिजेत. स्वतंत्र नियामक संस्था आणि नागरिकांच्या अधिकारांची संरक्षणाची हमी अनिवार्य आहे..ड) नैतिक उपाययोजना१) पारदर्शक धोरणे - डेटा संरक्षणाचा कठोर कायदा, त्याची पारदर्शक अंमलबजावणी आणि ऍपच्या वापराबाबत स्पष्ट माहिती नागरिकांसमोर ठेवणे गरजेचे आहे.२) नागरिकांचे अधिकार - नागरिकांना डिजिटल हक्क, गोपनीयता संरक्षित करण्याचे मार्ग आणि तंत्रज्ञान वापरताना पुढाकार घेणे याबाबत जागरूक करणे महत्त्वाचे आहे.३) जबाबदारीची समाजवाद - सरकारने सत्य, अहिंसा आणि पारदर्शकतेचा मार्ग स्वीकारून हे तंत्रज्ञान प्रभावी पण न्याय्य रीतीने वापरावे, जेणेकरून नागरिकांचा विश्वास मिळेल..निष्कर्षसंचार साथी असा डिजिटल उपक्रम जर नैतिकता, सुरक्षितता आणि गोपनीयतेचा समतोल राखलाच तरच देशाचा डिजिटल विकास सशक्त होईल. सुरक्षेच्या नावाखाली नागरिकांचा हक्क, स्वातंत्र्य व गोपनीयता भंग होणार नाही याची खात्री सरकार व नागरिकांनी मिळून करावी.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.