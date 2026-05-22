Premium|Study Room : रामपूर-भकासपूरची कहाणी; नळाच्या पाण्याने बदलले नशीब, पायाभूत सुविधांशिवाय विकास अशक्य

लेखक : प्रवीण राऊतएकाच डोंगराच्या पायथ्याशी वसलेली दोन गावे - 'रामपूर' आणि 'भकासपूर'. दोन्ही गावांची लोकसंख्या सारखी, जमीन सारखी आणि हवामानही सारखेच. पण आज या दोन गावांच्या प्रगतीत जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. या फरकाचे कारण कोणतेही मोठे औद्योगिक केंद्र नसून, फक्त एक साधी गोष्ट आहे, ती 'घरोघरी मिळणारे नळाचे पाणी'. या एका सोयीसुविधेने रामपूरचा चेहरामोहरा बदलला आणि रामपूर विकसनशील गाव बनले. तर भकासपूर गावाला घरोघरी नळाचे पिण्याचे पाणी न मिळाल्याने नावाप्रमाणे भकास राहिले.रामपूरमध्ये केवळ पिण्याच्या पाण्याची सुविधा वाढल्यामुळे येथील महिलांनी नळ फिरवला की पाणी मिळते. यामुळे महिलांचा दिवसातील किमान ४-५ तास वाचतात. या वाचलेल्या वेळेत रामपूरच्या महिलांनी 'बचत गट' स्थापन केले, शिवणकाम किंवा कुक्कुटपालन सुरू केले. घराघरात दोन पैसे जास्तीचे येऊ लागले. शुद्ध आणि प्रक्रिया केलेले नळाचे पाणी मिळाल्यामुळे येथील आरोग्याचा दर्जा सुधारला आहे. दवाखान्याचा खर्च वाचला आणि लोक अधिक कार्यक्षम झाले आहेत. पाणी भरण्याची चिंता नसल्याने येथील मुली नियमित शाळेत जातात. शिक्षणाचा दर्जा सुधारल्याने पुढची पिढी अधिक प्रगत होत आहे.याउलट भकासपूर हे गाव नावाप्रमाणे भकास आणि मागासलेले राहिले, कारण या गावात घरोघरी नळाचे पाणी मिळत नाही. येथील महिलांचा अर्धा दिवस मैलोन्मैल चालत जाऊन पाणी आणण्यात जातो. घरातील कर्त्या महिला पाण्यासाठी वणवण करत असल्याने त्यांना कोणताही छोटा उद्योग किंवा शेतीकामात मदत करता येत नाही. परिणामी, कुटुंबाचे उत्पन्न मर्यादित राहिले आहे. विहिरीचे किंवा नदीचे उघड्यावरचे पाणी पिल्यामुळे येथे पावसाळ्यात जलजन्य आजार पाचवीला पुजलेले असतात. दवाखान्याचा खर्च आणि आजारपणामुळे बुडणारी मजुरी यामुळे गाव गरिबीच्या दुष्टचक्रात अडकले आहे. घरच्या कामात आणि पाणी भरण्यात मदत करण्यासाठी अनेक मुलींना शाळा सोडावी लागली किंवा त्या शाळेत उशिरा पोहोचतात. एकंदरीत भकासपूर सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला राहिला आहे.रामपूर आणि भकासपूरमधील हा फरक केवळ पाण्याचा फरक नाही, तर तो 'विकासाच्या संधीचा' फरक आहे. पायाभूत सुविधांचा अभाव कसा एका पिढीला मागे ठेवू शकतो आणि एक छोटीशी सुविधा (नळाचे पाणी) संपूर्ण समाजाचे नशीब कशी बदलू शकते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे..पायाभूत सुविधा म्हणजे काय?पायाभूत सुविधांचे सामाजिक पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक पायाभूत सुविधा असे दोन प्रकार आहेत. सामाजिक पायाभूत सुविधा म्हणजे शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि गृहनिर्माण इत्यादी. या सोयीसुविधांमुळे समाजाचा विकास होतो, म्हणून यांना आपण सामाजिक पायाभूत सुविधा असे म्हणतो. तर रस्ते, रेल्वे, विमानतळे, बंदरे, वीज निर्मिती, सौर ऊर्जा, इंटरनेट सुविधा, शेतीसाठी धरणे, कालवे इत्यादी सोयीसुविधांमुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला गती प्राप्त होते. म्हणून या सोयीसुविधांना आपण आर्थिक पायाभूत सुविधा असे म्हणतो. अशा पायाभूत सुविधांशिवाय कोणत्याही देशाचा किंवा समाजाचा विकास होऊ शकत नाही. हे केवळ सिमेंट आणि लोखंडाचे बांधकाम नसून विकासाचे प्रवेशद्वार आहे, प्रगतीचा मार्ग आणि सर्वसमावेशक विकासाचे अंतिम ध्येय आहे..भारताची बलस्थाने आणि संधीभारत हा एक विकसनशील देश आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश, जगातील सर्वात तरुण देश, जगातील सर्वाधिक कार्यक्षम वयोगटातील (१५ ते ६४ वर्षे) लोकसंख्या असलेला देश, जी एकूण लोकसंख्येच्या ६५ टक्के एवढी आहे. जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, जी लवकरच काही वर्षांत भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती बनवण्याच्या मार्गावर आहे. आयटी (IT), सॉफ्टवेअर, अंतराळ संशोधन (Indian Space Research Organisation) आणि सेवा क्षेत्रात भारताचे जगभरात वर्चस्व वाढत आहे. स्वस्त आणि कुशल मनुष्यबळ ही भारताची मोठी ताकद आहे. भारताची लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी आणि यशस्वी लोकशाही आहे. राजकीय स्थिरता आणि कायद्याचे राज्य असल्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार (FDI) भारतात गुंतवणूक करण्यास आकर्षित होतात.भारताच्या बलस्थानांमध्ये नैसर्गिक साधनसंपत्तीचाही मोठा वाटा आहे. आपल्याकडे विपुल खनिज संपत्ती, बारमाही नद्या आणि विस्तीर्ण समुद्रकिनारा यांसारखी नैसर्गिक देणगी लाभली आहे. विशेषतः भारताची भौगोलिक रचना आणि हवामानातील विविधता यामुळे शेतीसाठी जगात सर्वाधिक अनुकूलता पाहायला मिळते. सुपीक जमीन आणि मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या लागवडीखालील क्षेत्रामुळे भारत जगाची अन्नाची गरज भागवू शकतो. या नैसर्गिक संपन्नतेच्या आणि कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेमुळे भारतामध्ये जगाचे 'मॅन्युफॅक्चरिंग हब' बनण्याची प्रचंड क्षमता आहे..विकासाला गती देणाऱ्या पायाभूत सुविधासध्या भारताची अनेक बलस्थाने आहेत. त्यांचा प्रभावी आणि कार्यक्षमपणे वापर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आवश्यक आहे. ही सर्व बलस्थाने म्हणजे भारताच्या विकासाचे इंजिन आहे; परंतु या इंजिनाला धावण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या भक्कम आधाराची गरज आहे. जोपर्यंत आपल्याकडे जागतिक दर्जाचे महामार्ग, वेगवान रेल्वे, आधुनिक बंदरे, अखंडित वीजपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य आणि कौशल्य यांची गुणवत्तापूर्ण उभारणी होणार नाही, तोपर्यंत या नैसर्गिक आणि मानवी संपत्तीचा पूर्ण क्षमतेने वापर करणे कठीण आहे.उदाहरण - जर आपल्याकडे पूर्ण क्षमतेने पायाभूत सुविधा विकसित झाल्या नाहीत, तर आपल्याकडे जास्त असलेल्या लोकसंख्या लाभांशाचे परिवर्तन लोकसंख्या अभिशापात होऊ शकते.जागतिक दर्जाच्या उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा या सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय विकासाचे महत्त्वाचे अंग आहेत. पायाभूत सुविधांच्या विकासाशिवाय इंजिन नसलेली गाडी कधीही रुळांवरून पुढे जाऊ शकणार नाही आणि गंतव्यस्थानापर्यंत पोहोचू शकणार नाही.महाराष्ट्र-बिहार तुलना : विकासातील पायाभूत सुविधांची भूमिकाभारतातील Maharashtra आणि Bihar या दोन राज्यांची तुलना केली असता, पायाभूत सुविधा विकासामध्ये किती मोठी भूमिका बजावतात हे स्पष्ट होते. महाराष्ट्र आज देशाच्या जीडीपीमध्ये सर्वाधिक योगदान देणारे आणि सर्वाधिक कर भरणारे राज्य आहे, कारण महाराष्ट्राने रस्ते, बंदरे, विमानतळे आणि औद्योगिक क्षेत्रांचे जाळे ग्रामीण भागापर्यंत विणले आहे. मोठ्या प्रमाणात आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा केल्या आहेत.याउलट, बिहारमध्ये नैसर्गिक सुपीकता आणि प्रचंड मनुष्यबळ असूनही, केवळ आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, वीज आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे हे राज्य मागासलेले राहिले आहे.जिथे पायाभूत सुविधा असतात तिथेच उद्योग आकर्षित होतात, तिथल्या जनतेला रोजगार प्राप्त होतात, महिला सक्षमीकरण होते, गरिबी कमी होते, राहणीमानाचा दर्जा सुधारतो आणि सर्वांना विकासाच्या समान संधी प्राप्त होतात.पायाभूत सुविधांच्या विकासातील प्रमुख अडथळेभारताचा पायाभूत सुविधांचा मार्ग अनेक आव्हानांनी भरलेला आहे. जमीन अधिग्रहण, गुंतागुंतीच्या पर्यावरणीय परवानग्या, नोकरशाही आणि लालफितशाही, निधीची कमतरता आणि उच्च खर्च, अकुशल मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञानाचा अभाव, तसेच स्थानिक लोकांचा विरोध इत्यादी कारणांमुळे अनेक प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडतात आणि विकासाला खीळ बसते..पायाभूत सुविधा : उपाययोजनापायाभूत सुविधांमधील आव्हाने ही अडथळे नसून, ती सुधारणेची संधी आहेत, हे ओळखून आपल्याला पुढे जावे लागेल. त्यासाठी 'पीएम गतिशक्ती' योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, पीपीपी मॉडेलचा वापर, सिंगल विंडो क्लिअरन्स, नवनवीन आर्थिक स्त्रोत शोधणे, कौशल्य विकास, पायाभूत सुविधांच्या विकासात गती आणि गुणवत्ता आणण्यासाठी 'प्रगत तंत्रज्ञानाची आयात' करणे, गुंतवणूक वाढविणे, विशेषतः आरोग्य खर्च आणि शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात जीडीपीच्या ५ टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहे.भारताच्या विकसित होण्याचा मार्ग हा केवळ पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या मार्गानेच जाणारा आहे. जागतिक स्तरावर भारत आणि चीन यांची तुलना करतानाही पायाभूत सुविधांचा हाच फरक प्रकर्षाने जाणवतो. चीनने पायाभूत सुविधांच्या जोरावर गेल्या तीन दशकांत रस्ते, रेल्वे आणि दळणवळणाच्या साधनांवर प्रचंड गुंतवणूक करून स्वतःला जगाचे 'मॅन्युफॅक्चरिंग हब' बनवले आहे. भारताला जर चीनला मागे टाकून जागतिक उत्पादन केंद्र बनायचे असेल, तर आपल्याला आपल्या पायाभूत सुविधांचा दर्जा चीनच्या तोडीस तोड करावा लागेल.रामपूर, भकासपूर, महाराष्ट्र, बिहार आणि चीनची गाथा हेच सांगते की, जर आपल्याला 'विकसित भारत' घडवायचा असेल, तर पायाभूत सुविधांच्या विकासाला पर्यायाने सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही काळाची गरज आहे.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले होते की, 'कोणत्याही सरकारचे यश हे त्या देशातील लोकांनी किती प्रगती केली यावर मोजले पाहिजे. आणि माणसाचा विकास करणे हेच कोणत्याही सामाजिक व्यवस्थेचे अंतिम ध्येय असले पाहिजे. लोकांची प्रगती आणि माणसाच्या विकासाची सुरुवात ही पायाभूत सुविधांच्या विकासापासून होते.'. 