Premium|Study Room : तामिळनाडू गव्हर्नर प्रकरण; सर्वोच्च न्यायालयाचा राष्ट्रपतींना सल्ला

अभिजित मोदे सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये तामिळनाडू गव्हर्नर प्रकरणात राष्ट्रपतींना दिलेल्या सल्ल्यात गव्हर्नर आणि राष्ट्रपतींना विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी कोणतेही कठोर वेळापत्रक लावता येत नाही असे स्पष्ट केले. हे सल्ला एप्रिल २०२५ च्या तामिळनाडू विरुद्ध गव्हर्नर खटल्यावर आधारित आहे, ज्यात गव्हर्नर आर.एन. रवी यांनी १० विधेयके रोखली होती. या निर्णयाने घटनात्मक शक्तींचे संतुलन राखण्यावर भर दिला..Premium|Equity Mutual Funds:इक्विटी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक का करावी?.प्रकरणाची पार्श्वभूमीतामिळनाडू विधानसभेने २०२० ते २०२३ दरम्यान १० विधेयके मंजूर केली, पण गव्हर्नर रवी यांनी त्यांना मंजुरी न देता राष्ट्रपतींकडे पाठवली. राज्य सरकारने कलम २०० अंतर्गत गव्हर्नरची दिरंगाई बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले. एप्रिल २०२५ च्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने ही दिरंगाई ''अवैध'' ठरवली आणि कलम १४२ अंतर्गत विधेयकांना ''गृहीतक मंजुरी'' दिली.त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम १४३ अंतर्गत सल्ला मागितला. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये हा सल्ला दिला, ज्यात एप्रिलच्या निर्णयातील काही मुद्दे चुकीचे असल्याचे सांगितले. हे प्रकरण केंद्र-राज्य संबंध आणि संघीयतेच्या मुद्द्यावर केंद्रित आहे..एप्रिल २०२५ चा निर्णयदोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गव्हर्नरला विधेयक रोखण्याचा ''पॉकेट व्हेटो'' नाकारला. गव्हर्नरकडे फक्त तीन पर्याय आहेत. मंजुरी देणे, विधानसभेकडे परत पाठवणे किंवा राष्ट्रपतींकडे रेफर करणे. विधानसभा पुन्हा मंजूर केल्यास मंजुरी द्यावीच असे ठरवले. तसेच, तीन महिन्यांचे वेळापत्रक आणि न्यायिक आढाव्याची तरतूद केली.या निर्णयाने विरोधी पक्षाच्या राज्यांमध्ये गव्हर्नरांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाले. पण केंद्राने याला ''न्यायिक अतिक्रमण'' म्हटले..Premium|GST 2.0 : बचत उत्सव! ‘कन्झम्प्शन फंडा’त गुंतवणूक करण्याची योग्य वेळ!.नोव्हेंबर २०२५ चा सल्ला: मुख्य मुद्देपाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने (ब्र.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखाली) गव्हर्नरला मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याने बांधील नसल्याचे सांगितले. कलम २०० अंतर्गत गव्हर्नरची विवेकबुद्धी आहे आणि वेळापत्रक लावता येत नाही. ''गृहीतक मंजुरी'' शक्य नाही, कारण घटनेत वेळ सीमा नाही.विधेयक विधानसभेकडे परत पाठवल्यावर पुन्हा मंजूर झाल्यासही राष्ट्रपतींकडे पाठवता येते. गव्हर्नर किंवा राष्ट्रपतींचे निर्णय सामान्यत: न्यायिक आढाव्याच्या बाहेर आहेत, फक्त दीर्घ दिरंगाईवर मर्यादित हस्तक्षेप शक्य.विश्लेषण: फायदे आणि तोटेनोव्हेंबर २०२५ च्या सल्ल्याने एप्रिलच्या निर्णयापासून माघार घेत गव्हर्नरांना अधिक विवेकी अधिकार दिले, ज्यामुळे ते मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय स्वतंत्रपणे विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात. याचा फायदा असा की घटनात्मक संतुलन राखले जाते आणि गव्हर्नरची भूमिका केवळ रबर स्टॅम्प न राहता खरी तपासणी करू शकते, जसे केंद्रशासित प्रदेश किंवा राष्ट्रीय हिताच्या बाबींमध्ये. पण संघीयतेच्या दृष्टीने तोटा मोठा आहे, कारण विधानसभेची मर्जी बाजूला होऊ शकते; केरळमध्ये युनिव्हर्सिटी विधेयके आणि पश्चिम बंगालमध्ये NEP विरोधी कायद्यांप्रमाणे गव्हर्नरांनी रोखले.न्यायालयाने ''संवाद प्रक्रिये''ला प्रोत्साहन दिले, म्हणजे राज्य सरकार आणि गव्हर्नर यांच्यात चर्चा वाढेल, ज्यामुळे तणाव कमी होऊ शकतो. दीर्घ दिरंगाईवर ''मर्यादित मंडामस'' (स्पष्ट निर्देश) देण्याची शक्यता ठेवली, पण नेमके निकष (उदा. किती महिने?) अस्पष्ट राहिले. यामुळे भविष्यातील प्रकरणांत अनिश्चितता वाढेल आणि राज्यांना पुन्हा न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागेल. सध्याच्या तामिळनाडूच्या १० विधेयकांचा दर्जा अद्याप अनिश्चित असून, राष्ट्रपतींच्या निर्णयावर अवलंबून आहे..परिणाम आणि भविष्यया सल्ल्याने गव्हर्नरांना व्यापक स्वातंत्र्य मिळाले, ज्यामुळे ते केंद्राच्या इच्छेनुसार कार्य करू शकतात, पण राज्यांना न्यायिक आढाव्याचा मार्ग मोकळा आहे. संघीय भारतात केंद्र-राज्य तणाव वाढण्याची शक्यता जास्त, कारण विरोधी पक्षांच्या राज्यांत (जसे तामिळनाडू DMK सरकार) विधेयके रोखली जाऊ शकतात. सुधारणांसाठी घटनात्मक बदल गरजेचे आहेत, उदा. कलम २०० मध्ये स्पष्ट वेळ सीमा (३-६ महिने) आणि ''डिम्ड असेंट'' तरतूद. तामिळनाडूचे CM स्टॅलिन यांनीच असा आग्रह केला आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.