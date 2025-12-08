Study Room

Premium|Study Room : तामिळनाडू गव्हर्नर प्रकरण; सर्वोच्च न्यायालयाचा राष्ट्रपतींना सल्ला

Governor Bill Assent Timeline : सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू गव्हर्नर प्रकरणावरील सल्ल्यात, गव्हर्नर आणि राष्ट्रपतींना विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी कठोर वेळापत्रक लावण्यास नकार दिला, ज्यामुळे गव्हर्नरला अधिक विवेकी अधिकार मिळाले असून केंद्र-राज्य संबंधांमधील तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.
Governor Bill Assent Timeline

Governor Bill Assent Timeline

esakal

स्टडीरूम
Updated on

अभिजित मोदे

सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये तामिळनाडू गव्हर्नर प्रकरणात राष्ट्रपतींना दिलेल्या सल्ल्यात गव्हर्नर आणि राष्ट्रपतींना विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी कोणतेही कठोर वेळापत्रक लावता येत नाही असे स्पष्ट केले. हे सल्ला एप्रिल २०२५ च्या तामिळनाडू विरुद्ध गव्हर्नर खटल्यावर आधारित आहे, ज्यात गव्हर्नर आर.एन. रवी यांनी १० विधेयके रोखली होती. या निर्णयाने घटनात्मक शक्तींचे संतुलन राखण्यावर भर दिला.

Loading content, please wait...
Supreme Court
education
Constitution
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com