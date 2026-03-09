Premium|Study Room : ओडिशाच्या किनाऱ्यावर ऑलिव्ह रिडले कासवांची अरिबाडा; जैवविविधतेचा उत्सव आणि पर्यावरणीय सजगतेची कसोटी

लेखक : महेश शिंदेजागतिक स्तरावरील अद्वितीय नैसर्गिक घटनाबंगालच्या उपसागराकाठची ओडिशाची किनारपट्टी पुन्हा एकदा निसर्गाच्या अद्भुत सोहळ्याची साक्षीदार ठरली आहे. गहिरमाथा आणि रुषिकुल्या येथे यंदाच्या हंगामात ऑलिव्ह रिडले कासवांचे प्रारंभीचे आगमन सुरू झाल्याच्या बातम्यांमुळे पर्यावरणप्रेमींमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. समुद्र आणि वाळू यांच्यातील हा हजारो वर्षांचा करार पुन्हा नव्याने साकार होणार असल्याची चाहूल लागली आहे. या वर्षीची अरिबाडा केवळ जैवविविधतेचा उत्सव नाही, तर हवामान बदल आणि वाढत्या मानवी हस्तक्षेपाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणीय सजगतेचीही कसोटी ठरणार आहे.ओडिशाच्या किनाऱ्यावर दरवर्षी घडणारी ऑलिव्ह रिडले समुद्री कासवांची सामूहिक अंडी घालण्याची घटना म्हणजे निसर्गाचा एक थरारक सोहळा आहे. रात्रीच्या अंधारात हजारो-लाखो मादी कासवे बंगालच्या उपसागरातून बाहेर पडतात आणि काही दिवसांच्या कालावधीत समुद्रकिनाऱ्यावर अक्षरशः ‘जिवंत चादर’ पसरल्यासारखी दृश्ये निर्माण होतात. या सामूहिक आगमनाला अरिबाडा असे म्हणतात.ओडिशातील गहिरमाथा, ऋषिकुल्य समुद्र किनारा आणि देवी नदीचे मुख ही तीन प्रमुख अंडी घालण्याची केंद्रे जगप्रसिद्ध आहेत. गहिरमाथा हे जगातील सर्वात मोठ्या सामूहिक अंडी घालण्याच्या स्थळांपैकी एक मानले जाते. काही वर्षांत रुषिकुल्या किनाऱ्यावर काही लाख कासवांनी एकाच हंगामात अंडी घातल्याची नोंद झाली आहे.ऑलिव्ह रिडले (वैज्ञानिक नाव लेपिडोकेलिस ऑलिव्हेशिया) ही प्रजाती जागतिक स्तरावर धोक्याच्या स्थितीत आहे. आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन संघटनेने तिला ‘असुरक्षित’ श्रेणीत वर्गीकृत केले आहे. भारतात वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ अंतर्गत तिला अनुसूची-१ मध्ये सर्वोच्च संरक्षण आहे. वन्यजीव आणि वनस्पतींच्या लुप्तप्राय प्रजातींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील कराराअंतर्गत या प्रजातीच्या व्यापारावर पूर्ण बंदी आहे. त्यामुळे या घटनेचे संरक्षण हा केवळ स्थानिक नव्हे तर जागतिक जबाबदारीचे विषय बनतो..Premium|Study Room : २०२५: विरोधाभासाचे वर्ष, पर्यावरणीय संकट आणि प्रगतीचा संघर्ष.अंडी घालण्याचा कालावधीया कासवांचा अंडी घालण्याचा हंगाम साधारणपणे नोव्हेंबरपासून सुरू होतो. सुरुवातीला काही कासवे विखुरलेल्या स्वरूपात अंडी घालतात, ज्याला ‘स्पोरॅडिक नेस्टिंग’ असे म्हणतात. त्यानंतर फेब्रुवारी ते मार्च दरम्यान मुख्य सामूहिक अंडी घालण्याचा टप्पा येतो. काही वेळा हा काळ एप्रिल–मेपर्यंतही वाढतो.हंगामाची तीव्रता दरवर्षी बदलते. समुद्राचे तापमान, समुद्री प्रवाह, चंद्राच्या कला, भरती-ओहोटी आणि हवामान यांचा या प्रक्रियेवर प्रभाव असतो. शास्त्रज्ञांच्या मते समुद्रकिनाऱ्यावरील वाळूचे तापमान २५ ते ३५ अंश सेल्सिअस दरम्यान असणे अंडी उबण्यासाठी योग्य ठरते. तापमानावरच पिल्लांचे लिंग निश्चित होत असल्यामुळे हवामान बदलाचा थेट परिणाम या प्रक्रियेवर होऊ शकतो.ही प्रक्रिया कशी घडते?अरिबाडाची सुरुवात प्रत्यक्षात समुद्रात होते. अंडी घालण्यापूर्वी काही आठवडे मादी आणि नर कासवे किनाऱ्याजवळ मोठ्या संख्येने जमतात आणि त्यांचे संयोग होतात. योग्य क्षण आल्यावर मादी कासवे रात्री किनाऱ्यावर येतात. अंधारामुळे त्यांना सुरक्षितता मिळते आणि उष्णतेचा त्रास कमी होतो.किनाऱ्यावर आल्यावर मादी कासव आपल्या पंखासारख्या पुढच्या आणि मागच्या पायांनी प्रथम शरीरासाठी खड्डा तयार करते आणि त्यानंतर अंडी ठेवण्यासाठी खोल कक्ष (एग्ज चेंबर) खणते. ती साधारण १०० ते १४० अंडी घालते. प्रत्येक मादी एका हंगामात दोन ते तीन वेळा अंडी घालू शकते.अंडी घातल्यानंतर ती वाळू पुन्हा भरून खड्डा लपवते. इतक्या मोठ्या संख्येने कासवे येत असल्यामुळे काही अंड्यांचे नुकसान होणे अपरिहार्य असते. तरीही ‘संख्येतील सुरक्षितता’ या तत्त्वामुळे एकूण पिल्लांपैकी काही हजार समुद्रात पोहोचण्यात यशस्वी होतात.४५ ते ६० दिवसांनी पिल्ले बाहेर पडतात. ती नैसर्गिक प्रकाशाच्या दिशेने समुद्राकडे धाव घेतात. मात्र किनाऱ्यावरील कृत्रिम दिवे किंवा रिसॉर्ट्समधील प्रकाशामुळे ती गोंधळून चुकीच्या दिशेने जातात, ज्यामुळे मृत्यूदर वाढतो..Blue Flag Beaches : गुहागर, लाडघरचा झेंडा जगात फडकणार; ब्ल्यु फ्लॅग दर्जा हा विकासाचा मार्ग; आधी स्वच्छता मग समृद्धी.घटनेचे पर्यावरणीय महत्त्वऑलिव्ह रिडले कासवांची 'अरिबाडा' ही पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. समुद्रातील पोषक द्रव्ये अंड्यांच्या रूपाने किनाऱ्यावर येतात आणि जी अंडी उबून बाहेर पडत नाहीत ती वाळूत मिसळून नैसर्गिक खतासारखी कार्य करतात, ज्यामुळे सूक्ष्मजीव, कीटक आणि किनाऱ्यावरील वनस्पतींची वाढ सुधारते. हजारो कासवे वाळूत खड्डे खणत असल्यामुळे वाळूची हवा खेळती राहते, तिची रचना सुधारते आणि किनाऱ्याचे नैसर्गिक संतुलन टिकते.अंडी आणि पिल्ले अनेक पक्षी, खेकडे, मासे व इतर प्राण्यांसाठी अन्नस्रोत ठरतात, त्यामुळे किनारी अन्नसाखळीला बळकटी मिळते आणि जैवविविधता समृद्ध होते. ही प्रक्रिया समुद्र आणि जमीन यांतील पोषणचक्र मजबूत करते, ज्यामुळे किनारी परिसंस्थेची उत्पादकता वाढते. तसेच ऑलिव्ह रिडले कासवे ही समुद्राच्या आरोग्याची सूचक प्रजाती असल्याने त्यांच्या संख्येतील बदल समुद्री पर्यावरणातील असमतोलाचे संकेत देतात. त्यामुळे 'अरिबाडा'चे संरक्षण म्हणजे केवळ कासवांचे नव्हे, तर संपूर्ण सागरी आणि किनारी पर्यावरणाचे दीर्घकालीन संवर्धन होय.'अरिबाडा' समोरील प्रमुख धोकेऑलिव्ह रिडले कासवांच्या 'अरिबाडा'समोर अनेक गंभीर धोके उभे आहेत. सर्वात मोठा धोका म्हणजे यांत्रिक मासेमारीमुळे होणारा मृत्यू, कारण ट्रॉलर आणि मोठ्या जाळ्यांमध्ये अडकून कासवे श्वास गुदमरून मरतात. किनाऱ्यावरील वाढता पर्यटन आणि औद्योगिक विकास, रिसॉर्ट्समधील कृत्रिम प्रकाश, बंदरे व रस्ते यामुळे नैसर्गिक अधिवास बाधित होतो आणि पिल्ले समुद्राऐवजी दिव्यांकडे वळून मृत्यूमुखी पडतात.समुद्रातील प्लास्टिक प्रदूषण, तेलगळती आणि रासायनिक सांडपाणी कासवांच्या अन्नसाखळीवर परिणाम करतात; अनेकदा ती प्लास्टिक जेलीफिश समजून खातात. हवामान बदलामुळे समुद्रपातळी वाढ, किनाऱ्यांचे क्षरण आणि वाळूच्या तापमानातील वाढ यामुळे अंडी उबण्याचे प्रमाण व पिल्लांचे लिंग-संतुलन बिघडू शकते. याशिवाय भटके कुत्रे, नैसर्गिक भक्षक, अंडी चोरी आणि मानवी हस्तक्षेप हेही धोके वाढवत आहेत. त्यामुळे 'अरिबाडा'चे संरक्षण हे केवळ एका प्रजातीचे नव्हे, तर संपूर्ण सागरी आणि किनारी परिसंस्थेचे भवितव्य सुरक्षित ठेवण्याचे आव्हान आहे.शासनाच्या संरक्षणात्मक उपाययोजनाया घटनेचे महत्त्व लक्षात घेऊन भारत सरकार आणि ओडिशा सरकारने विविध संरक्षणात्मक उपाययोजना केल्या आहेत. १ नोव्हेंबर ते ३१ मे या कालावधीत संवेदनशील समुद्री भागात यांत्रिक मासेमारीवर बंदी घालण्यात येते. भारतीय तटरक्षक दल 'ऑपरेशन ऑलिव्हिया' ही विशेष मोहीम दरवर्षी राबवते. या मोहिमेद्वारे समुद्रातील गस्त, हवाई निरीक्षण आणि बेकायदेशीर मासेमारीवर नियंत्रण ठेवले जाते. त्यामुळे अंडी घालण्याच्या काळात कासवांचे मोठ्या प्रमाणात संरक्षण होते.वन विभाग किनाऱ्यांवर सतत देखरेख ठेवतो, प्रकाश नियंत्रणासाठी स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधतो आणि मच्छीमार समुदायांना जागरूक करतो. टर्टल एक्सक्लूडर डिव्हाइस वापरण्याचा प्रचार केला जात आहे, ज्यामुळे मासेमारी जाळ्यात अडकलेल्या कासवांना बाहेर पडण्याची संधी मिळते.निष्कर्षओडिशातील ऑलिव्ह रिडले कासवांची 'अरिबाडा' ही केवळ निसर्गाचा देखावा नाही, तर समुद्र आणि किनाऱ्याच्या परस्परसंबंधाची जिवंत साक्ष आहे. ही घटना आपल्याला पर्यावरणीय संतुलनाचे महत्त्व शिकवते. या नैसर्गिक वारशाचे संरक्षण करणे ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. शाश्वत मासेमारी, प्रदूषणमुक्त किनारे आणि स्थानिक समुदायांचा सहभाग या माध्यमातूनच हा अद्भुत सोहळा पुढील पिढ्यांसाठी जतन केला जाऊ शकतो. ऑलिव्ह रिडले कासवांचे संरक्षण म्हणजे आपल्या सागरी भविष्याचे संरक्षण होय. 