Premium|Study Room : भारतीय शहरांतील ढासळती हवेची गुणवत्ता: सार्वजनिक आरोग्याची आपत्ती

हिवाळा सुरू होताच भारतीय शहरांवर धुरकट, जाड धुक्याची चादर पसरते. दिल्ली, लखनऊ, पटना, मुंबई अशी अनेक शहरे दररोज एअर क्वालिटी इंडेक्सच्या खराब, अतिशय खराब किंवा गंभीर अशा पातळीवर पोहोचतात. औद्योगिकीकरण, वाढती वाहने, बांधकाम धूळ, कचरा जाळणे आणि जुन्या उर्जास्रोतांमुळे शहरी हवा विषारी बनत चालली आहे. उत्तरेकडील राज्यांत तर पिकांचे जळणे आणि हिवाळ्यातील स्थिर वातावरणामुळे प्रदूषक जमीनीजवळ अडकून बसतात, त्यामुळे प्रदूषणाचे प्रमाण धोकादायक पातळीवर जाते.आरोग्य, अर्थव्यवस्था आणि आयुष्यावर घातक परिणाम दूषित हवेचा पहिला फटका बसतो तो मुलांना, ज्येष्ठांना आणि श्वसनविकार असणाऱ्यांना. पी.एम २.५ सारखे अतिसूक्ष्म कण फुफ्फुसात खोलवर जाऊन खोकला, दमा, ऍलर्जी, डोळ्यांची जळजळ, छातीत जडपणा अशा तात्काळ समस्यांना कारणीभूत ठरतात. दीर्घकाळ संपर्क आल्यास हृदयविकार, स्ट्रोक, फुफ्फुसाचा कर्करोग आणि अकाली मृत्यूचा धोका वाढतो. डॉक्टरांच्या मते प्रदूषण म्हणजे हळूहळू देण्यात येणारे विष आहे, जे शरीरावर शांतपणे पण सातत्याने आघात करत राहते. हवेच्या खराब गुणवत्तेचा आर्थिक परिणामही तितकाच गंभीर आहे. सतत वाढणारा आरोग्यखर्च, रुग्णालयातील वाढलेली गर्दी, कामाचे कमी झालेले दिवस आणि घटलेली उत्पादकता यामुळे शहरांच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण पडतो. उद्योगधंदे, पर्यटन आणि वाहतूक व्यवस्थाही याचा परिणाम भोगतात..सरकारी प्रयत्न वाढत्या चिंतेची दखल घेऊन केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम सुरू केला. ‘नॉन-अटेनमेंट सिटीज’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या १०० हून अधिक शहरांसाठी विशेष कृती आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. यामध्ये वाहतुकीवरील नियंत्रण, बांधकाम धूळ कमी करणे, स्वच्छ इंधनांचा प्रसार, उद्योगांवरील उत्सर्जन तपासणी, हरित क्षेत्र वाढवणे आणि हवेची सतत मोजणी यासारख्या उपायांचा समावेश आहे. काही शहरांना आर्थिक अनुदान हे त्यांच्या सुधारलेल्या हवेच्या गुणवत्तेशी जोडले गेले आहे, जे कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन देते. तरीही, हिवाळ्यात दिसणारे प्रदूषणाचे पुन्हा-पुन्हा वाढणारे चक्र सांगते की, उपाययोजना अधिक मजबूत आणि काटेकोरपणे अंमलात आणण्याची गरज आहे.उपायभारताला स्वच्छ हवा देणारी उपाययोजना बहुआयामी असली पाहिजे.वाहतूक सुधारणा : सार्वजनिक वाहतूक, इलेक्ट्रिक बसेस, मेट्रो विस्तार, सायकल मार्ग, कार-पूलिंग आणि कडक उत्सर्जन मानके.शहरी नियोजन : बांधकामातील धूळ नियंत्रण, हरित पट्टे वाढवणे, शहरांची रचना वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करणारी बनवणे.ऊर्जा व उद्योग धोरण : कोळशावर आधारित उर्जा प्रकल्प कमी करणे, स्वच्छ इंधन प्रोत्साहन, लघुउद्योग व विटभट्ट्यांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान लागू करणे.कचरा व्यवस्थापन : कचरा जाळण्यास बंदी, स्त्रोतावर कचरा वर्गीकरण, कंपोस्टिंग आणि पुनर्वापर प्रोत्साहन. यामध्ये नागरिकांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. स्वच्छ हवा ही केवळ पर्यावरणीय गरज नसून मूलभूत मानवी हक्क आहे. भारताने पोलिओ आणि कोविडसारख्या मोठ्या सार्वजनिक आरोग्य संकटांवर मात केली आहे; त्याच निर्धाराने शहरांच्या हवेला श्वसनयोग्य बनवणे हे पुढील मोठे आव्हान आहे..Premium| Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill 2025: सर्व शैक्षणिक संस्थांचा कारभार आता एकाच छताखाली चालणार.अंक २९ - पान १० - परीक्षण व प्रश्नोत्तरे१. हिवाळा सुरू होताच भारतीय शहरांमध्ये कोणती समस्या तीव्र होते?अ) पूरस्थितीब) धुरकट, जाड धुक्याची चादरक) उष्णतेची लाटड) तापमान वाढ२. एअर क्वालिटी इंडेक्समध्ये सर्वात गंभीर पातळी कोणती?अ) मध्यमब) सुधारितक) गंभीरड) समाधानकारक३. उत्तरेकडील राज्यांत हिवाळ्यात प्रदूषण वाढण्याचे प्रमुख कारण कोणते?अ) समुद्री वारेब) पिकांचे जळणे व स्थिर वातावरणक) जास्त पाऊसड) हिमवर्षाव४. PM 2.5 कणांचा प्रमुख दुष्परिणाम कोणत्या अवयवावर?अ) यकृतब) मूत्रपिंडक) फुफ्फुसड) हाडे५. दूषित हवेचा पहिला फटका कोणाला बसतो?अ) प्रौढ व निरोगी व्यक्तींनाब) मुलांना, ज्येष्ठांना आणि श्वसनविकार असणाऱ्यांनाक) खेळाडूंनाड) परदेशी पर्यटकांना६. डॉक्टरांच्या मते वायुप्रदूषणाला कोणत्या संज्ञेने वर्णन केले जाते?अ) जलद विषब) हळूहळू देण्यात येणारे विषक) तात्काळ धोकादायक विषड) जंतुनाशक७. हवेच्या प्रदूषणाचा कोणता आर्थिक परिणाम नाही?अ) उत्पादकतेत घटब) आरोग्यखर्चात वाढक) पर्यटनात वाढड) कामाचे दिवस कमी होणे८. राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम कोणत्या वर्षी सुरू झाला?अ) २०१५ब) २०१७क) २०१९ड) २०२१९. Non-Attainment Cities म्हणजे काय?अ) पावसाचे प्रमाण कमी असलेली शहरेब) हवेच्या गुणवत्ता निकष पूर्ण न करणारी शहरेक) पर्यटनासाठी प्रसिद्ध शहरेड) औद्योगिक शहरे.१०. हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित उपाय?अ) कचरा वर्गीकरणब) हरित पट्टे वाढवणेक) इलेक्ट्रिक बसेसड) विटभट्टी तंत्रज्ञान११. बांधकाम क्षेत्रातील प्रमुख प्रदूषण स्त्रोत?अ) कोळसा जाळणेब) धूळक) प्लास्टिक कचराड) पाणी प्रदूषण१२. कचरा व्यवस्थापनात प्रदूषण कमी करण्यासाठी आवश्यक कृती?अ) कचरा उघड्यावर जाळणेब) स्त्रोतावरच कचरा वर्गीकरणक) प्लास्टिक तयार करणेड) वाहने वाढवणे१३. ऊर्जा व उद्योग क्षेत्रासाठी योग्य उपाय?अ) कोळशावरील अवलंबित्व वाढवणेब) जुन्या उर्जास्रोतांचा वापरक) स्वच्छ इंधनांचा प्रसारड) प्रदूषण तपासणी थांबवणे१४. स्वच्छ हवा ही कोणत्या प्रकारची गरज आहे?अ) केवळ तांत्रिक गरजब) मूलभूत मानवी हक्कक) फक्त पर्यावरणीय नियमड) फक्त सरकारी जबाबदारी१५. भारताने कोणत्या मोठ्या सार्वजनिक आरोग्य संकटांवर मात केली?अ) एड्स आणि डेंग्यूब) कोविड आणि स्वाईन फ्लूक) पोलिओ आणि कोविडड) कोविड आणि मलेरिया१६. सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेच्या हक्काबाबत कोणत्या प्रकरणात निर्णय दिला?अ) केशवानंद भारतीब) के. एस. पुट्टस्वामीक) मनेका गांधीड) राज नारायण१७. Sanchar Saathi अॅपचे प्राथमिक उद्दिष्ट काय?अ) मोबाईल गेम्स डाउनलोड करणेब) चोरीलेले मोबाईल ब्लॉक करणे व IMEI ओळखणेक) सोशल मीडिया वापर वाढवणेड) मोबाईल कंपनीची जाहिरात१८. पुट्टस्वामी निकालानुसार गोपनीयतेवर राज्य हस्तक्षेप केव्हा?अ) कधीही नाहीब) केवळ सार्वजनिक हितासाठी, कायदेशीर आधार व प्रमाणबद्धतेनुसारक) नागरिकांची संमती नसतानाहीड) फक्त आर्थिक हितासाठी१९. Sanchar Saathi संदर्भातील प्रमुख गोपनीयता चिंता?अ) गेम डाउनलोडचा डेटाब) IMEI व लोकेशन ट्रॅकिंगची भीतीक) मोबाईल बॅटरी वापरड) फक्त मोबाइल ब्रँड२०. प्री-इन्स्टॉलेशन सक्ती सरकारने का मागे घेतली?अ) तंत्रज्ञान कमी पडल्यामुळेब) लोकांचा विरोध व गोपनीयतेवर प्रश्नक) मोबाईल कंपन्यांचा दबावड) सुरक्षा वाढीसाठी.Premium|Study Room : काउंट कॅमिलो दी कॅव्हूर : मुत्सद्देगिरीने इटलीला एकत्र करणारा चान्सेलर.२१. खाप परिषदेत प्रमुख चर्चा कोणत्या विषयावर?अ) मोबाइल फोन वापरब) लिव्ह-इन संबंध आणि LGBTQ+ हक्क रद्द करण्याची मागणीक) कृषी सुधारणाड) पर्यावरण संरक्षण२२. खाप नेत्यांच्या मते समाजाचे स्थायित्व कसे राखले जाते?अ) इंटरनेट नियंत्रणब) पारंपरिक कौटुंबिक प्रणालीक) शिक्षण सोडूनड) फक्त आर्थिक विकास२३. LGBTQ+ हक्कांना विरोध करणाऱ्यांचा मुख्य तर्क?अ) तंत्रज्ञानाचा गैरवापरब) व्यक्तिकेंद्रित आधुनिकता अपायकारकक) पारंपरिक कौटुंबिक मूल्यांचे विघटनड) शिक्षण पातळी कमी२४. खाप परिषदेत युवकांबाबत कोणती चिंता?अ) मोबाइलचा कमी वापरब) आत्महत्येची वाढ, मोबाईलवरील अवलंबित्व, प्रेमविवाहक) शिक्षणाचा दर्जाड) फक्त आर्थिक प्रश्न२५. ‘Tragedy of Commons’ नुसार हार्डिन काय सांगतो?अ) सर्वांना स्वतंत्र निर्णयब) वैयक्तिक निर्णय सर्वांच्या नुकसानाला कारणीभूतक) व्यक्तिकेंद्रित प्रगती लाभदायीड) आर्थिक निर्णय महत्त्वाचे२६. जागतिक आर्थिक संकटात कोणता व्यवहार समाजासाठी हानिकारक?अ) बँकांच्या जोखीम कर्जेब) शिक्षण सुधारणाक) सोशल मीडिया वापरड) व्यक्तीगत बचत२७. वैयक्तिक व सामाजिक हितातील समतोलासाठी संकल्पना?अ) व्यक्तिकेंद्रित निर्णयब) विवेकी स्वार्थक) पूर्ण स्वायत्तताड) आर्थिक प्रगती२८. Prisoner’s Dilemma चा संदेश?अ) वैयक्तिक निर्णय फायदेशीरब) वैयक्तिक निर्णयाचा सामूहिक तोटाक) आर्थिक हितच महत्वाचेड) शिक्षण-अनैतिकता संबंध नाही२९. RTI अंतर्गत PIO ची जबाबदारी?अ) माहिती लपवणेब) अर्ज स्वीकारणे व ३० दिवसांत सत्य माहिती देणेक) वरिष्ठांचा सल्लाड) माहिती न देणे३०. PIO ने कोणता पर्याय टाळावा?अ) संपूर्ण माहिती देणेब) माहिती बदलून/आंशिक देणेक) सुधारणा सुचवणेड) वरिष्ठांचा सल्ला.३१. नैतिक दृष्टिकोनातून सर्वोत्तम पर्याय?अ) माहिती लपवणेब) संपूर्ण माहिती देणे व सुधारणा सुचवणेक) अर्ज ढकलणेड) सहकार्यांचा सल्ला३२. उपयोगितावादानुसार Sanchar Saathi योग्य कसा?अ) स्वातंत्र्य मोडतेब) मोठ्या लोकसंख्येच्या फायद्यासाठी थोडे नियंत्रण योग्यक) सरकारी नियंत्रणासाठीड) आर्थिक लाभासाठी३३. कांतच्या तत्त्वानुसार काय महत्त्वाचे?अ) सरकारी सुविधाब) प्रत्येकाला स्वायत्त निर्णयाचा अधिकारक) डेटा गोळा करणेड) शिक्षण वाढवणे३४. नैतिक उपाययोजनांमध्ये काय महत्त्वाचे?अ) डेटा संरक्षण कायदा व पारदर्शकताब) माहिती न गोळा करणेक) सरकारला पूर्ण नियंत्रणड) फक्त सुरक्षा३५. ‘Young Italy’ ची तत्त्वे?अ) स्वतंत्र, एकसंघ, प्रजासत्ताक इटली व तरुणांचा सहभागब) सैनिकी प्रशिक्षणक) आर्थिक प्रगतीड) परकीय हस्तक्षेप३६. मॅझिनीचे राष्ट्रवादाचे तत्त्व?अ) राजकीय संस्थाब) नैतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक समुदायक) आर्थिक समृद्धीड) सत्ता नियंत्रण३७. Duties before Rights का?अ) व्यक्तीस्वातंत्र्यासाठीब) अधिकारांपेक्षा कर्तव्य महत्त्वाचेक) युद्धासाठीड) धर्मासाठी३८. नैतिकतेचा मुख्य उद्देश?अ) स्वतःचा फायदाब) योग्य-अयोग्य वर्तन ओळखणेक) कायदेशीर नियमड) समाजहित विसरणे३९. Kant चे Categorical Imperative?अ) परिणामानुसार वर्तनब) प्रत्येक कर्म सार्वत्रिक नियम बनण्याजोगेक) फायद्याचे कर्म योग्यड) इच्छेनुसार वर्तन४०. Amoral म्हणजे?अ) नैतिक मूल्यांचा अभ्यासब) नैतिकतेशी संबंध नसलेले मूल्यक) समाजासाठी हानिकारकड) आर्थिक मूल्य.Premium|Vaishno Devi Medical College Controversy : श्री माता वैष्णोदेवी वैद्यकीय महाविद्यालय प्रवेशावरून धर्माधारित वाद तीव्र, गुणवत्तेला प्राधान्य देण्याची विरोधकांची मागणी.४१. डिसेंबर २०२५ मध्ये हवाई वाहतूक का विस्कळीत झाली?अ) हवामानब) तांत्रिक बिघाडक) पायलट कामकाज नियोजन कोलमडलेड) विमानतळ बंद४२. FDTL नियमांचा उद्देश?अ) प्रवासी वाढवणेब) पगार नियमनक) पायलटांना पुरेशी विश्रांतीड) वेळ वाढवणे४३. पायलट कमी असल्यास योग्य उपाय?अ) कामाच्या वेळा वाढवणेब) उड्डाणे कमी करणेक) उड्डाणे बंदड) परदेशी पायलट४४. DGCA 2022 नुसार प्रति विमान किती क्रू सेट?अ) एकब) दोनक) तीनड) चार४५. ICAO ने स्वतंत्र सुरक्षा नियामकाची शिफारस केव्हा?अ) २०००ब) २००४क) २००६ड) २०१०४६. कोणत्या दुर्घटनांत पायलट थकवा चर्चेत?अ) मुंबई-दुबईब) मंगळूर, कोझिकोड, अहमदाबादक) पुणे-नागपूरड) दिल्ली-जयपूर४७. नियम स्थगित केल्याचा धोका?अ) प्रवाशी कमीब) विमान गती वाढक) सुरक्षा विश्वास कमीड) इंधन खर्च वाढ४८. विमान सुरक्षाातील महत्त्वाचा घटक?अ) विमानाचे रंगब) प्रवाशांचे वयक) पायलट विश्रांती व कठोर नियमनड) खाद्यपदार्थ४९. पारदर्शकता का आवश्यक?अ) सर्वांना माहितीब) विश्वास व भ्रष्टाचार रोखण्यासाठीक) कायद्यामुळेड) आर्थिक व्यवहारांसाठी५०. Ethics मध्ये Consequentialism म्हणजे काय?अ) वर्तनाचे नियम महत्त्वाचेब) वर्तनाचे परिणाम महत्त्वाचेक) व्यक्तिमत्त्व महत्त्वाचेड) समाजाची परंपरा महत्त्वाची.१ ब, २ क, ३ ब, ४ क, ५ ब, ६ ब, ७ क, ८ क, ९ ब, १० क, ११ ब, १२ ब, १३ क, १४ ब, १५ क, १६ ब, १७ ब, १८ ब, १९ ब, २० ब, २१ ब, २२ ब, २३ क, २४ ब, २५ ब, २६ अ, २७ ब, २८ ब, २९ ब, ३० ब, ३१ ब, ३२ ब, ३३ ब, ३४ अ, ३५ अ, ३६ ब, ३७ ब, ३८ ब, ३९ ब, ४० ब, ४१ क, ४२ क, ४३ ब, ४४ क, ४५ क, ४६ ब, ४७ क, ४८ क, ४९ ब, ५० ब.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.