Premium|Study Room : एक राष्ट्र, एक कायदा, एक ओळख?

सत्यजित हिंगेभारतीय संविधानाच्या प्रारूप समितीने १९५० साली जेव्हा अनुच्छेद ४४ अंतर्गत 'राज्याने समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code) राबविण्याचा प्रयत्न करावा, असा मार्गदर्शक तत्त्वात समावेश केला, तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक दूरदर्शी समाजाचा विचार मांडला होता "धर्म, पंथ वा जातींपलीकडे जाऊन सर्व नागरिकांना समान न्याय मिळावा."परंतु सात दशकांनंतरही समान नागरी संहिता ही कल्पना आजही अमलात आलेली नाही. विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक, संपत्ती विभाजन यांसारख्या वैयक्तिक विषयांवर आजही विविध धर्मांनुसार वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे लागू आहेत. मुस्लिम वैयक्तिक कायदा, हिंदू विवाह अधिनियम, ख्रिश्चन विवाह अधिनियम अशा विविध कायद्यांमुळे 'न्यायाची समानता' ही कल्पना अद्याप साकार झालेली नाही..समान नागरी संहिता राबविण्याचा सर्वात उल्लेखनीय प्रयत्न गोवा राज्यात झाला आहे. गोव्यात आजही 'पोर्तुगीज सिव्हिल कोड १८६७' च्या आधारे सर्व नागरिकांवर समान कायदे लागू आहेत. विवाह, घटस्फोट किंवा वारसाहक्क या सर्व बाबींमध्ये धर्मभेद न करता समान नियम लागू असणे हे भारतीय लोकशाहीतले एक दुर्मिळ उदाहरण ठरते.प्रमुख न्यायालयीन भूमिका :२०१७ मधील शायरा बानो विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने Triple Talaaq संवैधानिक ठरवत, महिलांच्या सन्मानाचा व न्यायाचा मार्ग मोकळा केला. त्याचवेळी न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी दिलेल्या निरीक्षणात म्हटले होते "Uniform Civil Code ही समाजातील विषमता कमी करण्याचे प्रभावी साधन आहे.".तज्ज्ञांचे मत:संविधान तज्ज्ञ सुभाष कश्यप यांच्या मते, "समान नागरी संहिता ही केवळ कायदेशीर सुधारणा नसून सामाजिक चेतनेचे प्रतिबिंब आहे." तर समाजशास्त्रज्ञ इरफान हबीब यांनी इशारा दिला की, "धार्मिक संवेदनशीलता न दुखावता कायद्यात एकरूपता आणण्यासाठी संवाद आवश्यक आहे.".सामाजिक वास्तव आणि आव्हाने :भारताच्या सांस्कृतिक विविधतेत समान नागरी संहिता लागू करणे हे नाजूक कार्य आहे. कारण धर्म व वैयक्तिक कायदे हे फक्त कायदेशीर विषय नसून ओळख, संस्कृती आणि श्रद्धेशी निगडित असतात. विशेषतः अल्पसंख्याक समाजांमध्ये या संहितेबाबत भीती आहे की, त्यांच्या परंपरांवर बहुसंख्यांचे मूल्य लादले जाईल.तथापि, स्त्री सक्षमीकरण, लैंगिक समानता आणि न्याय्य समाजरचन या दृष्टिकोनातून या संहितेची अंमलबजावणी अपरिहार्य भासते. आज 'एक देश,एक कर (GST)' या संकल्पनेनंतर 'एक देश, एक नागरी कायदा' ही संकल्पना स्वाभाविकपणे पुढे येते..समान नागरी संहिता ही केवळ कायद्यातील सुधारणा नसून सामाजिक क्रांतीचा आरंभ ठरू शकते. ती 'भारताचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप' अधिक बळकट करताना 'सर्व नागरिकांना समान न्याय' या संविधानिक मूल्याला नवसंजीवनी देईल. परंतु तिची अंमलबजावणी संवाद, संवेदनशीलता आणि सहमती यांच्या पायावरच उभी राहिली पाहिजे."धर्म वेगळे असले तरी नागरिकत्व एकच आहे आणि त्या नागरिकत्वाला समान न्यायाची ओळख मिळवून देणे, हेच समान नागरी संहितेचे खरे ध्येय आहे."