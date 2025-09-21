Premium|Study Room: शेती, आरोग्यसेवा यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर कशाप्रकारे होईल?

स्पर्धा परीक्षा तयारीसाठी चालू घडामोडी प्रश्नोत्तर अत्यंत उपयुक्त ठरतात. या संचामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), जीएसटी सुधारणा, AFSPA कायदा, हवामान बदलामुळे निर्माण झालेली पूरस्थिती, अफगाणिस्तान भूकंप आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडी यावरील प्रश्नांचा समावेश आहे. UPSC, MPSC तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांसाठी हा संच महत्त्वाचा ठरेल.१) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रामुख्याने कोणत्या गोष्टीचे अनुकरण करते?१. मानवी भावना२. मानवी बुद्धिमत्तेच्या प्रक्रिया३. संगणक प्रोग्रॅमिंग भाषा४. रोबोटिक हार्डवेअर डिझाइन २) भारताच्या INDIAai मिशन अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी किती निधी वाटप केला आहे?१. ₹९,५०० कोटी२. ₹१०,३००कोटी३. ₹११,००० कोटी४. ₹१२,५०० कोटी.३ ) खालीलपैकी कोणते AI चे शेती क्षेत्रातील योगदान आहे?१. कीटकनाशकांचा वापर ३०% ने वाढवणे२. सिंचनाची गरज पूर्णपणे हटवणे३. पिकांचे उत्पादन २०% पर्यंत वाढवणे४. शेतीसाठी मानवी श्रम पूर्णपणे काढून टाकणे४ EU चा AI Act प्रामुख्याने कोणत्या विषयाशी संबंधित आहे?१. कृत्रिम बुद्धिमत्ता नैतिक पद्धतींसाठी चौकट तयार करणे२. AI आधारित शेतकरी कर्जमाफी योजना३. केवळ संगणक सॉफ्टवेअर विकास४. AI गेमिंग प्लॅटफॉर्म निर्माण.५ AI तंत्रज्ञानाच्या जलद विस्तारामुळे कोणती मोठी समस्या उद्भवते?१. इंटरनेट स्पीड वाढणे२. ऊर्जा वापर आणि पर्यावरणीय परिणाम३. रोबोटिक खेळण्यांचे उत्पादन कमी होणे४. संगणक किंमती कमी होणे६) AI आधारित कोणता प्लॅटफॉर्म भारतातील शेतकऱ्यांना पिकांवरील कीड आणि रोग ओळखण्यात मदत करतो?१. अॅग्रीटेक२. फार्मनेट३. प्लँटिक्स (PLANTIX)४. क्रॉपकेअर.Premium|Study Room : बेकायदेशीर स्थलांतर म्हणजे देशासमोरील बहुआयामी संकट.७) आरोग्यसेवेत AI चा कोणता उपयोग उल्लेखनीय आहे?१. औषधांच्या किंमती कमी करणे२. रुग्णालयांच्या बांधकामाचा वेग वाढवणे३. कॅन्सरचे लवकर निदान करणे४. रुग्णांना मोफत विमा देणे८) AI वर अवलंबित्वामुळे कोणते कौशल्य कमी होण्याचा धोका आहे?१. गणित कौशल्य२. मानवी सर्जनशीलता आणि गंभीर विचार३. संगणक प्रोग्रॅमिंग कौशल्य४. वाहन चालवण्याचे कौशल्य९) GST कायद्यानुसार आंतरराज्यीय व्यापारावर कोणता कर लागू होतो?१. CGST२. SGST३. IGST४. CESS.१०)१०१व्या संविधानिक सुधारणा कायदा कोणत्या वर्षी लागू झाला?१. २०१५२. २०१६३. २०१७४. २०१८११) २०२५ मधील नवीन GST धोरणात किती प्रमुख कर स्लॅब ठेवले गेले?१. दोन२. तीन३. चार४. एक१२) GST कौन्सिलचे अध्यक्षपद कोणाकडे असते?१. भारताचे राष्ट्रपती२. पंतप्रधान३. वित्त सचिव४. केंद्रिय वित्तमंत्री.Premium|Study Room: जमीन घोटाळा, राजकारण आणि नातेसंबंध..! .१३) GST कायद्याचा मुख्य उद्देश कोणता आहे?१. थेट कर प्रणाली जटिल करणे२. अप्रत्यक्ष कर प्रणाली एकसंध करणे३. राज्यांना कर आकारणीचे सर्व अधिकार देणे४. केवळ औद्योगिक क्षेत्रासाठी कर कमी करणे१४) GST भरपाई निधी कोणत्या कारणासाठी तयार करण्यात आला?१. केंद्र सरकारचा महसूल वाढवण्यासाठी२. राज्यांच्या महसुलातील घट भरून काढण्यासाठी३. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी४. GST कौन्सिलसाठी वेतन निधी म्हणून१५)GST दरातील घट समाजातील कोणत्या गटाला सर्वाधिक मदत करते?१. उद्योगपती२. गरीब व मध्यमवर्ग३. सरकारी कर्मचारी४. उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थी१६) GST कौन्सिलमध्ये निर्णय घेण्यासाठी काय आवश्यक आहे?१. एकमताने निर्णय२. राष्ट्रपतींची परवानगी३. पंतप्रधानांचा आदेश४. बहुमताने निर्णय१७) GST कौन्सिल कोणत्या प्रकारची संस्था आहे?१. कायदेशीर संस्था२. कार्यकारी संस्था३. संविधानिक संस्था४. खाजगी संस्था१८) ऑगस्ट २०२५ मध्ये कोणत्या राज्यात सर्वाधिक पूरस्थिती निर्माण झाली होती?१. गुजरात२. पंजाब३. महाराष्ट्र४. ओडिशा.१९) राष्ट्रीय स्तरावर, ऑगस्ट २०२५ मधील पाऊस दीर्घ कालावधीच्या सरासरीपेक्षा (LPA) किती टक्क्यांनी जास्त होता?१. ५%२. २%३. ७%४. १०%२०) ऑगस्ट २०२५ मधील अतिवृष्टीस कारणीभूत असलेल्या कोणत्या घटकामुळे पावसाचा कालावधी वाढला?१. पश्चिमी विक्षोभ आणि मान्सूनचा संगम२. हवामान बदल३. ग्लेशियर वितळणे४. चक्रीवादळ.२१) ऑगस्ट २०२५ च्या पावसाच्या पॅटर्नबद्दल खालीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे?१. तो स्थिर आणि सामान्य मान्सूनसारखा होता.२. पावसाचे दिवस जास्त आणि कमी तीव्रतेचा पाऊस होता.३. पावसाचे दिवस कमी पण अतिवृष्टीच्या घटना जास्त होत्या.४. पाऊस फक्त दक्षिण भारतात पडला. २२) खालीलपैकी कोणते उपाय हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या अतिवृष्टीला तोंड देण्यासाठी सुचवले आहेत?१. हवामान अंदाज प्रणाली आणि स्पंज सिटी मॉडेल तयार करणे २. जास्त धरणे बांधणे आणि जंगलतोड वाढवणे३. फक्त शहरी भागात पूरनियंत्रण व्यवस्था४. पिके कमी करणे आणि शेती टाळणे२३) ऑगस्ट २०२५ मध्ये कोणत्या किनारपट्टी शहरात ढगफुटी झाली?१. मुंबई२. चेन्नई३. कोलकाता४. विशाखापट्टणम२४)पश्चिमी विक्षोभ म्हणजे काय?१. हिमालयातील हिवाळी पाऊस२. बंगालच्या उपसागरातील उष्णकटिबंधीय वादळ३. अरबी समुद्रातील मोसमी वारे४. भूमध्य सागरावरून भारतात येणारे कमी दाबाचे पट्टे.२५)एप्रिल २०२५ मध्ये AFSPA किती काळासाठी वाढवण्यात आला?१. तीन महिने२. सहा महिने३. नऊ महिने४. बारा महिने२६)AFSPA चा उगम कोणत्या काळातील आहे?१. वसाहतवादी काळातील कायदा२. १९६२ चा चीन युद्ध३. १९७१ चा बांगलादेश युद्ध४. १९९० चा जम्मू-कश्मीर संघर्ष२७)‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करण्याचा अधिकार कोणाला आहे?१. केवळ राज्यपालांना२. केवळ केंद्र सरकारला३. केंद्र सरकार, राज्यपाल किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासक४. स्थानिक पोलीस अधीक्षक २८)२००४ मधील थांगजाम मनोरमा प्रकरण कोणत्या सुरक्षा दलाशी संबंधित होते?१. बीएसएफ२. सीआरपीएफ३. आसाम रायफल्स४. एनएसजी२९) AFSPA रद्द करण्याची शिफारस करणाऱ्या न्यायमूर्ती जीवन रेड्डी समितीचा अहवाल कोणत्या वर्षी प्रसिद्ध झाला?१. २००३२. २००५३. २००७४. २०१० ३०) २०१४ पासून बंडखोरीच्या घटनांमध्ये किती टक्क्यांनी घट झाली आहे असे सरकार सांगते?१. ५०%२. ६०%३. ७१%४. ८०% ३१) न्यायमूर्ती वर्मा समितीने कोणत्या मुद्द्यावर विशेष भर दिला?१. आर्थिक सुधारणा२. संघर्ष क्षेत्रातील महिलांचे संरक्षण३. शस्त्रास्त्रांचे आधुनिकीकरण४. कर प्रणाली सुधारणा.३२) १ सप्टेंबर २०२५ रोजी अफगाणिस्तानात झालेल्या भूकंपाची रिश्टर स्केलवरील तीव्रता किती होती?१. ५.८२. ६.३३. ६.०४. ७.०३३) या भूकंपाचे केंद्र (Epicenter) कोणत्या प्रांतात होते?१. हेरात प्रांत२. पकतिका प्रांत३. नांगरहार प्रांत४. खोस्त प्रांत३४)अफगाणिस्तान भूकंपप्रवण का आहे?१. भारतीय आणि युरेशियन प्लेट्सच्या संमीलनामुळे२. पर्वतीय भागात पर्जन्यमान जास्त असल्यामुळे३. देशातील वाळवंटी हवामानामुळे४. नदी खोऱ्यांचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे.३५)अफगाणिस्तानमध्ये ऑक्टोबर २०२३ मधील भूकंपाचा धक्का कोणत्या प्रांताला बसला होता?१. नांगरहार२. हेरात३. पकतिका४. खोस्त३६)UNOCHA या संस्थेची मुख्य भूमिका काय आहे?१. वैद्यकीय संशोधन करणे२. भूकंप मापन करणे३. मानवतावादी प्रतिसादाचे समन्वय करणे४. शस्त्रास्त्र विकास करणे३७)भूकंपाचे परिमाण (magnitude) कोणत्या स्केलवर मोजले जाते?१. रिश्टर स्केल२. मार्कली स्केल३. बोफोर्ट स्केल४. सॅफिर-सिम्पसन स्केल.३८)भूकंपाची तीव्रता (intensity) कोणत्या स्केलवर मोजली जाते?१. सॅफिर-सिम्पसन स्केल२. बोफोर्ट स्केल३. मर्कली स्केल४. केल्विन स्केल३९) भूकंप नाभी (Hypocenter) म्हणजे काय?१. जमिनीवरील बिंदू जिथे भूकंप सर्वाधिक जाणवतो२. पृष्ठभागाखालील बिंदू जिथे खडक तुटून ऊर्जा उत्सर्जित होते३. भूकंप मोजण्याचे केंद्र४. भूकंप मापन यंत्राचे नाव४०) भविष्यातील भूकंपांपासून बचावासाठी कोणत्या उपाययोजना आवश्यक आहेत?१. फक्त आपत्ती व्यवस्थापन वाढवणे२. भूकंपप्रतिरोधक बांधकाम, सज्जता, सूचना प्रणाली, पायाभूत सुविधा मजबूत करणे३. फक्त अधिक लोकसंख्या स्थलांतरित करणे४. फक्त परदेशी मदत घेणे.४१) जीएसटी २.० अंतर्गत ४१ % करस्लॅब कोणत्या प्रकारच्या वस्तूंवर लागू आहे?१. जीवनावश्यक वस्तू२. कृषी उत्पादने३. विलासी व समाजदृष्ट्या हानीकारक वस्तू४. औद्योगिक कच्चा माल४२) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते भारतीय लोकशाहीचा आत्मा काय आहे?१. स्वातंत्र्य२. समानता३. आर्थिक विकास४. सामाजिक सुसंवाद४३) १०३व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने कोणत्या घटकांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली?१. आर्थिक दुर्बल घटक२. सर्व शेतकरी३. शिक्षक वर्ग४. उद्योगपती.४४) १८५७ च्या उठावात स्त्रियांचा प्रमुख सहभाग कोणत्या प्रकारे दिसून आला?१. विदेशी शिक्षण घेणे२. लेखन आणि नाट्य प्रदर्शन३. शांततामय चर्चा४. ब्रिटिशांविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष४५) उर्जित पटेल यांची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) मध्ये कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्ती कोणत्या वर्षी झाली आहे ?१. २०२३२. २०२४३. २०२५४. २०२२४६) उर्जित पटेल यांनी आरबीआय गव्हर्नरपदाचा राजीनामा कोणत्या दिवशी दिला?१. ५ जानेवारी २०१९२. १० डिसेंबर २०१८३. १५ नोव्हेंबर २०१७४. २० डिसेंबर २०१६.४७) IMF मध्ये उर्जित पटेल कोणत्या देशांचे प्रतिनिधित्व करतील?१. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश२. भारत, बांगलादेश, भूतान, श्रीलंका३. भारत, नेपाळ, भूतान, म्यानमार४. भारत, श्रीलंका, मालदीव, भूतान४८) उर्जित पटेल हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) कितव्या क्रमांकाचे गव्हर्नर होते?१. २२ वे२. २३ वे३. २४ वे४. २५ वे ४९)‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ म्हणजे काय?१. ग्राहकाने भरणारा अंतिम कर२. व्यापाऱ्याला त्यांच्या खरेदीवर दिलेला कर परत मिळणे३. केंद्र सरकारकडून राज्यांना दिलेली भरपाई४. ई-वे बिल प्रणालीतील कर५०)उर्जित पटेल समिती कोणत्या विषयाशी संबंधित होती?१. वित्तीय समावेशन धोरण२. डिजिटल पेमेंट सुधारणा३. चलनविषयक धोरण चौकट४. कृषी अर्थव्यवस्था धोरणउत्तरे१-२, २-२, ३-३, ४-१, ५-२, ६-३, ७-३, ८-२, ९-३, १०-२,११-१, १२-४, १३-२, १४-२, १५-२, १६-४, १७-३, १८-२, १९-१, २०-१,२१-३, २२-१, २३-२, २४-४, २५-२, २६-१, २७-३, २८-३, २९-२, ३०-३,३१-२, ३२-३, ३३-३, ३४-१, ३५-२, ३६-३, ३७-१, ३८-३, ३९-२, ४०-२, ४१-३, ४२-२, ४३-१, ४४-४, ४५-३, ४६-२, ४७-२, ४८-३, ४९-२, ५०-३.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest 