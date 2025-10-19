Premium|Study Room: कर्करोग उपचार केंद्र ते DRDOचं नवं यश! वाचा, सकाळ डायरीमध्ये...

Study Room

UPSC Updates : सकाळ डायरी या सदरातून या आठवड्यातील महत्त्वाच्या घडामोडींची माहिती खास सकाळ स्टडी रूमच्या वाचकांसाठी
स्टडीरूम
Updated on

१) भारताचे पहिले एकात्मिक कर्करोग उपचार केंद्र गोवा येथे सुरू

आयुष मंत्रालयाने गोवा येथील All India Institute of Ayurveda मध्ये भारतातील पहिले एकात्मिक कर्करोग संशोधन व उपचार केंद्र सुरू केले आहे.

या केंद्राचे उद्घाटन १०व्या राष्ट्रीय आयुर्वेद दिनानिमित्त करण्यात आले आहे.

हे केंद्र ACTREC टाटा मेमोरियल सेंटर यांच्या सहकार्याने उभारण्यात आले आहे.

