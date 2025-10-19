Premium|Study Room: कर्करोग उपचार केंद्र ते DRDOचं नवं यश! वाचा, सकाळ डायरीमध्ये...

१) भारताचे पहिले एकात्मिक कर्करोग उपचार केंद्र गोवा येथे सुरूआयुष मंत्रालयाने गोवा येथील All India Institute of Ayurveda मध्ये भारतातील पहिले एकात्मिक कर्करोग संशोधन व उपचार केंद्र सुरू केले आहे.या केंद्राचे उद्घाटन १०व्या राष्ट्रीय आयुर्वेद दिनानिमित्त करण्यात आले आहे.हे केंद्र ACTREC टाटा मेमोरियल सेंटर यांच्या सहकार्याने उभारण्यात आले आहे..२) Cold Desert Biosphere Reserve हे युनेस्कोच्या ‘World Network of Biosphere Reserves’ मध्ये समाविष्टहिमाचल प्रदेशातील Cold Desert Biosphere Reserve हे युनेस्कोच्या ‘World Network of Biosphere Reserves’ मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे.हा निर्णय २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या युनेस्कोच्या ‘Man and the Biosphere Programme’ च्या ३७व्या अधिवेशनात घेण्यात आला.या समावेशामुळे भारताचे १३वे जैवविविधता राखीव क्षेत्र जागतिक नेटवर्कमध्ये समाविष्ट झाले आहे..Premium|Study Room : संयुक्त राष्ट्र परिषद ते लडाख सर्व विषयांवरील बेस्ट ५० प्रश्नोत्तरे.३) दोन नवीन रामसर स्थळे घोषितयाशिवाय, भारताने आणखी दोन नवीन रामसर स्थळे (Ramsar Sites) घोषित केली आहेत गोकुळ जलाशय, बक्सर, बिहारउदयपूर झील, पश्चिम चंपारण, बिहारया दोन नव्या स्थळांच्या समावेशाने भारतातील रामसर स्थळांची एकूण संख्या ९३ झाली असून, ती आता १३.६ लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळावर पसरली आहे..४) ‘मुखी’ कुनो राष्ट्रीय उद्यानातील भारतात जन्मलेली पहिली प्रौढ चित्ता मादीकुनो राष्ट्रीय उद्यान येथे जन्मलेली ‘मुखी’ ही भारतातील पहिली प्रौढ वयात पोहोचलेली चित्ता मादी ठरली आहे.मुखीचा जन्म २९ मार्च २०२३ रोजी झाला होतासध्या भारतात एकूण २७ चित्ते आहेत, त्यापैकी १६ चित्ते भारतातच जन्मलेली आहेत.५) वर्ल्ड फूड इंडिया २०२५ अन्नप्रक्रिया क्षेत्रात ₹ १ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची घोषणावर्ल्ड फूड इंडिया २०२५ हा भव्य उपक्रम नवी दिल्ली येथे संपन्न झाला, ज्यामध्ये ₹१ लाख कोटींहून अधिक गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली.या कार्यक्रमादरम्यान २६ अग्रगण्य देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी विविध प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार केले.या गुंतवणुकीमुळे ६४,००० हून अधिक लोकांना थेट रोजगार मिळणार असून, १० लाखांहून अधिक लोकांसाठी अप्रत्यक्ष रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत..६) शैलेश चंद्र यांची टाटा मोटर्सचे नवीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीटाटा मोटर्स ने शैलेश चंद्र यांची नवीन व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे.त्यांचा कार्यकाळ १ ऑक्टोबर २०२५ पासून तीन वर्षांसाठी लागू होणार आहे.७) मिथुन मनहास निवडले गेले बीसीसीआयचे ३७ वे अध्यक्षदिल्ली संघाचे माजी कर्णधार मिथुन मनहास यांची भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे ३७ वे अध्यक्ष म्हणून एकमताने निवड झाली आहे.त्यांनी रॉजर बिन्नी यांची जागा घेतली.राजीव शुक्ला हे उपाध्यक्ष पदावर कायम राहतील, तर देवजीत सैकिया हे सचिव म्हणून कार्यरत राहतील.भारताचे माजी फिरकी गोलंदाज रघुराम भट यांची कोषाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली आहे..८) DRDO ला ‘बिझनेसलाईन चेंजमेकर ऑफ द इयर’ पुरस्कारसप्टेंबर २०२५ मध्ये, संरक्षण संशोधन व विकास संघटना (DRDO) ला ‘बिझनेसलाईन चेंजमेकर ऑफ द इयर’ हा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.DRDO चे महासंचालक राजा बाबू उम्मलनेनी आहे.त्याच वेळी, अझीम प्रेमजी फाउंडेशन ला ‘आयकॉनिक चेंजमेकर अवॉर्ड’ ने सन्मानित करण्यात आले.९) भारताने ७वा SAFF U-17 फुटबॉल किताब जिंकला २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी, भारताच्या U-17 फुटबॉल संघाने आपला ७वा SAFF U-17 चॅम्पियनशिप किताब जिंकला.अंतिम सामन्यात भारत आणि बांगलादेश यांच्यात २-२ अशी बरोबरी झाली, पेनल्टी शूटआऊटमध्ये भारताने ४-१ ने विजय मिळवत अजिंक्यपद पटकावले.या विजयामुळे भारताने दक्षिण आशियाई फुटबॉल महासंघाच्या स्पर्धेत आपले सातवे विजेतेपद जिंकले.१०) १२ वी जागतिक पॅरा ॲथलेटिक्स स्पर्धा २०२५ नवी दिल्ली येथे सुरुनवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम येथे सुरूया स्पर्धेत १०० हून अधिक देशांमधील १,००० पेक्षा जास्त खेळाडू सहभागी९ दिवस चालणाऱ्या या स्पर्धेत एकूण १८६ पदक ११) भारतीय क्रिकेट संघाचे नववे आशिया कप विजेतेपदभारतीय क्रिकेट संघाने २०२५ चा आशिया कप जिंकत आपले ९वे विजेतेपद पटकावले.अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा पराभव करत १४७ धावांचे लक्ष्य गाठले.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त विशेष नाणे आणि तिकिटाचे प्रकाशन – पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडूनपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त (१९२५–२०२५) एक विशेष स्मारक नाणे आणि टपाल तिकिट जारी केले.१९२५ साली डॉ. के. बी. हेडगेवार यांनी स्थापन केलेली RSS आज भारतातील सर्वात मोठा स्वयंसेवी संघटना म्हणून ओळखली जाते.१२) भारतीय रिझर्व्ह बँकेची २०२५ द्वैमासिक चलनविषयक धोरण जाहीरभारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपले द्वैमासिक चलनविषयक धोरण जाहीर करत रेपो दर ५.५% वर बदल न करता कायम ठेवला आहे.मौद्रिक धोरण समितीच्या (MPC) सर्व सदस्यांनी एकमताने ‘स्थिती कायम ठेवण्याचा (status quo)’ निर्णय घेतला.FY २०२५-२६ साठी देशाचा GDP वाढीचा अंदाज वाढवून ६.८% करण्यात आला आहे.ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित CPI Inflation ३.१% वरून कमी करून २.६% करण्यात आला.१३) आंतरराष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ती दिन २०२५आंतरराष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ती दिन दरवर्षी १ ऑक्टोबरला साजरा केला जातो.२०२५ या वर्षाची संकल्पना आहे ‘Older Persons Driving Local and Global Action.’ अंदाजानुसार, २०५० पर्यंत जगातील एकूण लोकसंख्येपैकी १७ टक्के लोक ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील असतील, ज्यातील बहुसंख्य वृद्ध लोकसंख्या विकसनशील देशांमध्ये राहणार आहे..Premium|study Room : भारताची दारिद्र्यरेषा पुन्हा मोजली जातेय का? रिझर्व्ह बँकेचा ताजा अहवाल काय सांगतोय?.१४) पटना येथे उन्मेष आंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव २०२५ चे आयोजन२५ ते २८ सप्टेंबर २०२५ दरम्यान पटना येथेया महोत्सवात १५ देशांतील लेखक आणि १०० पेक्षा अधिक भाषांतील साहित्यिक सहभागी झाले.भारताचे उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन हे या महोत्सवाच्या समारोप समारंभास प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित.या उत्सवाचा उद्देश साहित्य, संस्कृती आणि विचारांचे आंतरराष्ट्रीय आदानप्रदान घडवून आणणे हा होता.१५) देशातील पहिला बालविवाहमुक्त जिल्हा म्हणून छत्तीसगडमधील बालोद जिल्हा जाहीरछत्तीसगड राज्यातील बालोद जिल्हा हा भारतातील पहिला अधिकृतपणे बालविवाहमुक्त जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.ही घोषणा ‘बालविवाह मुक्त भारत’ या राष्ट्रीय अभियानांतर्गत करण्यात आली.गेल्या दोन वर्षांत या जिल्ह्यात एकही बालविवाहाची घटना नोंदली गेलेली नाही.१६) आंध्र प्रदेश पर्यटन विभागाला जागतिक पर्यटन पुरस्कार २०२५आंध्र प्रदेश पर्यटन विभागाने नवी दिल्ली येथे झालेल्या जागतिक पर्यटन पुरस्कार २०२५ मध्ये शाश्वत पर्यटनातील नवकल्पनांसाठी(सस्टेनेबल टुरिझम इनोव्हेशन) पुरस्कार पटकावला.१७) प्रवीर रंजन यांची केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे (CISF) महानिदेशक (DG)म्हणून नियुक्तीत्यांनी यापूर्वी विमानतळ सुरक्षा विभागाचे नेतृत्व केले होते.तसेच, १९९३ बॅचचे आयपीएस अधिकारी प्रवीण कुमार यांनी भारत-चीन सीमारेषेचे संरक्षण करणाऱ्या इंडो-तिबेटन बॉर्डर पोलिस दलाचे (ITBP) महानिदेशक (DG) म्हणून पदभार स्वीकारला आहे.१८) एलॉन मस्क - ५०० अब्ज डॉलर्स संपत्ती गाठणारे जगातील पहिले व्यक्तीटेस्ला कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलॉन मस्क हे जगाच्या इतिहासातील पहिले ५००.१ अब्ज डॉलर्स संपत्ती असलेले व्यक्ती ठरले आहेत.या टप्प्यामुळे मस्क हे जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती ठरले असून, ते ओरॅकलचे सहसंस्थापक लॅरी एलिसन यांच्यापेक्षा सुमारे १५० अब्ज डॉलर्सने पुढे आहेत..१९) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस’ ला मंजुरीकेंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस’ या नव्या सहा वर्षांच्या योजनेला (२०२५-२६ ते २०३०-३१) ₹ ११,४४० कोटींच्या निधीसह मंजुरी दिली आहे.या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट डाळ उत्पादनात आत्मनिर्भरता मिळवणे असून, ३५० लाख टनांपर्यंत उत्पादन वाढवणे आणि ३१० लाख हेक्टरांवर शेती क्षेत्र विस्तार करणे आहे.या योजनेत सुमारे २ कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे.२०) युवा सक्षमीकरणासाठी MY Bharat मोबाईल अॅपचे लोकार्पणकेंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी MY Bharat मोबाईल अॅपचे लोकार्पण केले, जे भारतातील युवकांना डिजिटल सक्षमीकरणाकडे नेणारा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.हे अॅप MY Bharat प्लॅटफॉर्मचा एक भाग आहे.हे अॅप डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (MeitY) यांनी विकसित केले आहे.२१) UPSC च्या स्थापनेला १०० वर्षे पूर्णकेंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आपल्या स्थापनेचे शताब्दी वर्ष साजरे केले.UPSC १९२६ साली ब्रिटीश काळात स्थापन झाली आहे.२२) भारतातील पहिले ड्युगॉंग संवर्धन आरक्षित क्षेत्राला IUCN कडून आंतरराष्ट्रीय मान्यतातामिळनाडूतील पाल्क उपसागरात स्थापन केलेल्या भारतातील पहिल्या ड्युगॉंग संवर्धन आरक्षित क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन संघटना (IUCN) कडून अधिकृत मान्यता मिळाली आहे.हे आरक्षित क्षेत्र सप्टेंबर २०२२ मध्ये स्थापन झालेले आहे. .Premium|Study Room : लडाखचं आंदोलन ते तापमानवाढीचे प्रश्न .ड्युगॉंग ही एक समुद्री शाकाहारी सस्तन प्रजाती (sea cow) असून, ती IUCN च्या संकटग्रस्त यादीत (Vulnerable) समाविष्ट आहे.भारतात या प्रजातीचे संरक्षण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ अंतर्गत अनुसूची-१ मध्ये करण्यात आले आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 