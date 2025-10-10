Premium|study Room : वार्ताहर म्हणून नैतिकता कशी जपावी?

लेखक : अभिजित मोदेप्रश्न : आपण एका न्यूज चॅनेलमधील संघर्ष करणारे रिपोर्टर आहात आणि Editor-in-Chief कडून टी.आर.पी. (TRP) वाढवण्यासाठी काहीतरी सनसनाटी बातमी आणण्याचा मोठा तणाव आहे. आपण अलिकडील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अयोध्या निकालावर एका अल्पसंख्याक समुदायाच्या प्रसिद्ध धार्मिक नेत्याची मुलाखत घेतली आहे. या मुलाखतीत त्या नेत्याने उत्तेजक विधान केले असून समुदायातील सदस्यांना कोर्टाच्या निकालाविरुद्ध बंड करण्यास प्रवृत्त केले आहे. ही मुलाखत प्रसारित केल्यास समाजात जातीय तणाव आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. आपल्याला पूर्ण माहिती आहे की ही मुलाखत Editor-in-Chief ला दिल्यास ते टीआरपीसाठी नक्कीच प्रसारित करतील. या मुलाखतीमुळे आपल्या करिअरला मोठ्या प्रमाणात गती मिळू शकते. अशा परिस्थितीत, ही मुलाखत Editor-in-Chief ला देणे योग्य ठरेल का?(क) आपणास सामोरे जावे लागणारा नैतिक संघर्ष ओळखा.(ख) जबाबदार रिपोर्टर म्हणून आपली भूमिका आणि कर्तव्ये विशद करा आणि आपण कोणत्या पद्धतीने कृती करावी, हे सुचवा..उत्तर : या प्रकरणात पत्रकारिता क्षेत्रातील नैतिकता व सार्वजनिक हित या दोन गोष्टींमध्ये संघर्ष आहे. TRP साठी सनसनाटी वाढवणे एकीकडे तर समाजात शांती राखणे दुसरीकडे, हा मुख्य संघर्ष आहे. पत्रकाराचे उद्दिष्ट नेहमी प्रामाणिक व जनहितासाठी असायला हवे. समाजातील सलोखा, शांतता व कायद्यासोबत वृत्तपत्राचे दायित्व जोडलेले आहे. जातीय सलोखा राखण्यासह पत्रकाराने सत्यता, प्रामाणिकपणा आणि निर्भयता ही नैतिक मूल्ये पाळावीत. या प्रकरणात सामाजिक हित आणि व्यक्तिगत लाभ यातील संघर्ष स्पष्टपणे दिसतो..Premium|study Room: सामाजिक प्रबोधनाच्या शिल्पकार पंडिता रमाबाई आणि रखमाबाई राऊत.घटक (Stakeholders)संघर्ष करणारा रिपोर्टरEditor-in-Chiefसंबंधित धार्मिक नेतेअल्पसंख्याक समुदायसामान्य जनता व समाजन्यूज चॅनल व त्याची मालक कंपनीकायदा-सुव्यवस्था यंत्रणा.नैतिक संघर्ष (Moral Dilemma)एकीकडे, रिपोर्टरला करिअरमध्ये प्रगतीसाठी आणि Editor-in-Chief चा विश्वास जिंकण्यासाठी ही मुलाखत सादर करावीशी वाटते.दुसरीकडे, ही मुलाखत प्रसारित झाल्यास समाजात जातीय तणाव, हिंसा, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.TRP साठी समाजविघातक आणि उत्तेजनात्मक विधाने प्रसिद्ध करणे हे पत्रकारितेच्या नैतिकतेला बाधक ठरते.व्यक्तिगत लाभ विरूद्ध समाजहित, व्यावसायिक दबाव विरूद्ध व्यक्तिगत मूल्ये, हे मोठे संघर्ष आहेत.गांधीजींनी सत्य आणि अहिंसेचे मूल्य मांडले, त्यासाठी समाजात शांतता राखणे अत्यंत गरजेचे आहे..Premium|Study Room : संयुक्त राष्ट्रांच्या ८०व्या महासत्रात भारताचं नेतृत्व आणि शाश्वत विकासाचं आव्हान.जबाबदार रिपोर्टर म्हणून...१) भूमिका, कर्तव्येसत्य, तथ्य व प्रामाणिकपणाने बातम्या मांडणेसार्वजनिक हित व शांतता कायम राखणेउत्तेजक, द्वेषजन्य किंवा समाजविघातक मजकूर टाळणेकायदा व न्यायव्यवस्थेचा आदर राखणेEditor-in-Chief वर दबाव असला तरी स्वतःच्या नैतिक मूल्यांना प्राधान्य देणेपत्रकार आचारसंहिता पाळणे, जसे की प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडियाचे मार्गदर्शनसमाजातद्वेष निर्माण होणे टाळणे, शांतता व सलोखा वाढवणे.२) कृती१. Editor-in-Chief ला मुलाखतीतील समाजविघातक भागाचे संभाव्य परिणाम, कायदा-सुव्यवस्था बिघडणे व समाजातील तणाव याची कल्पना स्पष्टपणे द्या.२. अस्तित्वात असलेल्या मुलाखतीतून ते भाग वगळावेत किंवा संपादित करावेत ज्यामुळे उग्र प्रतिक्रिया येऊ शकतात याबद्दल Editor-in-Chief शी चर्चा करा.३. पत्रकार म्हणून सामाजिक जबाबदारीची जाणीव ठेवून, शांतता आणि एकात्मतेसाठी काही भागच प्रसारित करावेत, उदा. समजूतदारपणा, संयम याचे आवाहन करणारे.४. जर Editor-in-Chief नी जबाबदारी मान्य केली नाही तर, वरच्या अधिकार्याकडे वा न्यूज चॅनलच्या आचारसंहितेच्या समितीकडे हे प्रकरण मांडावे.५. व्यक्तिगत परिस्थितीत जरी नोकरीचा धोका वाटत असला तरीही नैतिकतेवर, समाजहितावर ठाम राहणे आवश्यक आहे.६. प्रसंगी कायदा अथवा नियमांची छाननी करून, गैरकृत्य रोखण्यासाठी योग्य संस्थेकडे दाद द्यावी..premium|Study Room : ‘तापमान व्युत्क्रमण’ आणि त्याचे परिणाम.निष्कर्षया प्रकरणाचा अभ्यास केला असता, व्यक्तिगत फायद्यापेक्षा सार्वजनिक हित, शांतता आणि सामाजिक सलोखा हे श्रेष्ठ आहेत, हे निश्चित होते. उत्तेजन देणाऱ्या बातम्या, TRP व वैयक्तीक प्रगतीची लालसा यावर आंधळेपणाने चालू नये, हीच सच्ची सामाजिक जबाबदारी आहे. वॉल्टेअर यांचा विचार येथे अत्यंत समर्पक आहे "With great power comes great responsibility" ( मोठ्या शक्तीबरोबरच मोठी जबाबदारीही येते). पत्रकारितेतील कोणतीही कृती ही समाजाच्या हित, नैतिक मूल्ये जपत सकारात्मक दिशा देणारी असावी हाच योग्य मार्ग आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.