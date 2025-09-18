Premium|Study Room: जमीन घोटाळा, राजकारण आणि नातेसंबंध..!

Study Room

UPSC Case Study : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महिला IAS अधिकाऱ्यातील वाद चर्चेत होता. पण एखाद्या घोटाळ्यात राजकीय हितसंबंध गुंतले असतील तर अधिकारी म्हणून काय करायचं ? वाचा केस स्टडी
प्रशासकीय नैतिकता: दबाव, प्रलोभन आणि सत्याचा मार्ग

तुम्ही एका जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आहात. तुमचा जिल्हा सध्या मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्षेत्रात आहे. तुमच्या तपासामुळे एक मोठा जमीन घोटाळा उघड झाला आहे ज्यात मुख्यमंत्र्यांचे नातेवाईक थेट सहभागी आहेत. या घोटाळ्यामुळे राज्याच्या तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले आहे. तुम्ही नुकतेच एका आमदाराच्या मुलीशी लग्न केले आहे, जे मुख्यमंत्र्यांचे राजकीय विरोधक आहेत.

तुम्ही पुरावे गोळा करत असताना, मुख्यमंत्र्यांना या तपासाची माहिती मिळते आणि ते तुम्हाला धमकी देतात की, जर तुम्ही हे प्रकरण बंद केले नाही, तर तुमच्यावर खोट्या आरोपांचे खटले आणि सीबीआय चौकशी सुरू केली जाईल.

याव्यतिरिक्त, तुमच्यावर धनशक्तीच्या गैरवापराची एक जुनी केस आहे जी तशी खरी नाही, पण ती पुन्हा उघडली जाऊ शकते. जर तुम्ही तपास थांबवला, तर मुख्यमंत्र्यांनी तुम्हाला चांगल्या पदावर नियुक्त करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

