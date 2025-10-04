Study Room

Premium|Study Room: अधिकारी म्हणून काम करताना ‘वर्क लाइफ बॅलन्स’ कसा साधाल..?

UPSC Case study : वर्क-लाईफ बॅलन्सविषयी आपण कायम ऐकतो पण एखाद्या महिला अधिकाऱ्याला घरच्या आणि कार्यालयीन जबाबदाऱ्यांबद्दल तणाव आला तर काय करायचं? यूपीएससीची केस स्टडी सविस्तर जाणून घ्या.
Premium|Study Room: अधिकारी म्हणून काम करताना ‘वर्क लाइफ बॅलन्स’ कसा साधाल..?
स्टडीरूम
Updated on

Case Study: Rashika’s Struggle for Work-Life Harmony in Public Service

प्रश्न :

शनिवार संध्याकाळी ९ वाजता, रशिका, सहसचिव, आपल्या कार्यालयात अजूनही कामात गुंतलेली होती. तिचे पती विक्रम हे बहुराष्ट्रीय कंपनीत कार्यरत असून कामानिमित्त वारंवार बाहेर असतात. त्यांच्या दोन मुलांना (वय ५ आणि ३) घरगुती मदतनीस सांभाळतात. रात्री ९:३० वाजता तिच्या वरिष्ठ अधिकारी सुरेश यांनी तिला मंत्रालयातील बैठकीसाठी महत्त्वाच्या विषयावर सविस्तर नोंद तयार करण्यास सांगितले. तिला समजले की, हे अतिरिक्त काम पूर्ण करण्यासाठी तिला रविवारही काम करावे लागेल.

तिने या पदाची आतुरतेने वाट पाहिली होती आणि त्यासाठी महिनोंमहिने खूप तास काम केले होते. नागरिकांचे कल्याण सर्वप्रथम मानून तिने आपली कर्तव्ये बजावली.

मात्र, आता तिला वाटते आहे की, कुटुंबाला न्याय देण्यास ती कमी पडते आहे. तसेच सामाजिक जबाबदाऱ्या बजावण्यातही ती अपयशी ठरत आहे.

अगदी गेल्या महिन्यात तिला आपल्या आजारी मुलाला आयाकडे सोपवून कार्यालयात काम करावे लागले होते. आता ती विचार करते की, वैयक्तिक आयुष्याला प्राधान्य द्यायला तिने एक मर्यादा आखली पाहिजे. तिला वाटते की, कामाच्या शिस्त, प्रामाणिकपणा, कर्तव्यनिष्ठा व नि:स्वार्थ सेवा यांची काही मर्यादा असाव्यात.

Loading content, please wait...
UPSC
Tension

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com