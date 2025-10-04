Premium|Study Room: अधिकारी म्हणून काम करताना ‘वर्क लाइफ बॅलन्स’ कसा साधाल..?

Case Study: Rashika’s Struggle for Work-Life Harmony in Public Serviceप्रश्न : शनिवार संध्याकाळी ९ वाजता, रशिका, सहसचिव, आपल्या कार्यालयात अजूनही कामात गुंतलेली होती. तिचे पती विक्रम हे बहुराष्ट्रीय कंपनीत कार्यरत असून कामानिमित्त वारंवार बाहेर असतात. त्यांच्या दोन मुलांना (वय ५ आणि ३) घरगुती मदतनीस सांभाळतात. रात्री ९:३० वाजता तिच्या वरिष्ठ अधिकारी सुरेश यांनी तिला मंत्रालयातील बैठकीसाठी महत्त्वाच्या विषयावर सविस्तर नोंद तयार करण्यास सांगितले. तिला समजले की, हे अतिरिक्त काम पूर्ण करण्यासाठी तिला रविवारही काम करावे लागेल.तिने या पदाची आतुरतेने वाट पाहिली होती आणि त्यासाठी महिनोंमहिने खूप तास काम केले होते. नागरिकांचे कल्याण सर्वप्रथम मानून तिने आपली कर्तव्ये बजावली.मात्र, आता तिला वाटते आहे की, कुटुंबाला न्याय देण्यास ती कमी पडते आहे. तसेच सामाजिक जबाबदाऱ्या बजावण्यातही ती अपयशी ठरत आहे. अगदी गेल्या महिन्यात तिला आपल्या आजारी मुलाला आयाकडे सोपवून कार्यालयात काम करावे लागले होते. आता ती विचार करते की, वैयक्तिक आयुष्याला प्राधान्य द्यायला तिने एक मर्यादा आखली पाहिजे. तिला वाटते की, कामाच्या शिस्त, प्रामाणिकपणा, कर्तव्यनिष्ठा व नि:स्वार्थ सेवा यांची काही मर्यादा असाव्यात..विचारण्यासाठीच्या बाबी :१. या प्रकरणातील नैतिक मुद्द्यांची चर्चा करा.२. महिलांना सुरक्षित, निरोगी व समतोल कार्यस्थळ देणारे किमान चार कायदे सांगावेत.३. अशीच परिस्थिती असेल, तर कार्य-जीवन समतोल राखण्यासाठी तुम्ही काय सूचना द्याल..Premium|study Room: पर्यावरण नैतिकता आणि हवामान बदल.उत्तर: परिचयही केस स्टडी महिला अधिकारी रशिकाच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यातील संघर्षावर आधारित आहे. दीर्घकाळ काम करताना तिला आपल्या कुटुंबाला व सामाजिक जबाबदाऱ्या मागे रहातायेत, आपल्या कर्तव्य आणि कुटुंबात योग्य तो समतोल साधण्याचा नैतिक प्रश्न पडतो आहे. येथे प्रामाणिकपणा, कर्तव्यपरायणता, समतोल जीवन, आत्मपरीक्षण व जबाबदारी या नीतिमूल्यांचा विचार महत्वाचा आहे. कार्यशील महिलांसाठी कार्यस्थळी सुरक्षितता, समता व कुटुंबाशी जोडलेली नाती राखण्याचे नैतिक मूल्य देखील अधोरेखित होते..Premium|study Room: शक्तिपीठ महामार्ग ते वक्फ बोर्डातील तरतुदी, यूपीएससीची खास प्रश्नमंजुषा.केस स्टडीतील मुख्य हितधारक• रशिका (Joint Secretary): व्यावसायिक आणि वैयक्तिक व सामाजिक जीवनाचा असमतोल होतो आहे • रशिकाचे पती विक्रम: त्यांचा पाठिंबा व उपस्थिती कुटुंबीयांसाठी कमी असते.• मुलं (५ व ३ वर्षांची): आईच्या वेळेपासून वंचित आणि भावनिकदृष्ट्या प्रभावित.• घरगुती मदतनीस: जास्त जबाबदाऱ्या.• वरिष्ठ अधिकारी (सुरेश): कार्यालयीन लक्ष्य गाठण्यासाठी त्वरित कार्याची अपेक्षा.• समाज आणि शासन: महिला कर्मचाऱ्यांचे कल्याण, कौटुंबिक मूल्ये आणि मुल्यांवर प्रभाव..नैतिक मुद्द्यांचे विश्लेषणकर्तव्यनिष्ठा व वैयक्तिक आयुष्याचा समतोल• ऑफिसमध्ये दीर्घकाळ काम करणे हे प्रामाणिकपणाचे लक्षण असले तरी कुटुंब, स्वत:चा वेळ व मानसिक आरोग्य याकडे दुर्लक्ष होते.• नीतिमूल्यांनी मार्गदर्शन असले तरी व्यक्तीची मर्यादा व तिच्या कुटुंबाचे कल्याण महत्त्वाचे असते..वर्क-लाईफ बॅलेन्सची गरज• मानसिक, सामाजिक आणि कौटुंबिक आरोग्यासाठी ऑफिस व घरी दिला जाणारा वेळ सुसंगत असणे आवश्यक आहे.• कधी कधी ‘गीतेतील’ निष्काम कर्माचा आदर्श घेतला तरी, 'अरस्तू' सारखा मध्यममार्ग आणि आपल्या आरोग्यावर व कुटुंबावर परिणाम होऊ न देता समतोल राखणे आवश्यक आहे..Premium|Study Room : नव्या जगाचा शोध घेत नवनिर्मिती करणारा ‘विचार’..!.कार्यस्थळी महिलांची सुरक्षितता व समानता• महिलांसाठी सुरक्षित, तणावमुक्त व समतोल सदृढ वातावरण या त्यांच्या नैतिक व कायदेशीर हक्कांचाच भाग आहे.• अतिरिक्त तासांची अपेक्षा केल्यास परिवार, आरोग्य व मन:शांतीवर परिणाम होतो..कार्य-जीवन समतोल राखण्यासाठी सूचनाकार्यालयीन धोरणात बदललवचिक कामाचे तास/वर्क फ्रॉम होम सुविधा व महिलांसाठी अल्प/लांब रजेचा पर्याय असावा.अतिरिक्त तासांची गरज असल्यास त्यावर चर्चा करून योग्य तो पर्याय शोधावा.वैयक्तिक व्यवस्थापनकुटुंबासाठी ठराविक वेळ राखून ठेवावा व ऑफिस काम प्राधान्यक्रमाने करावे.वेळापत्रक आखणे, अत्यावश्यकता कामे ओळखणे तसेच 'नाही' म्हणण्याची तयारी ठेवावी.मानसिक व सामाजिक मदतकुटुंब, मित्र आणि सहकाऱ्यांचा भावनिक पाठिंबा घेणे आवश्यक आहे.गरज असल्यास मानसोपचार तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.व्यवस्थेतील बदलाची शिफारसमहिलांच्या हिताच्या धोरणासाठी, महिला अधिकारी, कर्मचारी समित्यांमध्ये समावेश करावा.ऑफिसमध्ये डे केअर, फेरींग सुविधा व समुपदेशन अशी केंद्र असावीत..निष्कर्ष रशिका सारख्या अधिकारी महिलेसाठी प्रामाणिकपणा, कर्तव्यनिष्ठा आणि नातेसंबंध या सर्व घटकांत समतोल साधणे हा खरा नैतिक आदर्श आहे. प्रत्येकाच्या आयुष्यात अशी परिस्थिती येतेच, परंतु 'मध्यममार्ग' निवडावा, कारण 'संतुलनच सुखाचे मूळ आहे.' - बुद्ध. समाज व शासनाने महिलांना सक्षम व सुरक्षित वातावरण द्यावे, तसेच कार्यालयीन कार्यप्रणाली लवचिक करत त्यांच्या जबाबदाऱ्या योग्य पद्धतीने विभागल्या जाव्यात.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.