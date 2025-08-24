Premium|study Room: सरकारने ४.०८ कोटी 'एलपीजी कनेक्शन' का रद्द केले..?

LPG Subsidy Made Transparent: The Impact of Cancelling Fake Connectionsलेखक : माधव गोखलेप्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण एलपीजी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर फॉर एलपीजी - DBTL किंवा Pratyaksha Hastaantarit Laabh - PAHAL) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या केंद्र सरकारच्या योजनेमुळे घरगुती वापराच्या एलपीजीच्या बनावट आणि निष्क्रिय जोडण्यांबरोबरच आणि एकाच व्यक्तीच्या नावावर असणाऱ्या अनेक दुबार (ड्यूप्लिकेट) जोडण्या रोखण्यात सरकारला यश येते आहे.केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी राज्यसभेत एका तारांकित प्रश्नाला नुकत्याच दिलेल्या लेखी उत्तरात डीबीटीएल-पाहल योजनेसंदर्भातील १ जुलै २०२५ पर्यंतचे तपशील दिले. या योजनेच्या प्रभावी वापरामुळे आतापर्यंत ४.०८ कोटी बनावट (घोस्ट अकाउंट्स), दुबार आणि अपात्र एलपीजी जोडण्या रद्द करण्यात आल्याचे पुरी यांनी सांगीतले..योजनेविषयी२०१३ मध्ये देशातील २९१ जिल्ह्यांमध्ये सुरू झालेल्या बीडीटीएल-पाहल योजनेची राष्ट्रीय स्तरावर अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१५ पासून सुरू झाली. आधार क्रमांकावर आधारलेली ग्राहक पडताळणी, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आणि अपात्र गॅस जोडण्या काढून टाकण्यासाठी बीडीटीएल-पाहल योजने अंतर्गत सतत उपाय केले जात असल्याने बनावट गॅस जोडण्यांसह निष्क्रिय जोडण्या आणि दुबार जोडण्या रोखून देशभरात पारदर्शक आणि प्रभावी पद्धतीने अनुदान वितरण शक्य झाले आहे. बाजारभावाने विकल्या जाणाऱ्या घरगुती वापरासाठीच्या एलपीजी सिलिंडरवर पात्र असणाऱ्यांना मिळणारे अनुदान बीडीटीएल-पाहल योजनेअंतर्गत थेट संबंधित ग्राहकांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते..योजनेसाठी पात्रता ज्या ग्राहकाचे आणि त्याच्या किंवा तिच्या जोडीदाराचे मागील आर्थिक वर्षातील एकत्रित करपात्र उत्पन्न रु. १० लाखांपेक्षा जास्त नाही असे नोंदणीकृत एलपीजी ग्राहक.डीबीटीएल-पाहल योजनेची मुख्य उद्दिष्टे एलपीजी अनुदानामध्ये पारदर्शकता निर्माण करणे बनावट किंवा दुबार एलपीजी जोडण्या शोधून त्या रद्द करणे अपात्र लाभार्थ्यांना अनुदान मिळत असेल तर ते रोखणे अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करून वितरण प्रक्रियेतील मध्यस्थ कमी करणे .अनुदान हस्तांतरणातील महत्त्वाच्या सुधारणाथेट लाभ हस्तांतरण योजनेतील (डीबीटीएल-पाहल) अनुदान जमा झाल्यानंतर ग्राहकांना एसएमएसद्वारे कळवले जाते. व्यवहार पूर्ण न झाल्यास त्याची कारणे आणि त्यात दुरुस्तीसाठी काय करायला हवे हेदेखील एसएमएसद्वारे कळवले जाते. ग्राहक सक्षमीकरण वाढवण्यासाठी आणि सेवेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आयव्हिआरएस/ एसमएस (IVRS/SMS) रीफिल बुकिंग प्रणाली देशातील सर्व एलपीजी वितरकांकडे लागू करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे ग्राहकांना रीफिल बुकिंग, रोख चलन (कॅश मेमो) तयार होणे तसेच रीफिल डिलिव्हरी या महत्त्वाच्या टप्प्यांवर एसएमएसद्वारे सूचना मिळतात, ज्यामुळे ते आपला व्यवहार ट्रॅक करू शकतात आणि चुकीची किंवा न झालेली डिलिव्हरी नोंदवू शकतात. तसेच डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) सुरू करण्यात आला आहे, जो कॅश मेमो तयार झाल्यावर एसएमएसद्वारे ग्राहकाला पाठविला जातो आणि डिलिव्हरीवेळी वितरक कर्मचाऱ्याला सांगणे आवश्यक असते. यामुळे ग्राहकांची खरी पडताळणी होते. .कॉमन एलपीजी डेटाबेस प्लॅटफॉर्मद्वारे (CLDP) दुबार जोडण्यांना लगाम. सीएलडीपीच्या प्रभावी वापराने आधार क्रमांक, बँक खाते तपशील, एएचएल टीआयएन क्रमांक (AHL TIN -Abridged Household List Temporary Identification Number), रेशन कार्ड तपशील, नाव व पत्ता यांचा वापर करून डुप्लिकेट कनेक्शन्स शोधली जातात.बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण - थेट लाभ हस्तांतरण योजनांसाठी आधार-आधारित प्रमाणीकरणामुळे लाभार्थ्यांची अचूक व तत्काळ पडताळणी होऊन व पुनरावृत्ती काढून टाकणे शक्य होते. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत (पीएमयूवाय) नोंदणी असणाऱ्या तसेच पाहल लाभार्थ्यांचे बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करण्याचे निर्देश तेल विपणन कंपन्यांना (OMC) दिले आहेत. १ जुलै २०२५ पर्यंत ६७ टक्के लाभार्थ्यांचे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे आणि आता नव्या जोडणीसाठी आता बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य आहे..अपात्र ग्राहक वगळणेडीबीटीएल-पाहल योजनेंतर्गत देण्यात येणारे लाभ पात्र ग्राहकांनाच मिळावेत यासाठी पावले उचलली गेली आहेत. दुबार नोंदणी वगळल्यामुळे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतील ८.४९ लाख जोडण्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच जानेवारी २०२५ मध्ये एक कार्यपद्धती जारी करून पहिला सिलेंडर घेतल्यानंतर पुन्हा सिलेंडर (रीफिल) न घेणाऱ्या पीएमयूवाय ग्राहकांच्या जोडण्या रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या व त्यानुसार सुमारे १२ हजार निष्क्रिय जोडण्या रद्द करण्यात आल्या.अयशस्वी होणाऱ्या व्यवहारांची संख्या कमी करणे बहुतेक अनुदान व्यवहार सिलिंडरच्या डिलिव्हरीनंतर दोन दिवसांत पूर्ण होतात. तरीही बँक खात्यातून आधार वगळले जाणे, बँकांचे विलीनीकरण, निष्क्रिय आधार क्रमांक, हस्तांतरण आदी कारणांमुळे काही व्यवहार अपूर्ण राहतात. या संख्या कमी करताना १ जुलै २०२५ पर्यंत ३३.०५ कोटी सक्रिय एलपीजी ग्राहकांपैकी ९२.४४ टक्के ग्राहकांचे आधार क्रमांक जोडले गेले आहेत. डीबीटीएल-पाहलच्या ३०.६३ कोटी ग्राहकांपैकी ८६.७८ टक्के ग्राहक आधार-हस्तांतरण पात्र आहेत. .याशिवाय गैरव्यवहार रोखण्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांचे अधिकारी नियमित तसेच अचानक तपासण्या करतात. प्रादेशिक, विभागीय व प्रादेशिक कार्यालयांचे अधिकारी, तसेच अँटी अड्ल्टरेशन सेल, क्वालिटी रिअॅश्युरन्स सेल्स आणि व्हिजिलन्स विभागाचे अधिकारीही वितरकांची गोदामे, शोरूम, डिलिव्हरी पॉइंट्स व वाहतूक मार्गांवरही अचानक तपासणी करतात. गॅस वितरण नियंत्रणासाठी सरकारने एलपीजी (पुरवठा व वितरण नियमन) आदेश, २००० अधिसूचित केला आहे तसेच वितरकांसाठी मार्केटिंग डिसिप्लीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. या तत्त्वांनुसार व्यवहार नसणाऱ्या वितरकांवर कारवाई केली जाते. वर्ष २०२४-२५ मध्ये ग्राहकांना सुमारे १९४ कोटी एलपीजी रीफिल वितरित करण्यात आले. यातील केवळ ०.०८ टक्के व्यवहारांबाबत तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. मुख्यतः अनुदान हस्तांतरण किंवा डिलिव्हरीला झालेल्या उशिराशी संबंधित होत्या. ही आकडेवारी या प्रणालीची एकूण कार्यक्षमता दर्शवते..शासनाने ग्राहक अनुभव आणि सेवा गुणवत्ता वाढवण्यासाठी तक्रार निवारण व्यवस्थाही टप्प्याटप्प्याने अधिक मजबूत केली आहे. यात - अनुदान संबंधित कोणत्याही शंकांसाठी 1800 2333 555 हा टोल फ्री हेल्पलाइन क्रमांक तेल विपणन कंपन्यांच्या (OMC) अधिकृत वेबसाइट्स व मोबाइल अॅप्स मध्यवर्ती सार्वजनिक तक्रार निवारण व देखरेख प्रणाली (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System –CPGRAMS) चॅटबॉट्स, व्हॉट्सअॅप, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म (X (formerly Twitter), Facebook, Instagram) व MoPNG eSEVA हे केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे अधिकृत पोर्टल एलपीजी अपघात व गळतीसाठी 1906 ही हेल्पलाइन वितरक कार्यालयात थेट तक्रार दाखल करणेआदींचा समावेश आहे.दुरुपयोग रोखण्यात प्रभावी बनावट, निष्क्रिय आणि दुबार जोडण्या रोखल्या गेल्यामुळे सबसिडी फक्त पात्र कुटुंबांपर्यंत पोहोचली. अनुदानित सिलिंडरचा व्यावसायिक वापर, काळाबाजार किंवा एकाच व्यक्तीच्या नावे गॅसच्या अनेक जोडण्या असणे अशा स्वरूपातील दुरुपयोग आटोक्यात आले..आर्थिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय फायदेसरकारी खर्चामध्ये मोठी बचत : अनावश्यकरीत्या दिले जाणारे अनुदान थांबल्याने कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यय वाचला.प्रशासकीय पारदर्शकता आणि डिजिटल सक्षमता : आधार, बायोमेट्रिक व डिजिटल डेटाबेसमुळे मानवी चुका किंवा त्रुटींमुळे होणारे गोंधळ रोखणे शक्य झाले.भविष्यातील योजनाग्रामीण व शेवटच्या ग्राहकांपर्यंत सेवा पोहोचविण्यावर भर.शहरांत उद्योग व हॉटेलांमध्ये होणाऱ्या अनुदानाविषयीच्या गोंधळाविरुद्ध अधिक कडक नियमांची अंमलबजावणी.ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणेचे सक्षमीकरण आणि वितरणात पारदर्शकता यावर सरकारचे लक्ष..निष्कर्षडीबीटीएल-पाहलसारख्या योजनांमुळे भारतातील एलपीजी वितरण व्यवस्था आणखी पारदर्शक झाली आहे. ४.०८ कोटी बनावट जोडण्या बंद केल्यामुळे डिजिटल तंत्रज्ञान वापरल्यास सरकारी अनुदाने व माहिती वितरण अत्यंत प्रभावीपणे करता येते हे स्पष्ट होते.(या मजकुरासाठी ‘द हिंदू’ मधील बातमी व ‘प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो च्या प्रसिद्धिपत्रकाचा आधार घेतला आहे.)(लेखक माधव गोखले हे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.