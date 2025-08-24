Premium|study Room: सरकारने ४.०८ कोटी 'एलपीजी कनेक्शन' का रद्द केले..?

Study Room

LPG subsidy PAHAL scheme : घरगुती वापराच्या एलपीजीच्या बनावट आणि निष्क्रिय जोडण्यांबरोबरच आणि एकाच व्यक्तीच्या नावावर असणाऱ्या अनेक दुबार (ड्यूप्लिकेट) जोडण्या रोखण्यात सरकारला यश येते आहे.
LPG Subsidy Made Transparent: The Impact of Cancelling Fake Connections

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण एलपीजी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर फॉर एलपीजी - DBTL किंवा Pratyaksha Hastaantarit Laabh - PAHAL) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या केंद्र सरकारच्या योजनेमुळे घरगुती वापराच्या एलपीजीच्या बनावट आणि निष्क्रिय जोडण्यांबरोबरच आणि एकाच व्यक्तीच्या नावावर असणाऱ्या अनेक दुबार (ड्यूप्लिकेट) जोडण्या रोखण्यात सरकारला यश येते आहे.

केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी राज्यसभेत एका तारांकित प्रश्नाला नुकत्याच दिलेल्या लेखी उत्तरात डीबीटीएल-पाहल योजनेसंदर्भातील १ जुलै २०२५ पर्यंतचे तपशील दिले. या योजनेच्या प्रभावी वापरामुळे आतापर्यंत ४.०८ कोटी बनावट (घोस्ट अकाउंट्स), दुबार आणि अपात्र एलपीजी जोडण्या रद्द करण्यात आल्याचे पुरी यांनी सांगीतले.

