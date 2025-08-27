Premium|Study Room: मतदारसंघांचे परिसीमन (Delimitation) म्हणजे काय?

Federal Balance at Stake? Political and Social Challenges of Delimitation(लेखक - अभिजित मोदे)परिसीमन म्हणजे निवडणूक क्षेत्रांच्या (मतदारसंघांच्या) सीमा आणि जागा ठरवण्याची प्रक्रिया. या प्रक्रियेमुळे प्रत्येक मतदारसंघात साधारणपणे समान लोकसंख्या कायम राहते, जेणेकरून प्रत्येक व्यक्तीस लोकशाहीत सम व न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळू शकते. भारतातील संसद आणि राज्य संसदेच्या (विधानसभा) निवडणूक क्षेत्रांचे सीमांकन ‘परिसीमन आयोग’ (Delimitation Commission) मार्फत केले जाते..परिसीमनसाठी घटनात्मक आणि कायदेशीर संरक्षणभारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ८२ नुसार प्रत्येक जनगणनेनंतर दर दहा वर्षांनी संसदेला परिसीमन करण्याचा अधिकार दिला गेला आहे. म्हणजे लोकसंख्येच्या बदलानुसार निवडणूक क्षेत्रांची सीमा ठरवणे आवश्यक असते. अनुच्छेद १७० नुसार राज्य विधानसभा मतदारसंघांचे परिसीमन करताना देखील त्या राज्यातील जनगणनेनंतर नवे मतदारसंघ निश्चित केले जातात, जेणेकरून विधानसभा क्षेत्रांमध्ये सम प्रमाण लोकसंख्या असावी.अनुच्छेद ३२९(अ) अंतर्गत परिसीमनशी संबंधित कोणत्याही कायद्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. म्हणजे, परिसीमन आयोगाने ठरवलेले निर्णय अंतिम व बंधनकारक असतात आणि त्यावर कोणतीही दखल न्यायालयांना घ्यावी लागत नाही..परिसीमन आयोगाची स्थापना ‘परिसीमन आयोग कायदा’ (Delimitation Commission Act) अंतर्गत केली जाते. या आयोगात उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश, केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त, आणि संबंधित राज्यातील निवडणूक आयुक्त यांचा समावेश असतो. आयोगाचे आदेश संसद किंवा विधानसभेमध्ये सादर केले जातात, पण त्यात कोणतीही दुरुस्ती किंवा बदल करता येत नाही आणि असे आदेश कायदेशीररित्या बंधनकारक असतात..२०२६ नंतर परिसीमनचे काय होणार?२०२६ नंतरच्या नव्या जनगणनेनंतर पुढील परिसीमन होणार आहे. सध्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागा १९७१ च्या जनगणनेवर आधारलेली आहेत आणि त्या गोठवलेल्या आहेत. आता २०२६ नंतर नव्या लोकसंख्येनुसार मतदारसंघ व त्यांची संख्या पुन्हा ठरवण्यात येईल.संभाव्य बदल असा की, ज्या राज्यांमध्ये लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे (उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादी) त्यांना लोकसभेत अधिक जागा मिळू शकतात. याउलट, ज्या दक्षिण भारतातील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण प्रभावी राबवली आहे, अशा राज्यांचा जागांमध्ये फारसा किंवा नगण्य वाढ, कधीकधी जागा कमी होण्याचीही शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशच्या लोकसभा जागा ८० वरून १२८ पर्यंत जाऊ शकतात, तर तामिळनाडू, आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये २-३ जागांचीच वाढ; केरळची जागा कमी होऊ शकते. या बदलासाठी नवीन परिसीमन आयोगाची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. तसेच, या प्रक्रियेसाठी लागू असलेल्या अधिनियमात (कायद्यात) काही महत्त्वाचे बदल करावे लागू शकतात, जेणेकरून नव्या आकडेवारीनुसार परिसीमन योग्य आणि न्याय्य पद्धतीने पार पडेल..दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रश्न, चिंता आणि राजकीय हालचालीदक्षिण भारतातील केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण प्रभावी राबवली आहे, त्यामुळे त्यांच्या लोकसभा जागांमध्ये वाढ मर्यादित किंवा नाहीच होणार, तर उत्तर भारतीय राज्यांत जागा वाढतील. उत्तम प्रशासन करूनही या राज्यांना जागा न वाढण्याची शिक्षा मिळू शकते, तर जिथे लोकसंख्या वाढ परिमार्जनात नाही तिथे अधिक जागा मिळू शकतील. याशिवाय, मतदारसंघ विभागणी पक्षीय फायद्यासाठी वळवली जाऊ शकते याची भीती आहे. अशा बदल्यामुळे संघराज्यीय ढाच्यात प्रादेशिक तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच, दक्षिणेकडील राज्यांनी मिळून परिसीमन ३० वर्षे स्थगित ठेवण्याची मागणी केली असून, त्यासाठी संयुक्त कृती समित्या स्थापन केल्या आहेत; आंध्र प्रदेश व ओडिशासारखी आणखीही काही राज्ये या मागण्यात सहभागी आहेत..परिसीमन परिणामकारक आणि संतुलित करण्यासाठी उपायपरिसीमन प्रक्रियेत स्थानिक लोकांचा आणि संबंधित भागधारकांचा सहभाग वाढवावा. त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक होईल. सार्वत्रिक सल्लामसलत आणि खुल्या संवादास प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.प्रतिनिधित्व ठरवताना फक्त लोकसंख्या पाहण्याऐवजी आर्थिक स्थिती, सामाजिक-आर्थिक निर्देशक, विकासाचा स्तर, कर योगदान आणि प्रशासन कार्यक्षमतेसारखे विविध निकष विचारात घेतले पाहिजेत. यामुळे अधिक संतुलित आणि न्याय्य परिणाम साधता येईल. .लोकसभेत जागा कमी झालेल्या दक्षिणेकडील राज्यांना राज्यसभेत अधिक प्रतिनिधित्व देऊन प्रादेशिक असमतोल कमी करावा. यामुळे संघराज्याचा समतोल राखण्यात मदत होईल.परिसीमन संबंधी बदल टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणावेत, जेणेकरून मोठ्या प्रमाणावर राजकीय अस्थिरता टाळता येईल आणि सर्व संबंधित पक्ष आरामात बदल स्वीकारतील.जर परिसीमन आयोगाच्या निर्णयांमध्ये मनमानी अथवा तर्कहीनता आढळल्यास, न्यायालयीन हस्तक्षेप मर्यादित स्वरूपात असावा, जेणेकरून आयोगाचे निर्णय अंतिम राहतील पण आवश्यक त्या परिस्थितीत न्यायसंगत तोडगा मिळू शकेल..निष्कर्षपरिसीमन ही संविधानिक, लोकशाही आणि संघराज्य व्यवस्थेत केंद्रस्थानी असलेली प्रक्रिया आहे. मात्र, ‘फक्त लोकसंख्या’ हा एकमात्र निकष असल्यास विकासासाठी झगडणाऱ्या व उत्तम कारभार करणाऱ्या राज्यांविषयी अन्याय होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे, परिसीमन करताना केवळ लोकसंख्या नव्हे, तर राज्यांची आर्थिक, सामाजिक व शासकीय कामगिरीही महत्त्वाची समजून ती प्रक्रिया जास्त न्याय्य व संतुलित ठेवायला हवी.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 