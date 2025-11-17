Study Room

Premium|study Room : अपघातग्रस्ताला मदत महत्त्वाची की युपीएससी परीक्षा..?

UPSC ethics case study : तुम्ही यूपीएससीच्या मुलाखतीला जाताय आणि वाटेत तुमच्या समोर अपघात होतो. समोरच्या जखमी व्यक्तीला वाचवाल की मुलाखत द्यायला जाल? वाचा एथिक्स केस स्टडी Sakal Study Room मध्ये.
Why Humanity Must Override Personal Ambition

Why Humanity Must Override Personal Ambition

E sakal

स्टडीरूम
Updated on

लेखक : अभिजित मोदे

राजीव ही एक IAS उमेदवार आहे. तो दोन नामांकित संस्थांमध्ये शिकला आणि एका IT कंपनीत काही काळ काम केले. नंतर त्याने नोकरी सोडून सिव्हिल सर्विसेस परीक्षेसाठी तयारी सुरू केली. आधीच्या प्रयत्नात त्याने मेन्स लिहिले पण पर्सनॅलिटी टेस्टसाठी पात्र ठरला नाही. शेवटच्या प्रयत्नासाठी त्याने अत्यंत मेहनतीने तयारी केली आणि प्रिलिम्स व मेन्स परीक्षा सहजपणे दिल्या.

अंतिम मुलाखतीसाठी तो पुरेपूर तयार झाला होता. मुलाखतीच्या दिवशी, UPSC ऑफिसला जाताना त्याच्या समोर एक वेगाने जाणारी बाईक डिव्हायडरवर आदळली. तो थांबला, दुःखात रडणारा एक माणूस रक्ताच्या पुलात पडला होता आणि त्याच्या शेजारी एक पाच वर्षाची मुलगी बेशुद्ध पडली होती.

राजीव मदतीसाठी आसपास पाहतो, पण दोन-तीन कार्स थांबत नाहीत. UPSC ला पोहोचण्यास फक्त १० मिनिटे होती, न पोहोचल्यास त्याचा IAS अधिकारी होण्याचा स्वप्न कायमचे संपणार होते. अशा परिस्थितीत राजीवने काय करावे? उत्तरास कारण द्या.

Loading content, please wait...
UPSC
mpsc

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com