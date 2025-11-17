Premium|study Room : अपघातग्रस्ताला मदत महत्त्वाची की युपीएससी परीक्षा..?

लेखक : अभिजित मोदेराजीव ही एक IAS उमेदवार आहे. तो दोन नामांकित संस्थांमध्ये शिकला आणि एका IT कंपनीत काही काळ काम केले. नंतर त्याने नोकरी सोडून सिव्हिल सर्विसेस परीक्षेसाठी तयारी सुरू केली. आधीच्या प्रयत्नात त्याने मेन्स लिहिले पण पर्सनॅलिटी टेस्टसाठी पात्र ठरला नाही. शेवटच्या प्रयत्नासाठी त्याने अत्यंत मेहनतीने तयारी केली आणि प्रिलिम्स व मेन्स परीक्षा सहजपणे दिल्या. अंतिम मुलाखतीसाठी तो पुरेपूर तयार झाला होता. मुलाखतीच्या दिवशी, UPSC ऑफिसला जाताना त्याच्या समोर एक वेगाने जाणारी बाईक डिव्हायडरवर आदळली. तो थांबला, दुःखात रडणारा एक माणूस रक्ताच्या पुलात पडला होता आणि त्याच्या शेजारी एक पाच वर्षाची मुलगी बेशुद्ध पडली होती. राजीव मदतीसाठी आसपास पाहतो, पण दोन-तीन कार्स थांबत नाहीत. UPSC ला पोहोचण्यास फक्त १० मिनिटे होती, न पोहोचल्यास त्याचा IAS अधिकारी होण्याचा स्वप्न कायमचे संपणार होते. अशा परिस्थितीत राजीवने काय करावे? उत्तरास कारण द्या..उत्तर -वरील केसमध्ये राजीव IAS अधिकारी बनण्याच्या शेवटच्या प्रयत्नात आहे आणि UPSC मुलाखतीच्या ठिकाणी पोहोचण्याच्या वेळी त्याला एका गंभीर अपघाताचे साक्षीदार व्हावे लागते. पाच वर्षाच्या मेहनतीनंतर, हा अंतिम संधीचा क्षण आहे पण मानवतेचे मूल्य आणि नैतिकता त्याच्या समोर आणखी मोठ्या परीक्षेला उभी आहे. या केसमध्ये स्वतःच्या करिअर आणि संकटात असलेल्या जीवांचे रक्षण या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या नैतिक मूल्यांचा संघर्ष आहे. मानवता, दयाळूपणा, आणि सामाजिक उत्तरदायित्व ही नैतिक मूल्ये या प्रसंगात अत्यंत महत्त्वाची आहेत. केवळ स्वतःच्या हितासाठी निर्णय घेणे हे नैतिक दृष्ट्या योग्य नाही, तर समाजासाठी लाभदायक आणि संवेदनशीलता ठेवणारा निर्णय घेणे आवश्यक आहे.हितधारक• राजीव• अपघातातील व्यक्ती आणि मुलगी• UPSC आणि मुलाखत घेणारे अधिकारी• समाज/रस्त्यावरचे लोक• राजीवचा कुटुंब व मित्रवर्ग.Premium|Study Room : नागरी सेवेत निष्पक्ष असणे कसे महत्त्वाचे..?.राजीवने काय करावे?राजीवच्या समोर दोन मार्ग आहेत - UPSC कार्यालयात वेळेवर पोहोचण्याचा प्रयत्न करणे किंवा अपघातग्रस्तांना मदत करणे. नैतिक दृष्ट्या काय योग्य आहे याचा विचार केला पाहिजे..नैतिक विचारसरणी आणि मूल्येमानवतावाद आणि दयाळूपणा : जीवन वाचवणे हे प्रत्येक व्यक्तीचे सर्वोच्च कर्तव्य आहे. राजीवने जीव वाचवण्यासाठी तत्काळ आपत्कालीन सेवा (Ambulance, Police) चा संपर्क साधावा, रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी मदत करावी आणि शक्य असल्यास UPSC ला परिस्थितीची माहिती द्यावी.कर्तव्यनिष्ठा आणि प्रामाणिकपणा : civil service ऑफिसरमध्ये ही मूल्ये अपेक्षित असतात; त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन वेळी तात्काळ कृती करणे हेच योग्य.संवेदनशीलता : रस्त्यावरून जाणारे इतर लोक मदतीला थांबत नाहीत, पण राजीवने मदत करणे ही समाजासाठी प्रेरक ठरेल.व्यावसायिक आणि नैतिक दृष्टिकोन : आपली स्वप्ने वाईट आहेत, पण इतरांचे जीवन अधिक महत्त्वाचे आहे. UPSC ला फोन करून परिस्थितीची माहिती द्या, मदतीचा पुरावा (हॉस्पिटल अॅडमिशन सर्टिफिकेट) रिक्वेस्ट करावा आणि निर्णयाविषयी प्रामाणिक राहावे..Premium|Study Room : निवडणूक, पर्यावरण, चक्रीवादळ, AI आणि शासनाचे नवे निर्णय ५० प्रश्न खास स्पर्धा परीक्षांसाठी .उचित कृती• अपघातग्रस्तांची प्राणरक्षण हे सर्वोच्च.• आपत्कालीन सेवा, पोलिसांना तात्काळ फोन करा.• शक्य असले तर ती दोन्ही व्यक्तींना जवळच्या दवाखान्यात घेऊन जा.• UPSC ऑफिसला परिस्थितीची माहिती द्या, मदतीचा पुरावा सादर करा.• मुलाखतीचा वेळ चुकला, तरीही मानवतेचे आणि नैतिकतेचे मूल्य जपणे हे आयुष्यात मोठे मूल्य आहे..निर्णयाचे न्याय्य कारण• आयुष्य वाचविणे हे कुठल्याही परीक्षेपेक्षा मोठे आहे.• राजीवने समाजासाठी आणि स्वतःच्या कर्तव्यासाठी आदर्श ठरले.• दया, सहानुभूती, आणि मानवता ही नैतिक मूल्ये असली पाहिजेत.• आध्यात्मिक आणि व्यावसायिक मूल्यांची सांगड समाजात प्रेरणा देते.• UPSC आणि समाज एक दिवस राजीवच्या या निर्णयावर गर्व करतील..Premium|study Room: कर्नाटक सरकारचा ‘मासिक पाळी रजा’ निर्णय, महिला आरोग्यासाठी एक मोठं पाऊल.निष्कर्षया प्रकरणात राजीवने अपघातग्रस्तांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे. जीव वाचवणे हे सर्वोच्च नैतिक मूल्य आहे; स्वप्न आणि करिअर महत्त्वाचे असले तरी आपत्ती वेळी मानवतेला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. अशा प्रसंगात कर्तव्यनिष्ठा, मानवता, संवेदनशीलता, प्रामाणिकता जपणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. .थिंकर्स इमॅन्युएल कान्ट यांनी सांगितले आहे, "माणसाला साधन म्हणून न वापरता त्याला स्वतःच्याच ध्येयासाठी वापरा." राजीवला याच्या पाठीशी हे मूल्य जपावे लागेल.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.