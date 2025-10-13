Premium|Study Room: लडाख आंदोलन आणि सहावी अनुसूची

सप्टेंबर २०२५ मध्ये लडाखमध्ये सहाव्या अनुसूचीच्या मागणीसाठी मोठा जनआंदोलन उसळला. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागण्या, केंद्र सरकारकडून आश्वासनाचा भंग, नोकरीवरील अन्याय, बाहेरील लोकांचा दबाव आणि जमिनीवरील असुरक्षितता, यामुळे स्थानिक तरुण आणि जमातींमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला. परिणामी, या आंदोलनांनी हिंसक वळण घेतले, अनेक ठिकाणी संप, उपोषण, पोलिस आणि सुरक्षा दले यांच्यातील संघर्ष, यामुळे लडाखच्या मागण्या पुन्हा राष्ट्रीय चर्चेत आल्या..सहाव्या अनुसूचीची वैशिष्ट्ये१) सहावी अनुसूची ही प्रामुख्याने आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम येथील आदिवासी प्रदेशांच्या प्रशासनासाठी तयार करण्यात आली आहे.२) यामध्ये स्थानिक स्वायत्तता देण्यासाठी ‘Autonomous District Councils’ (ADCs) स्वायत्त जिल्हा परिषद स्थापनेची तरतूद आहे, ज्या स्थानिक प्रशासन, कायदे, आणि सांस्कृतिक संरक्षणासाठी जबाबदार आहेत..Premium|Study Room: जीएसटी सुधारणा ते अंगणवाडी पोषण ट्रॅकर चालू घडामोडी.३) गव्हर्नरला अधिकार आहे की, वेगवेगळ्या जमातींसाठी स्वतंत्र ‘Autonomous Regions’ म्हणजेच स्वायत्त क्षेत्र निर्माण करता येतील.४) या परिषदांना जमीन, जंगल, पाणी, समुदायाच्या प्रथा, शिक्षण, विवाह, वारसा, सामाजिक नियम यावर कायदे करण्याचे अधिकार आहेत. परंतु, हे सर्व कायदे राज्यपालाच्या मंजुरीशिवाय अमलात येत नाहीत.५) केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी, शासकीय सवलती आणि विशेष अधिकार ADCs ला दिले जातात..लडाखसाठी सहाव्या अनुसूचीचे महत्त्वलडाखमध्ये ९०% पेक्षा जास्त लोकसंख्या आदिवासी किंवा अनुसूचित जमातीमध्ये मोडत असल्याने तेथे सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिक संरक्षणाची निकड आहे. सहाव्या अनुसूची लागू झाली तर स्थानिक लोकांच्या जमिनी, नोकऱ्या, भाषा, संस्कृती, पारंपारिक जीवनशैली आणि निसर्गसंपत्तीचे अधिक मजबूत संरक्षण मिळेल. .लडाखच्या नाजूक परिसंस्थेसाठी बाहेरील आर्थिक हस्तक्षेप किंवा लोकसंख्यावाढ धोकादायक ठरू शकते. म्हणूनच, स्थानिक समाज सहाव्या अनुसूचीमधून स्थानिक स्वायत्ततेसाठी आग्रह धरतो..Premium| Study Room:लडाख : राज्यत्वाच्या मागणीवरून उसळलेली अस्वस्थता.लडाखमध्ये सुरु असलेल्या आंदोलनाचे स्वरूपलडाखमध्ये मागील काही महिन्यांत तणाव निर्माण झाला होता, पण २०२५ मध्ये युवक, सामाजिक संघटना आणि नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली सार्वजनिक निदर्शने, कर्फ्यू, संप, आणि अनेक ठिकाणी दंगल झाली. सोनम वांगचुक यांसारखे परखड कार्यकर्ते उपोषणाला बसले. पोलिसांनी कडक कारवाई करून आंदोलनावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलनकर्त्यांचा रोष केवळ सहावी अनुसूचीवर नव्हता, तर विधानसभेवर आणि स्थानिक अधिकारांवरही होता. या घटनांमध्ये लोकांचा संताप, अपूर्ण आश्वासने आणि प्रलंबित मागण्या दिसून आल्या..लडाख सहाव्या अनुसूचीत का समाविष्ट करावे?लडाखच्या आदिवासीबहुल, सीमावर्ती प्रदेशात बाहेरील हस्तक्षेप वाढू नये, स्थानिक रोजगार-संधी, पर्यावरण-रक्षण आणि पारंपारिक सांस्कृतिक ओळख टिकावी, यासाठी सहाव्या अनुसूचीची आवश्यकता जाणवते. राज्यघटनेतील सध्याच्या तरतुदींनुसार, जम्मू-काश्मीर किंवा लडाख यांसारख्या संघराज्य प्रभागांसाठी विशेष आदिवासी संरक्षक योजना आवश्यक आहेत. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग आणि राज्यसभेच्या समित्यांनी याविषयी केंद्र सरकारला वेळोवेळी शिफारसी केल्या आहेत. लडाखला स्वतंत्र विधानसभेचा अधिकार नाही, यामुळे लोकप्रतिनिधींच्याद्वारे प्रश्नांची सोडवणूक करणे कठीण झाले आहे..संविधानाच्या अनुच्छेद २४४ (२) प्रमाणे, सहाव्या अनुसूचीची तरतूद उत्तरेकडील आदिवासीबहुल राज्यांसाठी आहे, जेथे स्थानिक समुदायांचे हित जपण्याबाबत विशेष व्यवस्थापना आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध समित्यांनी लडाखच्या ऐतिहासिक, सामाजिक, आणि भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून येथील स्वायत्ततेसाठी सहाव्या अनुसूचीची गरज दर्शवली आहे..Sonam Wangchuk : सोनम वागंचुक यांना अटक; लडाख हिंसाचारात चार जणांच्या मृत्यूनंतर पोलिसांची मोठी कारवाई.उपाययोजना आणि मार्गदर्शनलडाखमधील असंतोष दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने संविधानबद्ध, सक्रीय आणि सहभागी संवादाची प्रक्रिया हाती घ्यावी. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रमुख संघटनांची मते समजून घेऊन सहाव्या अनुसूचीचा प्रश्न सोडवावा. पर्यावरणीय संवर्धन, जमिनीचे हक्क, स्थानिक रोजगार, आणि सामाजिक स्थैर्य साधण्यासाठी प्रभावी कायदे आणि निधी उपलब्ध करावा. केवळ कायदेशीर तरतुदींवर न थांबता, स्थानिक सहभाग आणि विकास हाच या भागाच्या परिस्थितीत सुधारणेचा मार्ग आहे..निष्कर्षलडाखच्या मागण्यांना सहाव्या अनुसूचीच्या रूपाने न्याय दिल्यास लोकांची सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अस्मिता सुरक्षित ठेवता येईल. केंद्राने आश्वासनांची पूर्तता करताना स्थानिक समजूतदारपणा आणि संवादाचे दुवे मजबूत करणे गरजेचे आहे. केवळ कायदेशीर हक्कांपुरता विचार न करता, एकात्मिक, पर्यावरणपूरक आणि लोकसहभागाचा धोरणात्मक विचार स्वीकारला, तर लडाखमधील तणाव आणि असंतोष दूर होईल, देशाच्या एकात्मतेसही बळ मिळेल. अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.