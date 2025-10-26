Premium|study Room : शिक्षक भरतीतील भ्रष्टाचार आणि नैतिकतेची परीक्षा

A Case Study on Teacher Recruitment Scam and Ethical Failuresलेखक : अभिजित मोदेनिशांत, हा एक मेहनती स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणारा विद्यार्थी आहे. त्याचे वडील हे राज्याचे माजी प्रशासकीय अधिकारी आहेत. पाच वर्षे सतत प्रयत्न करूनसुद्धा निशांतला यश मिळू शकले नाही. आपल्या मुलाचे भविष्य सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने त्याच्या वडिलांनी शालेय सेवा आयोगातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला मोठी लाच देऊन मुलासाठी शिक्षकाची नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला निशांत संकोचला, मात्र अखेरीस ध्येय साध्य करण्यासाठी वडिलांच्या योजनेला आपण होकार दिला. निकाल जाहीर झाल्यावर निशांतला उत्तम यश मिळाले आणि नोकरी लागली, त्यामुळे कुटुंबीय आणि मित्रांमध्ये मोठा जल्लोष झाला. पण हा आनंद फार काळ टिकला नाही. शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET), मुलाखत, व्यक्तिमत्व मूल्यांकन यांचा समावेश असलेल्या निवड प्रक्रियेत गैरव्यवहार उघडकीस आला. शालेय सेवा आयोगाने SLST पॅनेलच्या शिफारसीनुसार नियुक्तीपत्रे दिली, पण SLST पॅनेलवर नसलेल्या उमेदवारांनादेखील नियुक्तीपत्रे मिळाल्याचा संशय व्यक्त झाला. उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या तपासात उमेदवारांचा रँक बदलणे, मुलांचा पॅनेल कालबाह्य झाल्यानंतर पत्रे देणे, यांसारख्या गंभीर अनियमितता उघडकीस आल्या. यानंतर उच्च न्यायालयाने CBI चौकशीचे आदेश दिले. CBI ने शोधले की, रिक्त पदांची अनधिकृत तपासणी, चुकीच्या शिफारसी, उत्तरपत्रांमध्ये फेरफार झाले आहेत. या प्रकरणातील हितधारक (Stakeholders)• निशांत (उमेदवार)• निशांतचे वडील (माजी प्रशासकीय अधिकारी)• इतर परीक्षार्थी (खरे व प्रामाणिकपणे परीक्षा देणारे)• शालेय सेवा आयोगाचे अधिकारी व कर्मचारी• प्रादेशिक निवड पॅनेलचे सदस्य (SLST)• राज्य सरकार व त्याचे शिक्षण खातं• उच्च न्यायालय व तपास यंत्रणा (CBI)• समाज - विशेषत: विद्यार्थ्यांचे कुटुंब, शिक्षक, नागरिक.नैतिक समस्या (Ethical Issues)भ्रष्टाचार - पैशांनी नोकरी मिळवणे, लाच घेणे-देणेप्रामाणिक उमेदवारांचा अन्याय - योग्य पात्र उमेदवारांचा अपमानपरीक्षेतील पारदर्शकतेचा अभाव - प्रामाणिक व न्याय्य प्रक्रिया धोक्यात येणेप्रतिष्ठेचा व नीतिमत्तेचा ऱ्हास शिक्षण व भरती प्रक्रियेबाबतचा समाजाचा विश्वास कमी होणेन्यायालयाचे आदेश टाळणे - नियम मोडणे, नियमांची बेकायदा व शॉर्टकट वापरणे.मी निशांतच्या जागी असतो तर कोणती नैतिक मूल्ये विचारात घेतली असती?नीतिमत्ता व जबाबदारीसत्यता : अप्रामाणिक मार्ग स्वीकारल्याने स्वतःच्या श्रमाचे महत्व कमी होते.प्रामाणिकपणा : जो यश मेहनतीने आणि प्रामाणिकपणाने मिळवतो, त्याचे आयुष्य व काम यशस्वी होते.न्याय : इतर अनेक पात्र उमेदवारांची संधी बंद होते, जे चुकीचे आहे.समाजाप्रती जबाबदारी : स्वतःचा निर्णय समाजावर परिणाम करतो. हवे तसे वागणं समाजाचा विश्वास डळमळीत करते.कुटुंबीयांच्या निर्णयाला आंधळेपणाने मान्यता देणे हेही नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आहे. .नैतिक तपासणी करताना विचारात घेण्याचे मुद्दे• हा मार्ग घ्यावा का, याचा परिणाम केवळ माझ्यावर नव्हे तर सर्वांवर काय होईल?• योग्य मार्गाने प्रयत्न केल्यास मी अधिक आनंद व समाधान मिळवू शकतो का?• माझ्या कृत्याने समाजावरील विश्वास टिकेल का अथवा कमी होईल?• कोणतीही गोष्ट मिळवण्यासाठी मोघम मार्ग व नैतिकतेचे उल्लंघन हे कायमचे अपयश देऊ शकते..भरती प्रक्रियेत भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी नैतिक सुधारणा व उपायनीतिपूर्ण सुधारणा• नियुक्ती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक करावी. ऑनलाईन व सार्वजनिक डॅशबोर्ड उपलब्ध करावा.• OMR, उत्तरपत्रिका, इंटरव्ह्यू गुण खुल्या वेबसाईटवर प्रकाशित करावेत.• नियुक्ती प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यावर तृतीय पक्ष तपासणी (Third-party audit) बंधनकारक करावी.• दोषारोप झालेले अधिकारी निष्पक्षपणे सक्त व वेगाने निलंबित करावेत.• लोकांची तक्रार ऐकण्याचा स्वतंत्र व विश्वासार्ह मंच तयार करावा (ग्रिव्हन्स सेल).• अभ्यागतांना प्रशिक्षण आणि मूल्यशिक्षण देण्यावर भर द्यावा.• लाच घेतलेल्या किंवा देणाऱ्यांविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करावी.• सर्व प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय, CBI, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग यांच्या देखरेखीखाली ठेवाव्यात..प्रतिबंधात्मक उपाय• नागरिक सजगता व जागृती अभियान चालवावेत.• नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी सजग समाज अवलंबावा.• माहिती अधिकार कायदा (RTI) वापरण्यास प्रोत्साहित करावे..निष्कर्ष या प्रकरणात एखाद्या उमेदवाराने किंवा त्याच्या कुटुंबीयाने भ्रष्ट मार्ग स्वीकारल्याने स्वतःच्या मेहनतीला गालबोट लागते तसेच समाज आणि संपूर्ण व्यवस्थेत अन्याय, अप्रामाणिकपणा आणि अविश्वास वाढतो. नीतिमूल्ये जपली, प्रामाणिक प्रयत्न केले आणि नैतिकता प्राधान्य दिली, तर मिळालेले यश टिकाऊ व समाधानकारक असते. गांधीजींनी म्हटले आहे "माझे जीवन हाच माझा संदेश आहे." प्रत्येक नोकरी, परीक्षा किंवा संधी ही पूर्णपणे नीतिपूर्ण मार्गाने मिळवावी, हेच खरे व आयुष्यास आनंद देणारे ठरते. 