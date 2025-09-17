Premium|study Room: युद्धकलेचे सर्वोच्च तत्त्व : लढाई न करता शत्रूचा पराभव

लेखक -श्रीकांत जाधवसुन त्झूने म्हटले आहे की, युद्धकलेतील सर्वोच्च कलाकौशल्य कशाला म्हणायचं तर लढाई न करता शत्रूला पराभूत करता यायला हवं. गांधीजीसुध्दा शिकवतात की, खरी ताकद भीतीने नाही, तर आत्मविश्वास आणि संयमाने येते; म्हणूनच अहिंसा हे खरे शस्त्र आहे. या दोन महत्त्वाच्या विचारांतून मिळणारा थोडक्यात बोध काय तर, युध्दच न होवू देता प्रश्न सोडवणे हा खरा विजय आहे. आज आपण माहिती तंत्रज्ञानाच्या आणि व्यापारी समृद्धतेच्या काळात जगत आहोत. या प्रगतशील जगात अण्वस्त्रांची भिती हा मोठा जागतिक प्रश्न बनला आहे. अशा काळात हा विचार केवळ नैतिक नाही तर व्यवहार्य देखील ठरतो.मानवाला जर स्वत:चं अस्तित्व टिकवायचं असेल तर जगातील सर्व नेत्यांना सर्वमतभेद दूर ठेवून हा विचार स्विकारण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे शत्रूशी लढण्याचा सर्वोत्तम पर्याय शांततेचाच असतो याबाबत काही शंका राहत नाही..भारतीय इतिहासातील दाखलेभारतीय विचारधारेने नेहमीच उद्देश्यपूर्तीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या संयमाला महत्त्व दिले आहे. कौटिल्यांच्या अर्थशास्त्रात शासकांनी करार करण्याचा, प्रलोभने देण्याचा आणि शत्रूंच्या संघटनांना तोडून टाकण्याचा सल्ला दिला आहे आणि शेवटी बळाचा वापर करण्यास सांगितले आहे. ही दुर्बलता नसून, जीवन व आर्थिक संसाधने वाचवून हितसंबंधांचे संरक्षण करणारी शहाणी रणनीती आहे. महाभारतातील कथादेखील हीच व नैतिकता व संयम दाखवतात. सुन त्झूचा विचार जर कौटिल्य आणि गांधी यांच्या विचारांसह पाहिला तर स्पष्ट होते की, सक्षम राष्ट्रे प्रथम मानसिक, नैतिक आणि प्रोत्साहनपर भागावर काम करतात. तलवार कायमच धारदार ठेवली जाते, पण लढाई न करता विजय मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो..अहिंसा ही बलवानाचे शस्त्र आहे.महात्मा गांधी.आधुनिक युद्ध आधुनिक युद्धे केवळ रणांगणावर जीवितहानी करीत नाहीत तर ती पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त करतात, अन्न, ऊर्जा व पुरवठा साखळ्या विस्कळीत करतात, तसेच लोकांचा विश्वास व सार्वजनिक अर्थसंकल्पावर ताण आणतात. त्यामुळे आज अनेक संघर्ष शांत व अप्रत्यक्षपणे होतात. सरकारे सातत्यपूर्ण राजकीय हुशारी, आर्थिक हितसंबंध, कायदे, तांत्रिक नियम व जनसंपर्क वापरून विरोधकांच्या गणितात बदल घडवतात. यातून उद्देश हाच असतो की, संघर्ष वाढवणे धोकादायक दिसावे व मागे हटणे शहाणपणाचे वाटावे. हे युद्ध विरहित जग व्हावे असा विचार नाही, तर कमी तोटे होऊन संघर्ष व्यवस्थापन व्हावे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे..Premium|Study Room: रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार २०२५ .नेते जेव्हा लढाईशिवाय विजयाचा विचार करतात तेव्हा ते सर्व साधनांचा एकसंध समन्वय साधतात. चर्चेने नवे मार्ग शोधतात, आर्थिक उपाय शोधतात, कायदे नीती ठरवतात, तंत्रज्ञान धोके कमी करतात. भारताने २०२४ मध्ये कतारसोबत संयमी राजनयिक चर्चा करून माजी नौसैनिकांची सुरक्षित सुटका केली. या यशस्वी प्रसंगातून आपल्याला जाणवते की, संयमाने व्यवहार करणे ही दूरदृष्टी असलेल्या राष्ट्राची निशाणी आहे..फिलिपिन्सने दक्षिण चीनी समुद्रात कायद्याच्या आधारावर आणि स्पष्ट पुराव्यांद्वारे जगाचे लक्ष वेधले. त्यांनी लढाईत सामील होण्याऐवजी कायदेशीर माध्यमांनी जागतिक परिस्थिती बदलली. अशा प्रकारे त्यांनी अनैतिक वर्तनाला महागात टाकले आणि शांततेचा पर्याय स्विकारला.. अर्थव्यवस्थेतील निर्बंध, किमतींचे नियंत्रण, वित्तपुरवठा मर्यादा अशा उपायांनी युद्ध न करता दडपण वाढविले जाते. हे उपाय पूर्णतः अचूक नसतात, यात नक्कीच विरोधक नवे मार्ग शोधतात; जे देश किंवा जी सरकारे सत्य बोलतात, आपल्या बोलण्याचे पुरावे सादर करतात व चुका मान्य करतात ती सरकारे जागतिक व स्थानिक पातळीवर आपले वर्चस्व टिकवतात. विश्वास असल्यावर विरोधक शत्रू म्हणून नव्हे, तर कायदेशीर स्पर्धक समजले जातात. त्यामुळे निर्णय हे शांततापूर्ण पद्धतीने केले जातात.शत्रूवर गोळी न झाडता विजय मिळवणे म्हणजे इच्छाशक्ती (शांततेचा मार्ग), क्षमता (साधने व वेळेवर नियंत्रण), आणि वैधता (सामाजिक-कायद्याच्या निकषांनुसार) या तिन्ही घटकांवर विजय मिळवणे. या त्रिकुटाने विरोधकाच्या संपूर्ण क्षमतेवर ताबा मिळतो.लढाईशिवाय मिळालेल्या विजयाने संबंध टिकतात; विसंवाद व क्रोधापेक्षा सहकार्य वाढते. हे भविष्यातील सहकार्याची पायाभरणी करते..शांत मार्गासाठी धोके व उपायकोणतीही धोरण पूर्णतः सुरक्षित नसते. आर्थिक निर्बंधांनी सामान्य लोकांवर वाईट परिणाम होऊ शकतो, तंत्रज्ञानी नियम उद्योग बदलू शकतात, कायद्याचा वापर ऊर्द्ध्वगामी (Upward-moving) होऊ शकतो. याही धोक्यांना लक्षात घेत शिस्त, स्पष्ट धोरणे व सुधारणा आवश्यक आहे.लोकशाही राज्य हे सुरक्षितता व स्वातंत्र्य दोन्हींचा समतोल साधते. लांब आणि दीर्घकालीन युद्धांमुळे लोक थकतात आणि अशा युद्धांमुळे समाजावर वाईट परिणाम होतो. याउलट, कमी संघर्षांत मिळालेला विजय संस्थांना आणि लोकांच्या रोजच्या जीवनाला सुरक्षित ठेवतो. त्यामुळे लोकांचा सरकारवर विश्वास वाढतो आणि सैनिक अधिक सक्षम होतात.जबाबदार शक्ती नेहमी स्थिर आणि संयमी असते. ती राजकारणी, कायदेतज्ज्ञ, तंत्रज्ञ आणि विश्लेषकांमध्ये योग्य गुंतवणूक करते. आपल्या कमकुवत बाजूंना सुधारते, पण सैन्य सांभाळण्यावरही लक्ष ठेवते. शांतता टिकवण्यासाठी संयम आणि योग्य प्रतिबंध लावणे फार महत्त्वाचे असते..निष्कर्ष शत्रूचा पराभव लढाईशिवाय करणे म्हणजे मानवतेचा आदर करणे होय. राज्याचा उद्देश फक्त विजय मिळवणे नाही, तर लोकांची सुरक्षा, मान राखणे आणि भविष्य स्थिर ठेवणे असले पाहिजे. महात्मा गांधींच्या नैतिक धैर्य आणि सुन त्झूच्या शहाणपणाचा संगम सांगतो की, खरी ताकद म्हणजे शक्य तितका नाश न करता महत्वाचे लक्ष साध्य करणे. आजच्या काळात हे तत्त्व लागू पडते जसे की, धोकादायक सैनिकी तंत्रज्ञानावर नियंत्रण असते आणि जगात आजूबाजूला युद्धजन्य परिस्थिती असतानाही अर्थव्यवस्था स्थिर राहते. असा शांत विजय अनेकदा ठळकपणे दिसत नाही पण दीर्घकालीन शांततेसाठीची ती पायाभणी असते.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा. 