Premium|Study Room : नेपाळच्या आंदोलनाने नेमकं काय केलं, समजून घ्या नेमक्या प्रश्नांतून!

नेपाळमधील अस्थिरतेपासून ते जागतिक लोकसंख्याशास्त्रीय हिवाळ्यापर्यंत दक्षिण आशिया मोठ्या सामाजिक-आर्थिक बदलांच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. घटता प्रजनन दर, वाढती ‘सिल्व्हर इकॉनॉमी’, भारताचे चलनविषयक धोरण आणि भूस्खलनासारखे आपत्तीजन्य धोके हे दाखवतात की लोकसंख्या, हवामान आणि अर्थकारण यांचा भविष्यातील घडामोडींवर निर्णायक प्रभाव राहणार आहे. त्यामुळेच यासंदर्भातील विविध मुद्द्यांची माहिती प्रश्नोत्तरांच्या मांडणीत...१) नेपाळमध्ये सप्टेंबर २०२५ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने का झाली?१. राजकीय स्थैर्यामुळे२. भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि सोशल मीडियावर बंदीमुळे३. नवीन अर्थसंकल्पामुळे४. आंतरराष्ट्रीय संकटामुळे २) नेपाळच्या पहिल्या महिला अंतरिम पंतप्रधान कोण ठरल्या?१. सुशीला कार्की२. के.पी. शर्मा ओली३. मधु कोइराला४. बिनिता श्रेष्ठ.३) नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेचे मुख्य अवलंबित्व कोणत्या क्षेत्रावर आहे?१. पर्यटनावर२. कृषी उत्पादनावर३. परदेशी कामगारांच्या पाठवलेल्या रकमेवर४. औद्योगिक उत्पादनावर ४) नेपाळमधील मधेसी समाजाचे कोणते मुद्दे अजूनही अपूर्ण आहेत?१. पर्यटन प्रकल्प२. अधिक प्रतिनिधित्व३. जलसंधारण४. संरक्षण खर्च ५) नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरतेचा सर्वाधिक परिणाम कोणावर होतो?१. परदेशी गुंतवणूकदारांवर२. सामान्य नागरिकांवर, रोजगार व महागाईवर३. फक्त नेते आणि पक्षांवर४. फक्त सीमावर्ती प्रदेशांवर.६) भारतासाठी नेपाळमध्ये स्थैर्य टिकवण्याचे सर्वोत्तम मार्ग कोणते आहेत?१. मोठा भाऊ म्हणून थेट हस्तक्षेप करणे२. सैनिकी हस्तक्षेप वाढवणे३. चीनला नेपाळमध्ये प्रभाव वाढवण्यास मदत करणे४. विश्वासार्ह भागीदार म्हणून शांत मुत्सद्देगिरी करणे ७) नेपाळच्या राजकीय अस्थिरतेमुळे भारतासाठी कोणते धोके निर्माण होतात?१. तस्करी, उग्रपंथी हालचाली आणि बेकायदेशीर स्थलांतर२. फक्त व्यापार वाढ३. कृषी उत्पादनात वाढ४. पर्यटनात मोठा फायदा ८) तियानजिन SCO परिषदेत भारताने कोणता मुद्दा आंतरराष्ट्रीय अजेंड्यावर आणला?१. तंत्रज्ञानातील प्रतिस्पर्धा२. सीमा पार दहशतवाद३. व्यापारातील तूट४. पर्यटन विकास ९) SCO परिषदेत भारताने तंत्रज्ञानावरील कोणता संदेश दिला?१. सर्व देशांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या नव्या तंत्रज्ञानावर समान हक्क मिळायला हवेत२. भारताला तंत्रज्ञानात वर्चस्व मिळावे३. फक्त चीन आणि भारत यांच्यात तंत्रज्ञानावर नियंत्रण हवे४. डिजिटल क्षेत्रात सहभाग मर्यादित असावा १०) SCO परिषदेत कोणत्या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले?१. कृषी आणि जलसंधारण२. सुरक्षा, तंत्रज्ञान, व्यापार आणि तरुणांसाठी संधी३. फक्त व्यापार धोरण४. फक्त पर्यावरणीय सुधारणांवर ११) SCO ही संस्था कधी स्थापना झाली होती?१. २०१०२. २००५३. २००१४. २०१७.Premium|Study room: अब्जाधिशांचा निर्देशांक ते लष्करातील संभव प्रणाली वाचा, सकाळ डायरी मध्ये!.१२) SCO मध्ये भारत आणि पाकिस्तानचे सदस्यत्व कधी सुरू झाले?१. जुलै २०२४२. जुलै २०२३३. जून २०१७४. २००१ १३) SCO परिषदेत भारतासाठी डिप्लोमॅटिक यशाचे महत्त्व काय होते?१. व्यापारातील तूट पूर्णपणे दूर करणे२. आंतरराष्ट्रीय मंचावर दहशतवादाविरोधी मुद्दा उभा राहणे३. चीनच्या संपूर्ण प्रभावावर बंधन ठेवणे४. फक्त भारताचे पर्यटन प्रकल्प जागतिक स्तरावर उभे करणे१४) SCO ही संस्था कोणत्या प्रकारच्या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहे?१. राजकीय, आर्थिक आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा२. केवळ व्यापार आणि उद्योग३. केवळ सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक४. केवळ संरक्षण आणि लष्करी धोरण १५) SCO मध्ये बेलारूस ने सदस्यत्व कधी मिळवले?१. जुलै २०२३२. जुलै २०२४३. जून २०१७४. २००१ १६) SCO संस्थेची स्थापना करताना सुरुवातीला किती देश सहभागी होते?१. ५२. १०३. ८४. ६१७) SCO ची स्थापना २००१ साली कोणत्या देशांनी केली?१. भारत, पाकिस्तान, चीन, रशिया, कझाकिस्तान, ताजिकिस्तान२. चीन, कझाकिस्तान, किर्गिझस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान३. चीन, भारत, रशिया, पाकिस्तान, कझाकिस्तान, उझबेकिस्तान४. चीन, कझाकिस्तान, भारत, रशिया, ताजिकिस्तान, बेलारूस १८) ‘लोकसंख्याशास्त्रीय हिवाळा’ म्हणजे काय?१. देशातील लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे२. देशातील लोकसंख्या वृद्ध होत असून तिची संख्या कमी होत आहे३. तरुणांची संख्या वाढत आहे४. नैसर्गिक संसाधने संपत आहेत १९) जपान आणि जर्मनीमध्ये ‘लोकसंख्याशास्त्रीय हिवाळा’ का दिसतो?१. जन्मदर मृत्यूदरापेक्षा जास्त आहे२. तरुणांची संख्या खूप जास्त आहे३. जन्मदर मृत्यूदरापेक्षा कमी आहे आणि सरासरी आयुष्य वाढले आहे४. आर्थिक संकटामुळे लोकसंख्येची कमी झाली आहे.२०) जगभरात २०२२ मध्ये एकूण जनन दर (TFR) किती होता?१. २.१२. २.३३. १.९४. ३.० २१) जगातील सरासरी आयुर्मान २०२३ मध्ये किती वर्षांवर पोहोचले?१. ७३.४ वर्षे२. ७०.५ वर्षे३. ७५.० वर्षे४. ७१.२ वर्षे २२) २०१९-२१ मध्ये भारताचा एकूण जनन दर किती होता?१. २.१२. २.०३. १.८४. ३.० २३) पाश्चात्य देशांमध्ये लोकसंख्याशास्त्रीय बदलाचे मुख्य कारण काय आहे?१. वाढलेले जन्मदर२. तरुणांची संख्या प्रचंड वाढ३. महिलांचा नोकरी-व्यवसायात वाढता सहभाग आणि बदललेली जीवनशैली४. नैसर्गिक आपत्ती २४) वृद्ध देशांमध्ये 'सिल्व्हर इकॉनॉमी' म्हणजे काय?१. तरुण पिढीवर आधारित अर्थव्यवस्था२. वृद्धांच्या गरजांवर आधारित आरोग्यसेवा, तंत्रज्ञान आणि पर्यटन क्षेत्रातील अर्थव्यवस्था३. कृषी उत्पादनावर आधारित अर्थव्यवस्था४. रोजगार निर्मितीवर आधारित अर्थव्यवस्था २५) वृद्ध लोकसंख्या असलेल्या देशांमध्ये कोणती धोरणे प्रभावी ठरतात?१. जन्मदर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहने२. दीर्घायुष्याचा योग्य वापर करून कामगारांची कमतरता भरून काढणे३. स्थानिक नोकरीची संधी कमी करणे४. युवा पिढीला शिक्षण न देणे.२६) खालीलपैकी कोणता देश SCO चा स्थापक सदस्य नाही?१. रशिया२. किर्गिझस्तान३. पाकिस्तान४. ताजिकिस्तान२७) नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA), २०१९ कोणत्या अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यास प्रोत्साहन देतो?१. सर्व विदेशी नागरिकांना२. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथील धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन)३. मुस्लीम अल्पसंख्याकांना४. केवळ पाकिस्तान येथील नागरिकांना २८) CAA शी संबंधित न्यायालयीन वाद मुख्यत्वे कोणत्या मुद्द्यावर आहेत?१. आर्थिक विकास२. पर्यावरणीय नियम३. संरक्षण धोरण४. समानतेचा अधिकार (कलम १४) आणि धर्मनिरपेक्षता २९) इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स कायदा, २०२५ मुख्यत्वे कोणत्या कारणासाठी पारित केला गेला?१. व्यापार धोरण सुधारण्यासाठी२. भारतातील विदेशी नागरिकांच्या नोंदणी, प्रवेश, रहिवास व नियंत्रणासाठी३. पर्यटन प्रोत्साहनासाठी४. कृषी धोरण सुधारण्यासाठी ३०) CAA द्वारे धर्मावर आधारित निवडक नागरिकत्व देणे कोणत्या मानकांशी जुळत नाही असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे?१. आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क मानक२. व्यापार नियम३. आयात-निर्यात धोरण४. पर्यावरणीय मानके ३१) भारतीय राज्यघटनेतील कोणते कलम नागरिकत्व व प्रवेश धोरणात भेदभाव निर्माण होण्यास विरोध करते?१. कलम १९२. कलम २०३. कलम १४४. कलम ३७० ३२) CAA आणि इमिग्रेशन कायद्यांनी भारतीय राजकीय व्यवस्थेत काय बदल घडवले आहेत?१. नागरिकत्व आणि परकीय नागरिकांवरील नियम बदलले२. फक्त व्यापार धोरण बदलले३. फक्त कृषी धोरण बदलले४. फक्त शिक्षण धोरण बदलले ३३) सामाजिक समरसता राखण्यासाठी काय आवश्यक आहे?१. सरकारने कायदा समजावून सांगणे, संवाद ठेवणे व सर्व घटकांचा समावेश धोरणात करणे२. फक्त कठोर शिक्षा करणे३. परकीय गुंतवणूक वाढवणे४. फक्त न्यायालयीन निर्णयावर अवलंबून राहणे.३४) Gen Z चे मुख्य संवाद माध्यम काय आहे?१. जुनी पुस्तके आणि रेडिओ२. सोशल मीडिया (Twitter, Instagram, YouTube)३. वृत्तपत्रे आणि टेलीव्हिजन४. सार्वजनिक सभा आणि ग्राउंड मिटिंग ३५) Gen Z मधील सामाजिक जबाबदारीची जाणीव कशी दिसून आली?१. फक्त मनोरंजनासाठी ऑनलाइन व्हिडीओ बनवणे२. जलवायू बदलाविरुद्ध आंदोलनात सहभाग आणि स्थानिक/आंतरराष्ट्रीय सामाजिक मुद्द्यांवर सक्रियता३. फक्त मेमे शेअर करणे४. ग्रुप डिस्कशन्समध्ये फक्त फनी कंटेंट शेअर करणे ३६) Gen Z च्या संवादातील प्रमुख आव्हान कोणते आहे?१. फक्त मजा करण्याची मानसिकता२. संवादासाठी मोबाईलचा वापर न करणे३. Misinformation, Echo chambers आणि Surface-level activism४. पारंपरिक मीडिया वाचण्यात अपयश ३७) भूस्खलन म्हणजे काय?१. जमिनीत पाणी साचणे२. गुरुत्वाकर्षणाच्या प्रभावाखाली खडक, माती किंवा जमिनीचा उतारावरून खाली सरकणे३. फक्त नद्यांचे प्रदूषण होणे४. पर्वताची उंची वाढणे ३८) भारतामध्ये भूस्खलनासाठी सर्वात संवेदनशील प्रदेश कोणते आहेत?१. हिमालय आणि पश्चिम घाट२. गंगा–ब्रह्मपुत्र घाटी आणि थार वाळवंट३. दक्षिण भारतीय पठार४. फक्त महाराष्ट्राचे कोकण भाग ३९) खालीलपैकी कोणते नैसर्गिक कारण भूस्खलनास प्रमुखतेने कारणीभूत आहे?१. मुसळधार पाऊस२. अनियोजित बांधकाम३. जंगलतोड४. लोकसंख्येचा वाढता दबाव ४०) भूस्खलन कमी करण्यासाठी कोणते संरचनात्मक उपाय उपयुक्त आहेत?१. सार्वजनिक जागरूकता आणि शिक्षण२. सॉईल नेलिंग, उतार स्थिरीकरण, सुधारित निचरा व्यवस्था३. जमीन वापरावर नियम लागू करणे४. भूस्खलन धोकादायक क्षेत्रांचे नकाशे तयार करणे.४१) चलनविषयक धोरण म्हणजे काय?१. सरकारचा अर्थसंकल्प२. केंद्रीय बँकाद्वारे अर्थव्यवस्थेत पैशाचा पुरवठा व कर्जाच्या किंमती नियंत्रित करणे३. उद्योगपतींचे गुंतवणूक निर्णय४. ग्राहकांचा खर्च नियंत्रित करणे ४२) भारतातील चलनविषयक धोरणाच्या उद्दिष्टांमध्ये खालीलपैकी कोणते उद्दिष्ट समाविष्ट नाही?१. महागाई नियंत्रण व किंमत स्थैर्य२. दीर्घकालीन आर्थिक वाढ साध्य करणे३. बँकिंग व वित्तीय प्रणालीचे स्थैर्य टिकवणे४. केवळ निर्यातदारांचे उत्पन्न वाढवणे ४३) 'लवचिक महागाई लक्ष्य' पद्धतीच्या अनुसार भारतीय महागाई सरासरी किती टक्क्यांच्या आसपास ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे?१. २% ± १%२. ४% ± २%३. ६% ± ३%४. ८% ± ४% ४४) आरबीआयच्या चलनविषयक धोरणातील महत्त्वाची साधने कोणती?१. व्यावसायिक बँकांच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन२. अर्थसंकल्पीय धोरण३. फक्त सरकारी खर्च४. रेपो दर, रिव्हर्स रेपो दर, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन्स ४५) आरबीआयची धोरणात्मक बैठक कोणत्या समितीद्वारे किती कालावधीने घेतली जाते?१. वित्तीय स्थैर्य समिती, प्रत्येक महिन्याला२. मौद्रिक धोरण समिती (MPC), प्रत्येक दोन महिन्यांनी३. अर्थसंकल्प समिती, वर्षातून एकदा४. बैंकिंग स्थैर्य समिती, दर आठवड्याला.४६) खालीलपैकी कोणते धोरण महागाई कमी करण्यासाठी प्रभावी आहे?१. रेपो दर वाढवणे२. रेपो दर कमी करणे३. सरकारी खर्च वाढवणे४. उद्योग गुंतवणूक प्रोत्साहित करणे ४७) चलनविषयक धोरणाचे परिणाम कोणत्या क्षेत्रांवर दिसतात?१. केवळ उद्योगांवर२. घरगुती उपभोग, उद्योग, शेअर बाजार, सोने, स्थावर मालमत्ता, निर्यात–आयात३. फक्त शेअर बाजारावर४. फक्त बँकिंग प्रणालीवर ४८) भूस्खलन धोकादायक क्षेत्रांची ओळख करून त्यांचे नकाशे तयार करण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट काय आहे?१. पर्यटनासाठी नवीन स्थळे शोधणे२. प्रभावी आपत्ती व्यवस्थापनासाठी तयारी करणे३. खनिजांचे स्थान निश्चित करणे४. नद्या आणि जलस्रोतांचे नियोजन ४९) सुषिला कार्की यांनी नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून कधी कार्य केले आहे?१. २००९-२०१०२. २०१०-२०१६३. २०१६-२०१७४. २०१८-२०१९ ५०) सुषिला कार्की यांनी कोणत्या विद्यापीठातून राजकीय विज्ञानात एम.ए. ही पदवी प्राप्त केली?१. त्रिभुवन विद्यापीठ, नेपाळ२. बनारस हिंदू विद्यापीठ, भारत३. दिल्ली विद्यापीठ, भारत४. ललितपुर विद्यापीठ, नेपाळ.उत्तरे :१-२, २-१, ३-३, ४-२, ५-२, ६-४, ७-१, ८-२, ९-१, १०-२, ११-३, १२-३, १३-२, १४-१, १५-२, १६-४, १७-२, १८-२, १९-३, २०-२, २१-१, २२-२, २३-३, २४-२, २५-२, २६-३, २७-२, २८-४, २९-२, ३०-१, ३१-३, ३२-१, ३३-१, ३४-२, ३५-२, ३६-३, ३७-२, ३८-१, ३९-१, ४०-२, ४१-२, ४२-४, ४३-२, ४४-४, ४५-२, ४६-१ 