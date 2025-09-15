Premium|GST Changes : वस्तू व सेवा करात झालेले बदल आणि त्याची पार्श्वभूमी

श्रीकांत जाधवप्रस्तावना - भारतामध्ये २०१७ मध्ये लागू झालेली वस्तू व सेवा कर (GST) ही आजवरच्या सर्वांत मोठ्या करसुधारांपैकी एक मानली जाते. केंद्र व राज्य सरकारांच्या करव्यवस्थेला एकसंध चौकटीत आणत राष्ट्रीय स्तरावर एकात्मिक बाजारपेठ घडवून आणण्याच्या उद्देशाने जीएसटीची संकल्पना कार्यान्वित करण्यात आली. या सुधारणेने केवळ कर रचना सुलभ झाली नाही, तर पुरवठा व्यवस्थेलाही गती मिळाली. आठ वर्षांनंतर सप्टेंबर २०२५ मध्ये ‘GST 2.0’ म्हणून ओळखली जाणारी नवी रचना अमलात आणण्यात आली आहे. यामुळे भारतातील अप्रत्यक्ष कराच्या जगतात नवे पर्व सुरू झाले आहे. या बदलांचा मूलभूत हेतू म्हणजे कररचना सोपी करणे, करदात्यांना दिलासा देणे आणि त्याचे फायदे थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे. पण, यासोबत काही आव्हाने कायम असून त्यांचा विचार आवश्यक आहे..२०२५ मधील मोठे बदल : जीएसटी २.०सप्टेंबर २२, २०२५ पासून नवीन दररचना लागू झाली असून ती पूर्वीच्या अनेक स्लॅब प्रणालीपेक्षा सहजसोप्या पद्धतीची आहे. जुन्या रचनेत ५, १२, १८ आणि २८ टक्के असे चार प्रमुख करस्लॅब अस्तित्वात होते. त्याऐवजी आता केवळ दोनच स्लॅब ठेवण्यात आले आहेत ५% आणि १८%. याशिवाय काही समाजदृष्ट्या हानीकारक वस्तूंवर खास ४०% करस्लॅब लागू करण्यात आला आहे. यात प्रीमियम वाहने, तंबाखूजन्य पदार्थ व पानमसाला यांचा समावेश आहे.करव्यवस्थेमध्ये साधेपणा आणणे हा या बदलामागील मूळ विचार असू शकतो. सामान्य ग्राहकांच्या वापरातील वस्तूंवर कमी दर ठेवून त्यांना वस्तू-सेवा स्वस्तात उपलब्ध करणे आणि हानिकारक किंवा विलासी वस्तूंवर जादा दर लावून सामाजिक संदेश अधोरेखित करणे हे दोन हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. किरकोळ विक्रेते व उद्योगांनी या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या किंमत धोरणांमध्ये व व्यापार व्यवस्थापनात तत्काळ बदल सुरू केले आहेत. येणाऱ्या सणासुदीच्या काळात अनेक क्षेत्रांमध्ये दरकपात घोषित झाली असून त्यामुळे ग्राहक मागणीत वाढ होण्याचे संकेत मिळत आहेत. परिणामी घरगुती खर्चावर सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा वर्तवली जात आहे..जीएसटी म्हणजे काय?जीएसटी म्हणजे असा कर आहे जो वस्तू किंवा सेवांच्या अंतिम ग्राहकावर लावला जातो. जेव्हा एखादी वस्तू तयार होताना तिच्यावर वारंवार प्रक्रिया (जसे कच्च्या मालापासून उत्पादन बनवणे) केली जाते, तेव्हा प्रत्येक टप्प्यावर कर आकारला जातो. पण व्यापाऱ्यांना त्यांच्या खरेदीवर दिलेला कर परत मिळतो, यालाच ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ म्हणतात. त्यामुळे मधल्या टप्प्यावर कराचा भार वाढत नाही. शेवटी फक्त ग्राहक, म्हणजेच ज्याने ती वस्तू किंवा सेवा वापरली, त्यालाच हा कर द्यावा लागतो. अशा प्रकारे ‘करावर कर’ अशी दुबार समस्या निर्माण न होता करप्रणाली अधिक सोपी व पारदर्शक राहते.भारताने ड्युअल-जीएसटी प्रणाली स्वीकारली आहे. एका राज्यातील पुरवठ्यावर केंद्र जीएसटी (CGST) व राज्य जीएसटी (SGST) लागू होतात. तर आंतरराज्य पुरवठ्यासाठी एकत्रित जीएसटी (IGST) आकारला जातो, ज्याचा महसूल केंद्र व वस्तू/सेवा ज्या राज्यात वापरण्यात येतात त्या राज्यामध्ये विभागला जातो. यामुळे केंद्र व राज्य या दोघांची महसूल स्वायत्तता टिकते..Premium| India's Ethanol Policy: इथेनॉल मिश्रणावरून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींवर आरोप का?.जीएसटी परिषद ही दररचना, सूट आणि इतर धोरणात्मक निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था आहे. केंद्राचे अर्थमंत्री याचे अध्यक्ष तर राज्यांचे अर्थमंत्री या परिषदेचे सदस्य असतात. आजही पेट्रोलियम उत्पादने आणि मद्य हे क्षेत्र जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहेत. यामुळे करसाखळीत काही वेगळेपण जाणवते. भविष्यात या निर्णयासाठी राजकीय पातळीवरील एकमत आवश्यक ठरणार आहे..जीएसटीचा प्रवासभारतामधील अप्रत्यक्ष करातील सुधारणा● २०००-२०१४: एकसंध करसंकल्पनेवर चर्चा सुरू झाली. विविध समित्यांच्या शिफारसीनंतर संविधानिक आराखडा ठरू लागला.● २०१६: १०१ व्या संविधान दुरुस्तीने जीएसटीला कायदेशीर स्वरूप मिळाले व परिषद रचना अस्तित्वात आली.● जुलै २०१७: देशभरात जीएसटीची अंमलबजावणी झाली. ०,५,१२,१८,२८ अशा पाचस्तरीय दरव्यवस्थेचा अवलंब करण्यात आला.● २०१८ - २०२०: ई-वे बिल आणि ई-चलन यांसारख्या नव्या गोष्टींनी अधिक सुलभ झाले.● २०२०-२०२२: कोविडकाळात राज्यांना केंद्राकडून आर्थिक भरपाई देण्यात आली; महसुली ताण कमी झाला.● २०२३-२०२४: जीएसटी अपीलीय प्राधिकरणाची चर्चा सुरू झाली तसेच दर सोपे करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला.● सप्टेंबर २०२५: ‘जीएसटी २.०’ लागू झाला ज्यात दोन प्रमुख स्लॅब आणि एक विशेष ४०% दर निश्चित करण्यात आला..Premium| GST Cuts: जीएसटीतील बदलांचा आणि परराष्ट्र संबंधांचा निवडणूक राजकारणावर काय परिणाम?.जीएसटीचे महत्त्वजीएसटीमुळे भारतात एकात्मिक राष्ट्रीय बाजारपेठ उभी राहिली. केंद्र व राज्य करप्रणालीतील विसंगती टळली. वस्तूंच्या वाहतुकीतील अडथळे कमी झाल्याने लॉजिस्टिक खर्च कमी झाला आणि उद्योगांना स्पर्धात्मकता मिळाली.दुसरे म्हणजे, करावर कर आकारला जाण्याची पद्धत थांबली. इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या साहाय्याने उत्पादन खर्च व अंतिम किंमत अधिक स्पष्ट झाली आणि उत्पादनक्षमता वाढली.तिसरे म्हणजे, जीएसटी ही तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली बनली. ई-वे बिल, ई-इनव्हॉइसिंग, ऑनलाईन परतावे या प्रक्रियेमुळे नियम पाळण्यात वेग व पारदर्शकता आली. त्यामुळे करआधार वाढला आणि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था औपचारिक चौकटीत आणली जाऊ लागली.सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संघराज्यवादाचे सहकारी रूप. केंद्र व राज्य सरकारे एका व्यासपीठावर बसून करसंबंधी निर्णय घेत आहेत. या प्रकारचे सलोख्याचे धोरण भारताच्या संघराज्याला कार्यक्षम बनवण्यात सकारात्मक ठरले आहे..विद्यमान आव्हानेजीएसटीच्या अंमलबजावणीसोबतच काही गंभीर प्रश्नही पुढे आले आहेत. दररचनेतील अनेक स्लॅब असल्याने कोणती वस्तू कुठल्या स्लॅबमध्ये येते यावरून सतत कायदेशीर व प्रशासकीय वाद उद्भवले. आता नवी प्रणाली ही समस्या काही प्रमाणात सोडवेल, परंतु सीमावर्ती प्रकरणे कायम राहतील.लघु व मध्यम उद्योगांसाठी नियमांचे पालन अवघड ठरते. राज्यवार स्वतंत्र नोंदणी, तिमाही कर परतावे व ई-इनव्हॉइसिंग यांसाठी आवश्यक माहिती-तंत्रज्ञान साधनांचा तुटवडा असल्यामुळे व्यवसायांवर अतिरिक्त खर्चाचा बोजा वाढतो.पेट्रोलियम व मद्य जीएसटीबाहेर असल्यामुळे संपूर्ण करसाखळीत एकसंधता राहात नाही. या वस्तूंवर कर न मिळाल्याने महसूल सुद्धा अर्धवट स्वरूपात राहतो.महसूलात स्थिरता हाही एक मोठा प्रश्न आहे. कोविडनंतर केंद्राकडून भरपाई रकमेमुळे राज्यांची आर्थिक स्थिती तगवली गेली, परंतु दीर्घकालीन महसुली स्थिरता अजूनही अनिश्चित आहे.याशिवाय, काही क्षेत्रात ‘उलटी कररचना’ (inverted duty structure) दिसून आली आहे, जिथे इनपुट वस्तूंवरील कर अंतिम उत्पादनावर लागणाऱ्या करापेक्षा जास्त आहे. त्याचा परतावा उशिरा मिळाल्याने उद्योगांना अडचण निर्माण होते.वादनिराकरणासाठी जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण तातडीने सुरू करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, २०२५ मध्ये लागू केलेल्या बदलांच्या संक्रमण काळातील व्यवस्थापन किंमत लेबलिंग, माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली व मार्केटिंग सुधारणे हे व्यवस्थित पार पडले तरच नवी रचना यशस्वी ठरेल..पुढील दिशाभविष्यातील धोरण हे आता दोन-तीन मुद्द्यांवर अवलंबून असेल. विशेष ४०% करस्लॅब अंतर्गत कोणती वस्तू येईल, त्याची अंमलबजावणी कधीपासून होईल याबाबत स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. तसेच, सरचार्जशी असणारे त्याचे गणित नीट मांडावे लागेल.अलीकडील दरकपातीचा परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर कसा होतो हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. उदाहरणार्थ, १२% वरून ५% दरात आलेल्या वस्तूंच्या किंमतीत खरोखर किती घट दिसून येते आणि तेवढ्याच प्रमाणात मागणी वाढते का याकडे बारकाईने पाहण्याची गरज आहे.राज्यांचा महसूल हा या प्रणालीतील निर्णायक घटक आहे. केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये विश्वास राखणे, महसूल स्थैर्य निश्चित करणे व आवर्ती फेरपाडणीसाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे हाच पुढील यशाचा पाया असेल.तसेच, नियम सुलभता ही आजही मोठी गरज आहे. एकसंध फॉर्म, कमी कागदपत्रे, त्वरित परतावे आणि तांत्रिक अडचणी दूर करणे या सुधारणांमुळे करदात्यांचा विश्वास प्रणालीवर टिकून राहील..निष्कर्ष जीएसटीच्या प्रवासाने भारताला एका निर्णायक वळणावर आणून उभे केले आहे. २०१७ मध्ये प्रारंभ झालेला हा प्रवास आता २०२५ मध्ये ‘जीएसटी २.०’ या स्वरूपात पुढच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. दोन स्लॅब व विशेष ४०% दर ही संकल्पना २०१७ नंतरची सर्वांत व्यापक सुधारणा मानली जाते. यामुळे कर प्रणाली सोपी होईल, ग्राहकांना दरकपातीचा फायदा मिळेल आणि शासनाला अपेक्षित महसूल स्थैर्य लाभेल.पण, या यशामागे कार्यक्षम अंमलबजावणी, वेळेवर सूचना, उद्योगांसाठी सुलभ संक्रमण, वादांचे लगेच निवारण आणि संघराज्यीय सहकार्य टिकवणे अत्यंत आवश्यक आहे.भारताच्या आर्थिक सुधारणांच्या इतिहासात जीएसटी २.० हा एक नवा अध्याय आहे. साधेपणा, वाढता महसूल आणि अर्थव्यवस्थेची कार्यक्षमता ही तिहेरी उद्दिष्टे जर साध्य झाली, तर हा सुधार भारताच्या आर्थिक विकासकथेला नवे बळ देईल.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 