Premium|Study Room : निविदा प्रक्रिया राबविताना वैयक्तिक हितसंबंध कसे लांब ठेवाल..?

प्रश्न - स्नेहा एका मोठ्या आणि प्रसिद्ध हॉस्पिटल चेनमध्ये सीनिअर मॅनेजर आहे. त्या हॉस्पिटलने एका नवीन सुपर स्पेशॅलिटी सेंटरची उभारणी केली आहे, ज्यात आधुनिक उपकरणे व जागतिक दर्जाची वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध आहे. नवीन इमारतीचे पुन्हा बांधकाम झाले आहे आणि स्नेहा आता विविध वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेला सुरवात करत आहे. खरेदीसाठी सर्व प्रसिद्ध विक्रेत्यांपासून निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. स्नेहाच्या लक्षात येते की तिचा भाऊ, जो या क्षेत्रातील प्रसिद्ध पुरवठादार आहे, त्यानेही निविदा सादर केली आहे.

हॉस्पिटल खासगी असल्यामुळे सर्वात कमी दर असलेल्या विक्रेत्याची निवड करणे आवश्यक नाही. तिला माहित आहे की, तिच्या भावाच्या कंपनीवर काही आर्थिक अडचणी आहेत आणि एक मोठी ऑर्डर मिळाल्यास त्याला मदत होईल. मात्र, भावाला ही ऑर्डर देणे म्हणजे पक्षपातीपणा झाल्याचा आरोप होऊ शकतो आणि स्नेहाची प्रतिमा खराब होऊ शकते. हॉस्पिटलचे व्यवस्थापन तिच्यावर पूर्णपणे विश्वास ठेवते आणि तिच्या निर्णयाचे समर्थन करत आले आहे.

(अ) स्नेहाने कोणती कृती करावी?

(ब) स्नेहाने निवडीचे स्पष्टीकरण कसे द्यावे?

(क) या प्रकरणात वैयक्तिक स्वार्थामुळे वैद्यकीय नीतिमत्ता कशी तडजोड होते?

