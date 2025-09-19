Premium|Study Room : बेकायदेशीर स्थलांतर म्हणजे देशासमोरील बहुआयामी संकट

लेखक : सचिन शिंदेभारताच्या सीमेवरून होणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतराची सध्या मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. आसाम व बिहारमध्ये मतदार यादीतील घुसखोरीच्या ताज्या आरोपांमुळे हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ही समस्या केवळ सीमा ओलांडणाऱ्या लाखो लोकांपुरती मर्यादित नसून देशाची लोकशाही, शहरे, संसाधने व राष्ट्रीय सुरक्षेवरील बहुआयामी परिणामांची आहे..सीमेवरून होणारी घुसखोरी - सद्यःस्थितीआसाममधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर २०२५ मध्ये निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेल्या विशेष मोहिमेमध्ये बांगलादेश, नेपाळ व म्यानमारमधून बेकायदेशीररित्या आलेल्या हजारो व्यक्तींची नावे मतदारयादीत सापडल्याचा दावा करण्यात आला आहे. बिहारमध्येही अशाच प्रकारच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. आसाममध्ये ‘डाऊटफुल वोटर’ ही संज्ञा प्रचलित आहे. याचा अर्थ नागरिकत्व अप्रमाणित असलेले मतदार. अशा स्वरूपाच्या हजारो मतदारांची नावे वगळण्याचा प्रस्ताव समोर आल्यामुळे राजकीय वातावरण तापलेआहे. सत्ताधारी व विरोधक दोघांकडूनही या कार्यपद्धतीवर शंका उपस्थित केल्या जात आहेत..Premium|Study Room: जमीन घोटाळा, राजकारण आणि नातेसंबंध..! .बेकायदेशीर स्थलांतराचे आकडे आणि परिणामआसामआसाम सरकारच्या अधिकृत तपासणीत २०२५ पर्यंत बांगलादेशातून स्थलांतर करून आलेल्या व्यक्तींची संख्या ४० लाखांवर पोहोचली असल्याचा अंदाज आहे. सीमा सुरक्षा दलाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत आसामच्या सीमांवरून ५१ बांगलादेशी स्थलांतरित पकडून त्यांना परत पाठवण्यात आले. पण यादीमध्ये समावेश नसलेल्यांची संख्या लाखोंच्या घरात असल्याचा अंदाज आहे. यामुळे अनेक जिल्ह्यांत मूळ भारतीय नागरिक आणि स्थलांतरितांचे प्रमाण निम्मे-निम्मे झाले आहे..त्रिपुराया राज्यात पूर्वी आदिवासी बहुसंख्येत होते. आता स्थलांतरितांच्या लाटेमुळे स्थानिक आदिवासी अल्पसंख्याक झाले आहेत. २०२३ ते २०२५ या कालावधीत इथे घुसखोरीची ७७१ प्रकरणे नोंदवली गेली होती.नागालँड आणि मणिपूरया दोन्ही राज्यांमधील अधिकृत आकडेवारी पाहिली की नैसर्गिक कारणांमुळे येथील घुसखोरीचे प्रमाण अचूक मोजता येत नाही. कारण या दोन्ही राज्यांच्या सीमा उघड व डोंगराळ आहेत. पण २०२५ मध्ये प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणात तपास मोहिमा सुरू केल्या आहेत. मणिपूरमध्ये अद्याप विशिष्ट संख्यात्मक आकडे उपलब्ध नसले तरीही किमान दहा हजार स्थलांतरित असल्याचा अंदाज आहे. या घुसखोरीमुळे स्थानिक आदिवासी वस्तीला धोका निर्माण झाला आहे..Premium|Study Room: भारत-चीन संबंध ते टेम्पर्ड ग्लास प्रकल्प, सकाळ डायरीतून घ्या जाणून!.बहुआयामी परिणामलोकसंख्या वाढ - आसामसारख्या राज्यांतील काही जिल्ह्यांमध्ये मूळ नागरिक आणि स्थलांतरितांची संख्या जवळपास समान झाली आहे. यामुळे समाजात अस्थिरता निर्माण होण्याची भीती वाढली आहे.रोजगार व अर्थव्यवस्था - बहुतांश स्थलांतरित स्वस्त मजूर म्हणून काम करतात आणि यामुळे स्थानिकांच्या रोजगाराच्या संधी कमी होतात.गुन्हेगारीत वाढ - बनावट कागदपत्रे, संघटित गुन्हेगारी व तस्करी यांच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.स्रोतांवर ताण - बेकायदेशीर स्थलांतरामुळे पाणी, धान्य, शिक्षण, आरोग्य या सर्व सेवांवर ताण येतो आणि त्यामुळे सरकारवर अतिरिक्त आर्थिक भार येतो.अनधिकृत वस्त्या - शहरांच्या परिसरात मोठ्या झोपडपट्ट्या आणि बेकायदेशीर वस्त्यांची वाढ झाल्यामुळे नागरी सुविधांचा समतोल बिघडला आहे..सरकारचे धोरण व सर्वोच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोनबेकायदेशीर स्थलांतराच्या प्रश्नासंदर्भात केंद्र सरकारने सखोल तपास सुरू करताना राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंद (NRC), झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन, सीमावर्ती भागाची कडक सुरक्षा व्यवस्था अशा विविध उपाययोजना केल्या आहेत. १९७१ नंतर बेकायदेशीररित्या देशात आलेल्या स्थलांतरितांची कायदेशीर जबाबदारी भारताची नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकरणांत ओळख पटवण्यासाठी विद्यमान यंत्रणा सक्षम नसल्यामुळे त्यावर अधिक न्यायिक देखरेख आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे..भारताचे पुढचे पाऊलसीमेनजीक असलेल्या सर्व राज्यांतील बेकायदेशीर स्थलांतर रोखण्यासाठी व्यापक धोरणांची गरज आहे. सीमेवरील सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी तंत्रज्ञान, डिजिटल उपाययोजना व दस्तऐवज पडताळणीची विश्वासार्ह यंत्रणा वापरण्याची गरज आहे. हे करताना न्याय्य तपासणी व मानवताधारित व्यवहार जपणे गरजेचे आहे. जनजागृती मोहिमेतून नागरिकांची अधिकृत ओळखपत्रांद्वारे तपासणी करण्यावर भर द्यावा. निवडणूक आयोगाने मतदारयादीची नियमित व पारदर्शक तपासणी करून संशयास्पद व्यक्तींबद्दल निष्पक्ष निर्णय घेतला पाहिजे. या प्रक्रियेत जलद न्यायप्रक्रिया व केंद्र-राज्य यंत्रणांमध्ये समन्वय साधला तरच या समस्येवर नियंत्रण मिळवता येईल..निष्कर्षबेकायदेशीररित्या सीमा ओलांडणाऱ्या स्थलांतरितांचे प्रश्न केवळ राजकीयच नव्हे तर राष्ट्रीय अस्मिता, स्रोत, सुरक्षा व मानवी हक्कांचा गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. लोकशाही, सुरक्षा व संवेदनशीलता यांचा समतोल राखत सखोल उपाययोजनांसह पुढे जाणे गरजेचे आहे. समाजानेही समज व सजगता यांच्या आधारे सामूहिक दायित्व स्वीकारणे आवश्यक आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.