Premium|Study Room:शिबू सोरेन संघर्षशील नेता

Shibu Soren : शेतकरी, आदिवासी आणि छोटे शेतमजूर यांचे हक्क व जमिनीसाठी अनेक संघर्ष व आंदोलने करणाऱ्या शिबू सोरेन यांची माहिती
Shibu Soren
स्टडीरूम
Shibu Soren’s Legacy: JMM, Jharkhand Statehood and Tribal Rights

नाव : शिबू सोरेन (दिशोम गुरु)

जन्म : ११ जानेवारी १९४४, नेमरा, रामगड जिल्हा (तेव्हा बिहार, आता झारखंड)

मृत्यू : ४ ऑगस्ट २०२५, दिल्ली

शिक्षण : शालेय शिक्षण स्थानिक जिल्ह्यात (पित्याच्या हत्येमुळे शिक्षण अपूर्ण)

