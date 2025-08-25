Premium|Study Room:शिबू सोरेन संघर्षशील नेता

Shibu Soren’s Legacy: JMM, Jharkhand Statehood and Tribal Rightsनाव : शिबू सोरेन (दिशोम गुरु)जन्म : ११ जानेवारी १९४४, नेमरा, रामगड जिल्हा (तेव्हा बिहार, आता झारखंड)मृत्यू : ४ ऑगस्ट २०२५, दिल्लीशिक्षण : शालेय शिक्षण स्थानिक जिल्ह्यात (पित्याच्या हत्येमुळे शिक्षण अपूर्ण).प्रारंभिक राजकीय जीवनलहान वयात वडिलांच्या हत्येने अधिक सामाजिक कामाच्या दिशेने वळले.१८ व्या वर्षी 'संथाल नवयुवक संघ' स्थापन.१९७२ मध्ये ए.के.रॉय आणि बिनोद बिहारी महतो यांच्यासमवेत 'झारखंड मुक्ती मोर्चा'ची (JMM) स्थापना.शेतकरी, आदिवासी आणि छोटे शेतमजूर यांचे हक्क व जमिनीसाठी अनेक संघर्ष व आंदोलने केली..Premium |Study Room : काँग्रेस ते कम्युनिस्ट पक्ष असा प्रवास करणारे व्ही.एस. अच्युतानंदन कोण?.भूषविलेली पदेझारखंड मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्षतीन वेळा झारखंडचे मुख्यमंत्रीदुमका लोकसभा मतदारसंघातून आठ वेळा खासदारमनमोहन सिंग सरकारमध्ये तीनदा केंद्रीय कोळसा मंत्रीविविध संसदीय समित्यांचे सदस्य.इतर कार्यआदिवासी समाजासाठी महाजनी साखळी, जमीनदार व सावकारांविरोधात चळवळीचे नेतृत्वझारखंड राज्य निर्मितीसाठी चार दशकांहून अधिक काळ संघर्ष व नेतृत्वसामाजिक सुधारणा, जमिनीच्या मूळ हक्कांविषयी प्रचंड लोकजागृतीचे कार्यअनेकदा स्वतःच्या 'जनता अदालत' च्या माध्यमातून त्वरित न्याय दिला.Premium |Study Room : उपप्राचार्य म्हणून मिळणारे पद महत्त्वाचे की नीतिमूल्य व विद्यार्थीहित?. विशेष नोंदीत्यांच्या संघर्षामुळे त्यांना 'दिशोम गुरु' (देशाचा गुरु) ही उपाधी लाभलीनिवडणूक प्रचार, राजकीय वाटाघाटी व पक्षसंधीचे नेतृत्व त्यांनी समर्थपणे केलेदलितांसाठी आणि आदिवासी स्वायत्ततेसाठी कायम कार्यरत राहिले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.