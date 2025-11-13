Premium|Study Room : भारतीय संस्कृतीतील सहिष्णुतेचा वारसा आणि आजच्या काळातील गरज!

लेखक : अभिजित मोदेसहिष्णुता म्हणजे केवळ इतरांचे विचार सहन करणे नव्हे, तर त्यांना समजून घेण्याची आणि स्वीकारण्याची वृत्ती विकसित करणे. मानव म्हणून आपली मतं नेहमीच योग्य असतील असे नाही, त्यामुळे इतरांचा दृष्टिकोन मान्य करणे आवश्यक आहे.जेव्हा आपण कोणाच्या मताशी सहमत नसतो, तरीही त्या व्यक्तीचा आदर राखतो, तेव्हा खऱ्या अर्थाने सहिष्णुतेचा विकास होतो. उदाहरणार्थ, घरात पालक आणि तरुण मुलांमध्ये पिढ्यांतील फरकांमुळे विचारभेद होतात. पण जर दोघांनीही एकमेकांच्या मतांचा आदर केला, तर घरातील वातावरण शांत राहते..भारतीय संस्कृतीतील सहिष्णुताभारत ही ‘विविधतेत एकता’ असलेली भूमी आहे. येथील संस्कृती सहिष्णुतेच्या विचारावर उभी आहे. प्राचीन काळापासून भारतात अनेक धर्म, प्रांत, जाती आणि भाषा एकत्र नांदत आल्या आहेत. महात्मा गांधी यांनी आपल्या जीवनातून सहिष्णुतेचे उदाहरण घालून दिले. त्यांनी सांगितले की, प्रत्येक धर्माचा मूळ संदेश प्रेम आणि अहिंसा आहे, त्यामुळे सर्व धर्मांचा आदर करावा. अशोक महान यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारल्यानंतर इतर धर्मांबद्दलही आदर दाखवून शासन केले.आज आपण दक्षिणेतील ओणम, उत्तरेतील दिवाळी, पूर्वेतील दुर्गापूजा, आणि पश्चिमेतील गणेशोत्सव हे सण एकत्र साजरे करतो. ही भारतातील बहुविधतेतून येणारी सहिष्णुतेची जिवंत उदाहरणे आहेत..Premium|Study Room : जलसाठ्यांचे संवर्धन का आवश्यक आहे? .समाजात सहिष्णुतेचे महत्त्वसहिष्णुता समाजातील सामंजस्य टिकवण्याचा पाया आहे. जिथे सहिष्णुता असते, तिथे कलह कमी आणि संवाद अधिक होतो. शाळा, कार्यालये, आणि समाजात विविध मतांचे लोक एकत्र काम करतात. एक व्यक्तीचा दृष्टिकोन वेगळा असू शकतो, पण त्यावर संतुलित चर्चा करणे, मतभेद शांततेत मिटवणे आणि एकत्र निर्णय घेणे यासाठी सहिष्णुता आवश्यक आहे. आपल्या संविधानातही सर्व धर्मांच्या समसमान आदरावर भर दिला आहे. त्यामुळे भारताचे लोकशाही मूल्य टिकवण्यासाठी सहिष्णुतेचा पाया मजबूत असणे गरजेचे आहे..आधुनिक काळातील सहिष्णुतेची गरजसध्याच्या युगात जग तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जरी जवळ आले असले तरी विचार आणि श्रद्धांमध्ये अंतर वाढले आहे. सोशल मीडियावर लोक सहजपणे आपली मते मांडतात, पण अनेकदा यामध्ये संयम आणि आदराचा अभाव दिसतो. अशा परिस्थितीत सहिष्णुतेचे महत्त्व पूर्वीपेक्षा अधिक वाढले आहे..भारतासारख्या लोकशाही देशात मतभिन्नता ही नैसर्गिक गोष्ट आहे. प्रत्येक व्यक्तीला विचारस्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. पण हे स्वातंत्र्य जबाबदारीने वापरणे तितकेच आवश्यक आहे. कोणत्याही विषयावर मत देताना इतरांचा दृष्टिकोन समजून घेणे आणि त्याच्या भावनांचा आदर राखणे हे सहिष्णू समाजाचे लक्षण आहे.सध्याच्या जगात धार्मिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय मतभेद तीव्र होत आहेत. काहीवेळा हे मतभेद हिंसाचारात रूपांतरित होतात, ज्याचा परिणाम समाजातील एकोपा आणि स्थैर्यावर होतो. अशा वेळी सहिष्णुतेची वृत्तीच तणाव कमी करून शांततेचा मार्ग दाखवू शकते..शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना विविध विचारांचा आदर करायला शिकवले पाहिजे. उदाहरणार्थ, विद्यार्थ्यांमध्ये वेगवेगळ्या धर्मांचे सण, खाद्यसंस्कृती किंवा पोशाख असले तरी ते एकमेकांचा सन्मान करतात, हे शिक्षणच त्यांना सजग नागरिक बनवते. शिक्षक, पालक आणि समाजनेते यांनी तरुणांना संवादाचे महत्त्व पटवून द्यावे. मतभेद असले तरी संवाद आणि समजुतीच्या माध्यमातून एकत्र राहण्याची सवय लागली पाहिजे.आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही सहिष्णुतेची गरज वाढत चालली आहे. विविध देशांतील संस्कृती, प्रथा आणि विचारधारा भिन्न आहेत, तरी परस्पर समजुतीनेच जागतिक शांतता शक्य आहे. उदाहरणार्थ, संयुक्त राष्ट्रसंघ (United Nations) ने विविध देशांतील शांततेसाठी सहिष्णुतेवर आधारित कार्यक्रम राबवले आहेत..Premium|Study Room: चक्रीवादळ, ‘हॉटबेड’ ठरलेला उपसागर आणि हवामानाचा संबंध.निष्कर्षसहिष्णुता ही फक्त नैतिक शिकवण नाही, तर मानवी अस्तित्वाचा आधार आहे. सहिष्णुतेमुळे प्रेम, समज, आणि मैत्री वाढते. ती केवळ वाद मिटवण्याचे साधन नाही, तर समाजात स्थैर्य आणणारा एक मार्ग आहे.आपण प्रत्येकाने स्वतःपासून सुरुवात करून, घर, शाळा आणि आपल्या समाजात सहिष्णुतेची बीजे पेरली, तर भविष्यात भारत आणखी शांत, प्रगत आणि एकत्र राहील.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.