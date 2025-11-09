Premium|Study Room : भारतीय उपखंडाची ओळख आणि भौगोलिक बारकावे

India’s Unique Identity: How Geography and Culture Define the Subcontinentलेखक : निखिल वांधेप्रश्न १ - भारताला उपखंड का म्हटले जाते? तुमच्या उत्तराचे सविस्तर स्पष्टीकरण द्या.भारताला 'उपखंड' (Subcontinent) म्हटले जाते कारण हा एक असा विशाल भूभाग आहे, जो आशिया खंडाचा भाग असूनही, नैसर्गिक सीमांद्वारे (Natural Borders) उर्वरित खंडापासून स्पष्टपणे वेगळा झाला आहे आणि स्वतःची एक विशिष्ट भौगोलिक, भूशास्त्रीय आणि सांस्कृतिक ओळख राखून आहे..याची सविस्तर कारणे खालीलप्रमाणे आहेत १. भौगोलिक विशिष्टता आणि वेगळेपण (Geographical Uniqueness and Isolation)भारतीय उपखंडाची भौगोलिक रचनाच त्याला एक वेगळी ओळख देते.उत्तरेकडील नैसर्गिक भिंत : उत्तरेला उत्तुंग हिमालय पर्वतरांगा (Himalayan Ranges) आहेत. ही जगातील सर्वोच्च पर्वतरांग एक प्रचंड नैसर्गिक भिंत म्हणून काम करते, जी भारतीय उपखंडाला उर्वरित आशियापासून (विशेषतः तिबेटच्या पठारापासून) भौतिक आणि हवामानाच्या दृष्टीने पूर्णपणे वेगळे करते..Premium|Study Room : नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्या मारिया मचाडो यांच्याविषयी हे माहिती आहे का?.तीन बाजूंनी समुद्र : दक्षिणेकडे, भारतीय भूभाग हा द्वीपकल्पीय (Peninsular) असून तो तीन बाजूंनी पाण्याने वेढलेला आहे: पश्चिमेला अरबी समुद्र (Arabian Sea), पूर्वेला बंगालचा उपसागर (Bay of Bengal) आणि दक्षिणेला हिंदी महासागर (Indian Ocean).या नैसर्गिक सीमांमुळे (उत्तरेला पर्वत आणि इतर तिन्ही दिशांना महासागर) हा प्रदेश आशियाच्या मुख्य भूमीशी जोडलेला असूनही एका वेगळ्या घटकाप्रमाणे (Separate Entity) अस्तित्वात आहे..२. भूशास्त्रीय (टेक्टोनिक) ओळख (Geological (Tectonic) Identity)भूगर्भशास्त्राच्या दृष्टीने, भारत हा आशियाच्या मूळ भूभागाचा (Eurasian Plate) भाग नव्हता.भारतीय प्लेट : भारतीय उपखंड हा इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट (Indo-Australian Plate) च्या भारतीय प्लेट (Indian Plate) या वेगळ्या टेक्टोनिक प्लेटवर वसलेला आहे.भूभागाची हालचा : कोट्यवधी वर्षांपूर्वी, ही भारतीय प्लेट दक्षिणेकडील 'गोंडवानालँड' (Gondwanaland) या महाखंडाचा भाग होती. ती तिथून तुटून उत्तरेकडे सरकली आणि सुमारे ५० ते ५५ दशलक्ष वर्षांपूर्वी युरेशियन प्लेटला (Eurasian Plate) धडकली.हिमालयाची निर्मिती : या दोन प्लेट्सच्या प्रचंड टक्करीतूनच (Collision) हिमालयाची निर्मिती झाली. ही भूशास्त्रीय घटनाच हे सिद्ध करते की, भारतीय भूभाग हा एक स्वतंत्र घटक होता जो नंतर आशियाला येऊन जोडला गेला..Premium|Study Room : सरकारी योजना आणि सार्वजनिक निधीचा गैरवापर.३. सांस्कृतिक आणि पारिस्थितिकीय विविधता (Cultural and Ecological Diversity)'भारतीय उपखंड' या संज्ञेत केवळ भारत देशच नव्हे, तर पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका आणि मालदीव या शेजारील देशांचाही समावेश होतो.विशिष्ट हवामान : हिमालय आणि हिंदी महासागर यांच्या प्रभावामुळे या प्रदेशात एक विशिष्ट प्रकारचे मान्सून हवामान विकसित झाले आहे, जे आशियाच्या इतर भागांपेक्षा वेगळे आहे.जैवविविधता : या वेगळ्या हवामानामुळे येथे विशिष्ट प्रकारची वनस्पती आणि प्राणीसृष्टी (Flora and Fauna) आढळते..सांस्कृतिक एकसंधता : या संपूर्ण प्रदेशाचा इतिहास, संस्कृती, भाषा, धर्म आणि वांशिक गट (Ethnic Groups) यांच्यात हजारो वर्षांपासून एक वेगळेपण आणि परस्परसंबंध दिसून येतो, जो त्याला पूर्व आशिया (East Asia) किंवा पश्चिम आशिया (West Asia/Middle East) पासून वेगळा करतो.या सर्व कारणांमुळे, तो खंडापेक्षा लहान पण एका देशापेक्षा खूप मोठा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण असल्यामुळे त्याला 'उपखंड' (Subcontinent) ही भौगोलिक संज्ञा दिली जाते..सरावासाठीचे प्रश्न :२. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील सामुद्रधुनी (straits) आणि संयोगभूमी (isthmus) यांचे महत्त्व नमूद करा.३. भारतातील पवन ऊर्जेच्या क्षमतेचे परीक्षण करा आणि तिच्या मर्यादित अवकाशीय प्रसाराची (spatial spread) कारणे स्पष्ट करा..४. सागरी प्रवाहांवर प्रभाव टाकणारे घटक (forces) कोणते आहेत? जागतिक मत्स्यव्यवसाय उद्योगातील त्यांची भूमिका स्पष्ट करा.५. रबर उत्पादक देशांच्या वितरणाचे (distribution) वर्णन करा आणि त्यांच्या प्रमुख पर्यावरणीय समस्या दर्शवा.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.