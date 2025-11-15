Premium|Study Room :खरी सत्ता शस्त्रात नाही, तर कथेत..!

Soft Power Revolution: Winning Without Firing a Shotलेखक - श्रीकांत जाधव प्रस्तावना आज जगाकडे पाहताना असे वाटू शकते की, लष्करी शक्ती आणि शस्त्रास्त्रेच राष्ट्राची ताकद ठरवतात. कारण अजूनही जगभरातील देश संरक्षणावर अब्जावधी डॉलर्स खर्च करतात. पण जर आपण बारकाईने याचा अभ्यास केला तर समजेल की, खरी सत्ता शस्त्रात नाही, तर कथानकात आहे. म्हणजे लोकांच्या मनात पेरली जाणारी गोष्ट, विचार, भावना आणि विश्वास यांच्यात. ज्याच्या हातात कथा असते, त्याच्याकडे विचारांवर आणि समाजाच्या दिशेवर नियंत्रण असते. शस्त्रांनी आपण लोकांना घाबरवू शकतो, पण कथांनी लोकांना विश्वास देऊ शकतो. जो लोकांना प्रेरित करतो, जोडतो आणि त्यांना एका विचारासाठी लढण्यास प्रवृत्त करतो. .जमिनी जिंकण्यापासून मनं जिंकण्यापर्यंतचा प्रवासप्राचीन काळात राजे आणि सम्राट तलवारी व सेनेच्या जोरावर प्रदेश जिंकायचे. सत्ता म्हणजे भूभागावर नियंत्रण. पण त्यांच्याकडे टिकून राहण्याची गुरुकिल्ली कथा होत्या. त्यांनी स्वतःला देवदत्त, दैवी किंवा न्यायप्रिय म्हणून दाखवले. लोकांना ते शासक म्हणून नव्हे, तर संरक्षक वाटू लागले. वसाहतवादाच्या काळात ही कथा अधिक प्रबळ झाली. ब्रिटिश साम्राज्याने भारतासारख्या देशावर फक्त बंदुकीच्या जोरावर नव्हे, तर शिक्षण, माध्यमे आणि संस्कृतीच्या माध्यमातून सत्ता टिकवली. त्यांनी असा विचार पसरवला की, ‘ब्रिटिश राज हे चांगलं नागरिकरण करतेय’.लेखक जॉर्ज ऑरवेल यांनी म्हटले होते. “ज्याच्या हातात भूतकाळाचा ताबा आहे, त्याच्याकडे भविष्यावरही नियंत्रण असते.” हे वाक्य आजही खरी शक्ती कुठे आहे हे दाखवते. कथानकावर नियंत्रण ठेवण्यात. म्हणूनच अनेक देशांना आता हे कळून चुकले आहे की, मनं जिंकणं म्हणजे दीर्घकालीन सत्ता मिळवणंच आहे..Premium|Study Room : सोशल मीडियावरील अपप्रचार कसा हाताळाल..?.आधुनिक संघर्ष : गोळ्या नव्हे, प्रसारणआजचे युद्ध केवळ रणांगणावर होत नाही. ते माध्यमांमध्ये आणि सोशल मीडियावरही लढले जाते. रशियाने युक्रेनवर केलेले आक्रमण असो किंवा अमेरिकेचे इराकवरील हल्ले दोन्ही ठिकाणी लष्करी कृतीसोबत शक्तिशाली कथा तयार करण्यात आल्या. रशिया म्हणतो की तो ‘आपल्या लोकांचे संरक्षण’ करीत आहे. अमेरिका म्हणते की ती ‘लोकशाही आणत आहे.’ दोन्ही ठिकाणी सैनिकांइतकीच महत्त्वाची भूमिका कथानकाने बजावली. आज दूरचित्रवाणी वाहिन्या, चित्रपट, सोशल मीडिया आणि यूट्युब या सगळ्या माध्यमांमुळे लोकांच्या विचारांवर थेट प्रभाव पडतो. ज्याच्याकडे माध्यमांवर नियंत्रण आहे, तो लोकमत घडवू शकतो देशात आणि जगभरात..सांस्कृतिक प्रभाव : युद्ध न करता जिंकणेआज काही देशांनी जगभर प्रभाव निर्माण केला आहे, पण त्यांनी तो गोळ्यांनी नाही तर संस्कृतीने केला आहे. याला मृदुशक्ती (Soft Power) म्हणतात. दक्षिण कोरिया याचे उत्तम उदाहरण आहे. ती लष्करी महासत्ता नाही, पण के-पॉप, कोरियन सिनेमा आणि खाद्यसंस्कृतीमुळे ती जगभर लोकप्रिय झाली आहे. लोकांचे या संस्कृतिशी भावनिक नाते जोडले गेले आहे. हीच खरी शक्ती आहे. त्याचप्रमाणे, दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने जगात वर्चस्व मिळवले ते केवळ शस्त्रास्त्रांमुळे नव्हे, तर ‘अमेरिकन ड्रीम’ या कल्पनेमुळे. हॉलिवूड चित्रपट, जॅझ संगीत आणि तंत्रज्ञान यामुळे अमेरिकन संस्कृती जगभर पसरण्याचे साधन झाले. लोकांना ते स्वप्न वाटू लागले स्वातंत्र्य, संधी आणि समृद्धीचे. हीच ती कथा होती ज्याने अमेरिकेला लष्करापेक्षा जास्त प्रभावशाली बनवले..राजकारण हे योजनांवर नव्हे, तर कथांवर चालतेराजकारणात एखाद्या नेत्याचा उदय केवळ धोरणांवर होत नाही, तर तो कथा सांगण्यात किती कुशल आहे यावर अवलंबून असतो. एक साधा माणूस जननायक होतो कारण त्याची कथा लोकांना भावते. नरेंद्र मोदींची ‘चहावाला’ म्हणून सुरू झालेली कथा असंख्य लोकांना प्रेरित करते. ती लोकांना सांगते की, कोणताही सामान्य माणूस देशाचा नेता होऊ शकतो. बराक ओबामा यांनी Hope and Change या कथानकाने अमेरिकन समाजात आशा निर्माण केली. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे Make America Great Again हे घोषवाक्यही एक कथा होती गमावलेल्या गौरवाच्या पुनर्बांधणीची. लोक गुंतागुंतीच्या धोरणांपेक्षा भावनिक कथांना जोडले जातात. एकदा कथा लोकांच्या मनात रुजली की, ती मतदान पेटीत उमटते..तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडिया : प्रत्येकाकडे आता मायक्रोफोन आहेपूर्वी कथा सांगण्याची ताकद फक्त मोठी वृत्तपत्रे, टीव्ही चॅनल्स किंवा सरकारांकडे होती. पण आता प्रत्येक व्यक्तीकडे स्वतःचा मायक्रोफोन आहे म्हणजे मोबाईल आणि इंटरनेट. हॅशटॅग चळवळींनी (#MeToo, #BlackLivesMatter) दाखवून दिले की, एक साधी पोस्टही जगभरातील समाजावर परिणाम करू शकतो. या चळवळींनी केवळ चर्चाच निर्माण केली नाही, तर कायद्यांत बदल घडवले, सरकारवर दबाव आणले तेही एका गोळीशिवाय. पण हाच सोशल मीडिया कधीकधी शस्त्रही बनतो. चुकीची माहिती, खोट्या अफवा आणि ट्रोलिंगमुळे समाज विभागला जातो. सत्य पहिला बळी ठरतो. आजची लढाई फक्त प्रदेशपुरती नाही तर लोकांच्या धेय्यासाठी आहे. आणि जो लक्ष खेचतो, तोच सत्ता मिळवतो..पण शस्त्रांची गरज पूर्णपणे संपलेली नाहीहेही खरे आहे की, शस्त्रांची भूमिका अजूनही काही बाबतीत आवश्यक आहे. देशाच्या सीमांचे रक्षण, दहशतवाद रोखणे किंवा बाह्य धोका परतवणे यासाठी लष्करी शक्ती महत्त्वाचीच आहे. उदाहरणार्थ, रशिया आणि चीन अजूनही लष्करी सामर्थ्यावरच आपली सत्ता टिकवतात. पण त्या सत्तेला योग्यतेचे समर्थन मिळवण्यासाठी ते आपले कथानक तयार करतात. अमेरिकेने ‘दहशतवादाविरुद्ध युद्ध’ सुरू केले, तेव्हा लोकांना ते न्याय्य वाटले कारण अमेरिकेकडे कृती करण्याची ताकद होती. म्हणून आजची सत्ता ही शस्त्र आणि कथा या दोघांच्या संगमात आहे. फरक इतकाच आधी शस्त्र पुढे होते, आता कथा पुढे आली आहे..माध्यमे, शिक्षण आणि विचारांचे युद्धआज माध्यमे आणि शिक्षण संस्था ही नवी रणभूमी झाली आहेत. एखाद्या देशाचा इतिहास, त्याची संस्कृती आणि त्यातील मूल्ये लोकांना जशी शिकवली जातात, तशीच त्यांची विचारसरणी बनते. भारतामध्येही विकास, राष्ट्रवाद, समावेशन या कथांचा राजकीय वापर होतो. माध्यमे या कथांना आकार देतात काही वाढवतात, काही झाकतात. त्यामुळे आज सत्ता फक्त संसदेत नसून टीव्ही स्टुडिओ, ट्विटर ट्रेंड आणि यूट्यूब चॅनेल्समध्येही आहे. विचारांचे युद्ध हीच खरी नवी लढाई आहे.कथा सांगणारे आणि कथा ऐकणारे दोघांची जबाबदारीकथानकांची शक्ती मोठी आहे, पण ती दुधारी तलवार आहे. चुकीच्या कथांनी समाजात द्वेष, भीती आणि फूट निर्माण होते. म्हणून सत्य आणि विवेकावर आधारित कथा सांगणे ही जबाबदारी सर्वांची आहे. पत्रकारांची, शिक्षकांची आणि नागरिकांचीही. लोकशाही टिकवायची असेल, तर नागरिकांनी अंधश्रद्धेपेक्षा तर्क आणि तथ्यांवर आधारित कथा ओळखायला शिकले पाहिजे. कारण कथा जितक्या प्रभावी, तितकी जबाबदारीही मोठी..Premium|Study Room : भारतीय संस्कृतीतील सहिष्णुतेचा वारसा आणि आजच्या काळातील गरज!.भविष्य : कथा सांगण्याची कला म्हणजे नवीन सत्ता“त्या कल्पनेपेक्षा अधिक शक्तिशाली काहीच नाही, ज्याचा काळ आलेला आहे.” - व्हिक्टर ह्यूगोभविष्यात, युद्धं कदाचित कमी होतील, पण कथानकांचे युद्ध वाढतच जाईल. एक ट्वीट, एक चित्रपट, एक भाषण यामध्ये राष्ट्रांचे मन बदलण्याची ताकद असते. म्हणूनच ‚कथा सांगणे’ हे आता शास्त्र, तंत्र आणि सत्ता यांचे केंद्र बनले आहे. ज्याच्याकडे लोकांना पटवून देण्याची क्षमता आहे तोच नेतृत्व करेल. आणि जो सत्य, संवेदना व मूल्यांवर आधारित कथा सांगेल, तोच दीर्घकाळ प्रभावशाली राहील..निष्कर्ष : तलवार हरवू शकते, पण कथा अमर राहतेशस्त्रानं युद्धं जिंकतात, पण कथेनं मनं जिंकतात आणि मनं जिंकणारा जग जिंकतो. आजच्या माहितीच्या युगात, खरी रणभूमी सीमारेषांवर नसून लोकांच्या विचारांमध्ये आहे. त्यामुळे सत्ता मिळवायची असेल, तर कथा घडवावी लागते. त्यामुळे आजचा मंत्र स्पष्ट आहे. ‘शब्द हे नवे शस्त्र आहे तर कथानक ही नवी सत्ता..!’अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 