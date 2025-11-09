Premium|Study Room : रुपयाची घसरण ते Uniform Civil Code स्पर्धा परीक्षेसाठी ५० प्रश्न

Study Room

Uniform Civil Code : रुपयाची घसरण, हिटलरचा काळ, बोम्मई खटला, शायरा बानो खटला आणि समान नागरी संहितेची मागणी अशा अनेक विषयांवरचे खास ५० प्रश्न वाचा, सकाळ स्टडी रूमच्या या लेखामध्ये.
प्रश्न १: एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत संघ हे प्रकरण कोणत्या कलमाशी संबंधित आहे?

१) कलम ३७०

२) कलम ३५६

३) कलम ३२४

४) कलम १४

प्रश्न २: एस. आर. बोम्मई कोणत्या राज्याचे मुख्यमंत्री होते?

१) केरळ

२) राजस्थान

३) कर्नाटक

४) मध्य प्रदेश

