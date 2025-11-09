Premium|Study Room : रुपयाची घसरण ते Uniform Civil Code स्पर्धा परीक्षेसाठी ५० प्रश्न

प्रश्न १: एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत संघ हे प्रकरण कोणत्या कलमाशी संबंधित आहे?१) कलम ३७०२) कलम ३५६३) कलम ३२४४) कलम १४प्रश्न २: एस. आर. बोम्मई कोणत्या राज्याचे मुख्यमंत्री होते?१) केरळ२) राजस्थान३) कर्नाटक४) मध्य प्रदेश.प्रश्न ३: एस. आर. बोम्मई प्रकरणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या वर्षी दिला?१) १९९२२) १९९४३) १९९६४) १९८९प्रश्न ४: बोम्मई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कोणता मुद्दा मूलभूत तत्त्व म्हणून मान्य केला?१) समानता२) धर्मनिरपेक्षता३) समाजवाद४) संघराज्यवादप्रश्न ५: एस. आर. बोम्मई निर्णयानुसार बहुमत सिद्ध करण्यासाठी कोणत्या ठिकाणी चाचणी घ्यावी लागते?१) राज्यपाल भवनात२) राष्ट्रपती भवनात३) विधानसभेत४) न्यायालयात.Premium|Study Room : भारतीय उपखंडाची ओळख आणि भौगोलिक बारकावे.प्रश्न ६: एस. आर. बोम्मई निर्णयामुळे केंद्राच्या कोणत्या अधिकारावर नियंत्रण आले?१) वित्तीय अधिकार२) संरक्षण विषयक अधिकार३) राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा अधिकार४) परराष्ट्र धोरणातील अधिकार प्रश्न ७: या निर्णयाचा मुख्य परिणाम कोणत्या तत्त्वाच्या बळकटीकरणात झाला?१) संघराज्य आणि लोकशाही तत्त्वांच्या बळकटीकरणात२) न्यायपालिका व कार्यपालिका यांच्या संघर्षात३) धार्मिक संस्थांच्या अधिकारात४) निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात प्रश्न ८: अॅडॉल्फ हिटलरचा जन्म कोठे झाला?१) बर्लिन२) व्हिएन्ना३) ब्राउनौ अॅम इन, ऑस्ट्रिया४) म्युनिक प्रश्न ९: हिटलरला कोणत्या कलाशाखेत प्रवेश नाकारण्यात आला होता?१) संगीत अकादमी२) वास्तुकला विद्यालय३) चित्रकला अकादमी४) सैनिकी प्रशिक्षण संस्था प्रश्न १०: हिटलरने कोणत्या युद्धात स्वयंसेवक म्हणून भाग घेतला?१) दुसरे महायुद्ध२) पहिले महायुद्ध३) कोरियन युद्ध४) फ्रेंच क्रांती.प्रश्न ११: हिटलरने लिहिलेले प्रसिद्ध पुस्तक कोणते?१) The Art of War२) Mein Kampf३) Das Kapital४) German Prideप्रश्न १२: हिटलर कोणत्या पक्षाशी संबंधित होता?१) कम्युनिस्ट पक्ष२) सोशल डेमोक्रॅटिक पक्ष३) नाझी पक्ष (NSDAP)४) रिपब्लिकन पक्षप्रश्न १३: हिटलरला जर्मनीचा चान्सलर कोणत्या वर्षी नेमण्यात आले?१) १९२३२) १९३३३) १९४५४) १९१९प्रश्न १४: हिटलरने आत्महत्येपूर्वी कोणाशी लग्न केले?१) क्लारा हिटलर२) एव्हा ब्राउन३) लिनी रीफेन्स्टाल४) हेल्गा गोबेल्सप्रश्न १५: ऑक्टोबर २०२५ मध्ये भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत किती पातळीवर घसरला?१) ₹८५.२०२) ₹८८.८१३) ₹९०.५०४) ₹८७.१०.प्रश्न १६: रुपयाच्या घसरणीमागील मुख्य कारणांपैकी एक म्हणजे —१) देशांतर्गत शेअर बाजाराचा कोसळणे२) अमेरिकन डॉलरची प्रबळता आणि फेडरल रिझर्व्हचे उच्च व्याजदर३) भारतातील करसवलतीत वाढ४) स्थानिक उत्पादन खर्चात घटप्रश्न १७: भारताने कोणत्या प्रकारचे विनिमय दर धोरण स्वीकारले आहे?१) पूर्णपणे मुक्त तरंगते चलन२) निश्चित स्थिर दर३) नियंत्रित चलन (Managed Float)४) डॉलरशी थेट जोडलेले चलनप्रश्न १८: ‘विनिमय दर’ म्हणजे काय?१) एका देशातील महागाई दर२) एका चलनाच्या तुलनेत दुसऱ्या चलनाची किंमत३) बँकेचा व्याजदर४) शेअर बाजारातील निर्देशांकप्रश्न १९: २०२५ मध्ये अमेरिकेने भारताच्या कोणत्या क्षेत्रावर शुल्क वाढवले?१) कृषी निर्यात२) रशियाशी संबंधित तेल व्यापार व H-१B व्हिसा क्षेत्र३) कापड उद्योग४) शिक्षण क्षेत्रप्रश्न २०: रुपयाच्या घसरणीमुळे आयात वस्तू —१) स्वस्त होतात२) महाग होतात३) अपरिवर्तित राहतात४) स्थानिक उत्पादनाशी स्पर्धा वाढवतात.प्रश्न २१: RBI बाजारात हस्तक्षेप का करते?१) रुपयाला कृत्रिमरीत्या मजबूत ठेवण्यासाठी२) चलनातील अतिरेकी अस्थिरता टाळण्यासाठी३) निर्यात प्रोत्साहनासाठी४) बँकिंग क्षेत्रातील नफा वाढवण्यासाठी प्रश्न २२: रुपया जर ₹९० च्या पुढे गेला आणि तिथे स्थिर राहिला, तर प्रमुख परिणाम कोणता होईल?१) आयात स्वस्त होईल२) निर्यात घटेल३) आयातजन्य महागाई वाढेल४) परकीय गुंतवणूक वाढेल प्रश्न २३: रुपया घसरल्यामुळे परकीय गुंतवणूकदार काय करतात?१) अधिक गुंतवणूक करतात२) भारतातून भांडवल बाहेर काढतात३) रुपया खरेदी वाढवतात४) सरकारी बाँड खरेदी करतात प्रश्न २४: लेखानुसार, रुपयाची घसरण नियंत्रित आणि क्रमिक असेल तर ती —१) संकट ठरते२) धोरणात्मक संधी ठरू शकते३) आर्थिक मंदी निर्माण करते४) चलनवाढ थांबवते प्रश्न २५: भारतीय संविधानात समान नागरी संहिता (UCC) कोणत्या अनुच्छेदात नमूद केली आहे?१) अनुच्छेद ३२२) अनुच्छेद ४४३) अनुच्छेद ५१४) अनुच्छेद १९.प्रश्न २६: समान नागरी संहितेचा उद्देश काय आहे?१) सर्व धर्मांतील विधी रद्द करणे२) धर्म, पंथ वा जातींपलीकडे समान न्याय मिळवून देणे३) धार्मिक संस्था बंद करणे४) फक्त हिंदू वैयक्तिक कायदे बदलणे प्रश्न २७: भारतामध्ये समान नागरी संहिता यशस्वीपणे लागू असलेले एकमेव राज्य कोणते आहे?१) केरळ२) गोवा३) गुजरात४) सिक्कीम प्रश्न २८: गोव्यात कोणत्या कायद्यानुसार समान नागरी संहिता लागू आहे?१) इंडियन सिव्हिल कोड १९५०२) पोर्तुगीज सिव्हिल कोड १८६७३) गोवा सिव्हिल अॅक्ट १९७२४) गोवा फॅमिली लॉ १९८० प्रश्न २९: 'शायरा बानो विरुद्ध भारत सरकार' या २०१७ मधील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या विषयावर निर्णय दिला?१) मुलांच्या हक्कांवर२) त्रिपल तलाक (Triple Talaaq) संवैधानिक नसल्याचे घोषित केले३) गोव्यातील सिव्हिल कोडवर बंदी घातली४) अल्पसंख्याक कायदे कायम ठेवले प्रश्न ३०: संविधान तज्ज्ञ सुभाष कश्यप यांच्या मते समान नागरी संहिता म्हणजे —१) केवळ धार्मिक सुधारणा२) सामाजिक चेतनेचे प्रतिबिंब३) राजकीय बदल४) न्यायालयीन प्रक्रिया.प्रश्न ३१: समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी कोणते घटक सर्वात महत्त्वाचे ठरतात?१) संवाद, संवेदनशीलता आणि सहमती२) दडपशाही आणि बहुसंख्यांचा दबाव३) न्यायालयीन आदेश आणि दंड४) धार्मिक हस्तक्षेप प्रश्न ३२: आयएनएस विक्रांत ही कोणत्या प्रकारची नौका आहे?१) पाणबुडी२) विनाशिका (Destroyer)३) विमानवाहू युद्धनौका (Aircraft Carrier)४) टॉर्पेडो बोट प्रश्न ३३: आयएनएस विक्रांत कोणत्या वर्षी भारतीय नौदलात समाविष्ट झाली?१) २०२०२) २०२१३) २०२२४) २०२३ प्रश्न ३४: आयएनएस विक्रांतचे डिझाइन कोणत्या संस्थेने तयार केले आहे?१) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड२) वॉरशिप डिझाईन ब्युरो (Indian Navy)३) डीआरडीओ४) बीईएल प्रश्न ३५: आयएनएस विक्रांत कोणत्या शिपयार्डमध्ये बांधली गेली आहे?१) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड२) मझगाव डॉकयार्ड लिमिटेड३) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स४) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड.प्रश्न ३६: आयएनएस विक्रांतची लांबी आणि पूर्ण भार क्षमता किती आहे?१) २०० मीटर आणि ३०,००० टन२) २६२ मीटर आणि ४३,०००-४५,००० टन३) ३०० मीटर आणि ५०,००० टन४) २५० मीटर आणि ४०,००० टन प्रश्न ३७: आयएनएस विक्रांत कोणत्या प्रणालीसह सुसज्ज आहे, ज्यामुळे विमानांना स्काय जंप रनवे मिळतो?१) CATOBAR२) STOBAR३) V/STOL४) STOVL प्रश्न ३८: आयएनएस विक्रांत ‘आत्मनिर्भर भारत’चे प्रतीक का मानले जाते?१) कारण ती परदेशी नौका आहे२) कारण ७६% साहित्य व तंत्रज्ञान भारतीय स्रोतांतून मिळाले आहे३) कारण ती परदेशी कंपन्यांनी डिझाइन केली आहे४) कारण ती केवळ सजावटीसाठी आहे प्रश्न ३९: जल जीवन मिशनचा मुख्य उद्देश काय आहे?१) ग्रामीण भागात शिक्षण सुविधा वाढवणे२) प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणीपुरवठा करणे३) शेतीसाठी सिंचन योजना राबवणे४) जलाशयांची स्वच्छता करणे प्रश्न ४०: जल जीवन मिशनमध्ये कोणत्या नैतिक मूल्याचा सर्वाधिक भंग झाल्याचे दिसून येते?१) सहिष्णुता२) प्रामाणिकपणा (Integrity)३) देशभक्ती४) सहकार्य.प्रश्न ४१: निधीच्या चुकीच्या वापरामुळे कोणते मूलभूत मूल्य बाधित होते?१) लोकशाही२) पारदर्शकता व जबाबदारी (Transparency & Accountability)३) शिस्त४) सहानुभूती प्रश्न ४२: जल जीवन मिशनमधील भ्रष्टाचारामुळे कोणावर सर्वाधिक परिणाम होतो?१) शहरातील व्यापारी२) ग्रामीण भागातील महिला३) सरकारी अधिकारी४) पत्रकार प्रश्न ४३: जल जीवन मिशनमध्ये सेवा-भावनेचा अभाव कोणत्या प्रकारे दिसून येतो?१) अधिकारी आणि ठेकेदार वैयक्तिक फायद्यासाठी लोकांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करतात२) लोक स्वतः पाणी साठवतात३) ग्रामीण भागात जास्त पाऊस पडतो४) पाणी टंचाई नैसर्गिक आहे प्रश्न ४४: भ्रष्टाचारामुळे शासनाविषयी लोकांच्या मनात कोणती भावना निर्माण होते?१) विश्वास वाढतो२) शंका आणि निराशा वाढते३) जबाबदारी वाढते४) सहकार्याची भावना वाढते प्रश्न ४५: जल जीवन मिशनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी कोणती उपाययोजना सर्वात आवश्यक आहे?१) नागरिकांचा सहभाग आणि सामाजिक लेखापरीक्षण२) निधी वाढवणे३) अधिक जाहिरात करणे४) केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप कमी करणे.प्रश्न ४६: जपानच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान कोण आहेत?१) युरिको कोईके२) साना ताकाइची३) फुमियो किशिदा४) योशिको आबे प्रश्न ४७: साना ताकाइची यांनी कोणत्या विद्यापीठातून पदवी घेतली आहे?१) टोकियो विद्यापीठ२) क्योटो विद्यापीठ३) कोबे विद्यापीठ४) ओसाका विद्यापीठ प्रश्न ४८: साना ताकाइची कोणत्या देशाच्या माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्या धोरणांच्या समर्थक आहेत?१) चीन२) दक्षिण कोरिया३) जपान४) अमेरिका.प्रश्न ४९: साना ताकाइची यांना कोणत्या ब्रिटिश नेत्या कडून प्रेरणा मिळाली आहे?१) इंदिरा गांधी२) मार्गारेट थॅचर३) थेरेसा मे४) अँगेला मर्केल प्रश्न ५०: साना ताकाइची भारताला कोणत्या रूपात पाहतात?१) आर्थिक प्रतिस्पर्धी२) सांस्कृतिक शत्रू३) विशेष धोरणात्मक भागीदार४) पर्यटन भागीदारउत्तरे१.२, २.३, ३.२, ४.२, ५.३, ६.३, ७.१, ८.३, ९.३, १०.२, ११.२, १२.३, १३.२, १४.२, १५.२, १६.२, १७.३, १८.२, १९.२, २०.२, २१.२, २२.३, २३.२, २४.२, २५.२, २६.२, २७.२, २८.२, २९.२, ३०.२, ३१.१, ३२.३, ३३.३, ३४.२, ३५.१, ३६.२, ३७.२, ३८.२, ३९.२, ४०.२, ४१.२, ४२.२, ४३.१, ४४.२, ४५.१, ४६.२, ४७.३, ४८.३, ४९.२, ५०.३ 