Premium|Study Room : संयुक्त राष्ट्र परिषद ते लडाख सर्व विषयांवरील बेस्ट ५० प्रश्नोत्तरे

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताची भूमिका काय आहे, लडाखमध्ये नेमकं काय होतंय, ई२० इंधन नक्की चांगलं की वाईट, ढगफुटीची कारणं आणि परिणाम कोणते, रंगराजन समितीने नेमका कोणता अहवाल दिलाय, त्याचे काय परिणाम होतील, प्रार्थना समाजआणि आर्य समाजाची भूमिका ते अगदी भावनिक बुद्धिमत्तेचं प्रशासनातील महत्त्व या सगळ्या विषयांवरील ५० प्रश्नोत्तरे खास, सकाळ स्टडी रूमच्या वाचकांसाठी १. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या पाच कायमस्वरूपी सदस्यांना कोणते विशेष अधिकार आहेत?अ. ठराविक अर्थसहाय्याचा अधिकारब. व्हेटो (Veto) अधिकारक. महासभेत दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्याचा अधिकारड. स्थायी स्थळावर मतदानाचा अधिकार २. भारताचा कायमस्वरूपी आसनाचा दावा मुख्यतः कोणत्या कारणांवर आधारित आहे?अ. फक्त राष्ट्रीय अभिमानब. सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र, शांतिरक्षणात मोठे योगदान, आणि अर्थव्यवस्थेत उदयोन्मुख महासत्ताक. फक्त आण्विक क्षमताड. महासभेत मोठा मतदानाचा बळ असल्यामुळे.३. G4 गटात कोणते देश भारतासोबत सुरक्षा परिषदेत सुधारणा मागणीसाठी सामील आहेत?अ. ब्राझील, जर्मनी, जपानब. चीन, रशिया, अमेरिकाक. इटली, पाकिस्तान, आफ्रिकाड. फ्रान्स, ब्रिटन, अमेरिका ४. सुरक्षा परिषदेत सुधारणा का अवघड आहे?अ. महासभेत बहुमत नाहीब. सर्व P5 सदस्यांची संमती आवश्यक आहे आणि व्हेटोचा प्रश्न संवेदनशील आहेक. भारताला जागा मिळावी लागतेड. चीन आणि अमेरिका दोघांचा विरोध नाही.Premium|Study Room: प्रशासनात भावनिक बुद्धिमत्तेचा प्रभाव.५. भारताकडून शांतिरक्षण मोहिमांत किती सैनिकांनी सेवा बजावली आहे?अ. ५०,००० हून अधिकब. १,००,००० हून अधिकक. २,००,००० हून अधिकड. ५,००,००० हून अधिक ६. आफ्रिकन युनियनच्या मागणीनुसार सुधारणा करताना काय करणे अपेक्षित आहे?अ. दोन कायमस्वरूपी जागा दिल्या पाहिजेतब. व्हेटो अधिकार पूर्णपणे रद्द करावाक. भारताला जागा न द्यावीड. जागतिक अर्थव्यवस्था नियंत्रित करावी ७. भारताला सुरक्षा परिषदेत सामावून घेण्याचा परिणाम काय होईल?अ. फक्त भारतासाठी फायदा होईलब. संस्था अधिक वैध, प्रभावी आणि आधुनिक जगाचे प्रतिनिधित्व करणारी बनेलक. परिषद अधिक भ्रष्ट होईलड. फक्त पाच कायमस्वरूपी सदस्यांचे वर्चस्व वाढेल.८. भारताची सुरुवातीची लवचिकता सुधारणा प्रक्रियेत कशी असावी?अ. व्हेटो अधिकार लगेच घेणेब. सुरुवातीला व्हेटो न घेता, कालांतराने पुनरावलोकनाची मागणी करणेक. सुधारणांपासून मागे राहणेड. फक्त आफ्रिकन युनियनच्या मागण्यांचे पालन करणे ९. सहावी अनुसूची मुख्यतः कोणत्या राज्यांतील आदिवासी प्रदेशांसाठी तयार करण्यात आली आहे?अ. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थानब. आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोरामक. तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटकाड. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश १०. सहाव्या अनुसूची अंतर्गत ‘Autonomous District Councils’ (ADCs) कोणत्या अधिकारांसाठी जबाबदार आहेत?अ. फक्त कर संकलनासाठीब. स्थानिक प्रशासन, कायदे, सांस्कृतिक संरक्षणक. राष्ट्रीय कायदे बनवण्यासाठीड. फक्त संरक्षण आणि सुरक्षा व्यवस्था ११. लडाखमध्ये सहावी अनुसूची लागू न झाल्यामुळे स्थानिक समाज कोणत्या समस्यांना सामोरे जात आहे?अ. स्थानिक रोजगार-तोटा, सांस्कृतिक धोकादायक परिस्थिती, बाहेरील हस्तक्षेपब. फक्त हवामान बदलक. फक्त शिक्षणाचा अभावड. फक्त आरोग्य सुविधा १२. लडाखमध्ये २०२५ मध्ये आंदोलनाचे स्वरूप कसे होते?अ. फक्त निवेदन पाठवणेब. सार्वजनिक निदर्शने, कर्फ्यू, संप, उपोषण, दंगलक. फक्त सामाजिक मीडिया प्रचारड. फक्त प्रशासकीय चर्चा.१३. संविधानाच्या कोणत्या अनुच्छेदानुसार सहाव्या अनुसूचीची तरतूद आहे?अ. अनुच्छेद ३७ब. अनुच्छेद २४४ (२)क. अनुच्छेद १५२ड. अनुच्छेद २८० १४. लडाखमध्ये सहावी अनुसूची लागू केल्यास कोणते परिणाम अपेक्षित आहेत?अ. फक्त आर्थिक विकास होईलब. सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक अस्मिता सुरक्षित होईलक. फक्त बाहेरील हस्तक्षेप वाढेलड. फक्त शासकीय प्रशासन मजबूत होईल १५. सप्टेंबर २०२५ मध्ये बॅरन बेटावर काय घडले?अ. फक्त भूकंप झालाब. अनेक लहान उद्रेक आणि ४.२ रिश्टर तीव्रतेचा भूकंपक. मोठा सूनामी निर्माण झालाड. पाणथळ शेतकरी आंदोलन १६. भूकंप आणि उद्रेक यांच्यातील संबंध कसा होता?अ. भूकंपाने उद्रेक निर्माण केलेब. उद्रेकाने भूकंप निर्माण केलाक. भूकंप उद्रेकाचा ट्रिगर ठरला, पण कारण नाहीड. त्यांचा कोणताही संबंध नाही १७. बॅरन बेटाचा ज्वालामुखी अद्वितीय किंवा वेगळा का आहे?अ. तो सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या बेटावर आहेब. भारतीय उपखंडातील एकमेव पुष्टी झालेला सक्रिय ज्वालामुखी आहेक. त्यावर मोठे शहर स्थित आहेड. तो केवळ खनिज संसाधनांसाठी प्रसिद्ध आहे १८. बॅरन बेटावरील पर्यावरणीय द्वैत (Ecological Duality) म्हणजे काय?अ. बेटावर फक्त कोरडे भूभाग आहेब. ज्वालामुखी अस्तित्व असूनही आसपासचा सागरी परिसंस्था सुपीक बनतोक. बेटावर फक्त मानवी हस्तक्षेप आहेड. बेटावर फक्त वनस्पतींचा विकास होतो.Premium|Study Room: एमपीएससीच्या मुलाखतीत काय विचारतात?.१९. बॅरन बेटावरील शिलारसाचे वैशिष्ट्य काय आहे?अ. ती पूर्णपणे बदललेली आहेब. रासायनिकदृष्ट्या आदिम (primitive) प्रकारची बेसाल्ट आणि बेसाल्टिक अँडेसाइट शिलारस आहेक. ती मानव निर्मित आहेड. शिलारस खूप हलकी आणि पाण्यांत विरघळणारी आहे २०. सप्टेंबर २०२५ च्या घटनेनंतर तज्ज्ञांनी बेटाबाबत काय शिफारस केली?अ. बेटावर स्थायी, जमिनीवर आधारित निरीक्षण केंद्र उभारणेब. बेट पूर्णपणे बंद करणेक. बेटावर मोठा शहर उभारणेड. कोणतीही शिफारस नाही २१. बॅरन बेटावरील उद्रेकाचे मुख्य धोके कोणते आहेत?अ. मानवी जीवनावर थेट धोकाब. विमान वाहतुकीसाठी राखेचा प्रचंड धोकाक. फक्त पर्यावरणीय नाशड. फक्त आर्थिक नुकसान २२. भारताने E20 कार्यक्रमात महत्त्वपूर्ण यश कधी साधले?अ. २०३० मध्येब. २०२५ मध्येक. २०२८ मध्येड. २०२२ मध्ये २३. E20 इंधनाचे मुख्य फायदे कोणते आहेत?अ. परकीय चलनाची बचत, प्रदूषण कमी करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणेब. फक्त वाहतुकीचा वेग वाढवणेक. फक्त परकीय तेलावर अवलंबित्व वाढवणेड. फक्त वाहनांची किंमत वाढवणे २४. E20 कार्यक्रमामुळे शेतकऱ्यांना काय लाभ मिळतो?अ. फक्त किमतीची हमीब. रोजगार आणि “अन्नदाता” सोबत “उर्जादाता” म्हणून ओळखक. फक्त ग्रामीण भागातील रोजगारड. फक्त नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती.२५. E10 साठी डिझाइन केलेली जुनी वाहने E20 बाबत का समस्या निर्माण करतात?अ. कारण त्यांची इंजिन क्षमता जास्त आहेब. कारण त्यांचा मायलेज कमी होतो आणि इंजिन पूर्णतः सुसंगत नाहीक. कारण वाहन जुने नाहीतड. कारण पेट्रोल पंपावर कमी उपलब्धता आहे२६. E20 च्या उत्पादनासाठी कोणत्या फीडस्टॉकचा वापर मुख्य आहे?अ. ऊस आणि मकाब. तांदूळ आणि गहूक. फक्त मकाड. फक्त ऊस.२७. E20 कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी पुढील कोणते उपाय आवश्यक आहेत?अ. ग्राहकांचा विश्वास जिंकणे, E2G इथेनॉलला प्रोत्साहन, वाहन उद्योगाचे नवीन इंजिन तंत्रज्ञानब. फक्त अधिक पेट्रोल पंप उघडणेक. फक्त E10 इंधन वापरणेड. फक्त इंधनाची किंमत कमी करणे२८. भविष्यात E30 किंवा त्याहून अधिक मिश्रणासाठी काय आवश्यक आहे?अ. E20 अनुभवातून शिकणे, पायाभूत सुविधा, वैज्ञानिक नियोजन, पारदर्शक धोरणब. फक्त सरकारची घोषणा करणेक. फक्त शेतकऱ्यांना जबरदस्तीने उत्पादन करणेड. फक्त वाहनांचा आकार बदलणे२९. ढगफुटी (Cloudburst) म्हणजे काय?अ. एका महिन्यात होणारा मध्यम पाऊसब. अत्यंत कमी वेळात एका मर्यादित क्षेत्रावर होणारी प्रचंड अतिवृष्टीक. समुद्रावरून फक्त बाष्पाची निर्मितीड. फक्त हिमालयात होणारी हलकी पाऊस.३०. ढगफुटीची निर्मिती मुख्यतः कोणत्या ढगांमध्ये होते?अ. Stratusब. Cirrusक. Cumulonimbusड. Nimbostratus३१. पर्वतीय ढगफुटी (Orographic Cloudburst) का होते?अ. समुद्रावर पाणी गरम झाल्यामुळेब. पर्वत बाष्पयुक्त वाऱ्यांसाठी अडथळा ठरल्यामुळेक. मानवी हस्तक्षेपामुळेड. हवामान बदलामुळे फक्त शहरी भागात३२. शहरी ढगफुटी (Urban Cloudburst) कशामुळे होते?अ. पर्वतामुळेब. ‘अर्बन हीट आयलँड’ प्रभावामुळे जमिनीचे तापमान वाढल्यामुळेक. समुद्रावरून थंड वाऱ्यांमुळेड. फक्त जंगलांमध्ये३३. ढगफुटीचे मुख्य परिणाम कोणते आहेत?अ. फक्त हलकी पावसाची नोंदब. आकस्मिक पूर, भूस्खलन, जीवित व वित्तहानीक. फक्त हवामान बदलड. फक्त समुद्राच्या पातळीतील वाढ३४. ढगफुटीवर नियंत्रण कसे ठेवता येते?अ. पूर्णपणे थांबवता येतेब. डॉप्लर रडार आणि पूर्वसूचना प्रणालीद्वारे अंदाज आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करता येतेक. फक्त बांधकाम बंद करूनड. फक्त मानव हस्तक्षेप करून३५. ढगफुटीच्या धोका कमी करण्यासाठी पुढील उपाय कोणते आहेत?अ. धोक्याच्या ठिकाणी बांधकामावर निर्बंध, आपत्कालीन व्यवस्थापन, लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवणेब. फक्त पाणी साठवणेक. फक्त नद्या खोदणेड. फक्त जंगलांचे संरक्षण.३६. RBI च्या अभ्यासात रंगराजन पद्धतीनुसार दारिद्र्य दर अद्ययावत का केले गेले?अ. CPI आधारित जुन्या आकडे फक्त वाढवण्यासाठीब. HCES 2022–23 डेटा वापरून अधिक अचूक स्थितीसाठीक. राष्ट्रीय पातळीवर निर्णयासाठीड. फक्त ग्रामीण भागासाठी३७. रंगराजन रेषा अद्ययावत करण्याची मुख्य कारणे कोणती आहेत?अ. महागाई, उपभोग पॅकेजमधील बदल, सामाजिक खर्चाचा समावेशब. फक्त ग्रामीण विकासासाठीक. फक्त नगरी भागासाठीड. फक्त CPI वाढवण्यासाठी३८. राष्ट्रीय पातळीवर एकसंध नवीन रंगराजन रेषा न असल्यामुळे काय समस्या उद्भवतात?अ. सांख्यिकीचा उपयोग होतो नाहीब. धोरणात्मक निर्णय घेणे कठीण होतेक. फक्त ग्रामीण भागाचा विकास थांबतोड. फक्त CPI वाढते३९. उपभोग-आधारित पद्धतीने दारिद्र्य मोजण्याची मुख्य मर्यादा काय आहे?अ. फक्त खर्चावर लक्ष केंद्रित केले जाते, सामाजिक सुरक्षा, उत्पन्न अस्थिरता आणि आर्थिक संकटांचा विचार होत नाहीब. फक्त ग्रामीण भागाचा विचार केला जातोक. फक्त CPI वापरले जातेड. फक्त नगरी भागाचा विचार केला जातो४०. प्रार्थना समाजाची स्थापना कोणत्या वर्षी आणि कोणत्या व्यक्तीने केली?अ. १८६७, आत्माराम पांडुरंगब. १८७५, स्वामी दयानंद सरस्वतीक. १८६७, महादेव गोविंद रानडेड. १८७५, रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर.४१. प्रार्थना समाजाच्या तत्त्वांमध्ये खालीलपैकी कोणता मुख्य आहे?अ. एकेश्वरवाद आणि मूर्तिपूजेला विरोधब. वेदांचे अंतिम मान्यताक. ख्रिस्ती धर्मात प्रवेश प्रोत्साहनड. कृषी सुधारणा४२. प्रार्थना समाजाने समाजातील कोणत्या समस्या सोडवण्यासाठी कार्य केले?अ. विधवा पुनर्विवाह, बालविवाह निषेध, स्त्री शिक्षणब. फक्त आर्थिक विकासक. फक्त कृषी सुधारणाड. फक्त शहरी नियोजन४३. आर्य समाजाची स्थापना कोणी केली आणि कोणत्या घोषणेसह?अ. आत्माराम पांडुरंग, 'समाज सुधारणे'ब. स्वामी दयानंद सरस्वती, 'वेदांकडे परत चला'क. महादेव गोविंद रानडे, 'धर्मशिक्षण आवश्यक'ड. रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर, 'शिक्षण प्रसार'४४. आर्य समाजाच्या तत्त्वांनुसार वेदांचे स्थान काय आहे?अ. प्रारंभिक ग्रंथब. अंतिम आणि प्रेरणादायी धर्मग्रंथक. मूर्तिपूजेसाठी आधारड. केवल सामाजिक नियमांचे ग्रंथ४५. आर्य समाज स्त्री-पुरुष समानतेसाठी कोणत्या उपाययोजना करते?अ. मुलींचे शिक्षण, विधवा-विवाह, बालक विवाह प्रतिबंधब. फक्त स्त्रियांना रोजगार उपलब्ध करणेक. फक्त पुरुषांसाठी शिक्षण प्रोत्साहनड. फक्त धार्मिक विधींचे पालन.४६. प्रार्थना समाज आणि आर्य समाज दोन्हीच्या सामाजिक कार्यात समान गोष्ट कोणती आहे?अ. विधवा पुनर्विवाह आणि बालविवाह प्रतिबंधब. फक्त वेदांचा प्रचारक. फक्त आर्थिक मदतड. फक्त कृषि सुधारणा४७. भावनिक बुद्धिमत्ता म्हणजे काय?अ. केवळ बुद्धीचे परीक्षणब. स्वतःच्या आणि इतरांच्या भावना ओळखणे, समजणे, योग्य वापर आणि नियंत्रण ठेवण्याची क्षमताक. फक्त इतरांची भावना ओळखणेड. फक्त तंत्रज्ञान वापरण्याची क्षमता४८. भावनिक बुद्धिमत्तेचे मूलभूत घटक कोणते आहेत?अ. स्व-जाणीव, आत्म-नियंत्रण, सामाजिक जाणीव, संबंध कौशल्येब. फक्त बुद्धिमत्ता, अनुभवक. फक्त सामाजिक जाणीवड. फक्त संबंध कौशल्ये४९. प्रशासनात भावनिक बुद्धिमत्तेचा मुख्य उपयोग काय आहे?अ. नेतृत्व सुधारणा, संवाद कौशल्य वाढवणे, तणाव व्यवस्थापनब. फक्त निर्णय घेणेक. फक्त आर्थिक नियोजनड. फक्त तंत्रज्ञान वापर५०. भावनिक बुद्धिमत्ता प्रशासनात कशी मदत करते?अ. कार्यसंघ बांधणी, वादविवाद निवारण, जनता केंद्रित सेवाब. फक्त नियमावली तयार करणेक. फक्त आर्थिक व्यवहार सुधारणेड. फक्त कायद्याचे पालन.उत्तरे१-ब, २-ब, ३-अ, ४-ब, ५-क, ६-अ, ७-ब, ८-ब, ९-ब, १०-ब, ११-अ, १२-ब, १३-ब, १४-ब, १५-ब, १६-क, १७-ब, १८-ब, १९-ब, २०-अ, २१-ब, २२-ब, २३-अ, २४-ब, २५-ब, २६-अ, २७-अ, २८-अ, २९-ब, ३०-क, ३१-ब, ३२-ब, ३३-ब, ३४-ब, ३५-अ, ३६-ब, ३७-अ, ३८-ब, ३९-अ, ४०-अ, ४१-अ, ४२-अ, ४३-ब, ४४-ब, ४५-अ, ४६-अ, ४७-ब, ४८-अ, ४९-अ, ५०-अ. 