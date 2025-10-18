Study Room

Premium|Study Room : संयुक्त राष्ट्र परिषद ते लडाख सर्व विषयांवरील बेस्ट ५० प्रश्नोत्तरे

upsc practice quiz : यूपीएससी, एमपीएससी म्हणजे विस्तृत उत्तरेच नव्हेत तर झटपट प्रश्नोत्तरांचीही तयारी असते. त्यामुळेच या आठवड्यातील महत्त्वाच्या विषयांवरचे ५० प्रश्न खास सकाळ स्टडी रूमच्या वाचकांसाठी...
स्टडीरूम
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताची भूमिका काय आहे, लडाखमध्ये नेमकं काय होतंय, ई२० इंधन नक्की चांगलं की वाईट, ढगफुटीची कारणं आणि परिणाम कोणते, रंगराजन समितीने नेमका कोणता अहवाल दिलाय, त्याचे काय परिणाम होतील, प्रार्थना समाजआणि आर्य समाजाची भूमिका ते अगदी भावनिक बुद्धिमत्तेचं प्रशासनातील महत्त्व या सगळ्या विषयांवरील ५० प्रश्नोत्तरे खास, सकाळ स्टडी रूमच्या वाचकांसाठी

१. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या पाच कायमस्वरूपी सदस्यांना कोणते विशेष अधिकार आहेत?

अ. ठराविक अर्थसहाय्याचा अधिकार

ब. व्हेटो (Veto) अधिकार

क. महासभेत दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्याचा अधिकार

ड. स्थायी स्थळावर मतदानाचा अधिकार

२. भारताचा कायमस्वरूपी आसनाचा दावा मुख्यतः कोणत्या कारणांवर आधारित आहे?

अ. फक्त राष्ट्रीय अभिमान

ब. सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र, शांतिरक्षणात मोठे योगदान, आणि अर्थव्यवस्थेत उदयोन्मुख महासत्ता

क. फक्त आण्विक क्षमता

ड. महासभेत मोठा मतदानाचा बळ असल्यामुळे

UPSC
mpsc

