Study Room

Premium|Study Room : निवडणूक, पर्यावरण, चक्रीवादळ, AI आणि शासनाचे नवे निर्णय ५० प्रश्न खास स्पर्धा परीक्षांसाठी

MCQ UPSC MPSC : निवडणूक प्रक्रिया, पर्यावरणीय बदल, चक्रीवादळ विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कामगार धोरणे आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान या विविध विषयांवरील ५० प्रश्नोत्तरे खास स्पर्धा परीक्षांसाठी
Complete Answer Key: SIR Process, FAO Report, Montha Cyclone &amp; AI Job Impact

Complete Answer Key: SIR Process, FAO Report, Montha Cyclone & AI Job Impact

E sakal

स्टडीरूम
Updated on

Comprehensive Quiz on Indian Constitution, Climate Action, AI Impact & Key Events

भारतीय संविधानातील महत्त्वाच्या कलमांपासून FAO च्या कार्बन शोषण अहवालापर्यंत, ‘मोंथा’ चक्रीवादळापासून AI मुळे होणाऱ्या नोकरी बदलांपर्यंत आणि डॉ. एकनाथ वसंत चिटणीस यांच्या योगदानापर्यंत विविध विषयांवरील ५० खास प्रश्न.

१. भारतीय निवडणूक आयोगाने Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया कधी जाहीर केली?

अ) जुलै २०२५ 

ब) डिसेंबर २०२४ 

क) ऑक्टोबर २०२५ 

ड) जानेवारी २०२५

२. SIR प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश काय आहे?

अ) निवडणूक प्रचार नियंत्रित करणे 

ब) राजकीय पक्षांची यादी तयार करणे 

क) सर्व पात्र मतदारांचा समावेश व बोगस नावे काढणे 

ड) निकाल जाहीर करणे

Loading content, please wait...
Karnataka
UPSC
mpsc
Menstruation
Election Commision Of india

Related Stories

No stories found.