Premium|Study Room : निवडणूक, पर्यावरण, चक्रीवादळ, AI आणि शासनाचे नवे निर्णय ५० प्रश्न खास स्पर्धा परीक्षांसाठी

Comprehensive Quiz on Indian Constitution, Climate Action, AI Impact & Key Eventsभारतीय संविधानातील महत्त्वाच्या कलमांपासून FAO च्या कार्बन शोषण अहवालापर्यंत, ‘मोंथा’ चक्रीवादळापासून AI मुळे होणाऱ्या नोकरी बदलांपर्यंत आणि डॉ. एकनाथ वसंत चिटणीस यांच्या योगदानापर्यंत विविध विषयांवरील ५० खास प्रश्न.१. भारतीय निवडणूक आयोगाने Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया कधी जाहीर केली? अ) जुलै २०२५ ब) डिसेंबर २०२४ क) ऑक्टोबर २०२५ ड) जानेवारी २०२५ २. SIR प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश काय आहे? अ) निवडणूक प्रचार नियंत्रित करणे ब) राजकीय पक्षांची यादी तयार करणे क) सर्व पात्र मतदारांचा समावेश व बोगस नावे काढणे ड) निकाल जाहीर करणे.३. अनुच्छेद ३२६ कोणाशी संबंधित आहे? अ) राष्ट्रपतींची निवड प्रक्रिया ब) मतदानाचा हक्क क) संसद अधिकार ड) निवडणूक आयोगाचे अधिकार ४. अनुच्छेद ३२४ नुसार कोणाला निवडणुकीवर देखरेखीचा अधिकार दिला आहे? अ) लोकसभा सचिवालयाला ब) संसदेला क) सर्वोच्च न्यायालयाला ड) भारतीय निवडणूक आयोगाला ५. N.P. Ponuswami वि. Returning Officer (१९५२) या प्रकरणात न्यायालयाने काय स्पष्ट केले? अ) राज्यपालच अंतिम निर्णय घेतील ब) निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच न्यायालयीन हस्तक्षेप होऊ शकतो क) निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर तात्काळ हस्तक्षेप शक्य ड) मतदार यादी सर्वोच्च न्यायालय तयार करेल ६. SIR प्रक्रियेत घराघरांत जाऊन किती वेळा भेट दिली जाते? अ) दोनदा ब) चारदा क) एकदा ड) तीनदा.Premium|Study Room : महिला विश्वचषकाचे यश ते इस्रोची नवी भरारी .७. बिहारमध्ये पहिल्या टप्प्यात किती लोकांनी सहभाग घेतला? अ) १० कोटी ब) ३.५ कोटी क) ७.५ कोटी ड) ५ कोटी ८. SIR प्रक्रियेचा कायदेशीर आधार कोणत्या कायद्यात दिलेला आहे? अ) जनसांख्यिकी कायदा, १९६१ ब) Representation of the People Act, १९५० क) संविधानातील अनुच्छेद ३७० ड) भारतीय दंडसंहिता, १८६० ९. SIR प्रक्रियेवरील प्रमुख टीका कोणती आहे? अ) माध्यमांवर नियंत्रण नसणे ब) पात्र मतदारांची नावे चुकून वगळली जाणे क) सरकारी खर्च वाढणे ड) राजकीय पक्षांचा जास्त हस्तक्षेप १०. SIR प्रक्रियेसाठी कोणता उपाय सुचविला आहे? अ) प्रक्रिया अधिक गुप्त ठेवावी ब) तक्रारींकडे दुर्लक्ष करावे क) मतदार साक्षरता आणि जनजागृती वाढवावी ड) राजकीय हस्तक्षेप प्रोत्साहन द्यावे.Premium|study Room: कर्नाटक सरकारचा ‘मासिक पाळी रजा’ निर्णय, महिला आरोग्यासाठी एक मोठं पाऊल.११. FAO च्या अहवालानुसार भारत जागतिक कार्बन शोषणकर्त्यांमध्ये कोणत्या स्थानावर आहे? अ) दहावा ब) तिसरा क) पाचवा ड) चौथा १२. FAO या संस्थेचा पूर्ण अर्थ काय आहे? अ) Forest and Agriculture Organization ब) Federation for Agricultural Output क) Food and Agriculture Organization ड) Forum for Agro Operations १३. भारताच्या वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी कोणती राष्ट्रीय योजना राबवली जाते? अ) हरित जल अभियान ब) राष्ट्रीय हरित भारत अभियान क) प्रधानमंत्री वन सुरक्षा योजना ड) स्वच्छ वन भारत मिशन १४. भारताने पॅरिस कराराअंतर्गत कार्बन शोषणाचे उद्दिष्ट कोणत्या कालावधीसाठी ठेवले आहे? अ) २०५० पर्यंत ब) २०३० पर्यंत क) २०२५ पर्यंत ड) २०४० पर्यंत १५. भारताच्या कार्बन शोषणाच्या प्रयत्नांना कोणत्या तीन देशांनंतर जागतिक मान्यता मिळाली आहे? अ) रशिया, चीन, अमेरिका ब) फ्रान्स, जपान, जर्मनी क) चीन, रशिया, ब्राझील ड) अमेरिका, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया.१६. वनक्षेत्राच्या वार्षिक वाढीमध्ये भारताचा क्रमांक कोणता आहे?अ) चौथा ब) दुसरा क) पहिला ड) तिसरा १७. भारताच्या कार्बन शोषण प्रयत्नांमुळे कोणता परिणाम झाला आहे? अ) हवामान बदल वेगाने झाला ब) हरित क्षेत्र कमी झाले क) प्रदूषण वाढले ड) पर्यावरणीय टिकाव मजबूत झाला १८. जंगलातील आगीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणता आधुनिक उपाय वापरला जात आहे?अ) ड्रोन आणि उपग्रह तंत्रज्ञानाद्वारे निरीक्षण ब) मनुष्यबळ कमी करणे क) लाकूड जाळणे ड) रासायनिक पदार्थांचा वापर १९. वनसंवर्धनात कोणत्या समुदायांचा सक्रिय सहभाग घेतला जात आहे? अ) विद्यार्थी संघटना ब) उद्योग क्षेत्र क) आदिवासी समुदाय ड) शहरी नागरिक २०. भारताचा कार्बन शोषण आणि वनसंवर्धनाबद्दल FAO अहवालाचा निष्कर्ष काय आहे?अ) भारताचे प्रयत्न निष्फळ ठरले ब) भारताने वनक्षेत्र घटवले आहे क) भारत जागतिक स्तरावर मार्गदर्शक देश म्हणून उदयास येऊ शकतो ड) भारताचे हवामान धोरण रद्द झाले.Premium|Study Room : बेनिटो मुसोलिनी : हुकूमशहा बनण्याचा प्रवास.२१. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये कोणत्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला? अ) सरकारी वकिलाने ब) पत्रकाराने क) न्यायमूर्तीने ड) एका परिवादक वकिलाने २२. सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी त्या घटनेवर कोणती भूमिका घेतली? अ) माफ केले ब) कठोर कारवाई केली क) तुरुंगवास दिला ड) दंड ठोठावला २३. न्यायालयाचा अवमान म्हणजे काय? अ) कायद्याचे पालन करणे ब) न्यायाधीशांना आदर देणे क) न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे ड) न्यायालयाच्या अधिकाराचा किंवा सन्मानाचा अपमान करणे २४. भारतीय संविधानातील कोणती कलमे न्यायालयांना अवमानासाठी शिक्षा देण्याचा अधिकार देतात? अ) कलम १३६ आणि २२४ ब) कलम ३२ आणि २२६ क) कलम १२९ आणि २१५ ड) कलम १४ आणि १९ २५. ‘न्यायालय अवमान अधिनियम, १९७१’ नुसार नागरी अवमान म्हणजे काय? अ) न्यायालयाचे आदेश जाणीवपूर्वक न पाळणे ब) न्यायालयाचा सन्मान राखणे क) न्यायालयीन प्रक्रिया पाहणे ड) न्यायालयात भाषण देणे.२६. ‘फौजदारी अवमान’ मध्ये खालीलपैकी कोणते वर्तन समाविष्ट आहे? अ) न्यायाधीशांचा अपमान करणे ब) आदेशाचे पालन करणे क) अहवाल सादर करणे ड) न्यायालयास मदत करणे २७. ‘मोंथा’ चक्रीवादळाने कोणत्या राज्याच्या किनारपट्टीवर भूस्पर्श केला? अ) केरळ ब) आंध्र प्रदेश क) तमिळनाडू ड) ओडिशा २८. ‘मोंथा’ चक्रीवादळाचे स्वरूप काय होते? अ) अतितीव्र चक्रीवादळ ब) तीव्र चक्रीवादळ क) मंद गतीचे चक्रीवादळ ड) लघु चक्रीवादळ २९. तेलंगणामध्ये ‘मोंथा’ चक्रीवादळामुळे सुमारे किती कोटी रुपयांचे नुकसान झाले? अ) ८,५०० ब) १५,००० क) ५,२०० ड) १०,००० ३०. बंगालचा उपसागर चक्रीवादळ निर्मितीसाठी 'हॉटबेड' का मानला जातो? अ) पर्वतीय अडथळे ब) उष्ण समुद्र पृष्ठभाग आणि नरसाळ्यासारखा आकार क) थंड हवामान ड) उच्च क्षारता.Premium|Study Room : जलसाठ्यांचे संवर्धन का आवश्यक आहे? .३१. गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा नद्यांमुळे उपसागरात कोणती प्रक्रिया घडते?अ) वितळणे ब) स्तरीकरण (Stratification) क) विरघळणे ड) बाष्पीभवन ३२. हवामान बदलामुळे चक्रीवादळे अधिक तीव्र का होत आहेत? अ) थंड समुद्रामुळे ब) कमी बाष्पीभवनामुळे क) वाऱ्याचा वेग कमी झाल्यामुळे ड) उष्ण महासागर अधिक ऊर्जा देतात ३३. चक्रीवादळ नियंत्रणासाठी कोणता नैसर्गिक उपाय प्रभावी आहे? अ) शहरी विस्तार ब) औद्योगिक विकास क) खारफुटीची जंगले ड) वीज केंद्रे ३४. भारतामध्ये कोणत्या क्षेत्रावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) सर्वाधिक परिणाम झाला आहे? अ) पर्यटन ब) आयटी आणि बीपीओ क) शेती ड) बांधकाम ३५. २०२५ पर्यंत भारतात किती नोकऱ्या AI मुळे धोक्यात येऊ शकतात?अ) १,००,००० ब) ५०,००० क) २५,००० ड) १०,०००.३६. IBM कंपनीने किती पदांसाठी भरती थांबवली आहे?अ) ७,८०० ब) ११,००० क) ५,००० ड) ३०,००० ३७. BT Group ने २०३० पर्यंत एकूण किती कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याची घोषणा केली? अ) ३५,००० ब) ५५,००० क) २५,००० ड) ७५,००० ३८. Chegg या शिक्षण क्षेत्रातील कंपनीने किती टक्के कर्मचारी कमी केले? अ) ४५% ब) ६०% क) ३०% ड) ५०% ३९. TCS कंपनीने २०२६ पर्यंत सुमारे किती कर्मचारी कमी करण्याची घोषणा केली आहे? अ) १०,००० ब) १२,००० क) ८,००० ड) १५,००० ४०. AI तज्ज्ञांना नियमित कर्मचाऱ्यांपेक्षा किती पट अधिक वेतन दिले जाते? अ) ५ ते ७ पट ब) २ ते ४ पट क) १ ते २ पट ड) ३ ते ५ पट.४१. कर्नाटक सरकारने महिलांसाठी दर महिन्याला किती दिवसांची सशुल्क मासिक पाळी रजा दिली आहे? अ) तीन दिवस ब) दोन दिवस क) एक दिवस ड) पाच दिवस ४२. भारतामध्ये कर्नाटकपूर्वी कोणत्या राज्याने मासिक पाळी रजा लागू केली होती? अ) तमिळनाडू ब) केरळ क) महाराष्ट्र ड) गुजरात ४३. भारतामध्ये महिलांचा कामगार सहभाग दर अंदाजे किती टक्के आहे?अ) ४५% ब) १५% क) २५% ड) ३५% ४४. या धोरणावर कोणती प्रमुख टीका करण्यात आली आहे?अ) रजा अवैतनिक आहे ब) नियोक्ते महिलांना कामावर घेण्यास कचरतील क) पुरुषांना अन्याय होईल ड) महिलांना कर भरावा लागेल ४५. डॉ. एकनाथ वसंत चिटणीस यांचा जन्म कोठे झाला? अ) पुणे ब) कोल्हापूर क) नाशिक ड) नागपूर.Premium|study Room : विज्ञानप्रसाराची आस असलेले डॉ. एकनाथ चिटणीस कोण आहेत?.४६. त्यांनी आपले उच्च शिक्षण (MSc) कोणत्या विषयात पूर्ण केले?अ) भौतिकशास्त्र ब) गणित क) खगोलशास्त्र ड) अंतराळ अभियांत्रिकी ४७. डॉ. चिटणीस यांनी कोणत्या संस्थेत प्रा. ब्रुनो रॉसी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण घेतले?अ) MIT ब) कॅलटेक क) ऑक्सफर्ड विद्यापीठ ड) केंब्रिज विद्यापीठ ४८. भारताच्या पहिल्या रॉकेट प्रक्षेपणासाठी योग्य ठिकाण निवडण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. ते ठिकाण कोणते?अ) पोकरन ब) थुंबा (केरळ) क) श्रीहरिकोटा ड) अहमदाबाद ४९. Satellite Instructional Television Experiment (SITE) प्रकल्प कोणत्या वर्षांदरम्यान राबविण्यात आला?अ) १९८०–८१ ब) १९९०–९१ क) १९७५–७६ ड) १९६२–६३ ५०. डॉ. चिटणीस यांना कोणत्या सन्मानाने गौरविण्यात आले? अ) भारतरत्न ब) पद्मभूषण क) पद्मविभूषण ड) पद्मश्री.उत्तरसूची१) क २) क ३) ब ४) ड ५) ब ६) ड ७) क ८) ब ९) ब १०) क ११) ब १२) क १३) ब १४) ब १५) अ १६) ड १७) ड १८) अ १९) क २०) क २१) ड २२) अ २३) ड २४) क २५) अ २६) अ २७) ब २८) ब २९) ड ३०) ब ३१) ब ३२) ड ३३) क ३४) ब ३५) ब ३६) अ ३७) ब ३८) अ ३९) ब ४०) ब ४१) ब ४२) ब ४३) क ४४) ब ४५) ब ४६) अ ४७) अ ४८) ब ४९) क ५०) बअधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. 