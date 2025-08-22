Study Room
Premium|study Room: राजपूत राजांना पराभव का पत्करावा लागला?
Rajput rulers : राजपूत राजांच्या शौर्याबद्दल सारेच बोलतात. मात्र या इतिहासाची अधिक अचूक माहिती जाणून घेऊ, प्रश्नोत्तरांतून. सकाळ स्टडी रुमच्या 'समर्पण' या सदरातून.
How Islamic Rulers Defeated the Rajput Kings
लेखक : विपुल वाघमोडे
परीक्षेत फक्त माहिती असून चालत नाही, तर त्या माहितीची अचूक, विश्लेषणात्मक व रचनात्मक मांडणी करावी लागते. आपणास 'समर्पण' उपक्रमांतर्गत एक मॉडेल उत्तर दिले असून या पूर्वी आयोगाने विचारलेले ४ प्रश्न सरावासाठी देत आहोत