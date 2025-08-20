Premium|Study Room : बौद्ध वारशाचा सजीव शिलालेख, सारनाथ स्तूप!

लेखक : अमोघ वैद्यवाराणसीच्या उत्तरेस अवघ्या नऊ किलोमीटरवर, गाझीपूर मार्गालगत वसलेले सारनाथ हे भारताच्या प्राचीन बौद्ध वारशाचे तेजस्वी द्योतक. प्राचीन ग्रंथांत याचा उल्लेख ऋषिपत्तन आणि मृगदाव अशा नावांनी आढळतो. निसर्गरम्य परिसर, पौराणिक आख्यायिका आणि इतिहासाचे साक्षीदार असलेले अवशेष यामुळे हे ठिकाण जणू भूतकाळाची जिवंत प्रतिमा वाटते. .युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळाच्या यादीत या स्थळाला स्थान मिळावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. युनेस्कोच्या सप्टेंबरमधील पाहणीपूर्वी उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) सारनाथच्या नामांकनाची प्रक्रिया पार पाडताना दिसत आहेत..Premium|Study Room : ऐकू येत नसतानाही स्पर्धा परीक्षेत मिळवलं यश,पायल पाटीलची यशस्वी भरारी!!.इतिहासकारांच्या मते, ‘सारनाथ’ हे नाव गुप्तकालीन सारंगनाथ शिवमंदिरावरून रूढ झाले असावे. सारनाथची भूमी पहिल्यापासून महान विभूतींची भूमी असावी कारण जैन धर्माचे तीर्थांकर श्रेयांसनाथ हे जवळच असलेल्या सिंघपूर गावचे! .सारनाथचे खरे महत्त्व गौतम बुद्धांच्या जीवनाशी जोडलेले आहे. याच भूमीवर त्यांनी प्रथम धर्मचक्र फिरवले. बोधगयेत ज्ञानप्राप्ती झाल्यानंतर, गौतम बुद्ध आपल्या संदेशाचा प्रथम प्रसार करण्यासाठी सारनाथकडे आले. इथेच त्यांनी आपल्या पहिल्या पाच शिष्यांना धर्मोपदेश देत धम्माची दीक्षा दिली, ज्याचे वर्णन कुशाणकालीन शिलालेखांत आढळते..याच पवित्र स्थळी बुद्धांनी संघ या भिक्षुसंघाची स्थापना केली. लवकरच वाराणसीतील श्रीमंत व्यापारी यश आणि त्याचे ५४ सहकारी या पहिल्या पाच शिष्यांमध्ये सामील झाले. अशा प्रकारे एकूण साठ भिक्षूंचा प्रारंभीचा संघ उभा राहिला, बौद्ध धर्माच्या प्रसाराचा पहिला ठोस पायाभूत क्षण. प्राचीन शिलालेखांत हे स्थळ सद्धर्मचकप्रवर्तन विहार म्हणून ओळखले जाते. चिनी प्रवासी फाहियान (इ.स. ३४०–४२२) आणि ह्यूएनत्संग (इ.स. ६०२–६६४) यांच्या प्रवासवृत्तांतातून येथे एकेकाळी सुमारे १,५०० भिक्षू-भिक्षुणी वास्तव्य करत असल्याचे कळते. बुद्धांनी उपदेश दिलेली मूलगंधकुटी ही गुप्तकालीन रचना आजही उत्खननातून सापडलेल्या मूर्ती व कलाकृतींमुळे प्रसिद्ध आहे. शांततेने नटलेला परिसर व ध्यानमग्न वातावरण अभ्यागताला सहज भूतकाळात नेतो..Premium|Study Room : अमेरिकेकडून भारतावर लावल्या जाणाऱ्या ५० टक्के टॅरिफमागील जागतिक राजकारण .सारनाथचा पुरातत्त्वीय प्रवासही तितकाच रोचक आहे. १७९४ मध्ये जगत सिंगने अशोककालीन धर्मराजिका स्तूपातील विटा काढल्या, तेव्हा सापडलेला धातुकुंभ नंतर हरवला. सर अलेक्झांडर कनिंगहॅमने १८३५ मध्ये या परिसराचा अभ्यास केला व १९०४ पासून विस्तृत उत्खनने सुरू झाली. १९०७ -०८ मध्ये धर्मराजिका स्तूप हा अशोककालीन असल्याचे स्पष्ट झाले. या स्थळावरून इ.स.पू. तिसऱ्या शतकापासून बाराव्या शतकापर्यंतचे अनेक अवशेष सापडले. भव्य स्तूप, विहार, गुप्त व कुशाणकालीन शिल्पकला, अशोकस्तंभ व बुद्धमूर्ती..येथील धमेख स्तूप विशेष उल्लेखनीय आहे . सुमारे ४३ मीटर उंच, ३० मीटर परिघाचा, आणि कोरीव नक्षीकामाने सजलेला. अशोकाने उभारलेला २१ मीटर उंच सिंहशीर्ष स्तंभ हा भारतीय शिल्पकलेचा अप्रतिम नमुना आहे. फक्त २ मीटर उंच शीर्ष उरले असले तरी त्यावरील ब्राह्मी लिपीत कोरलेली आज्ञा, गुळगुळीत पृष्ठभाग, २४ आरे असलेले अशोकचक्र आणि सिंहांची शिल्पे आजही विस्मयचकित करतात. हा स्तंभ स्वतंत्र भारताचे राष्ट्रचिन्ह व राष्ट्रध्वजावरील अशोकचक्राचा स्रोत ठरला..धमेख स्तूपापासून काही अंतर चालत गेल्यावर नजरेस एक भव्य स्तूप येतो, ज्याच्या शीर्षावर अष्टकोनी मनोरा उठून दिसतो. हा आकारबंध अगदी वेगळा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण वाटतो. हा आहे गुप्तकालीन चौखंडी स्तूप. त्याच्या भक्कम रचनेत प्राचीन काळाचा साज झळकतो. मात्र, वरचा अष्टकोनी मनोरा हा नंतरचा, मुघलकालीन काळातील आहे..इतिहास सांगतो की, अकबराचा वित्तमंत्री राजा तोडरमलाचा पुत्र गोवर्धन याने हा मनोरा बांधून घेतला. हुमायून येथे आगमन करणार होता, त्याच्या स्वागतासाठी ही रचना उभारली गेली. पूर्वी हे बौद्ध मंदिर असावे; प्रत्येक स्तरावर बुद्धमूर्ती आणि सुंदर कोरीव कामांनी अलंकृत असलेल्या त्या मूळ वास्तूची कल्पना आजही सहज मनात उभी राहते..इतिहासात सारनाथने विध्वंसाचे क्षणही पाहिले. १०१७ मध्ये महमूद गझनी व बाराव्या शतकात मुहम्मद घोरीच्या आक्रमणांनी येथील वास्तू व मूर्तींचे नुकसान झाले. तरीही कनौजच्या राणी कुमारदेवीने कुशाणकालीन रचनांची पुनर्बांधणी केली व धर्मचक्र जिना विहार उभारला..या उपदेशात बुद्धांनी चार आर्यसत्ये स्पष्ट केली १. या जगात दुःख आहे, हे स्वीकारणे२.त्या दुःखाची कारणे ओळखणे३.दुःख संपविण्याचा मार्ग समजून घेणे४. निर्वाणाकडे नेणारा अष्टांगिक मार्ग अनुसरणे(अमोघ वैद्य पुणेस्थित भारतविद्या अभ्यासक आहेत.)अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.