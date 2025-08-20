Premium|Study Room : बौद्ध वारशाचा सजीव शिलालेख, सारनाथ स्तूप!

Study Room

Buddhist Heritage Sarnath : भारताच्या प्राचीन बौद्ध वारशाचे तेजस्वी द्योतक म्हणजे सारनाथ स्तूप. युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळाच्या यादीत या स्थळाला स्थान मिळावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
Sarnath: The Holy Land of Buddha's First Sermon
लेखक : अमोघ वैद्य

वाराणसीच्या उत्तरेस अवघ्या नऊ किलोमीटरवर, गाझीपूर मार्गालगत वसलेले सारनाथ हे भारताच्या प्राचीन बौद्ध वारशाचे तेजस्वी द्योतक. प्राचीन ग्रंथांत याचा उल्लेख ऋषिपत्तन आणि मृगदाव अशा नावांनी आढळतो. निसर्गरम्य परिसर, पौराणिक आख्यायिका आणि इतिहासाचे साक्षीदार असलेले अवशेष यामुळे हे ठिकाण जणू भूतकाळाची जिवंत प्रतिमा वाटते.

