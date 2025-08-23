Premium|Study Room: उत्तरकाशीच्या घटनेमागील वैज्ञानिक कारण काय..?

Himalayan Flood Threat: How Glacier Lakes Endanger Villagesउत्तराखंडमधील उत्तरकाशी जिल्ह्यातील धरली गावात अचानक आलेल्या पुरामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. या घटनेत आतापर्यंत ५ लोकांचा बळी गेला असून, १५ हून अधिक लोक बेपत्ता आहेत. सुरुवातीला ही घटना ढगफुटीमुळे झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता, मात्र आता वैज्ञानिक आणि हवामान तज्ज्ञांनी यामागे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट (GLOF) हे मुख्य कारण असल्याचे म्हटले आहे. या घटनेमुळे हिमालयीन प्रदेशात दिवसेंदिवस वाढत जाणारा पुराचा धोका पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे..धरली या गावात नेमकं काय घडलं?५ ऑगस्ट, २०२५ रोजी उत्तरकाशी जिल्ह्यातील धरली या पर्यटनस्थळी अचानक पूर आला. खेर गंगा नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात अचानक आलेल्या या पाण्याने भूस्खलन होऊन नदीचे पाणी आणि गाळ वेगाने या गावात शिरला. या प्रवाहाने अनेक हॉटेल्स, घरे आणि रस्त्यांचे मोठे नुकसान झाले. बचाव पथकांकडून यासाठी तातडीचे बचाव कार्य सुरू झाले असले, तरीही बेपत्ता लोकांचा शोध घेणे अजूनही सुरूच आहे..पुरामागे ढगफुटी नव्हे, तर GLOF कारणीभूत यामागे ढगफुटी झाली असे सांगितले जात असले तरीही भारतीय हवामान विभागाने याबाबत वेगळीच माहिती दिली आहे. हवामान विभागाच्या म्हणण्यानुसार या काळात पावसाचे प्रमाण केवळ २७ मिमी म्हणजे खूप कमी होते. अशा पावसामुळे पूर येऊ शकत नाही. वैज्ञानिकांच्या मते, नदीच्या वरच्या भागात असलेला एखादा हिमनदीतील तलाव फुटला असावा किंवा ग्लेशियरचा भाग तुटून कोसळला असावा. याच घटनेमुळे GLOF होऊन मोठ्या प्रमाणात पाणी खाली आले आणि महापूर आला. हवामान बदलामुळे हिमनदी वेगाने वितळत आहेत, ज्यामुळे अशा तलावांमध्ये पाण्याची पातळी वाढते आणि ते फुटण्याचा धोका वाढत आहे..GLOF म्हणजे काय?GLOF (Glacial Lake Outburst Flood) म्हणजे हिमनदीतील तलावाचा बांध फुटून अचानक मोठ्या प्रमाणात पाणी बाहेर पडणे. जेव्हा हिमालयातील बर्फ वितळतो तेव्हा आजूबाजूला किंवा खालील भागात पाणी साचते. त्यातून एक नैसर्गिकरीत्या तलाव तयार होतो. या तलावाला नैसर्गिक अडथळे येऊन ते पाणी तिथेच साचले जाते. भूस्खलन, भूकंप, जास्त पाऊस किंवा ग्लेशियरचा मोठा भाग तुटून पडल्यामुळे हा नैसर्गिक बांध कमकुवत होतो किंवा त्याला अचानक तडा जातो तेव्हा तलावातील पाणी वेगाने आणि मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडते. यामुळे खालील भागात अचानक आणि विध्वंसक पूर येतो त्याला GLOF म्हणतात..इस्रोच्या फोटोंमधून पुराची कारणे समोरया भयंकर घटनेचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत होते. त्यातच इस्रोने याच्या सॅटेलाइट इमेजेस प्रसिद्ध केल्यानंतर खेर गंगा नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात अचानक मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा प्रवाह दिसून आला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा प्रवाह ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट (GLOF) किंवा ग्लेशियरचा भाग तुटून कोसळल्याने आला असावा. अशा घटनांमध्ये पाण्याचा वेग प्रचंड असतो, ज्यामुळे तो आपल्यासोबत मोठा गाळ, दगड आणि माती घेऊन येतो. ॲल्युव्हियल फॅनवर वसलेल्या धरली गावासाठी हीच परिस्थिती अत्यंत धोकादायक ठरली आणि त्यामुळेच या पुराचं रौद्ररूप पाहायला मिळालं..मागील काही काळात या भागात घडलेल्या घटनायाआधीही हिमालयाच्या भूभागात अशा अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत. २०२३ सिक्कीम पूर - दक्षिण ल्होनक तलावाच्या बांधाला तडा गेला व GLOF तयार होऊन यामध्ये ५५ लोकांचा मृत्यू झाला. २०२१ चमोली पूर - उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यात GLOF मुळे मोठा पूर आल्याने २०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता २०१३ केदारनाथ पूर - ढगफुटी आणि भूस्खलनामुळे केदारनाथमध्ये आलेल्या महापूरात जवळपास ५,००० हून अधिक लोकांचा बळी गेला.भविष्यातील धोकादायक ठिकाणेवाडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जिओलॉजीच्या मते, उत्तराखंड येथे १ हजार २६६ हून अधिक हिमनदीतील तलाव आहेत, ज्यापैकी १३ तलाव राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (NDMA)अतिशय धोकादायक घोषित केले आहेत. सिक्कीम येथील दक्षिण ल्होनक तलावाच्या ठिकाणी भविष्यातही GLOF चा धोका आहे. उत्तरकाशी पुराच्या घटनेमागे मानवी निष्काळजीपणा आणि नैसर्गिक रचनेची योग्य समज नसणे या गोष्टी कारणीभूत असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.