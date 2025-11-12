Premium|Study Room : जलसाठ्यांचे संवर्धन का आवश्यक आहे?

लेखक : निखिल वांधेप्रश्न १ : जलसाठ्यांचे नागरी भू-उपयोगात रूपांतर केल्याने होणारे पर्यावरणीय परिणाम उदाहरणांसह स्पष्ट करा.बंगळूरु शहराने २०२४ मध्ये अनुभवलेली तीव्र पाणीटंचाई आणि दिल्ली-एनसीआर (२०२३) व चेन्नई (२०२३) सारख्या महानगरांमध्ये वारंवार येणारे विनाशकारी शहरी पूर, ही नैसर्गिक जलसाठे बुजवून त्याजागी काँक्रिटची जंगले उभारण्याच्या गंभीर पर्यावरणीय परिणामांना अधोरेखित करतात. विकासाच्या नावाखाली होणारा हा बदल शहरांचे नैसर्गिक संतुलन बिघडवून त्यांच्या अस्तित्वासाठीच धोका निर्माण करत आहे..पर्यावरणीय परिणाम : जलसाठ्यांच्या नागरी भू-उपयोगातील रूपांतराचे मुख्य पर्यावरणीय परिणाम खालीलप्रमाणे आहेत:शहरी पूरस्थितीत वाढ (Increased Urban Flooding) जलसाठे नैसर्गिकरित्या स्पंजप्रमाणे अतिरिक्त पावसाचे पाणी शोषून घेतात. काँक्रिटीकरणामुळे पाणी जमिनीत मुरण्याची प्रक्रिया थांबते आणि पृष्ठभागावरून वाहणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण (surface runoff) वाढते, ज्यामुळे कमी पावसातही शहरांमध्ये पूरस्थिती निर्माण होते.उदाहरण: चेन्नई (२०१५) आणि केरळ (२०१८) येथील महापुरांमागे पाणथळ जागा आणि तलावांवरील अतिक्रमण हे एक प्रमुख कारण होते. मुंबईत मिठी नदीच्या पूरक्षेत्रातील अतिक्रमणामुळे पूरस्थिती गंभीर होते..Premium|Study Room: चक्रीवादळ, ‘हॉटबेड’ ठरलेला उपसागर आणि हवामानाचा संबंध.भूजल पातळीत घट (Groundwater Depletion) तलाव आणि पाणथळ जागा भूजल पुनर्भरणामध्ये (groundwater recharge) महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांच्या अभावामुळे भूजल पातळी वेगाने खाली जाते, ज्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होते.उदाहरण : बंगळूरु शहरात अनेक तलाव बुजवून त्यावर बस स्थानके (उदा. केम्पेगौडा बस स्टेशन) आणि निवासी संकुले बांधण्यात आली, ज्यामुळे शहराला आज तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.जैवविविधतेचा ऱ्हास (Loss of Biodiversity) जलसाठे हे अनेक जलचर प्राणी, पक्षी आणि वनस्पती यांचा नैसर्गिक अधिवास असतात. हे जलसाठे नष्ट झाल्यामुळे स्थानिक परिसंस्थेचे आणि जैवविविधतेचे मोठे नुकसान होते.उदाहरण : कोलकाताजवळील पूर्व कोलकाता पाणथळ प्रदेश (रामसर स्थळ) आणि गुवाहाटीतील दीपोर बील येथे अतिक्रमणामुळे अनेक माशांच्या आणि पक्ष्यांच्या प्रजाती धोक्यात आल्या आहेत..शहरी उष्मा बेटांचा प्रभाव (Urban Heat Island Effect)जलसाठे त्यांच्या सभोवतालचे तापमान नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात. त्यांच्या जागी काँक्रीटची जंगले उभी राहिल्याने शहरे 'उष्ण बेटे' (Urban Heat Islands) बनत आहेत, जिथे तापमान आसपासच्या ग्रामीण भागापेक्षा जास्त असते.उदाहरण : दिल्ली आणि हैदराबाद सारख्या शहरांमध्ये हरित क्षेत्र आणि जलसाठ्यांच्या तुलनेत दाट वस्तीच्या भागांतील तापमानात लक्षणीय फरक आढळतो.जलसाठ्यांचे संरक्षण हे केवळ पर्यावरण संतुलनासाठीच नव्हे, तर शहरांच्या शाश्वत भविष्यासाठीही अनिवार्य आहे. 'स्पंज सिटी मिशन' सारख्या संकल्पना राबवून, पावसाच्या पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे, जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन करणे आणि आर्द्रभूमी (संवर्धन आणि व्यवस्थापन) नियम, २०१७ (Wetlands Rules, 2017) यांची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. जलसाठ्यांना 'अतिक्रमणासाठी उपलब्ध जागा' न मानता शहरांची 'नैसर्गिक संपत्ती' म्हणून पाहिल्यास हा प्रश्न प्रभावीपणे हाताळता येईल..Premium|Study Room : न्यायालयाचा अवमान म्हणजे काय.? घटनेत काय तरतूद आहे?.सरावासाठीचे प्रश्नजगातील खनिज तेलाच्या असमान वितरणाच्या बहुआयामी परिणामांवर चर्चा करा.भारतात सौर ऊर्जेची प्रचंड क्षमता आहे, तथापि तिच्या विकासात प्रादेशिक भिन्नता आढळतात. सविस्तर स्पष्ट करा.भारतातील वन संसाधनांच्या स्थितीचे आणि हवामान बदलावरील त्याच्या परिणामांचे परीक्षण करा.प्रादेशिक संसाधनांवर आधारित उत्पादनाचे धोरण भारतात रोजगार वाढविण्यात मदत करू शकते का?अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.