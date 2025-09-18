Study Room

Premium|Study Room: उर्जित पटेल कोण आहेत?

Urjit Patel biography : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेले उर्जित पटेल यांच्याविषयी वाचा, व्यक्तिविशेषमध्ये.
Urjit Patel Appointed IMF Executive Director in 2025

Urjit Patel Appointed IMF Executive Director in 2025

E sakal

स्टडीरूम
Updated on

Urjit Patel Profile: From RBI Governor to IMF Leadership

उर्जित पटेल : भारतीय अर्थतज्ज्ञ आणि माजी आरबीआय गव्हर्नर

मूलभूत माहिती

पूर्ण नाव : उर्जित रविंद्र पटेल

जन्म : २८ ऑक्टोबर १९६३, नैरोबी, केनिया

वय : ६१ वर्षे (२०२५ मध्ये)

राष्ट्रीयत्व : भारतीय (२०१३ पासून), पूर्वी केनियन

Loading content, please wait...
UPSC
mpsc

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com