Premium|Study Room: उर्जित पटेल कोण आहेत?

Urjit Patel Profile: From RBI Governor to IMF Leadershipउर्जित पटेल : भारतीय अर्थतज्ज्ञ आणि माजी आरबीआय गव्हर्नरमूलभूत माहितीपूर्ण नाव : उर्जित रविंद्र पटेलजन्म : २८ ऑक्टोबर १९६३, नैरोबी, केनियावय : ६१ वर्षे (२०२५ मध्ये)राष्ट्रीयत्व : भारतीय (२०१३ पासून), पूर्वी केनियन.शिक्षणबी.एससी. : लंडन विद्यापीठातूनएम.फिल. : ऑक्सफर्ड विद्यापीठातूनपीएच.डी. : अर्थशास्त्र विषयात येल विद्यापीठातून.Premium|Study Room: जमीन घोटाळा, राजकारण आणि नातेसंबंध..! .भूषवलेली पदेभारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) : २०१६ ते २०१८ दरम्यान २४ वे गव्हर्नर म्हणून कार्यभार सांभाळला. यापूर्वी त्यांनी डेप्युटी गव्हर्नर म्हणूनही काम केले, ज्यात चलनविषयक धोरण, आर्थिक संशोधन, वित्तीय बाजार आणि आकडेवारी यांसारख्या क्षेत्रांची जबाबदारी होती.आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) : आपल्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीला त्यांनी आयएमएफमध्ये काम केले होते.ब्रूकलिन इन्स्टिट्यूशन : वरिष्ठ फेलो म्हणून कार्यरत..नवीन नियुक्तीआंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) : ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२५ मध्ये, उर्जित पटेल यांची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते भारत, बांगलादेश, भूतान आणि श्रीलंका या देशांचे प्रतिनिधित्व करतील. ही नियुक्ती तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी आहे..Premium|Study Room: भारत-चीन संबंध ते टेम्पर्ड ग्लास प्रकल्प, सकाळ डायरीतून घ्या जाणून!.माहितीउर्जित पटेल यांनी वैयक्तिक कारणांमुळे १० डिसेंबर २०१८ रोजी आरबीआय गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिला होता.चलनविषयक धोरण चौकटीत सुधारणा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उर्जित पटेल समितीचे ते अध्यक्ष होते.भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांसाठी ते ओळखले जातात.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.