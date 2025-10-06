Premium|Study Room: अमेरिकेच्या H-1B व्हिसा शुल्कवाढीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

श्रीकांत जाधव प्रस्तावनाअमेरिकेचा H-1B व्हिसा कार्यक्रम १९९० मध्ये लागू झाला असून, या अंतर्गत तांत्रिक, अभियांत्रिकी, आरोग्यविषयक कौशल्य असलेल्या परदेशी नागरिकांना अमेरिकेत नोकरीसाठी जाता येते. दरवर्षी ६५,००० व्हिसा मंजूर केले जातात, तसेच उच्च शिक्षितांसाठी २०,००० राखीव जागा असतात. यामध्ये भारताचा सुमारे ७० टक्के वाटा असून, हा कार्यक्रम भारताच्या आयटी उद्योगाचा महत्वाचा आधारस्तंभ आहे.पण, १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यासाठी $१००,००० इतके नवीन शुल्क लागू करणारा आदेश जारी केला, जो २१ सप्टेंबरपासून लागू झाला. याअगोदर हे शुल्क केवळ $१,४६० ते $४,५०० दरम्यान होते. हे नव्याने जाहीर केलेले शुल्क नवीन अर्जांसाठी लागू होणार आहे. आधीच्या व्हिसाधारक किंवा व्हिसा नूतनीकरणासाठी ते लागू नाही. तरीही, या एका बदलाचा भारतावर मोठा परिणाम होणार आहे. या एका बदलामुळे प्रत्येक महिन्याकाठी सुमारे ५,५०० अर्ज कमी होण्याचा अंदाज आहे. भारताच्या एकूण जीडीपीमध्ये ८% वाटा असलेल्या आणि ५० लाखांहून अधिक नोकरी देणाऱ्या आयटी क्षेत्रावर अमेरिकेच्या या एका निर्णयाचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो..H-1B व्हिसा काय आहे?H-1B हा नॉन-इमिग्रंट व्हिसाचा प्रकार आहे. ज्यामुळे अमेरिकेतील कंपन्या त्यांच्या देशाबाहेरील म्हणजेच परदेशातील तज्ज्ञांना विशेष कौशल्य असलेल्या नोकऱ्यांमध्ये कामावर ठेवू शकतात. या नोकऱ्यांसाठी किमान पदवी असणे अनिवार्य आहे. यासाठी अमेरिकन कंपन्यांना पहिल्यांदा लेबर कंडिशन अॅप्लिकेशन मंजूर करून घ्यावे लागते, ज्यातून हे निश्चित होते की परदेशी कामगारांच्या वेतनामुळे अमेरिकन कामगारांच्या वेतनावर कोणताही परिणाम होणार नाही. जर त्या वर्षी अर्जांची संख्या उपलब्ध जागांच्या पेक्षा जास्त झाली, तर लॉटरीच्या माध्यमातून निवड केली जाते. निवड झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सुरुवातीला तीन वर्षे अमेरिकेत राहण्याची परवानगी दिली जाते, जी आवश्यक असल्यास आणखी तीन वर्षांनी वाढवता येते..भारतामध्ये दरवर्षी सुमारे २५ लाख विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM) क्षेत्रातील पदवीधर तयार होतात, पण देशांतर्गत नोकऱ्यांची संधी मर्यादित असल्यामुळे अनेकजण H-1B व्हिसाद्वारे अमेरिकेत रोजगार शोधत असतात. टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो या मोठ्या कंपन्या या व्हिसाचा वापर करून मोठा आर्थिक फायदा घेतात. २०२५ मध्ये अमेझॉनला सुमारे १०,००० व्हिसा मिळाले तर टीसीएसला ५,५०५ मंजूर झाले आहेत..Premium| Trump Immigration Policy : 24 तासात अमेरिकेत परत या, बड्या कंपन्यांनी H1 B visa धारकांना असा ईमेल का पाठवलाय?.या व्हिसा धारकांमुळे अमेरिकेच्या एकूण आर्थिक उत्पादनात (GDP) दरवर्षी $१५८ अब्ज इतका मोठा लाभ होतो. मात्र, $१००,००० इतक्या मोठ्या नवीन शुल्कामुळे २०२६ मध्ये कंपन्यांना या कामगारांवर $५०२ दशलक्षांपेक्षा अधिक अतिरिक्त खर्च करावा लागू शकतो..भारतासाठी H-1B चा फायदाचांगल्या पगाराच्या नोकऱ्यांचा समावेश : अमेरिकेत जास्त वेतन मिळणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये H-1B व्हिसा धारकांना संधी मिळते. त्यांना वार्षिक $१,००,००० ते $१,५०,००० वेतन मिळते, जे भारतात समान कामासाठी मिळणाऱ्या $१०,००० ते $२०,००० पेक्षा खूप जास्त आहे. या उच्च उत्पन्नामुळे २०२४ मध्ये भारताला आलेल्या परकीय निधींपैकी १० ते १५ टक्के हिस्सा H-1B व्हिसा धारकांकडून मिळाला होता. हा निधी मुख्यतः परिवाराच्या शिक्षणासाठी, घरखर्चासाठी आणि विविध गुंतवणुकीसाठी वापरला जातो, ज्यामुळे भारताच्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळ मिळते..US Visa Rules: अमेरिकेत जाणे ९० टक्क्यांनी घटणार; अनेक आयटीयन्स भारतात परत येतील, तज्ज्ञांचा इशारा.कौशल्य हस्तांतरण : अमेरिकेत काम करून आलेल्या भारतीय तज्ज्ञांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अनुभव घेत भारतात परत आल्यावर सुमारे ४०% स्टार्टअप्सची स्थापना केली आहे. यामुळे बंगळुरू हे शहर एका मोठ्या तंत्रज्ञान केंद्रात रूपांतरित झाले असून, त्याची किंमत सुमारे $३०० अब्ज इतकी आहे. या तज्ज्ञांनी जगभरातून मिळालेल्या ज्ञानाचा उपयोग करून देशात नवे तंत्रज्ञान आणले आहे.निर्यात वाढ : भारताची IT-BPM क्षेत्रातील निर्यात सुमारे $२५४ अब्ज इतकी आहे, ज्यातील ६० टक्के हिस्सा अमेरिकेतल्या कंपन्यांकडून येतो. H-1B व्हिसाचा महत्त्वाचा वाटा या निर्यातीत आहे कारण यामुळे भारतीय तज्ज्ञ अमेरिकेत जाऊन काम करू शकतात आणि आयटी सेवा पुरवतात, ज्यामुळे निर्यातीला चालना मिळते..बेरोजगारी कमी करणे : भारतात जास्त लोकसंख्या असून बेरोजगारीचा प्रश्नही मोठा आहे. अमेरिकेतील H-1B व्हिसाद्वारे अनेक भारतीय कामगारांना नोकरी मिळाल्यामुळे भारतातील बेरोजगारी कमी झाली आहे. त्यामुळे हा व्हिसा केवळ परकीय चलनच नाही, तर देशातील सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासही मदत करणारा महत्त्वाचा घटक आहे.आव्हाने व्हिसा कॅप मर्यादा : दरवर्षी तब्बल ४,००,००० पेक्षा जास्त लोक H-1B व्हिसासाठी अर्ज करतात, पण त्या वर्षी फक्त ८५,००० जागा उपलब्ध असतात. यामुळे अनेक अर्जदारांना व्हिसा मिळण्याची खात्री नसते आणि त्यांच्यात खूप अनिश्चितता निर्माण होते. काही तज्ज्ञ अनेकदा अर्ज करीत राहतात पण सतत नकार मिळतो, ज्यामुळे त्यांचे व्यावसायिक जीवन पुढे नेणे कठीण होऊन जाते.कामगारांवर नियोक्त्यांचे नियंत्रण : अमेरिकेत H-1B व्हिसाधारक काम करणाऱ्या व्यक्तींवर आणि त्यांना नियुक्त करणाऱ्या कंपन्यांवर अनेक बंधने आहेत. जर या कामगारांनी नोकरी गमावली, तर त्यांना केवळ ६० दिवसांत अमेरिकेतून बाहेर पडावे लागते किंवा नवीन नोकरी शोधून तिच्यासाठी नवीन व्हिसा अर्ज करावा लागतो. या मर्यादेमुळे त्यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांना सुद्धा मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. कुटुंबातील सदस्यांनाही अचानक परत देशाला जाण्याचा धोका असतो, ज्यामुळे कौटुंबिक आणि आर्थिक स्थैर्यामध्ये खळबळ उडते..Premium| Trump India Tariffs: आयातशुल्क की दबावतंत्र?.ब्रेन ड्रेन : ब्रेन ड्रेन ही आणखी एक मोठी समस्या आहे. अनेक भारतीय तज्ज्ञ जे H-1B व्हिसा घेऊन अमेरिकेत जातात, ते तिथे स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतात, म्हणजे ते कायमचे अमेरिकेतच राहतात. त्यामुळे भारताला त्यांच्या कौशल्यांचा फायदा न झाल्याने तंत्रज्ञान आणि संशोधन क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होतो.आर्थिक ताण : या नव्या व्हिसा शुल्कवाढीमुळे मोठ्या कंपन्यांना अंदाजे $५०० दशलक्षांपेक्षा अधिक अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागेल. हा वाढलेला खर्च त्यांच्या एकूण नफ्यावर परिणाम करेल, ज्यामुळे कंपन्यांची आर्थिक स्थिती कमजोर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आयटी क्षेत्रातील गुंतवणूक, नोकरी निर्मिती आणि वाढ यावरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो..तात्पुरते आर्थिक परिणामया शुल्कवाढीमुळे भारतीय आयटी क्षेत्राचा खर्च सुमारे ५०० ते ६०० दशलक्ष डॉलर्सनी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. नॅसकॉमनेही सूचित केले आहे की, या शुल्कामुळे अमेरिकेत सुरु असलेल्या आयटी प्रकल्पांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात, ज्यामुळे उद्योगाच्या कामकाजास त्रास होऊ शकतो.शेअर बाजारातदेखील आयटी क्षेत्राच्या निर्देशांकात ५ ते १० टक्क्यांनी घसरण दिसून आली आहे. व्हिसा प्रमाण कमी झाल्यामुळे भारताला मिळणारा परकीय निधी $५ ते १० अब्ज डॉलर्सनी कमी होऊ शकतो, ज्याचा थेट परिणाम हैदराबाद, बंगळुरूसारख्या तांत्रिक केंद्रांवर होईल.हा निर्णय अमेरिकेत कामासाठी जाणाऱ्यांच्या कौटुंबिक आणि मानसिक आरोग्यावरही परिणाम करणारा आहे. याबाबत भारताच्या परराष्ट्र कार्यालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. अमेझॉनसह काही मोठ्या अमेरिकन कंपन्यांना यामुळे १ अब्ज डॉलर्सहून अधिक अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे काही कंपन्या आपली कामे इतर देशांमधील कार्यालयात हलवण्याचा विचारही करत आहेत. यामुळे भारताला काही आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता आहे, पण दुसरीकडे अमेरिका आणि भारत यांच्यातील आर्थिक व राजकीय संबंधांवर तणाव वाढण्याचीही शक्यता तयार झाली आहे..Premium|Russia India :गुजरातच्या एका रिफायनरीसाठी भारताचा युरोपियन युनियनशी पंगा?.दीर्घकालीन परिणाम आणि संधीदीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पाहता, हा निर्णय भारताला नव्या धोरणांचा अवलंब करण्यास भाग पाडेल. भारतातील कंपन्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ऑटोमेशनमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित होतील, ज्यामुळे तंत्रज्ञानाचा विकास पुढे जाणार आहे. परंतु, जर कॅनडा, ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांकडे जास्त भारतीय तज्ज्ञ गेले झाले, तर भारतातील ब्रेन ड्रेन वाढण्याचा धोका निर्माण होईल.अमेरिकेत तज्ज्ञांची कमतरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे तेथे आर्थिक वाढ हळूहळू मंदावू शकते. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम भारताच्या निर्यातीवरही होऊ शकतो, कारण आयटी व सेवा क्षेत्रात अमेरिकेचा मोठा वाटा आहे. तरीही, अमेरिकन कंपन्यांनी काही काम भारतात हलवल्यामुळे भारतीय आउटसोर्सिंग उद्योगाला नवीन संधी मिळू शकतात.भारत आणि अमेरिकेच्या व्यापारात काही ताण निर्माण होऊ शकतात, पण भारताकडे अमेरिकेसोबत सुमारे २०० अब्ज डॉलरचा अधिक व्यापार असल्यामुळे हा ताण काहीसा संतुलित राहू शकतो. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये संवाद आणि आर्थिक सहकार्य सुरू राहण्याची शक्यता अधिक आहे..निष्कर्षभारताने O-1 आणि L-1 व्हिसा पर्यायांचा अधिक वापर करायला हवा. तसेच संशोधन, विकास आणि कौशल्यवृद्धी यावर विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. २०३० पर्यंत दहा हजार नवीन युनिकॉर्न (उच्च मूल्यासह) कंपन्या तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठरवले पाहिजे.युरोप, मध्य पूर्व आणि आफ्रिका या जलद वाढत असलेल्या बाजारांमध्ये भारतीय आयटी कंपन्यांची वाटचाल वाढवायला हवी. तसेच, सरकारने कौशल्य प्रशिक्षण योजना राबवून नव्या कामगारांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान शिकवावे, जेणेकरून त्यांची कामगिरी सुधारेल.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 