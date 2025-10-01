Premium|study Room : वनतारा प्रकरण आणि प्राण्यांचे हक्क

सत्यजीत हिंगेप्राण्यांच्या हक्कांबाबत भारतात वानतारा प्रकरण (Vanatara zoo) आज एक सामाजिक, कायदेशीर आणि सांस्कृतिक विषय ठरत आहे. अब्जाधीशांच्या खाजगी प्राणी उद्यानात दुर्मिळ प्रजातींचे स्थानांतर, त्यांचे संगोपन व त्यामागे असलेली प्राणी म्हणजे संपत्ती ही मानसिकता यामुळे संपूर्ण देशात चर्चा रंगली आहे..कायदेशीर व घटनात्मक चौकटभारतीय संविधानातील कलम ४८ अ आणि कलम ५१ अ (g) नुसार नागरिकांवर पर्यावरण, वन्यजीव व प्राण्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी आहे. तसेच, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२, प्राणी क्रूरता प्रतिबंध अधिनियम १९६० आणि जैवविविधता अधिनियम २००२ ही कायदे प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी आहेत. .Premium|Study Room: महाराष्ट्रातील प्रादेशिक विषमतेवर महामार्गांचे जाळे हाच उपाय आहे का?.सर्वोच्च न्यायालयाने Animal Welfare Board of India vs. A. Nagaraja (२०१४) या ऐतिहासिक निर्णयात ‘प्राण्यांनाही जीवनाचा हक्क आहे’ असे स्पष्ट केले. जलीकट्टू, बैलगाडी शर्यत यांसारख्या प्रकरणात न्यायालयाने मानवी आनंदासाठी प्राण्यांच्या अमानवी शोषणास परवानगी देता येणार नाही हा ठामपणे सांगितले आहे..वनतारा प्रकरणातील गुंतागुजरातमधील या प्रकरणात आफ्रिकन जिराफ, झेब्रा, हिप्पो यांसारख्या दुर्मिळ प्राण्यांच्या हालचालीबाबत परदेशी सरकार व भारतीय अधिकाऱ्यांनी उचललेल्या प्रश्नांमुळे नैतिकतेची चर्चा पेटली. केवळ श्रीमंती व प्रतिष्ठेसाठी दुर्मिळ प्राण्यांना खाजगी मालमत्ता म्हणून वागवणे हा पर्यावरणीय न्यायाशी विसंगत दृष्टीकोन असल्याची चर्चा आहे..सांस्कृतिक व सामाजिक पैलूभारतीय परंपरेत प्राण्यांना पूजनीय स्थान आहे. हत्तीला गणेशाचे प्रतीक मानले जाते, वानरांना हनुमानाचे रूप समजले जाते, तर गाईला मातेसमान पूजले जाते. अशा संस्कृतीत प्राण्यांना केवळ प्रदर्शनाचे साधन किंवा ‘प्रतिष्ठेचे प्रतिक’ मानणे ही आपलीच परंपरा पायदळी तुडवणारी बाब आहे..Premium| Mahadevi Elephant: 'महादेवी'चा निरोप... गाव अश्रूंनी भिजलं, परंपरा आणि कायद्यातील संघर्ष तीव्र!.आंतरराष्ट्रीय संदर्भजागतिक स्तरावर अनेक देशांनी सर्कस प्राणीबंदी, फर उद्योगावरील निर्बंध यांसारखे पाऊल उचलले आहे. कोस्टा रिका व बोलिव्हिया यांनी प्राणीसंग्रहालयेच बंद करून ‘सफारी-आधारित नैसर्गिक अधिवास मॉडेल’ स्वीकारले आहे. भारतानेही या दिशेने धोरणात्मक विचार करण्याची गरज आहे..सर्वोत्तम पद्धती व मार्ग१. प्राणी हक्क आयोग स्थापन करून प्रत्येक प्रकरणावर लक्ष ठेवणे.२. स्थानिक समुदायांचा सहभाग : प्राण्यांचे संरक्षण हे केवळ सरकारचे नव्हे तर समाजाचे सामूहिक कर्तव्य.३. कठोर कायदा : वन्यजीव बेकायदेशीर व्यापारासाठी कडक शिक्षा व कारावास.४. शैक्षणिक उपक्रम : शाळा व महाविद्यालयांमध्ये ‘प्राणी हक्क’ हा विषय शिकवणे.५. आश्रय गावे (shelter-villages) - दुर्मिळ प्राण्यांचे नैसर्गिक वातावरणात संरक्षण..Premium|Study room: अब्जाधिशांचा निर्देशांक ते लष्करातील संभव प्रणाली वाचा, सकाळ डायरी मध्ये!.पुढील दिशावनतारा प्रकरण केवळ एका घराण्याशी जोडलेले नाही, तर ‘आपण प्राण्यांशी कसे वागतो’ या मोठ्या प्रश्नाशी जोडलेले आहे. जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन यांनी म्हटले आहे “मानव व प्राणी यांचे अस्तित्व परस्परावलंबी आहे, केवळ मानवाच्या सुखासाठी प्राण्यांच्या जीवनावर गदा आणणे म्हणजे मानवतेचा पराभव आहे.”आजच्या काळात विकास, उद्योग, संपत्ती या सर्वांना मानवी संवेदनशीलतेची चौकट घालावी लागेल. कारण प्राणी हे केवळ निसर्गसाखळीचा घटक नाहीत, तर आपल्या सांस्कृतिक आत्म्याचा जिवंत वारसा आहेत. वानतारा प्रकरणाने आपल्याला या आत्मपरीक्षणाचीच संधी दिली आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.