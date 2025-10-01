Premium|study Room : वनतारा प्रकरण आणि प्राण्यांचे हक्क

Study Room

study Room : वनतारा प्रकरण आणि प्राण्यांचे हक्क

Vanatara case : वनतारा मार्फत केले जाणारे प्राण्यांचे खासगी संगोपन हे कायदेशीर आहे की नियमबाह्य याबद्दल बरीच चर्चा रंगली आहे. खरोखरची प्राण्यांची काळजी की अब्जाधिशांचा नवा शौक...
Vanatara&nbsp; : private zoo controversy

सत्यजीत हिंगे

प्राण्यांच्या हक्कांबाबत भारतात वानतारा प्रकरण (Vanatara zoo) आज एक सामाजिक, कायदेशीर आणि सांस्कृतिक विषय ठरत आहे. अब्जाधीशांच्या खाजगी प्राणी उद्यानात दुर्मिळ प्रजातींचे स्थानांतर, त्यांचे संगोपन व त्यामागे असलेली प्राणी म्हणजे संपत्ती ही मानसिकता यामुळे संपूर्ण देशात चर्चा रंगली आहे.

