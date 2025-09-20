Premium|Study Room: मत चोरीच्या आरोपाचे विस्तृत चिंतन

लेखक- अभिजित मोदेप्रस्तावना - निवडणूक आणि लोकशाहीचा पायानिवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा कणा. भारतात अलीकडे निवडणूक आयोगावर मतांची चोरी व मतदार यादीतील अनियमिततेसंदर्भात गंभीर आरोप झाले. यामुळे निवडणुकीच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निवडणूक पारदर्शक व प्रामाणिक होण्यासाठी नैतिक नियमावली गरजेची आहे..निवडणूक प्रक्रियेतील नैतिक मूल्येनेमक्या नैतिक मूल्यांशिवाय निवडणूक प्रक्रिया योग्यरीत्या चालू शकत नाही. नैतिकतेमध्ये पारदर्शकता महत्त्वाची आहे. मतांची नोंदणी व मोजणी प्रत्येकासाठी खुली व तपासणीस योग्य असावी. मतदारांनीही मतदान करताना प्रामाणिकपणे वागावे..निवडणूक आयोगाचे नैतिक कर्तव्यनिवडणूक आयोगाला सर्व पक्षांसाठी समान नियम बनवून अंमलात आणणे आवश्यक आहे. आयोगाने तयार केलेली आदर्श आचारसंहिता निवडणुकीतील नैतिक वर्तनासाठी मार्गदर्शक आहे. त्यात द्वेषपूर्ण भाषण, धर्म आणि जातीच्या नावावर मत मागण्यास मनाई केली आहे. या नियमांचा भंग झाल्यास आयोग कारवाई करतो. आयोगाचा प्रामाणिकपणा आणि निष्पक्षता जागरुक नागरिकांचा लोकशाहीवरील विश्वास वाढवते. आयोगाने मतदार यादी नियमितपणे तपासण्याची व सुधारणा करण्याची जबाबदारी पार पाडायला हवी..Premium|Study Room : बेकायदेशीर स्थलांतर म्हणजे देशासमोरील बहुआयामी संकट.भारतीय विचारवंतांचा नैतिक दृष्टिकोनकौटिल्य यांचे तत्त्व आणि राजकारण - कौटिल्यांनी सांगितले आहे, की शासनासाठी साधने महत्त्वाची असली तरीही ती नैतिक असावीत. उद्दिष्ट साध्य करताना नैतिकता पाळणे अपरिहार्य आहे.महात्मा गांधी - महात्मा गांधी यांनी शुद्ध साधना व शुद्ध साध्य यावर जोर दिला. निवडणूक जिंकणे किंवा गमावण्यापूर्वी नैतिकतेचे पालन सर्वाधिक महत्त्वाचे.स्वामी विवेकानंद - नेतृत्व प्रामाणिकपणावर आधारित असावे. जनतेच्या हितासाठी नेत्याने सदैव सत्याच्या बाजूने उभे राहावे..लोकशाही आणि नैतिक जबाबदारीभारतात लोकशाही म्हणजे केवळ हक्क नव्हे, तर सामाजिक आणि नैतिक कर्तव्यांची जाणीवही आहे. निवडणुकीत केवळ मतदान करणे नव्हे तर व्यापक समाजहितासाठी विचारपूर्वक आणि जबाबदारीने मतदान करणे गरजेचे असते. भारतीय लोकशाहीमध्ये प्रशासन, निवडणूक आयोग, नेते आणि मतदार हे सर्व घटक नैतिकतेसाठी बांधील आहेत..विद्यमान आव्हानेमत चोरी आणि मतदार यादीतील गैरव्यवहारांचे आरोप हे लोकशाहीसमोरील मोठे आव्हान आहे. विरोधी पक्षांनी यासंदर्भात आरोप केल्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सोशल मीडिया व तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे निवडणूक प्रक्रियेत नव्या पद्धतींचा वापर होत आहे. तिथेही नैतिकतेचा ताळमेळ बाळगणे गरजेचे आहे. मीडिया व जनतेमध्येही योग्य माहितीचा प्रसार केल्यास अफवा आणि गैरसमज दूर होऊ शकतील..निवडणूक आयोगाचे प्रयत्नमतदार यादी अद्ययावत ठेवण्यासाठी, खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व सोशल मीडियाचा गैरवापर थांबवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कठोर नियम केले आहेत. यामुळे नैतिकतेस हातभार लागतो. झालेल्या आरोपांवरही निवडणूक आयोगाने तपशीलवार माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. आरोपांची चौकशी करून सत्य समोर आणण्याचाही प्रयत्न केला गेला आहे..मतदारांची नैतिक जबाबदारीमतदान करताना कोणत्याही बाह्य दडपणास बळी पडू नये. जात-धर्म-पैशाचा विचार न करता मतदाराने देशाच्या व समाजाच्या व्यापक हितासाठी मतदान करावे. सत्य माहितीवरून मत द्यावे. त्यासाठी फसवणूक व चलाखीचे मार्ग वापरू नये. मत खरेदी करणे किंवा विकणे हा लोकशाहीला धोका आहे. मतदारांनी मतदानाचा अधिकार वापरताना नैतिकतेचे भान राखणे गरजेचे आहे..Premium|Study Room: जमीन घोटाळा, राजकारण आणि नातेसंबंध..! .निष्कर्ष - नैतिक लोकशाहीसाठी जबाबदारीलोकशाही भक्कम करण्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया नैतिक, पारदर्शक आणि निष्पक्ष असणे अनिवार्य आहे. राजकीय नेते, निवडणूक आयोग आणि मतदार या घटकांनी आपापली नैतिक भूमिका निभावल्याशिवाय लोकशाही पारदर्शक राहू शकत नाही. मूल्याधारित निर्णय, धोरणांची पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशक सहभाग हाच लोकशाहीचा खरा धर्म आहे. त्यामुळे नैतिकतेचे पालन करता येणारी तत्त्वे आणि शिकवण आजच्या काळात अधिक गरजेची आहेत. या तत्त्वांचे पालन केल्याशिवाय निवडणूक प्रक्रियेत प्रत्येक गोष्टीवर विश्वास ठेवणे कठीण होईल व लोकशाहीची गुणवत्ता ढासळेल. यामुळे नैतिकतेला सर्व स्तरांवर प्राधान्य देणे हा लोकशाही सर्वांसाठी न्यायसंगत करण्याचा मार्ग आहे. अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.