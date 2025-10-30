Premium|Study Room : आंतरराष्ट्रीय युद्धातील नैतिकता

Study Room

आंतरराष्ट्रीय युद्धातील नैतिकता

War Ethics : युद्धाच्या काळात मानवीय मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी आणि युद्धनियम निश्चित करण्यासाठी जेनेव्हा करारासारख्या आंतरराष्ट्रीय कायदे आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी तयार केले आहेत.
लेखक : अभिजित मोदे

आंतरराष्ट्रीय युद्ध हे मानवजातीसाठी अत्यंत गंभीर व जटिल प्रश्न आहे. कोणत्याही युद्धाला नैतिकतेचा प्रश्न असतो, कारण युद्धातील हिंसा, नाश व मृत्यू हे माणुसकीच्या मूल्यांना आव्हान देतात. कुठलेही युद्ध सुरू करण्याआधी किंवा चालू असताना, न्याय व अन्याय, चांगले-वाईट, काय योग्य-अयोग्य, हे प्रश्न उभे राहतात.

उदाहरणार्थ, द्वितीय महायुद्धात नाझी अत्याचारांचा समाचार घेण्यासाठी इतर देशांनी केलेली हस्तक्षेप नैतिकदृष्ट्या योग्य की अयोग्य हा वाद अनेक तज्ज्ञांनी मांडला आहे.​

