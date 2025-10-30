Premium|Study Room : आंतरराष्ट्रीय युद्धातील नैतिकता

लेखक : अभिजित मोदेआंतरराष्ट्रीय युद्ध हे मानवजातीसाठी अत्यंत गंभीर व जटिल प्रश्न आहे. कोणत्याही युद्धाला नैतिकतेचा प्रश्न असतो, कारण युद्धातील हिंसा, नाश व मृत्यू हे माणुसकीच्या मूल्यांना आव्हान देतात. कुठलेही युद्ध सुरू करण्याआधी किंवा चालू असताना, न्याय व अन्याय, चांगले-वाईट, काय योग्य-अयोग्य, हे प्रश्न उभे राहतात. उदाहरणार्थ, द्वितीय महायुद्धात नाझी अत्याचारांचा समाचार घेण्यासाठी इतर देशांनी केलेली हस्तक्षेप नैतिकदृष्ट्या योग्य की अयोग्य हा वाद अनेक तज्ज्ञांनी मांडला आहे..प्राचीन भारतीय दृष्टीकोनभारतीय संस्कृतीमध्ये भगवद्गीतेतून ‘धर्मयुद्ध’ व ‘न्यायनिष्ठ युद्ध’ या संकल्पनांना महत्व दिले गेले आहे. युद्ध केवळ विजयासाठी नसून, धर्म आणि सत्यासाठी असावे ही शिकवण आहे.उदाहरण :महाभारतातील कुरुक्षेत्राच्या युद्धाला ‘धर्मयुद्ध’ म्हणून ओळखले जाते, जरी दोन्ही बाजूने विनाश झालाच.पाश्चिमात्य ‘जस्ट वॉर थिअरी’ (Just War Theory)पाश्चिमात्य जगात ‘जस्ट वॉर थिअरी’ सिद्धांत मोठ्या प्रमाणावर मानला जातो.युद्ध योग्य कधी? (Jus ad bellum): फक्त न्याय्य कारण, योग्य हेतू, प्रामाणिक अधिकाऱ्यांकडून निर्णय, योग्य साधने आणि विजयाची शक्यता असावी.युद्धातील आचरण (Jus in bello): शत्रू व नागरिक यांची ओळख, शस्त्रांचा प्रमाणबद्ध वापर, गरजेपेक्षा जास्त हिंसा टाळावी.उदाहरण : १९९९ मध्ये कोसोवोमध्ये नाटोने मानवी अधिकारांचा भंग रोखण्यासाठी केलेला हस्तक्षेप..Premium|Study Room : अपूर्णतेतील सौदर्य आणि आत्मशोध.वास्तववादी (Realist) दृष्टीकोनवास्तववादी दृष्टीकोन मानतो की, युद्धातील निर्णय हे मुख्यतः सामर्थ्य, स्वार्थ, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि व्यावहारिक निकषांवरच घेतले जातात; नैतिकता दुय्यम ठरते.वास्तववादी दृष्टीकोनाची मुख्य तत्त्वे:राज्य हे केंद्रबिंदू आहे. राज्य हे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील सर्वात महत्त्वाचे घटक मानले जाते.सत्ता आणि सुरक्षा अत्यावश्यक आहेत. प्रत्येक राज्याचे मुख्य उद्दिष्ट स्वतःची सुरक्षा व सामर्थ्य टिकविणे हेच असते.नैतिकता दुय्यम भूमिका बजावते. युद्ध किंवा शांततेतील निर्णय हे नैतिक वा मानवी दृष्टिकोनातून नव्हे तर वास्तववादी, व्यावहारिक आणि स्वार्थी कारणांनी घेतले जातात.अराजक आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था - कोणतेही केंद्रीय सरकार किंवा सर्वोच्च अधिकार नसल्याने प्रत्येक राज्य स्वतःच्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करते..Premium|study Room :लैंगिक छळापासून महिलांना सुरक्षितता कधी लाभणार? .आंतरराष्ट्रीय कायदेयुद्धाच्या काळात मानवीय मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी आणि युद्धनियम निश्चित करण्यासाठी जेनेव्हा करारासारख्या आंतरराष्ट्रीय कायदे आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी तयार केले आहेत. युद्धात नागरिकांना उद्दिष्ट न बनविणे, अत्याचार न करणे, कैद्यांशी योग्य वागणूक अशा नियमांचे पालन अत्यावश्यक आहे.उदाहरण : दुसर्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेले संयुक्त राष्ट्र संघ आणि जेनेव्हा करार हे मानवाधिकार रक्षणाचे उत्तम उदाहरण आहेत..निष्कर्षयुद्धातील नैतिकता ही केवळ न्याय्यतेचा प्रश्न नसून ती मानवजातीच्या भविष्याचा, मानवी हक्कांच्या संरक्षणाचा आणि जागतिक शांततेच्या टिकावाचा मूलाधार आहे. प्रत्येक युद्ध नव्या स्वरूपात, नव्या तंत्रज्ञानासह आणि नव्या विचारसरणीसह उभे राहते, पण त्याच्या मध्यवर्ती नैतिक प्रश्न मात्र कायम राहतात. .Premium|Study Room: भारतात सायबर गुन्हे का वाढतायत? .हत्त्या, अन्यायाचा आणि विनाशाचा सामना करतानाही माणुसकी कशी जपायची हा खरा आव्हानात्मक प्रश्न असतो, म्हणूनच युद्धाच्या काळात नैतिकता केवळ विचारसरणी न राहता कृतीत उतरली पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय समाज, विविध राष्ट्रे आणि सामान्य नागरिक यांनी एकत्र येऊन शांततेचा, सहजीवनाचा आणि मानवतेच्या रक्षणाचा पुरस्कार करणे हे आजच्या युगाचे सर्वात मोठे नैतिक कर्तव्य आहे.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.