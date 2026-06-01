Premium|Study Room : कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा भारतीय रोजगारांवर दुहेरी परिणाम; संधींचा वर्षाव की नोकऱ्यांवर गंडांतर?

लेखक : सुदर्शन कुडचेभारतात तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे रोजगार व्यवस्थेमध्ये मोठे बदल होत आहेत. संगणक, स्वयंचलित यंत्रणा आणि डिजिटल सेवा यांनंतर आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा नवा बदल घडवणारा घटक म्हणून समोर आला आहे. उद्योग, बँकिंग, शिक्षण, आरोग्य, माध्यमे आणि प्रशासन अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढत आहे. त्यामुळे कामकाज अधिक वेगवान, अचूक आणि कार्यक्षम होत असले, तरी रोजगारांवर त्याचा काय परिणाम होणार याबाबत मोठी चर्चा सुरू आहे. भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्या असलेल्या आणि तरुणांवर आधारित अर्थव्यवस्थेमध्ये रोजगार हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. अशा परिस्थितीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोजगारांसाठी संधी निर्माण करणार की रोजगार कमी करणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे कायकृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे संगणक आणि यंत्रांना मानवी विचारप्रक्रियेप्रमाणे निर्णय घेण्याची क्षमता देणारी प्रणाली होय. माहितीचे विश्लेषण करणे, भाषेचे आकलन करणे, चित्र ओळखणे किंवा निर्णय घेणे यांसारखी कामे ही प्रणाली करू शकते. गेल्या काही वर्षांमध्ये या तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. ग्राहक सेवा, ऑनलाइन व्यवहार, वैद्यकीय निदान, भाषांतर, शिक्षण आणि उद्योग व्यवस्थापन यामध्ये त्याचा वापर होत आहे. त्यामुळे कामकाज अधिक जलद आणि कमी खर्चिक होत आहे.भारतातील वाढता वापरभारतात डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा विस्तार झाल्यानंतर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वेगाने वाढू लागला. माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या, बँका, ऑनलाइन व्यापार व्यवस्था आणि उत्पादन क्षेत्र यामध्ये या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे. काही अहवालांनुसार भारतातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र पुढील काही वर्षांत वेगाने विस्तारण्याची शक्यता आहे. अनेक कंपन्या ग्राहक सेवा, माहिती विश्लेषण आणि स्वयंचलित प्रक्रिया यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत. यामुळे उद्योगांमध्ये कार्यक्षमता वाढत आहे आणि वेळेची बचत होत आहे. भारत सरकारनेही डिजिटल परिवर्तन आणि तांत्रिक नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि शेती क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढवण्यासाठी विविध उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत..रोजगारांवरील सकारात्मक परिणामकृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे अनेक नवीन रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. माहिती विश्लेषण, संगणकीय प्रणाली व्यवस्थापन, डिजिटल सुरक्षा, तांत्रिक सहाय्य आणि माहिती प्रक्रिया यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये नवीन संधी निर्माण होत आहेत. याशिवाय आरोग्य, शिक्षण आणि शेती यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही तांत्रिक सहाय्यक सेवांची मागणी वाढत आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारंपरिक रोजगार पूर्णपणे नष्ट करण्याऐवजी रोजगारांचे स्वरूप बदलू शकते. उदाहरणार्थ, बँकिंग क्षेत्रामध्ये डिजिटल सेवा वाढल्या असल्या, तरी ग्राहक व्यवस्थापन, तांत्रिक सहाय्य आणि डेटा विश्लेषण यांसारख्या नवीन कामांची निर्मिती झाली आहे. उत्पादन क्षेत्रामध्ये स्वयंचलित यंत्रांचा वापर वाढला असला, तरी देखभाल, निरीक्षण आणि तांत्रिक नियंत्रणासाठी नवीन कौशल्यांची गरज निर्माण झाली आहे.रोजगारांवरील नकारात्मक परिणामकृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे काही पारंपरिक रोजगारांवर धोका निर्माण होण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः पुनरावृत्ती होणारी आणि नियमांवर आधारित कामे स्वयंचलित प्रणालींकडे जात आहेत. ग्राहक सेवा, माहिती नोंदणी, मूलभूत लेखा प्रक्रिया आणि काही उत्पादन क्षेत्रांमध्ये मानवी श्रमांची गरज कमी होऊ शकते. त्यामुळे कमी कौशल्य असलेल्या कामगारांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर तरुण कार्यक्षमता असल्यामुळे या बदलांचा सामाजिक परिणाम अधिक व्यापक असू शकतो.शासनाची भूमिका आणि धोरणेभारत सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच रोजगारांवरील परिणामांचा विचार करण्यावरही भर देत आहे. डिजिटल पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास आणि तांत्रिक प्रशिक्षण यांवर विशेष लक्ष दिले जात आहे. कौशल्य विकास कार्यक्रमांच्या माध्यमातून तरुणांना नवीन तांत्रिक क्षेत्रांसाठी तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच नवउद्योग आणि संशोधन क्षेत्रालाही प्रोत्साहन दिले जात आहे. शासनासमोर सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे तांत्रिक प्रगती आणि रोजगार संरक्षण यामध्ये संतुलन राखणे होय.भविष्यातील दिशाकृत्रिम बुद्धिमत्ता ही भारतासाठी मोठी संधी देखील ठरू शकते आणि मोठे आव्हानही. योग्य नियोजन, कौशल्य विकास आणि शिक्षण सुधारणा यांच्या माध्यमातून भारत या तांत्रिक बदलांचा फायदा घेऊ शकतो. विशेषतः तरुणांना नवीन कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिल्यास रोजगार बाजारातील बदलांशी जुळवून घेणे अधिक सोपे होऊ शकते. उद्योग, शिक्षण संस्था आणि शासन यांच्यातील समन्वय भविष्यात महत्त्वाचा ठरणार आहे..निष्कर्षकृत्रिम बुद्धिमत्ता ही रोजगारांसाठी पूर्णपणे संधी आहे किंवा पूर्णपणे धोका आहे, असे स्पष्टपणे म्हणता येत नाही. या तंत्रज्ञानामुळे काही पारंपरिक रोजगारांवर परिणाम होण्याची शक्यता असली, तरी नवीन कौशल्याधारित रोजगारांची निर्मितीही होत आहे. भारतासाठी सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे बदलत्या तांत्रिक वातावरणाशी जुळवून घेणे. कौशल्य विकास, शिक्षण सुधारणा आणि समावेशक धोरणे यांच्या माध्यमातून भारत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगामध्ये रोजगार आणि विकास यामध्ये संतुलन साधू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.