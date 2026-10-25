Study Room|World Development Report 2026 : मोठ्या AI मॉडेल्सपेक्षा ‘Small AI’ विकसनशील देशांचं भविष्य बदलणार? नवा जागतिक रिपोर्ट काय सांगतोय?

लेखिका – श्रद्धा कोळेकरबारामतीतील ऊसशेतीत AI च्या मदतीने मिळणाऱ्या सल्ल्यामुळे काही शेतकऱ्यांच्या उसाच्या उत्पादनात ४० टक्के वाढ झाली आणि पाणी व खतांचा वापर ३० टक्क्यांनी कमी झाला. आरोग्य क्षेत्रात क्षयरोगाचं निदान करण्याचं प्रमाण ३५ टक्क्यांनी वाढल्याचा दावाही केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केला. ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे जागतिक बँकेच्या World Development Report 2026: The Promise of Artificial Intelligence या अहवालाच्या भारतातील प्रकाशन कार्यक्रमात ते बोलत होते.या उदाहरणांमधून AI चा वापर स्थानिक गरजांनुसार केल्यास शेती आणि आरोग्यासारख्या क्षेत्रांमध्ये कोणत्या संधी निर्माण होऊ शकतात, याची कल्पना येते. मात्र, AI च्या विकासासाठी प्रत्येक देशाने महागडी मॉडेल्स आणि प्रचंड डेटा सेंटर उभारणं आवश्यक आहे का? की कमी खर्चातील, विशिष्ट समस्या सोडवणारी आणि स्थानिक परिस्थितीशी जुळवून घेता येणारी AI साधनंही विकासाला चालना देऊ शकतात?जागतिक बँकेच्या World Development Report 2026 मध्ये AI च्या माध्यमातून विकासाच्या संधी कशा वाढवता येतील, याविषयी भाष्य करण्यात आले आहे. विकसनशील देशांनी उपलब्ध AI साधनांचा वापर करणं, त्यांना स्थानिक गरजांनुसार अनुकूल बनवणं आणि स्वतःची तांत्रिक क्षमता विकसित करणं याविषयी या अहवाला मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. या अहवालातील महत्त्वाचे निष्कर्ष, आकडेवारी आणि भारतासाठी त्यातून निर्माण होणाऱ्या संधी जाणून घेऊया..AI मुळे रोजगार जाणार की उत्पादकता वाढणार?AI चा वाढता वापर म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार कमी होणार, अशी भीती सातत्याने व्यक्त केली जाते आहे. मात्र, जागतिक बँकेच्या अहवालातील आकडेवारी मात्र या चर्चेला वेगळा दृष्टिकोन देते.अहवालानुसार, कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांतील सध्याच्या नोकऱ्यांपैकी सुमारे ४.५ टक्के नोकऱ्यांना Generative AI मुळे स्वयंचलनाचा धोका म्हणजेच Automation Risk आहे. उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये तुलनेनं हे प्रमाण अधिक म्हणजेच १४.२ टक्के आहे. दुसरीकडे, AI च्या वापरामुळे विकसनशील अर्थव्यवस्थांमधील १६.२ टक्के नोकऱ्यांच्या उत्पादकतेत म्हणजेच प्रॉडक्टिव्हिटीमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. आणि उच्च उत्पन्नाच्या देशांसाठी हे प्रमाण १८.७ टक्के आहे.या आकडेवारीचा अर्थ असा की, विकसनशील देशांमध्ये रोजगारावर परिणाम होणार नाही असा नाही. स्वयंचलनाचा धोका आणि उत्पादकता वाढण्याची क्षमता या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. या टक्केवारीतून प्रत्यक्षात किती नोकऱ्या नष्ट होतील किंवा किती नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील, हे निश्चित नसले तरी विकसनशील देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार प्रत्यक्ष श्रमाच्या कामांशी संबंधित असल्याने AI चा सुरुवातीचा परिणाम अनेकदा कामगारांना पूर्णपणे बदलण्यापेक्षा त्यांच्या कामात मदत करण्याच्या स्वरूपाचा असू शकतो. याउलट, माहिती प्रक्रिया, प्राथमिक मजकूरलेखन, ग्राहक सेवा आणि इतर ज्ञानाधारित सेवांमध्ये कामाचं स्वरूप वेगाने बदलू शकतं.उदाहरणार्थ, AI मुळे एखाद्या कर्मचाऱ्याला माहितीचं विश्लेषण, अहवाल तयार करणं किंवा ग्राहकांच्या प्रश्नांची उत्तरं देणं कमी वेळात शक्य होऊ शकतं. त्यामुळे त्याच वेळेत अधिक काम पूर्ण करता येईल. मात्र, या वाढलेल्या उत्पादकतेचा फायदा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात होईल, ग्राहकांना कमी दर मिळतील की कंपनीचा नफा वाढेल, हे आर्थिक परिस्थितीवर आणि बाजारातील स्पर्धेवर अवलंबून असेल..Small AI म्हणजे नेमकं काय?AI च्या क्षेत्रात मोठ्या मॉडेल्सची चर्चा अधिक होते. मात्र, प्रत्येकच प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रचंड संगणकीय क्षमता असलेलं मॉडेलच आवश्यक असतं असं नाही. काही विशिष्ट समस्या सोडवणारी, कमी खर्चात उपलब्ध होणारी आणि मर्यादित साधनांवरही वापरता येणारी AI साधनं म्हणजेच Small AI.उदाहरणार्थ, शेतकऱ्याला पिकांवरील रोग ओळखण्यासाठी, आरोग्य कर्मचाऱ्याला प्राथमिक तपासणीसाठी किंवा शिक्षकाला विद्यार्थ्यांसाठी सरावाचे प्रश्न तयार करण्यासाठी महागडी आणि सर्व प्रकारची कामं करणारी AI प्रणाली आवश्यक नाही. त्या विशिष्ट कामासाठी उपयुक्त असलेलं साधन पुरेसं ठरू शकतं.जागतिक बँकेच्या माहितीनुसार, काही ठिकाणी मोबाईलवर काढलेल्या छायाचित्रांद्वारे पिकांवरील कीड ओळखण्यास मदत करणारी साधनं वापरली जात आहेत. आरोग्य क्षेत्रात पोर्टेबल उपकरणांच्या मदतीने क्षयरोगाच्या प्राथमिक तपासणीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर होतो. शिक्षणात हलकी AI साधनं विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार शिकण्यास मदत करू शकतात.या उदाहरणांमधून महत्त्वाची बाब समोर येते. AI चा फायदा मिळवण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीकडे महागडा स्मार्टफोन किंवा वेगवान इंटरनेट असणं आवश्यक ठरू नये. स्थानिक परिस्थितीनुसार आवाज, फोन कॉल किंवा साध्या उपकरणांवर चालणाऱ्या सेवाही उपयुक्त ठरू शकतात.. Small AI भारतासाठी महत्त्वाचे का ठरू शकते?भारतासारख्या विविध भाषा, आर्थिक परिस्थिती आणि विकासाच्या वेगवेगळ्या पातळ्या असलेल्या देशासाठी Small AI ची संकल्पना महत्त्वाची ठरू शकते. विशेषतः शेती, आरोग्य, शिक्षण, लघुउद्योग आणि सरकारी सेवा या क्षेत्रांमध्ये त्याचा वापर वाढवता येऊ शकतो.शेतीमध्ये स्थानिक हवामान, पिकांचे प्रकार आणि उपलब्ध संसाधनांचा विचार करून शेतकऱ्यांना निर्णय घेण्यासाठी मदत करता येऊ शकते. आरोग्य क्षेत्रात तज्ज्ञांची कमतरता असलेल्या भागांमध्ये प्राथमिक तपासणी आणि रुग्णांची माहिती व्यवस्थापित करण्यासाठी AI उपयुक्त ठरू शकते. शिक्षणात विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पातळीनुसार शिकण्याची साधनं उपलब्ध होऊ शकतात.भारतातील भाषिक विविधता हा या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. इंग्रजीत काम करणारी AI प्रणाली मराठी किंवा इतर भारतीय भाषांमध्ये तितकीच अचूक असेलच असं नाही. त्यामुळे स्थानिक भाषांतील दर्जेदार डेटा, भाषिक संदर्भ आणि स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन AI साधनं विकसित करणं आवश्यक असल्याचं या अहवालात सांगण्यात आलं आहे.अनेक लघुउद्योगांसाठी ही संधी महत्त्वाची आहे. छोट्या व्यवसायांना ग्राहकांशी संवाद साधणं, विक्रीची नोंद ठेवणं, साठ्याचं व्यवस्थापन करणं आणि बाजारातील माहिती समजून घेणं यासाठी AI मदत करू शकते. यासाठी प्रत्येक व्यवसायाने स्वतंत्र मोठी तंत्रज्ञान यंत्रणा उभारण्याची गरज नाही.‘Adopt, Adapt and Advance’ नेमकं काय आहे?AI चा वापर वाढवण्यासाठी जागतिक बँकेने ‘Adopt, Adapt and Advance’ अशी तीन टप्प्यांची दिशा मांडली आहे.पहिल्या टप्प्यात आधीपासून उपलब्ध असलेली AI साधनं स्वीकारणं महत्त्वाचं आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ती स्थानिक भाषा, गरजा, डेटा आणि संस्थात्मक परिस्थितीनुसार बदलणं आवश्यक आहे. त्यानंतर संशोधन, कुशल मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांच्या बळावर स्वतःची प्रगत AI क्षमता निर्माण करता येऊ शकते.वाफेचं इंजिन कमी उत्पन्न असलेल्या देशांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सुमारे ८० वर्षं, विजेला सुमारे ४० वर्षं आणि इंटरनेटला सुमारे २० वर्षं लागली. याउलट, ChatGPT सुरू झाल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांत मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांचा त्याच्या जागतिक इंटरनेट ट्रॅफिकमधील वाटा निम्म्यापर्यंत पोहोचला, असं जागतिक बँकेचं विश्लेषण सांगतं.अहवालातील माहितीनुसार, जगातील २.२ अब्ज लोक अजूनही इंटरनेटपासून वंचित आहेत. कमी उत्पन्न असलेल्या देशांतून ChatGPT च्या एकूण वापरातील वाटा एक टक्क्यापेक्षाही कमी असल्याचं जागतिक बँकेने नमूद केलं आहे. त्यामुळे अत्याधुनिक AI उपलब्ध असणं आणि त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग करता येणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. इंटरनेट महाग असेल, वीज अनियमित असेल किंवा स्थानिक भाषेत तंत्रज्ञान उपलब्ध नसेल, तर AI चा फायदा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणं कठीण ठरतं.प्रत्येक विकसनशील देशाने सुरुवातीपासूनच जगातील सर्वांत प्रगत AI मॉडेल तयार करण्याचा प्रयत्न करणं तसं खर्चिक आणि अव्यवहार्य ठरू शकतं. त्याऐवजी स्थानिक समस्यांवर प्रभावी उपाय शोधणं अधिक व्यवहार्य ठरेल. मात्र, यासाठी स्थिर वीजपुरवठा, परवडणारं इंटरनेट, डिजिटल कौशल्यं आणि दर्जेदार डेटा आवश्यक आहे. AI चा वापर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणं आणि त्याच्या उत्तरांची अचूकता तपासण्याची तशी व्यवस्थाही उभारणं तितकंच महत्त्वाचं आहे..Premium|India economy turning point 2026 : जागतिक रेटिंग संस्थांकडून भारताला 'थम्स अप'; गुंतवणुकीचा खर्च घटणार आणि कॉर्पोरेट नफ्यात मोठी वाढ होणार. विकासासोबतच धोक्यांचाही इशारा..AI मुळे निर्माण होणाऱ्या संधींसोबत काही गंभीर धोकेही या अहवालात सांगितले आहेत. प्रगत AI मॉडेल्स, चिप्स आणि डेटा सेंटर यांचं नियंत्रण मोजक्या कंपन्या आणि देशांकडे केंद्रित झालं आहे. त्यामुळे विकसनशील देशांना परदेशी तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहावं लागू शकतं. याशिवाय, इंटरनेट आणि डिजिटल कौशल्यं नसलेल्या लोकांना AI चा लाभ मिळणार नाही. चुकीची माहिती, पक्षपाती निष्कर्ष आणि वैयक्तिक डेटाचा गैरवापर यांमुळे नागरिकांच्या हक्कांवरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारांना तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवतानाच त्यावर योग्य देखरेख आणि जबाबदारीची व्यवस्था निर्माण करावी लागेल.AI मुळे काही कर्मचाऱ्यांची कामं बदलणार असतील तर त्याप्रमाणे त्यांना नवीन कौशल्यं शिकण्याची संधी उपलब्ध करून देणंही गरजेचं आहे. नाहीतर, तंत्रज्ञानाचा फायदा कुशल आणि साधनसंपन्न घटकांपुरता मर्यादित राहू शकतो.एआयचा विकास म्हणजे फक्त मोठी मॉडेल्स नव्हेच..जागतिक बँकेच्या अहवालातून समोर येणारा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, AI च्या विकासाचं मोजमाप हे फक्त मोठ्या मॉडेल्सच्या क्षमतेवर करता येणार नाही. ते तंत्रज्ञान किती लोकांपर्यंत पोहोचतं, कोणत्या समस्या सोडवतं आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या आर्थिक लाभांचं वाटप कसं होतं, हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे.केवळ AI वापरणारा देश राहण्यापेक्षा स्वतःच्या सामाजिक, आर्थिक आणि भाषिक गरजांनुसार विकसित करण्याची संधी भारतासमोर आहे. मात्र, त्यासाठी संशोधनाबरोबरच शिक्षण, डिजिटल पायाभूत सुविधा, स्थानिक भाषांतील डेटा आणि रोजगाराभिमुख कौशल्यविकास यांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल.शेवटी, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जागतिक स्पर्धेत कोणाकडे सर्वांत मोठं मॉडेल आहे, हा एक प्रश्न आहे; पण त्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून सामान्य माणसाचं जीवन किती सुधारलं, हा त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न आहे. विकसनशील देशांसाठी Small AI चा योग्य वापर केल्यास तेच भविष्यात मोठी ताकद ठरू शकते.-------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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