Premium|Study Room : जागतिक आर्थिक मंच; दावोस २०२६ मध्ये भारताची भूमिका आणि आव्हाने

जागतिक आर्थिक मंच : जागतिक अर्थव्यवस्थेचा आरसास्वित्झर्लंडमधील डावोस शहरात दरवर्षी होणारा जागतिक आर्थिक मंच हा जगातील राजनेते, उद्योजक, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विचारवंत यांच्या भेटीचा एकमेव व्यासपीठ आहे. १९ ते २३ जानेवारी २०२६ ला झालेल्या ५६व्या वार्षिक बैठकीचा विषय होता "संवादाची भावना". या बैठकीत भू-राजकीय तणाव, आर्थिक अस्थिरता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हवामान बदल, रोजगार संकट आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था यासारख्या ज्वलंत मुद्द्यांवर चर्चा झाली. मंचाची सुरुवात आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमीजागतिक आर्थिक मंच ची स्थापना विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात झाली. युरोपातील उद्योग व्यवस्थापन अधिक प्रभावी कसे करता येईल, या उद्देशाने सुरुवात झालेल्या या उपक्रमाने पुढे जागतिक स्वरूप धारण केले. जागतिक आर्थिक मंचाची स्थापना १९७१ मध्ये जर्मन अर्थतज्ज्ञ क्लॉस श्वाब यांनी केली. सुरुवातीला "युरोपियन मॅनेजमेंट फोरम" नावाने युरोपियन व्यवस्थापकांसाठी सुरू झाले. १९८७ मध्ये नाव बदलून "जागतिक आर्थिक मंच" असे झाले. आज हे स्वित्झर्लंडमधील जेनेव्हा केंद्रित सार्वजनिक खासगी भागीदारीचे आंतरराष्ट्रीय संघटन आहे. वार्षिक डावोस बैठक ही जगातील सर्वात प्रभावी चर्चासत्र मानली जाते. काळाच्या ओघात या मंचावर केवळ उद्योगविश्वच नव्हे, तर विविध देशांचे राष्ट्रप्रमुख, धोरणकर्ते, अभ्यासक आणि सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी होऊ लागले. आर्थिक विकास केवळ नफ्यापुरता मर्यादित न ठेवता समाजहिताशी जोडणे, हा या संस्थेचा मुख्य विचार राहिला आहे..Premium|Study Room : भारताचा आर्थिक विकास : गेल्या दशकातील कामगिरी, आव्हाने आणि भावी लक्ष्य.दावोस परिषद : स्वरूप आणि महत्त्वदावोस येथे होणारी वार्षिक बैठक ही जागतिक आर्थिक मंचाची सर्वात महत्त्वाची घडामोड मानली जाते. दरवर्षी जानेवारी महिन्यात ही परिषद भरते. या परिषदेत जागतिक अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती, भविष्यातील आव्हाने, तंत्रज्ञानातील बदल, हवामानविषयक संकटे, रोजगार, दारिद्र्य, असमानता आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांसारख्या विषयांवर सविस्तर चर्चा केली जाते. ही परिषद कोणतेही कायदेशीर बंधन निर्माण करणारे निर्णय घेत नाही. मात्र येथे होणाऱ्या चर्चांमधून जागतिक धोरणांचा कल ठरतो, गुंतवणुकीच्या दिशा निश्चित होतात आणि विविध देशांमधील सहकार्याला चालना मिळते. त्यामुळेच ही परिषद केवळ चर्चासत्र न राहता जागतिक घडामोडींवर प्रभाव टाकणारा मंच ठरते. जगभरात आर्थिक मंदीची भीती, भूराजकीय तणाव, हवामान बदलाचे तीव्र परिणाम, तंत्रज्ञानामुळे बदलणारे रोजगाराचे स्वरूप आणि वाढती सामाजिक असमानता या सर्व पार्श्वभूमीवर ही परिषद झाली.भारताची भूमिका आणि दावोस 2026 मध्ये उपस्थितीदावोस २०२६ मध्ये भारताची उपस्थिती ठळक आणि प्रभावी होती. भारताने स्वतःला एक वेगाने वाढणारी, स्थिर आणि भविष्योन्मुख अर्थव्यवस्था म्हणून सादर केले. सार्वजनिक गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, उत्पादनक्षेत्र, डिजिटल व्यवस्था आणि कौशल्य विकास या क्षेत्रांतील भारताच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकण्यात आला. भारताने स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने केलेली प्रगती, मोठ्या प्रमाणावर उभारलेली पायाभूत साधने आणि तरुण लोकसंख्या हे देशाचे बलस्थान म्हणून मांडले गेले. विविध राज्य सरकारांनीही आपापल्या राज्यांतील गुंतवणूक संधी, औद्योगिक धोरणे आणि विकास आराखडे सादर केले. कौशल्य विकास, शिक्षण आणि रोजगार निर्मिती या विषयांवर भारताने विशेष भर दिला. भविष्यातील उद्योगांसाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्यांची तयारी आजपासूनच करणे आवश्यक असल्याचे भारताने अधोरेखित केले..जागतिक आर्थिक मंचासमोरील आव्हाने : प्रभाव आणि मर्यादाजागतिक आर्थिक मंचाचा प्रभाव जागतिक पातळीवर जाणवतो, हे नाकारता येणार नाही. मात्र जसा त्याचा प्रभाव वाढतो, तसतशी त्याच्यावर टीकाही तीव्र होत गेली आहे. अनेक टीकाकारांचे मत आहे की हा मंच प्रत्यक्षात सामान्य जनतेपासून दूर असून, तो मुख्यतः श्रीमंत देशांचे, बहुराष्ट्रीय उद्योगांचे आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वर्गाचे हित जपतो. येथे होणाऱ्या चर्चांमध्ये जगातील बहुसंख्य लोकसंख्येला भेडसावणारे दैनंदिन प्रश्न अनेकदा दुय्यम ठरतात, असा आरोप केला जातो. या मंचावर बेरोजगारी, दारिद्र्य, अन्नसुरक्षा, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारखे विषय चर्चेत येतात, मात्र त्यावर ठोस उपाययोजना ठरवल्या जात नाहीत, अशी भावना अनेक ठिकाणी व्यक्त होते. परिणामी, दावोस परिषद ही समस्यांवर उपाय शोधणाऱ्या मंचापेक्षा समस्या मांडणाऱ्या व्यासपीठापुरतीच मर्यादित राहते, असे काहींचे मत आहे. मोठ्या घोषणांनंतर प्रत्यक्षात किती बदल घडतो, हा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जातो.“उच्चभ्रूंचा मेळावा” अशी प्रतिमाजागतिक आर्थिक मंचाला अनेकदा “उच्चभ्रूंचा मेळावा” असे संबोधले जाते. याचे एक कारण म्हणजे या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी लागणारा खर्च, प्रतिष्ठा आणि प्रवेश मर्यादा. त्यामुळे गरीब, विकासशील किंवा संघर्षग्रस्त देशांचे प्रतिनिधित्व तुलनेने कमी राहते, अशी टीका होते. जागतिक प्रश्नांवर चर्चा होत असताना त्या चर्चेत सर्व घटकांचा आवाज समान प्रमाणात ऐकू येत नाही, अशी भावना वाढत आहे.विशेषतः आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिका या भागांतील देशांच्या सामाजिक व आर्थिक समस्या पुरेशा गांभीर्याने मांडल्या जात नाहीत, असा आक्षेप घेतला जातो. परिणामी, जागतिक धोरणे ठरवताना विकसित देशांचा दृष्टिकोन अधिक प्रभावी ठरतो, तर विकासशील देशांच्या वास्तवाशी त्यांचा पुरेसा संबंध राहत नाही, अशी टीका केली जाते..Premium|sustainable cities : शाश्वत शहरांच्या उभारणीसाठी नव्या लोकप्रतिनिधींचे आव्हान; स्मार्टपेक्षा शाश्वत विकासाला प्राधान्य.पर्यावरणावरील चर्चा आणि विरोधाभासजागतिक आर्थिक मंचावर पर्यावरण संरक्षण, हवामान बदल आणि शाश्वत विकास यावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होते. मात्र त्याचवेळी या परिषदेसाठी जगभरातून मोठ्या संख्येने प्रतिनिधी विमानाने प्रवास करतात, मोठ्या प्रमाणावर संसाधने खर्च केली जातात आणि कार्बन उत्सर्जन वाढते, यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते.पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश देणाऱ्या मंचाने स्वतःच्या कार्यपद्धतीत किती पर्यावरणपूरक बदल केले आहेत, हा प्रश्न अनेकदा विचारला जातो. या विरोधाभासामुळे मंचाच्या नैतिक भूमिकेवर टीका होते आणि त्याच्या संदेशाची विश्वासार्हता कमी होते, असे काही विश्लेषकांचे मत आहे.विवाद आणि विश्वासार्हतेचा प्रश्नजागतिक आर्थिक मंचाच्या शिफारशींना कोणतेही कायदेशीर बंधन नसते. त्यामुळे येथे मांडलेले विचार, अहवाल आणि सूचना प्रत्यक्ष धोरणांमध्ये किती प्रमाणात उतरतात, याबाबत साशंकता राहते. काही देशांमध्ये या मंचाच्या अहवालांकडे संशयाने पाहिले जाते आणि ते विशिष्ट विचारसरणी किंवा आर्थिक हितसंबंधांवर आधारित असल्याचा आरोप केला जातो.विशेषतः सामाजिक असमानता, आर्थिक सुधारणांचे परिणाम आणि बाजारपेठेच्या स्वातंत्र्याबाबत मंचाची भूमिका नेहमीच सर्वांना समाधान देणारी ठरत नाही. काही वेळा या मंचाला जागतिक भांडवलशाहीचा प्रवक्ता म्हणूनही पाहिले जाते, ज्यामुळे त्याच्या तटस्थतेवर प्रश्न उपस्थित होतात.पुढील दिशा आणि अपेक्षा भविष्यात जागतिक आर्थिक मंचासमोर मोठी जबाबदारी आहे. केवळ विचारमंथनापुरते मर्यादित न राहता, चर्चांमधून ठोस आणि अंमलबजावणीयोग्य उपाय पुढे येणे आवश्यक झाले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील विषमता, रोजगाराचे संकट, हवामान बदल आणि सामाजिक अस्थिरता यांसारख्या प्रश्नांवर घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष कृतीला अधिक महत्त्व द्यावे लागणार आहे. हा मंच अधिक समावेशक बनवण्याची गरजही वारंवार अधोरेखित केली जाते. विकासशील आणि अल्पविकसित देशांचे प्रश्न गांभीर्याने ऐकून घेणे, त्यांना निर्णयप्रक्रियेत स्थान देणे आणि त्यांच्या अनुभवांमधून शिकणे, हे मंचाच्या विश्वासार्हतेसाठी महत्त्वाचे ठरेल. अन्यथा हा मंच काही मोजक्या देशांपुरताच मर्यादित असल्याची टीका अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. तसेच सामान्य जनतेशी नाते जोडणे हीही मोठी गरज आहे. जागतिक आर्थिक मंच केवळ उच्चभ्रूंचा मेळावा अशी प्रतिमा कायम राहिली, तर मंच आणि जनसामान्य यांच्यातील दरी अधिक वाढू शकते. अधिक पारदर्शकता, स्पष्ट संवाद आणि सामाजिक जबाबदारी यांमुळे ही दरी कमी करता येईल..निष्कर्षजागतिक आर्थिक मंच हा एक व्यवहार्य जागतिक संवाद साधणारा व्यासपीठ आहे, ज्यामुळे सरकार, उद्योग व समाज यांना जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर विचार करायला व धोरणे आखायला एकत्र येण्याची संधी मिळते. २०२६ च्या दावोस बैठकीमध्ये भारताने आपली भूमिका स्पष्टपणे सादर केली आणि जागतिक स्तरावर नवीन चर्चा, गुंतवणूक अपेक्षा आणि तंत्रज्ञान आधारित संधी यावर भर दिला. समोरचे आव्हान म्हणजे या संधींना धोरणात्मक रूप देणे आणि त्याचे ध्येय पूर्ण करणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.