उत्तराखंडला फिरायला जाताय? मग अल्मोडा जिल्ह्यातील या ठिकाणांना नक्की भेट द्या

उत्तराखंड राज्यातील कुमाऊँ डोंगरांमध्ये वसलेला अल्मोडा हा एक छोटा जिल्हा आहे. या जिल्ह्याला हिमालय पर्वतरांगांच्या विहंगम दृश्याने वेढलेले आहे. हा जिल्हा राज्याचा एक भाग आहे, ज्यास देवभूमी असेही म्हणतात आणि याच्या आजूबाजूला बरीच धार्मिक आकर्षणे देखील आहेत. अल्मोडा येथे बरेच पर्यटक येतात. हे ठिकाण त्याच्या सांस्कृतिक वारसा साइट्स, हस्तकला आणि वन्यजीवनासाठी बर्‍यापैकी लोकप्रिय आहे. अल्मोडाचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे या पर्यटन स्थळाभोवती डेहराडून, मसूरी आणि ऋषिकेश इत्यादी पर्यटनस्थळे आहेत. यामुळे, लोक बहुतेकदा कौटुंबिक सुट्टीसाठी अल्मोडा हे ठिकाण निवडतात. निसर्गाच्या सौंदर्य अनुभवत अल्मोडा येथे अनेक सुंदर ठिकाणे आहेत. या ठिकाणांना आपण पुन्हा पुन्हा भेटी देऊ शकता. तर आज आपण आल्मडोजवळच्या काही पर्यटनस्थळांबद्दल जाणून घेणार आहोत. झिरो पॉंइट उत्तराखंडमधील अल्मोडा येथे भेट देण्याकरिता हे एक उत्तम ठिकाण आहे. झिरो पॉईंटवर बर्फाच्छादित पर्वतांसह निसर्गाचा आनंद तुम्हाला घेता येतो. येथून केदारनाथ , शिवलिंग, नंदादेवी आणि अन्य हिमालयाच्या शिखरांचा आनंद घेत असताना आपण काही छान फोटो देखील क्लिक करू शकता. जोगेश्वरी मंदिर अल्मोडाच्या मध्यापासून सुमारे ३० किलोमीटर अंतरावर ७ व्या शतकात बांधण्यात आलेले, जागेश्वर मंदिर हे महादेवाचे मंदिर आहे . आणि अल्मोडामध्ये असलेल्या २०० हिंदू मंदिरांपैकी एक आहे. उत्तम नागर शैलीत बांधलेले हे मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आहे. हे मंदिर जटा गंगा नदीच्या काठी वसलेले आहे आणि देवदार आणि ओक वृक्षांच्या दाट जंगले आणि प्रसिद्ध रोडोडेड्रॉन फुलांनी वेढलेले आहे. कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोडा शहरापासून सुमारे सात कि.मी. अंतरावर असलेले, कतारमल सूर्य मंदिर अत्यंत सुंदर आहे. हे मंदिर सुमारे 800 वर्ष जुने आहे आणि असे मानले जाते की ते कत्युरी राजांनी बांधले होते. हे अल्मोडा मधील दुसरे सर्वात प्रसिद्ध मंदिर आहे. मंदिर परिसरात सूर्यदेवाचे मुख्य मंदिर आहे, त्याव्यतिरीक्त बुरहादिता किंवा वृद्धादित्य म्हणून ओळखले जाते. त्यानंतर सुमारे ४४ मंदिरांनी ही जागा वेढलेली आहे. ही सर्व मंदिरे सूर्य देवाला समर्पित आहेत. मंदिराची वास्तुकला आणि शिल्पे या ठिकाणातील प्रमुख आकर्षणे आहेत. हरिण पार्क अल्मोडा येथे बरीच उत्तम ठिकाणे आहेत. आपण निसर्ग आणि वन्यजीव प्रेमी असल्यास आपण अल्मोडा येथील या हरिण उद्यानास भेट दिलीच पाहिजे. हरणांव्यतिरिक्त येथे आपल्याला बिबट्या, हिमालयीन ब्लॅक बियर सारखे इतर प्राणी देखील दिसतील. येथे निसर्गाच्या जवळ राहून आपण पिकनिक लंचचा आनंद घेऊ शकता. गोविंद वल्लभ पंत संग्रहालय गोबिंग वल्लभ पंत संग्रहालयाचे नाव भारताच्या स्वातंत्र्यसैनिक असलेल्या गोविंद वल्लभ पंत यांच्या नावावर आहे. हे अल्मोडा येथील मॉल रोड वर आहे. या प्रदेशावर राज्य करणारे चंद आणि कत्यूरी राजवंशांच्या काळापासूनच्या कलाकृती आणि पुरातन वस्तूंचा संग्रह संग्रहालयात आहे. संग्रहालयात चित्रे, ऐतिहासिक वस्तूंचा संग्रह असून त्यात उत्तराखंडची संस्कृती , विविधता आणि समृद्ध वारसा आहे. एखाद्याला उत्तराखंड राज्य, त्याची संस्कृती आणि परंपरा याबद्दल जाणून घ्यायचे असेल तर एकदा या संग्रहालयात एकदा भेट देणे आवश्यक आहे. बिनसर वन्यजीव अभयारण्य बिनसर वाइल्डलाइफ अभयारण्य अल्मोडामधील एक उत्तम पर्यटनाचे ठिकाण आहे. हे शहर शहरापासून सुमारे ३३ कि.मी. अंतरावर आहे आणि अभयारण्यभोवती घनदाट जंगल आहे. मध्य हिमालयीन प्रदेशातील वनस्पती आणि प्राण्यांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने १९८८ मध्ये बिनसर वन्यजीव अभयारण्य स्थापन केले गेले. या अभयारण्यात विविध प्रकारच्या वनस्पती आणि प्राणी आहेत जे पर्यटकांचे आकर्षण आहेत. येथे आपण बिबट्या, जंगल मांजरी, हरण, लंगुर, वुडपेकर पाहू शकता. अभयारण्य 45 किलोमीटरपर्यंत पसरलेले आहे.

