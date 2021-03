लॉकडाउनच्या तणावातून मुक्त व्हायचाय?; भारतातील 'या' 7 सुंदर ठिकाणांना आजच भेट द्या..

सातारा : दैनंदिन शेड्यूल आणि कामाच्या दबावामुळे आपण शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या दोन्ही प्रकारे थकत असतो. घरी आणि ऑफिसमध्ये दुहेरी जबाबदाऱ्या पार पाडल्यामुळे महिला अधिक थकल्यासारख्या वाटतात. परिणामी, ती महिला ताणतणाव आणि कोणत्याही गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्यास असमर्थ ठरते. इतकेच नव्हे, तर बर्‍याच वेळा हे मानसिक, शारीरिक त्रास आपल्या शरीरावर परिणाम करत असतात. जसे की वेदना, चिंता, झोपेची असमर्थता, थकवा, पचन संबंधित समस्या आपल्याला त्रासदायक ठरताना दिसत आहेत. यासाठी आपल्या शरीराला थोड्या विश्रांतीची आवश्यकता आहे, जी केवळ दीर्घ रजेमुळेच शक्य आहे. भारतात अशी काही ठिकाणे आहेत, जी तुमचे मन ताजेतवाने करतील आणि तणावातून मुक्तही करतील. जाणून घ्या त्या 7 ठिकाणांबद्दल.. औली, उत्तराखंड स्कीइंग आणि ट्रेकिंगसारख्या साहसी खेळांचा आनंद घेण्यासाठी औली हिल स्टेशन एक उत्तम ठिकाण आहे. हे ठिकाण बर्फाच्छादित असल्याने येथील वातावरण देखील आल्हाददायक आहे. पर्वत, कुरण आणि घनदाट जंगलासह हा परिसर हिरवळीने अच्छादल्याने पर्यटकांना मोहून टाकतो. देवदार वृक्ष येथे मोठ्या प्रमाणात आढळतात. त्यांचा वास इथल्या थंड व ताज्या वाऱ्यांत नेहमी जाणवतो. येथील नंदा देवीच्या मागील सूर्योदय पाहणे खूपच आनंददायी अनुभव असतो, असे येथील स्थानिक सांगतात. याशिवाय बर्फ पडणे आणि रात्री मोकळ्या आकाशाकडे पाहणे मनाला एक वेगळाच आनंद देते. शहरातील धावत्या जीवनापासून दूर असणारे एक मोठे पर्यटन स्थळ म्हणजे, औली. डिसेंबर ते फेब्रुवारी हा इथल्या प्रवासासाठी उत्तम काळ असतो. बॅकवॉटर्स, केरळ स्वत: ला आराम देण्यासाठी आपण निसर्गाच्या जवळ जाऊ इच्छित असाल, तर हे स्थान आपल्यासाठी नक्कीच खास आहे. केरळचे हे परिपूर्ण स्थान मानले जाते. आपण येथे बॅकवॉटरच्या सुंदर दृश्यांचा आनंद घेऊ शकता. प्रसन्न किनारे, आनंददायी वातावरण, हिल स्टेशन, विस्तीर्ण पर्वत आणि हिरवळ वातावरण हे सर्वार्थाने आपल्या परिपूर्ण करते. केरळमधील बॅकवॉटर ही जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थळे आहेत. डिसेंबर ते फेब्रुवारी या कालावधीत केरळला भेट देणे अधिक चांगले आहे. पुडुचेरी पुडुचेरीला भारतीय आणि फ्रेंच वास्तुकला व संस्कृतीचे उत्कृष्ट मिश्रण मानले जाते. आपल्या मनाला आराम देण्यासाठी आणि चैतन्यवान करण्यासाठी ही एक उत्तम जागा आहे. शहराच्या किनार्‍यावर चालण्याने येथे एक प्रकारचा अनुभव मिळतो. बरेच पर्यटक सुंदर किनारे आणि पूर्वीच्या सभ्यतेची झलक पाहण्यासाठी येथे येतात. हे ठिकाण पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातूनच नव्हे, तर आध्यात्मिक, धार्मिक दृष्टिकोनातून देखील महत्त्वपूर्ण आहे. आपण विनामूल्य अरबिंदो आश्रमात राहू शकता आणि आपले मन प्रसन्न करू शकता. तवांग, अरुणाचल प्रदेश शांत, निर्मळ आणि सुखदायक असे काही शब्द जे या ठिकाणी भारताला परिभाषित करतात. होय, निसर्गाने अरुणाचल प्रदेशच्या तवांगला सौंदर्य दिले आहे. हे शांत आणि सुंदर ठिकाण पाहून तुम्हाला वाटेल, की निसर्गाने हे स्थान विरंगुळ्यासारखे सुंदर बनवले आहे. शिवाय नैसर्गिकदृष्ट्या अप्रतिम देखील. हे नंदनवन पर्यटकांमध्ये खूपच लोकप्रिय असून पर्यटक सुंदर शिखरे, छोटी गावे, भव्य गोनपा, निर्मल तलाव आणि बरेच काही पाहू शकतात. याशिवाय येथील बौद्ध मठ जगप्रसिद्ध आहे. गुवाहाटीहून तवांगला जाण्यासाठी रस्त्याने प्रवास करा. या ठिकाणी प्रवासासाठी सर्वात योग्य वेळ म्हणजे मार्च ते जून अशी आहे. आरामबोल, गोवा पणजीपासून 50 कि.मी. अंतरावर असलेले आरामबोल हे गोव्यातील एक अतिशय निर्मल आणि सुंदर किनार आहे. तसेच येथील समुद्र किनाऱ्यांचा आनंद घेण्यासाठीही उत्तम ठिकाण आहे. हा सुंदर समुद्रकिनारा मित्र आणि कुटुंबासह एकत्रित आनंद घेण्यासाठी सर्वोत्तम जागा आहे. इथं भेट देण्याचा उत्तम काळ नोव्हेंबर ते जानेवारी हा आहे, तेव्हा आपल्याला समुद्रकिनारी बरेच लोक सापडतील. कसोल, हिमाचल प्रदेश हे हिमाचल प्रदेशातील सर्वात स्वस्त हिल स्टेशन आहे. येथे आपण रॉक क्लाइंबिंग, रिव्हर राफ्टिंग इत्यादी अनेक क्रियाकलाप करू शकता. कसोल गाव साहसी प्रेमींसाठी खूप खास आहे, कारण इथला निसर्गरम्य भाग प्रवासासाठी कठीण असला, तरी सर्वार्थाने खूपच सुंदर आहे. कसोल एक अतिशय शांत आणि नयनरम्य ठिकाण आहे. मध्यभागी वाहणारी पार्वती नदी आणि आजूबाजूला उभे असलेले पर्वत हे पर्यटकांना नेहमीच भुरळ पाडत असतात. म्हणूनच, पार्वती खोऱ्यातील पर्यटकांसाठी कासोल हे आवडते ठिकाण आहे. पर्यटक शांत जागेच्या शोधात येथे येतात आणि येथेच मुक्काम करतात. ऑक्टोबर ते जून हा कसोलला भेट देण्याचा उत्तम काळ आहे. गुलमर्ग, जम्मू आणि काश्मीर जर आपण एखाद्या सुंदर जागेच्या शोधार्थ असाल, तर गुलमर्ग आपल्यासाठी योग्य जागा आहे. हिमालयाच्या पश्चिमेस वसलेल्या गुलमर्ग या छोट्या आणि वेगळ्या गावाला पीर पंजाल म्हणतात. गुलमर्ग्यात हिमालयातील सर्वात वजनदार हिमवर्षाव होत असतो. देशातील सर्वोत्तम स्की रिसॉर्ट असल्याचेही मानले जाते. त्याच्या सौंदर्यामुळे याला पृथ्वीचे नंदनवन देखील म्हटले जाते. त्यामुळे या सुंदर ठिकाणाला आपण कुटुंबासमवेत नक्कीच एकदा भेट द्या.. आपल्याला स्मार्ट करिअर करायचाय?, निवडा हा महत्वपूर्ण पर्याय, बदलून जाईल जिंदगी!

Web Title: You Will Fall In Love With These Seven Tourisits Places From India Satara Marathi News