Indian Destinations: भारतातील 'ही' 5 ठिकाणे परदेशापेक्षाही आहेत सुंदर, आयुष्यात एकदा तरी नक्की भेट द्या

Best places in India for a foreign-like travel experience: परदेशात प्रवास करण्याची इच्छा प्रत्येकांचीच असते. पण कल्पना करा की तुम्ही व्हिसा आणि मोठ्या खर्चाशिवाय या इच्छा पूर्ण करू शकाल का? तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की भारतात अशी अनेक ठिकाणे आहेत जी जगातील काही प्रसिद्ध ठिकाणांशी मिळतीजुळती आहेत. स्वित्झर्लंड, अॅमस्टरडॅम आणि स्पेन सारख्या ठिकाणांचा विचार करा! भारतातच तुम्हाला असेच वातावरण अनुभवता येते. तर, जर तुम्हाला परदेशात भेट द्यायची इच्छा असेल, तर भारतातील या पाच ठिकाणांचा विचार कसा करावा? .खज्जियार, हिमाचल प्रदेशखज्जियारला अनेकदा 'भारताचे मिनी स्वित्झर्लंड' असे बोलले जाते. हिमाचल प्रदेशातील चंबा जिल्ह्यात वसलेले हे हिल स्टेशन भव्य पर्वत आणि हिरवळीने वेढलेले आहे. तुम्हाला उंच पाइन वृक्ष आणि एक सुंदर तलाव देखील दिसेल, जो हिल स्टेशनच्या अगदी मध्यभागी आहे. हे खूप शांत आणि शांत आहे आणि तुम्हाला खरोखर स्वित्झर्लंडमध्ये असल्यासारखे वाटेल..अॅलेप्पी बॅकवॉटर्स, केरळतुम्हाला व्हेनिसला भेट द्यायची इच्छा होती पण तुम्हाला ते जमत नाहीये का? काळजी करू नका! फक्त केरळमधील अॅलेप्पी बॅकवॉटर्सला जा. हे असे ठिकाण आहे जिथे जीवन मंद गतीने पुढे जाते आणि शहराच्या धावपळीतून विश्रांती देते. हाऊसबोट क्रूझ आणि वळणावळणाचे कालवे तुम्हाला खरोखर व्हेनिसमध्ये असल्यासारखे वाटतील..गुलमर्ग, काश्मीरजर तुम्हाला बर्फात राहणे आवडत नसेल, तर काश्मीरमधील गुलमर्ग तुमच्यासाठी योग्य नसेल, पण जर तुम्हाला आवडत असेल तर ते भेट देण्यासाठी एक आदर्श ठिकाण आहे. हे शहर बर्फाच्छादित हिमालय आणि विविध वनस्पतींसह नयनरम्य लँडस्केप देते. येथे अनेक स्की रिसॉर्ट्स देखील आहेत. ज्यामुळे ते पर्यटकांसाठी एक लोकप्रिय ठिकाण बनले आहे. तुम्ही येथे फोटोशुटचा देखील आनंद घेऊ शकता. .Train Ticket Booking Tips: ट्रेन तिकीट बुक करताय? मग आधी 'हे' एक काम करा,मिळेल कन्फर्म तिकिट .श्रीनगर, जम्मू आणि काश्मीरश्रीनगर तुम्हाला थेट अॅमस्टरडॅमच्या केउकेनहॉफ बागेत घेऊन जाईल. आशियातील सर्वात मोठे ट्यूलिप बाग येथे आहे, जिथे प्रत्येक दिशेने हजारो रंगीबेरंगी फुले उमलतात. तर, पैसे खर्च करून अॅमस्टरडॅमला प्रवास करण्याचा त्रास का सहन करायचा? तुमच्या बॅगा पॅक करा आणि श्रीनगरच्या सुंदर ट्यूलिप बागेत जा. आमच्यावर विश्वास ठेवा, तुम्ही या ठिकाणाच्या सौंदर्याने थक्क व्हाल..अंदमान बेटेसमुद्रकिनारा आवडणाऱ्यांसाठी अंदमान बेटे हा एक उत्तम पर्याय आहे. मऊ पांढरी वाळू, निळे पाणी आणि चैतन्यशील सागरी जीवनासह, ही बेटे स्पेनसारखीच उष्णकटिबंधीय आकर्षण देतात. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे? स्पेनच्या तुलनेत येथे कमी पर्यटक आहेत, याचा अर्थ तुम्ही गर्दीशिवाय आणि कमी खर्चात समान वातावरणाचा आनंद घेऊ शकता. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.