Ravan Temples In India: रावणाची 'ही' 5 मंदिर तुम्हाला माहितीय का? जिथे लंकेच्या राजाची होते पूजा

भारतामध्ये काही ठिकाणी रावणाची पूजा केली जाते, जिथे त्याला भगवान शिवाचा भक्त आणि विद्वान मानले जाते. या ठिकाणी रावणाची मंदिरे आहेत, जिथे त्याची पूजा केली जाते. या लेखात अशा पाच मंदिरांची माहिती दिली आहे जिथे रावणाची विशेष पूजा होते..Ravan Temples In India: धार्मिक मान्यतेनुसार लंकेचा राजा रावणने भगवान रामाच्या पत्नीचे म्हणजेच सीतेचे अपहरण केले होते. त्यानंतर सीतेला परत आणण्यासाठी रामआणि रावणमध्ये युद्ध झाले. यात रावणाचा पराभव झाला. परंतु भारतातील काही भागात लोक रावणाला राक्षक म्हणून पाहत नाहीत तर तो एक विद्वान भगवान शिवाचा भक्त म्हणून पाहतात. देशातील अनेक लोक दसऱ्याच्या दिवशी रावण दहन करतात. परंतु भारतात काही ठिकणे असे आहेत जिथे रावणाचे मंदिर आहेत आणि तिथे पूजा देखील केली जाते. आज अशाच पाच मंदिराबद्दल जाणून घेणार आहोत. .बैजनाथ मंदिर, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेशमध्ये लंकेचा राजा रावणाचे मंदिर आहे. हे मंदिर भगवान शिवाला समर्पित असून रावणाशी संबंध आहे. मान्यतेनुसार रावणाने भगवान शिव यांना त्यांच्यासोबत लंकेला जाण्यास सांगितले. शिवाने त्यांची विनंती मान्य केली आणि लंकेत पोहोचल्यानंतरच ते ठेवण्याची ताकीद दिली. परत येताना, भगवान गणेश आणि भगवान विष्णूने रावणाला फसवून लिंग जमिनीवर ठेवण्यास भाग पाडले. या आख्यायिकेला न जुमानता, कांगडा येथील लोक रावणाला भगवान शिवाचा सर्वात मोठा भक्त मानतात आणि त्यांच्या भक्तीबद्दल भगवानांनी त्याला आशीर्वाद दिला असे मानतात..काकीनाडा रावण मंदिर आंध्रप्रदेशआंध्र प्रदेशातील पूर्व गोदावरी जिल्ह्यात, काकीनाडा हे राज्यातील सर्वात प्रसिद्ध रावण मंदिरांपैकी एक आहे. अशी आख्यायिका आहे की रावणाने स्वतः भगवान शिवाचे मंदिर बांधण्यासाठी ही जागा निवडली. मंदिरात रावणाची भगवान शिवावरील भक्ती प्रतिबिंबित करणारे एक भव्य शिवलिंग भित्तिचित्र आहे. मंदिराच्या आत, भगवान शिवाच्या मूर्ती रावणाच्या चित्रांसोबत आहेत, ज्यामुळे ते किनाऱ्यावरील एक लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण बनले आहे. काकीनाडा हे राज्यातील एकमेव शहर आहे जिथे अजूनही रावणाची पूजा केली जाते..रावणग्राम रावण मंदिर, मध्य प्रदेशमध्य प्रदेशातील रावणग्राम हे गाव रावणाला देवता मानते आणि पूजा करते. रावणाची पत्नी मंदोदरी ही मूळची याच गावची आणि या प्रदेशाची कन्या होती असं मानलं जातं. गावकरी रावणाला आपला जावई मानतात आणि त्याला "रावण बाबा नम:" अशी पदवी देतात, ज्याचा अर्थ "रावणाला वंदन" असा होतो. त्याच्या सन्मानार्थ एक मंदिर बांधण्यात आले आहे, ज्यामध्ये रावणाची दहा फूट लांब आडवी पडलेली मूर्ती आहे. हे मंदिर अनेक भक्तांना आकर्षित करते जे आरोग्य, समृद्धी आणि कल्याणासाठी त्याचे आशीर्वाद घेण्यासाठी येतात..रावण मंदिर, उत्तर प्रदेशदिल्लीपासून सुमारे ५० किलोमीटर अंतरावर ग्रेटर नोएडा येथे असलेले बिसरख गाव रावणाचे जन्मस्थान मानलं जातं. हे भारतातील रावण राजाला समर्पित सर्वात प्रसिद्ध मंदिरांपैकी एक आहे आणि गावाचे नाव रावणाचे वडील विश्रवा यांच्या नावावरून पडले आहे. देशातील बहुतेक प्रदेश दसऱ्याला "रावण दहन" साजरे करतात, परंतु येथील लोक या विधीचे पालन करत नाहीत, कारण या भागात रावणाला देव मानले जाते. गावकरी त्यांच्या संस्कृतीचे प्रतीक म्हणून त्याचा सन्मान करण्यासाठी यज्ञ किंवा अग्निबली देतात..रामलिंगेश्वर आणि कैलाशपुरा महालिंगेश्वर मंदिर, कर्नाटककर्नाटकातमधील मांड्या आणि कोलार हे जिल्हे रावणाच्या दंतकथांशी जवळून जोडलेले आहेत. मांड्या येथे कैलासपुरा महालिंगेश्वर मंदिर आहे, जिथे रावण भगवान शिवासोबत पूजनीय आहे. मंदिरात एक पवित्र शिवलिंग आहे, असं मानलं जातं की रावणाने देवांकडून ते ग्रहण केल्यानंतर ते तेथे ठेवले होते. भक्तांचा असा विश्वास आहे की या लिंगावर प्रार्थना केल्याने त्यांच्या इच्छा पूर्ण होतात. कोलारमध्ये, रामलिंगेश्वर मंदिरात रावणाची पूजा रामप्पा किंवा रामलिंग या नावाने केली जाते. मंदिरात चार शिवलिंग आहेत जे रावणाने कैलास पर्वतावरून आणले होते असे आख्यायिका आहे.