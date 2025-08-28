Festival Travel: सण-उत्सवात फिरायला जाताना 'या' 7 गोष्टी ठेवा लक्षात

सण-उत्सव काळात प्रवास करताना योजना आणि काळजी आवश्यक आहे. प्रवास आणि निवासाचे बुकिंग आधीच करा, कारण तिकिटे खपून जातात. वाहतूक बदलांची माहिती घ्या आणि गर्दीसाठी सज्ज राहा.स्थानिक सणांचा आदर करा आणि आरोग्य व सुरक्षिततेचे उपाय पाळा. चलनाची व्यवस्था करून ठेवा, कारण बँका आणि एटीएम बंद असू शकतात..सण आणि उत्सव हे कोणत्याही ठिकाणाची संस्कृती आणि आनंदाचे भांडार उघडून दाखविण्याचा सर्वोत्तम काळ असतो. या गजबजलेल्या आणि आनंदोत्सवी काळात प्रवास करताना थोडी जास्तच योजना आणि काळजी आवश्यक असते. त्यासाठी काही टिप्स बघूया..प्रवास आणि निवासाचीआधीच तरतूद कराप्रवाससण आणि उत्सवांदरम्यान ट्रेन, बस किंवा विमानाची तिकिटे खपून जातात. त्यामुळे शक्यतो किमान दोन-तीन महिने आधी आपला प्रवास आणि निवासाचे बुकिंग करा. शेवटच्या क्षणी तिकीट मिळणे कठीण आणि खूप महाग होऊ शकते.निवासज्या ठिकाणी सण, उत्सव साजरे होतात, त्या ठिकाणाच्या जवळ निवासाची सोय करणे सोयीचे असते. मुख्य ठिकाण खूप गजबजलेले असल्याने अडचणीचे असू शकते. जरा दूर असलेले; पण सार्वजनिक वाहतुकीशी चांगले जोडलेले असलेले आधारस्थान निवडणे ही चांगली पर्यायी योजना आहे..वाहतूक बदलांची माहिती घ्यासणांमुळे मोठ्या शहरांमध्ये मार्ग बदल, वाहतूक बंद किंवा मोठ्या प्रमाणात जाम असते. कोणते रस्ते बंद आहेत आणि पर्यायी मार्ग काय आहेत, याची माहिती घ्या. सार्वजनिक वाहतूक वापरणे शहरी भागात जाण्यासाठी सर्वोत्तम ठरू शकते, कारण पार्किंगची समस्या खूप मोठी असते.गर्दीसाठी सज्ज राहासण-उत्सव काळात पर्यटनाची ठिकाणे अतिशय गर्दीची असतात. आपल्या जवळच्या व्यक्तींची काळजी घ्या, विशेषत: मुलांवर आणि ज्येष्ठ नागरिकांवर नजर ठेवा. आपले पाकीट, पर्स, कॅमेरा इत्यादी वस्तू सुरक्षित ठिकाणी ठेवा. गर्दीत चोरीची शक्यता जास्त असते.जोडीने किंवा गटात प्रवास करत असल्यास एकमेकांशी संपर्कात राहण्यासाठी विशिष्ट वेळी एक मीटिंग पॉइंट (भेटण्याचे ठिकाण) ठरवून ठेवा..Ganesh Chaturthi 2025 Travel Tips: सुट्टी एन्जॉय करायला बाहेर पडताय? फिरायला जाण्यापूर्वी लक्षात ठेवा 'या' ट्रॅव्हल टिप्स.स्थानिक सणांचा आदर कराप्रत्येक सणाचे एक सांस्कृतिक आणि धार्मिक महत्त्व असते. स्थानिक रितीरिवाजांचा आदर करा.स्थानिक लोकांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करा. ते सण कसा साजरा करतात, कोणती विशेष पाककृती बनवतात याबद्दल विचारा.आरोग्य आणि सुरक्षिततेचे उपायसणांदरम्यान बाहेरचे खाणे अपरिहार्य असते. जेथे जाल तेथे स्वच्छतेकडे लक्ष द्या.आपल्या बॅगमध्ये एक छोटेसे प्रथमोपचार किट जरूर ठेवा..चलनाची व्यवस्थाछोट्या दुकानांमध्ये आणि रिक्षा/टॅक्सीवाल्यांना देण्यासाठी रोकड- विशेषतः विविध चलनांतल्या नोटा आवर्जून ठेवा. सणांमुळे बँका आणि एटीएम बंद असू शकतात. आधीच पुरेसे रोख पैसे काढून ठेवा..सण-उत्सवात फिरायला जाताना कोणत्या गोष्टी सोबत ठेवाव्यात?उत्तर: ओळखपत्र, प्रवास विमा, प्रथमोपचार किट, स्थानिक नकाशा, आवश्यक औषधे आणि पाण्याची बाटली सोबत ठेवावी..प्रवासादरम्यान सुरक्षिततेसाठी काय काळजी घ्यावी? उत्तर: गर्दीच्या ठिकाणी सावध राहावे, मौल्यवान वस्तू सुरक्षित ठेवाव्यात आणि स्थानिक नियमांचे पालन करावे..स्थानिक संस्कृतीचा आदर कसा करावा?उत्तर: स्थानिक परंपरा, पोशाख आणि वर्तनाचे नियम समजून घेऊन त्यांचा आदर करावा, जसे की मंदिरात योग्य कपडे घालणे. .आपत्कालीन परिस्थितीसाठी काय तयारी करावी?उत्तर: आपत्कालीन संपर्क क्रमांक, जवळच्या रुग्णालयाची माहिती आणि प्रवास विम्याची कागदपत्रे सोबत ठेवावीत..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.