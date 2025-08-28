टूरिझम

Festival Travel: सण-उत्सवात फिरायला जाताना 'या' 7 गोष्टी ठेवा लक्षात

Tips for safe travel during Indian festivals 2025: सण-उत्सवात प्रवास करताना योजना आणि काळजी कशी घ्यावी?
सकाळ वृत्तसेवा
सण-उत्सव काळात प्रवास करताना योजना आणि काळजी आवश्यक आहे.

प्रवास आणि निवासाचे बुकिंग आधीच करा, कारण तिकिटे खपून जातात. वाहतूक बदलांची माहिती घ्या आणि गर्दीसाठी सज्ज राहा.

स्थानिक सणांचा आदर करा आणि आरोग्य व सुरक्षिततेचे उपाय पाळा. चलनाची व्यवस्था करून ठेवा, कारण बँका आणि एटीएम बंद असू शकतात.

सण आणि उत्सव हे कोणत्याही ठिकाणाची संस्कृती आणि आनंदाचे भांडार उघडून दाखविण्याचा सर्वोत्तम काळ असतो. या गजबजलेल्या आणि आनंदोत्सवी काळात प्रवास करताना थोडी जास्तच योजना आणि काळजी आवश्यक असते. त्यासाठी काही टिप्स बघूया.

