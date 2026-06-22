"कोणताच प्लॅन नाही, डायरेक्ट ट्रिप!" Anti-Itinerary Travel का बनतोय Gen-Z चा नवा फेव्हरेट ट्रॅव्हलिंग ट्रेंड?

Anti-Itinerary Travel Explained: ट्रिपला निघण्यापूर्वी तुम्हीसुद्धा प्रत्येक दिवसाचं, प्रत्येक ठिकाणाचं आणि अगदी प्रत्येक तासाचं नियोजन करता का? आधी कुठे जायचं, काय पाहायचं, कुठे जेवायचं आणि किती वाजता निघायचं याचा पूर्ण प्लॅन तयार असतो. पण आता अनेक तरुण या सगळ्या प्लॅनिंगला थोडा ब्रेक देत आहेत. प्रत्येक गोष्ट आधीच ठरवण्याऐवजी ते प्रवासाचा निवांत आनंद घेणं पसंत करत आहेत.यालाच 'Anti-Itinerary Travel' असं म्हणतात. हा ट्रेंड खास Gen Z मध्ये खूप लोकप्रिय होत आहे. या पद्धतीत सतत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी धावपळ करण्याऐवजी नवीन जागा शोधणं, स्थानिक लोकांशी गप्पा मारणं आणि जे समोर येईल त्याचा आनंद घेणं याला महत्त्व दिलं जातं. नेमका काय आहे हा ट्रेंड आणि Gen-Z ला तो इतका का आवडतोय, ते जाणून घेऊया..Anti-Itinerary Travel म्हणजे नेमकं काय?अँटी-इटिनररी ट्रॅव्हल म्हणजे कोणताही प्लॅन न करता निघून जाणं नाही. यामध्ये फक्त सगळ्या गोष्टी आधीच ठरवून ठेवण्याऐवजी थोडी मोकळीक ठेवली जाते. प्रत्येक दिवसाचं प्लॅनिंग करण्याऐवजी दररोज त्या ठिकाणी अचानक (Spontaneous) प्लॅन केला जातो. त्यामुळे प्रवासात अचानक मिळणाऱ्या नवीन अनुभवांचा आनंद घेता येतो.उदाहरणार्थ, फिरताना एखादं छान कॅफे किंवा रेस्टॉरंट दिसलं तर तिथे थांबता येतं, स्थानिक लोकांशी गप्पा मारता येतात किंवा पर्यटकांना फारशी माहिती नसलेली एखादी सुंदर जागा पाहायला मिळू शकते. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी धावपळ करण्याऐवजी त्या जागेचा निवांतपणे आनंद घेता येतो. त्यामुळे प्रवास अधिक मजेशीर आणि आठवणीत राहणारा ठरतो..Gen Z पिढीचा बदलता प्रवासाचा दृष्टिकोनपूर्वी अनेक लोक वर्षातून एकदा मोठी ट्रिप प्लॅन करायचे. त्यासाठी काही महिने आधीपासून तयारी सुरू व्हायची. कुठे जायचं, काय पाहायचं, कुठे राहायचं हे सगळं आधीच ठरलेलं असायचं..पण आजची Gen Z पिढी थोडी वेगळी आहे. एक मोठी सहल करण्याऐवजी ते वर्षभरात छोट्या-छोट्या ट्रिप्स करणं पसंत करतात. अशा ट्रिप्स पटकन ठरतात आणि त्यासाठी जास्त ताणही घ्यावा लागत नाही.तसंच, सोशल मीडियावर सगळेजण जिथे जातात तिथेच जाण्यापेक्षा ही पिढी शांत, कमी गर्दीची आणि फार लोकांना माहीत नसलेली ठिकाणं शोधायला आवडते. अनेकदा मित्रांसोबत अचानक प्लॅन ठरतो आणि शेवटच्या क्षणी ट्रिपही बुक होते..का वाढतीये Anti-Itinerary Travel ची लोकप्रियता?अँटी-इटिनररी ट्रॅव्हलमुळे प्रवास अधिक निवांत आणि मजेशीर होतो. कुठे पोहोचायची घाई किंवा सगळं वेळेत पूर्ण करण्याचा ताण नसतो. त्यामुळे प्रवास करताना त्या ठिकाणाचा आणि प्रत्येक क्षणाचा मनापासून आनंद घेता येतो. म्हणूनच आज अनेक लोक थोडं प्लॅनिंग आणि थोडी मोकळीक अशा पद्धतीने प्रवास करणं पसंत करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.