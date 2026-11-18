ASI Monuments Free Entry on November 19: जर तुम्ही ताजमहालचे सौंदर्य जवळून पाहण्याचा किंवा दिल्लीच्या ऐतिहासिक लाल किल्ल्याला भेट देण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. १९ नोव्हेंबरला देशातील सर्वच प्रसिद्ध ऐतिहासिक वास्तूंमध्ये प्रवेश करण्यासाठी पर्यटकांना कोणतेही तिकीट खरेदी करण्याची गरज भासणार नाही. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने (ASI) जागतिक वारसा सप्ताहाच्या (World Heritage Week) पहिल्या दिवशी पर्यटकांसाठी ही खास सोय उपलब्ध करून दिली आहे.या निर्णयांतर्गत भारतीय नागरिकांसोबतच परदेशी पर्यटकांनाही केंद्रीय संरक्षित स्मारकांमध्ये मोफत प्रवेश मिळणार आहे. दरवर्षी १९ ते २५ नोव्हेंबर दरम्यान देशभरात जागतिक वारसा सप्ताह साजरा केला जातो. देशाचा समृद्ध ऐतिहासिक वारसा, पुरातन वास्तू आणि संस्कृतीचे जतन करण्याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणे, हा या उपक्रमामागचा मुख्य उद्देश आहे..देशातील 'या' प्रमुख पर्यटन स्थळांवर मिळणार मोफत प्रवेश१९ नोव्हेंबरला विविध राज्यांतील ASI च्या अखत्यारीतील सर्वच केंद्रीय संरक्षित स्मारकांमध्ये सामान्य प्रवेश विनामूल्य असेल. यामध्ये जागतिक कीर्तीच्या खालील प्रमुख स्थळांचा समावेश आहे-महाराष्ट्र: जगप्रसिद्ध अजिंठा आणि वेरूळ (एलोरा) लेणी तसेच इतर संरक्षित गड-किल्ले आणि स्मारके.आग्रा (उत्तर प्रदेश): ताजमहाल, आग्रा किल्ला, फतेहपूर सिक्री, अकबराची कबर आणि एतमाद-उद-दौला यांचा मकबरा.दिल्ली: लाल किल्ला, कुतुबमिनार, हुमायूँचा मकबरा, पुराना किल्ला आणि सफदरजंग मकबरा..World Tourism Day Special: ओसाड शहरे, तुरुंग अन् स्मशाने; जगातील 'या' ५ भयानक ठिकाणांना का भेट देतात लाखो पर्यटक? .मध्य प्रदेश: खजुराहो येथील ऐतिहासिक मंदिरे.ओडिशा: कोणार्क येथील सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर.कर्नाटक: हंपी येथील ऐतिहासिक वास्तू आणि स्मारके.तामिळनाडू: महाबलीपुरम येथील प्राचीन शिल्पे आणि स्मारके..'हा' नियम नक्की वाचाजर तुमचा १९ नोव्हेंबरला ताजमहाल पाहण्याचा बेत असेल, तर तिकिटाबाबतचा एक विशेष नियम लक्षात ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे-मुख्य मकबऱ्यासाठी स्वतंत्र शुल्क: ASI च्या या सवलतीनुसार, ताजमहालच्या मुख्य परिसरात प्रवेश करण्यासाठी सामान्य प्रवेश तिकीट लागणार नाही. पण, जर तुम्हाला मुख्य घुमटाच्या आत जाऊन शहाजहान आणि मुमताज यांच्या मूळ कबरी पाहायच्या असतील, तर त्यासाठी २०० रुपयांचे स्वतंत्र तिकीट काढणे अनिवार्य असेल.सवलत फक्त एकाच दिवसासाठी: जागतिक वारसा सप्ताह १९ ते २५ नोव्हेंबर दरम्यान साजरा होणार असला, तरी मोफत प्रवेशाची ही सुविधा केवळ १९ नोव्हेंबर या एकाच दिवसापुरती मर्यादित आहे. २० ते २५ नोव्हेंबर दरम्यान पर्यटकांना नेहमीप्रमाणे प्रवेश शुल्क भरूनच या स्थळांना भेट द्यावी लागेल..Satara Tourism: ऐतिहासिक अन् निसर्गसुंदर सातारा! पावसाळ्यात 'या' प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांना नक्की भेट द्या... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.